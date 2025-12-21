Cum au ajuns pastilele „de slăbit” să schimbe și industria alimentară, nu numai aspectul fizic

13:30

Potrivit tradiţiilor românești, azi, 20 decembrie, se taie porcul, în zi de Ignat. În gospodăriile de la țară, dimineața începe cu multă muncă, acolo unde oamenii se adună pentru sacrificarea porcului. România este o țară în care tradițiile și obieciurile sunt păstrate cu sfințenie și transmise mai departe din generație în generație. Legătura dintre porc […]