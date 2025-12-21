21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet
Gândul, 21 decembrie 2025 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 21 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jane Fonda este una dintre cele mai cunoscute și influente personalități ale cinematografiei americane, având o carieră impresionantă care se întinde pe mai multe decenii. Născută la 21 decembrie 1937, este fiica […]
• • •
Acum 10 minute
07:40
Victor Ponta: „Ca premier am fost ascultat 6 luni de zile de către Koveși. Atunci nu a mai fost nicio ingerință în viata mea privată” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a criticat vehement ceea ce numește „dublă măsură” a susținătorilor anumitor magistrați, în emisiunea Marius Tucă Show. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta a atras atenția asupra ipocriziei din dezbaterile publice privind independența justiției, subliniind diferențele de tratament între procurori și judecători considerați „ai lor” sau nu. „Principala […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 21 decembrie 2025, în a 1.396-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a recunoscut președintele ucrainean […]
Acum 30 minute
07:20
Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Crăciun. Pe 25 decembrie 2025, funcționează între orele 14:00 si 22:00 # Gândul
Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Crăciun. Pe 25 decembrie 2025, funcționează între orele 14:00 si 22:00. Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Crăciun Auchan din AFI Cotroceni va fi deschis în 25 decembrie, între 14:00-22:00, un anunț foarte îmbucurător pentru cei care vor face shopping pe ultima sută […]
07:20
21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet # Gândul
Acum o oră
07:10
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează # Gândul
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează. Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026 Un ajutor nesperat pentru pensionari va fi oferit și în 2026, a anunțat chiar ministrul Muncii, potrivit newsweek.ro. […]
07:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, Răzvan Savaliuc a discutat aprins despre un conflict recent din interiorul sistemului judiciar românesc, legat de o judecătoare care a acuzat colegii de corupție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Răzvan Savaliuc a prezis că războiul verbal va continua, dar că acuzațiile au pierdut deja […]
Acum 2 ore
06:10
Friedrich Merz, de la ofensivă, la izolare în Europa. Planul liderului Germaniei pe activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui # Gândul
Friedrich Merz avea mari așteptări de la summitul UE ca planul său pentru cedarea activelor ruse înghețate Ucrainei să dea roade. Dar planul privind activele înghețate ale Rusiei s-a întors împotriva lui, într-o epocă în care opinia publică nu mai este favorabilă șanselor Ucrainei de a mai putea prevala în fața Rusiei, iar la conducerea „lumii […]
06:10
Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea # Gândul
Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice, potrivit unui raport publicat marți de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA, care prezintă un tablou alarmant al acestei regiuni, expusă în mod semnificativ la efectele schimbărilor climatice. În același timp, SUA se alătură țărilor arctice pentru a continua forajele petroliere, […]
Acum 4 ore
05:40
Scandal medical uriaș în Europa: aproape 200 de copii au fost concepuți folosind spermă de la un donator purtător de o boală genetică fatală # Gândul
Rezultatele unei investigații uriașe, realizată de Rețeaua de Jurnalism de Investigație a EBU sunt uimitoare. 197 de copii din 14 țări europene au fost concepuți folosind spermă de la același donator anonim ( numărul 7069), care a transmis o mutație a genei TP53, crescând semnificativ riscul de a dezvolta cancer la unii dintre urmașii săi. […]
05:20
Economia României încetinește și este marcată de inflație, Europa se blochează într-un sistem de reglementare greoi. De ce stagnarea a devenit amenințarea principală pentru stabilitatea financiară # Gândul
Economia României este marcată de o încetinire semnificativă și de semne de întrebare cu privire la viitor. În primul semestru din 2025, economia țării noastre a crescut cu numai 0,3% în primul semestru al acestui an față de anul anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, majoritatea instituțiilor financiare internaționale […]
05:20
De ce bolile transmise de insecte reprezintă o amenințare tot mai mare, în ciuda cercetărilor. Ce pericol pândește Europa # Gândul
Insectele, inclusiv țânțarii și căpușele, își extind „teritoriul” din cauza schimbărilor climatice, intensificând epidemii și răspândind boli tropicale în țări mai temperate și mai bogate. Extinderea geografică a unor virusuri periculoase precum dengue, Zika și virusul West Nile în țările dezvoltate – spre Eurppa – vine în contextul în care eforturile de combatere a malariei […]
05:10
Cum au ajuns pastilele „de slăbit” să schimbe și industria alimentară, nu numai aspectul fizic # Gândul
În doar doi ani, o nouă clasă de medicamente a reușit ceva ce alte tratamente au făcut în decenii. Medicamentele care suprimă apetitul, precum Mounjaro sau Ozempic, au prins foarte repede la public: 2,5 milioane de oameni le folosesc deja în Marea Britanie. Dintre aceștia, un milion s-au adăugat doar în ultimele șase luni. Asta […]
05:10
Avocatele capetelor încoronate. Cine sunt femeile care au făcut din Londra capitala mondială a divorțurilor # Gândul
De peste 40 de ani, un grup de femei aprige și dedicate scrie istorie în tribunalele din Marea Britanie. Toate sunt avocații specializați în dreptul familiei, iar printre clienții lor se numără, politicieni, miliardari, celebrități ca Paul McCartney, sau chiar membri ai familiei regale britanice precum Prințul Andrew, Regele Charles și fosta sa soție, Prințesa […]
Acum 8 ore
00:10
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere # Gândul
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere Ce probabilitate există să fii concediat în 2026 Piața muncii din România în 2026 este marcată de un paradox: pe de o parte, există un deficit uriaș de forță de muncă în […]
Acum 12 ore
22:20
Forbes: Elon Musk a devenit prima persoană a cărei avere a depășit 700 de miliarde de dolari # Gândul
Elon Musk bate recorduri peste recorduri: Forbes raportează că averea sa a crescut la peste 700 de miliarde de dolari. Este prima persoană din istorie a cărei avere a a ajuns la peste un jumătate dintr-un trilion de dolari. Pe 15 decembrie, revista stabilise averea miliardarului la 600 de miliarde de dolari. Acum, a ajuns […]
21:10
SUA au confiscat al doilea vas petrolier de pe coasta Venezuelei. Incidentul a fost raportat în „ape internaționale”. Confiscarea vasului a avut loc la două zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat „blocadă” împotriva tuturor vaselor petroliere sancționate care intră și părăsesc apele teritoriale ale Venezuelei. Știre în curs de actualizare
20:50
Creditele ipotecare pe 50 de ani încep să devină populare în Japonia. Tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Potrivit băncilor, debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani. Creșterea creditelor ipotecare pe 50 de ani în Japonia începe să devină o opțiune printre tinerii […]
20:40
Federația Rusă „incapacitează încet, dar sigur” forțele Ucrainei, având un potențial mai mare în termeni de oameni și tehnologie. Până acum, Kievul a epuizat resursele militare, sociale și financiare, în ciuda ajutorului din partea UE. Ucraina va pierde războiul împotriva Rusiei, iar europenii trebuie să recunoască acest fapt și chiar să-i spună adevărul în față […]
20:20
Economie, magneți, minerale critice și geopolitică: cum încearcă UE să-și securizeze aprovizionarea. Trece pe reciclare # Gândul
Uniunea Europeană apasă pedala de accelerație din 2026 în procesul de reciclare al magneților ca să reducă dependența de importuri și să consolideze oferta internă. În prezent, UE importă peste 98% din necesarul de magneți esențiali pentru produse precum vehicule electrice, turbine eoliene sau avioane de vânătoare. China controlează peste 90% din capacitatea de procesare […]
20:20
Într-o dimineață ca orice dimieață de iarnă în Panna, o regiune cunoscută pentru minele de diamante din centrul Indiei, doi asociați din copilărie au făcut o descoperire care le-ar putea schimba cumva destinul. Satish Khatik și Sajid Mohammed au observat o piatră mare și strălucitoare pe un teren pe care îl închiriaseră cu doar câteva […]
20:20
Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler? # Gândul
Curtea Constituțională a României a luat o decizie importantă care schimbă regulile jocului între instituții. Mai exact, Președintele României poate sesiza CCR în legătură cu o lege pentru orice motiv, inclusiv pe fond, chiar și după ce Parlamentul a reanalizat-o. Decizia readuce practica de dinainte de 2018 și întărește rolul președintelui ca apărător al Constituției. […]
19:20
„Omul de șase miliarde de dolari”: adevărul incomod despre Julian Assange și lupta lui pentru libertate # Gândul
De-a lungul anilor, Julian Assange a devenit mai mult decât fondatorul WikiLeaks: a devenit un simbol, o țintă și un subiect de film în sine. The Six Billion Dollar Man, noul documentar semnat de Eugene Jarecki, nu urmărește scandalul, ci încearcă să descrie cum a ajuns un om să fie prins între state, interese politice […]
19:00
Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL” # Gândul
La o zi după ce viceprimarul din Drăgăşani, Ştefan Nedelcu(AUR), a fost mutat de primarul Costinel Stoica(PNL) să ţină audienţele într-un birou aflat în Cimitirul Eternitatea, printre morminte şi cruci, câţiva deputaţi din partid au venit să-şi consoleze colegul şi să prezinte situaţia în care se află acesta. Primarul Costinel Stoica a declarat că mutarea […]
Acum 24 ore
18:40
Ziaristul Bogdan Tiberiu Iacob a postat o dezvăluire pe Facebook: unul dintre documentele publicate de Departamentul de Justiție din SUA despre Jeffrey Epstein dezvăluie că plățile pentru femeile lui erau realizate către un cont al Băncii Transilvania de la Iași. Plățile în valoare de 30.000 de dolari erau efectuate către femei de la fundația C.O.U.Q., […]
18:10
Pe 27 februarie 2015, acest tânăr a făcut o poză și a trimis-o familiei. De atunci, a fost dat dispărut și nimeni nu a mai auzit nimic de el # Gândul
Pe 27 februarie 2015, acest tânăr a făcut o poză și a trimis-o familiei. De atunci, a fost dat dispărut și nimeni nu a mai auzit nimic de el. Detaliul bulversant din fotografie. Pe 27 februarie 2015, acest tânăr a făcut o poză și a trimis-o familiei În februarie 2015, un tânăr alpinist a realizat […]
18:10
Carmen Harra face previziuni sumbre pentru 2026. Divorțurile care vor cutremura România: „Vor șoca presa și oamenii de rând” # Gândul
Carmen Harra face previziuni sumbre pentru 2026. Divorțurile care vor cutremura România: „Vor șoca presa și oamenii de rând” Carmen Harra face previziuni sumbre pentru 2026 Celebra clarvăzătoare Carmen Harra aduce vești proaste pentru anul 2026, pentru anumite vedete din România. Lumea mondenă va fi „zdruncinată” de două divorțuri senzaționale, potrivit lui Harra, citată de […]
18:00
Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America # Gândul
Xu Bo, un miliardar chinez obscur din industria jocurilor video, ar fi devenit tatăl a peste 100 de copii prin intermediul agențiilor de surogat din Statele Unite, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, citat de NDTV. Este vorba despre fondatorul companiei de jocuri online Duoyi, care și-a exprimat public dorința de a […]
18:00
Presa din Germania a relatat despre o metodă mai puțin obișnuită prin care oamenii încearcă să păstreze bradul de Crăciun verde pentru mai mult timp. Este vorba despre folosirea medicamentului Viagra, adăugat în apa în care este ținut pomul. Într-un reportaj difuzat în cadrul unei emisiuni, un vânzător de brazi a explicat că a întâlnit cumpărători […]
17:50
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj # Gândul
La o întâlnire recentă, Donald Trump a făcut o remarcă spusă pe jumătate în glumă, pe jumătate cu admirație: „N-am mai văzut niciodată bărbați atât de speriați”. Se referea la membrii delegației chineze care îl însoțeau pe Xi Jinping. Potrivit lui Trump, simpla prezență a liderului chinez părea suficientă pentru a impune tăcere și disciplină. […]
17:30
Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul # Gândul
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord pentru producția comună de drone maritime ucrainene, a declarat, sâmbătă, consilierul președintelui ucrainean Oleksandr Kamyshin. Potrivit acdestuia, după ce și-au dovedit valoarea, dronele „vor ajuta Portugalia să apere Europa de pe mare”. „Am demonstrat că USV-urile noastre funcționează perfect împotriva navelor de război și submarinelor rusești. Acum […]
17:00
Mălina Guler s-a stins din viață sâmbătă dimineața. Foștii ei colegi de la bihon.ro și Jurnal bihorean o deplâng. Tânăra de 27 de ani, care a murit după ce a căzut de la etajul 7 al blocului Cicero, era o fotoreporteră activă la evenimentele din oraș, dar și la cele fotbalistice din țară. Circumstanțele nu […]
16:50
CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor” # Gândul
Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a anunțat că va avea o întâlnire cu magistrații la Cotroceni, însă fără accesul presei. CTP afirmă că decizia de a organiza întâlnirea „cu ușile închise” este greșită și transmite un semnal negativ către cetățeni. Într-o postare pe pagina […]
16:40
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru # Gândul
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru. Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Din fericire, nu există o dată calendaristică exactă (cum ar fi 1 noiembrie) de la care cauciucurile de iarnă să devină obligatorii. Potrivit legislației actuale (CODUL RUTIER), obligativitatea este […]
16:40
Culisele operațiunii „Hawkeye Strike”. SUA au luat la țintă bastioanele ISIS din Siria, avioane de vânătoare iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele # Gândul
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lansat Operațiunea „Hawkeye Strike” la ora 16:00, ora estică, pe 19 decembrie 2025. Au fost vizate peste 70 de poziții ISIS în centrul Siriei. Operațiunea are loc după ce – weekendul trecut – doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși într-un […]
16:40
Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore # Gândul
O dronă de origine și proveniență necunoscută a fost descoperită pe un câmp din nord-vestul Turciei, a relatat, sâmbătă, presa turcă. Acesta este al doilea astfel de incident raportat de autoritățile de la Ankara în mai puțin de 24 de ore și al treilea din această săptămână. Conform mai multor canale de televiziune private și […]
16:40
Donald Trump caută o cale de ieșire din Venezuela ca să nu bage America într-un nou război de 20 de ani. „Fără un nou Vietnam sau Afganistan” # Gândul
În ultimele patru luni, președintele Donald Trump a ordonat cea mai mare desfășurare de forțe navale și aviatice ale Americii în Caraibe de la Invazia Panamei din 1989 încoace. Acesta îl acuză pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro pentru că a alimentat traficul internațional cu droguri și a eliberat criminali violenți pentru a-i trimite în SUA. Președintele a […]
16:30
Poți să-ți iei adio de la schiatul pe ghețari. Doar 3% din ghețarii Alpilor ar putea supraviețui până în 2100 # Gândul
Pentru mulți iubitori ai muntelui, schiatul pe ghețari a fost mereu ceva special: zăpadă chiar și vara, peisaje spectaculoase și senzația că natura e eternă. Din păcate, lucrurile nu mai arată la fel. Potrivit unui nou studiu științific, majoritatea ghețarilor din Alpi ar putea dispărea până la finalul acestui secol. Ce spun cercetătorii Oamenii de […]
16:30
O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii # Gândul
Poliția canadiană a destructurat joi o bandă de hoți de retail „foarte sofisticată și exotică”, majoritatea români înrudiți, care ar fi acționat în Ontario, Quebec și Columbia Britanică. Prada preferată, haine. O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru The Toronto Sun că majoritatea suspecților din bandă sunt refugiați români. Doi dintre cei […]
16:20
Când este bine să stropim roșiile cu lapte. Trucul natural folosit de grădinarii cu experiență # Gândul
Multă lume se întreabă când este bine să stropim roșiile cu lapte și dacă este într-adevăr eficient, dar și ce beneficii reale aduce practica aceasta aparent neobișnuită. Tot mai mulți grădinari, fie ei amatori sau cu experiență, caută soluții naturale pentru a proteja culturile, iar stropirea roșiilor cu lapte este una dintre metodele tradiționale readuse […]
16:00
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi controlori de trafic aerian # Gândul
Gândul.ro vă invită la o provocare de logică. Testul de astăzi constă în identificarea celor trei diferențe dintre doi controlori de trafic aerian. Puzzle-urile de tipul „găsește diferențele” sunt la mare căutare în zilele noastre și e ușor de înțeles de ce! Sunt o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul, oferindu-ți în același timp un […]
16:00
Elveția caută soluții legale pentru protejarea conținutului media în era Inteligenței Artificiale # Gândul
Elveția se pregătește să ia măsuri împotriva companiilor de inteligență artificială care folosesc conținut media fără permisiune. Subiectul a ajuns în Parlament, unde mai mulți politicieni spun că textele jurnaliștilor, articolele și materialele creative sunt asumate de modelele AI fără acordul celor care le-au creat. Nemulțumirea vine în special din partea editorilor și jurnaliștilor, care […]
15:50
Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore” # Gândul
Youtuberul și antreprenorul Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, a publicat un videoclip amplu pe YouTube respinge acuzațiile din investigația Rise Project, intitulată „Planeta Beach Please”. În reacția sa, Selly respinge ferm acuzațiile și susține că toate tranzacțiile s-au desfășurat legal, pe baza unor documente oficiale emise de autorități locale și confirmate, spune el, […]
15:50
Cinci obstacole stau în calea păcii dintre Rusia și Ucraina. Care sunt blocajele pe care Kievul le consideră „capcane“ întinse de Kremlin # Gândul
Statele Unite au lansat, în această toamnă, un plan de pace pentru Ucraina în 28 de puncte. Documentul, elaborat cu colaborare cu oficiali ruși, includea puncte pe care Kievul le-a considerat adevărate „capcane“ întinse de Kremlin și pe care a spus că nu le va accepta niciodată fără mai multe garanții de securitate. Acestea includeau, […]
15:40
UE dezvăluie planul de combatere a crizei locuințelor: case mai accesibile pe întregul continent # Gândul
Comisia Europeană a prezentat primul plan de combatere a crizei locuințelor din continent, care vizează stimularea construcțiilor și reglementarea închirierilor pe termen scurt. Cifrele sunt îngrijorătoare: aproape 1,3 milioane de persoane sunt fără adăpost în cele 27 de state membre, mai mult decât întreaga populație a Bruxelles-ului. În ultimii 15 ani, prețurile locuințelor au crescut […]
15:10
Fii oază de stabilitate în mijlocul furtunii. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 21 decembrie 2025. Berbec Astăzi ar trebui să-ți meargă bine. Se simte o liniște suplimentară în aer, care te va ajuta să-ți calmezi nervii. Nu este nevoie să complici lucrurile mai mult decât este necesar. Răspunsurile la întrebări sunt, […]
15:10
Creșterea decalajului economic din America pune în pericol speranțele lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului # Gândul
De la începerea celui de-al doilea mandat al președintelui republican Donald Trump, Statele Unite trec printr-un fenomen cunoscut drept „economia în formă de K”. Ce reprezintă? Partea superioară a literei K se referă la americanii din marile corporații tech, bănci și companiile de energie (în special cele pe bază de combustibilii fosili tot mai promovați […]
15:10
Cele patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Descoperirea oamenilor de știință # Gândul
Există câteva obiceiuri pe care dacă le adoptăm putem să avem un creier mai tânăr cu până la opt ani. Oamenii de știință de la Universitatea din Florida au descoperit că optimismul, somnul profund suficient, gestionarea stresului, dar și existența unui sprijin social puternic au fost asociate cu un creier care „arată” mai tânăr. Folosindu-se […]
15:00
Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle. Decizia i-a surprins total pe apropiații celor doi # Gândul
Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor, înființată în urmă cu cinci ani. Astfel, organizația caritabilă comună a celor doi, Fundația Archewell, va fi redenumită. Noul nume va fi numi Archewell Philanthropies, odată cu marcarea a cinci ani de la lansare. Ce rol joacă Fundația Archewell […]
15:00
UE va plăti dobânzi uriașe pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Cât vor achita contribuabilii europeni din 2028 # Gândul
Contribuabilii europeni vor fi nevoiți să plătească 3 miliarde de euro pe an, sub formă de dobânzi, pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, potrivit unor înalți oficiali ai Comisiei Europene, relatează Politico. Liderii blocului au hotărât, săptămâna aceasta, să strângă 90 de miliarde de euro, cu sprijinul bugetului UE, pentru a se asigura că […]
15:00
„Sunetul libertății” a răsunat din nou la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989 # Gândul
Timișoara marchează astăzi, 20 decembrie, 36 de ani de la momentul în care a devenit primul oraș liber din România. La ora 12:00, sirenele au răsunat timp de trei minute în tot orașul, într-un gest simbolic dedicat memoriei victimelor de la Revoluție. Este un moment care se repetă în fiecare an și care amintește de […]
