Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea

Timișoara marchează astăzi, 20 decembrie, 36 de ani de la momentul în care a devenit primul oraș liber din România. La ora 12:00, sirenele au răsunat timp de trei minute în tot orașul, într-un gest simbolic dedicat memoriei victimelor de la Revoluție. Este un moment care se repetă în fiecare an și care amintește de […]