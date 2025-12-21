Presiuni tot mai mari asupra Caracasului: SUA confiscă a doua navă în această lună, după anunțarea „blocadei” petroliere
StirileProtv.ro, 21 decembrie 2025 07:20
Personal american a urcat sâmbătp la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN.
• • •
Val neobișnuit de nașteri într-o mică secție de pompieri din Croația. Opt bebeluși, în primele 11 luni ale anului # StirileProtv.ro
2025 a fost un an darnic cu pompierii dintr-un oraș croat. Li s-au născut, în primele 11 luni ale anului, opt bebeluși.
Cadouri pe care să nu le faci niciodată — semnificații ascunse. Ce nu este bine să oferi niciodată cadou # StirileProtv.ro
Alegerea unui cadou nu ține doar de valoare sau estetică, ci și de semnificațiile pe care acesta le poate transmite. Anumite obiecte sunt asociate cu superstiții, mesaje negative sau interpretări nedorite.
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 21 decembrie 2025 - 20 ianuarie 2026. Previziuni și oportunități pentru fiecare zodie # StirileProtv.ro
Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc horoscopul pentru perioada 21 decembrie 2025 - 20 ianuarie 2026, subliniind principalele influențe astrologice care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această perioadă.
Flashmob de colinde în centrul Constanței: artiștii au cântat de la balcoanele unei clădiri istorice # StirileProtv.ro
Cei care au trecut prin centrul orașului Constanța, sâmbătă seară, s-au bucurat de un moment special, în prag de sărbători.
Spiritul sărbătorilor în forme inedite: patinoar într-un monument antic din Croația și case împodobite în Germania # StirileProtv.ro
Spiritul Crăciunului se manifestă în moduri tot mai diverse și mai excentrice, în Europa.
Mai multe fișiere despre Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump # StirileProtv.ro
Cel puțin 16 fișiere legate de Jeffrey Epstein au fost eliminate de pe pagina publică a Departamentului de Justiție la mai puțin de 24 de ore de la publicare, fără explicații din partea autorităților și fără informarea publicului, potrivit AP.
Solstițiul de iarnă 2025: când începe să crească ziua și care este cea mai lungă noapte din an # StirileProtv.ro
Solstițiul de iarnă reprezintă acel punct de cotitură al anului în care întunericul atinge maximul și lasă loc luminii.
Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive # StirileProtv.ro
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters.
Horoscop 21 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să facem niște drumuri ca să luăm diverse lucruri și ca să ne consultăm și cu niște oameni cu care urmează să ne vedem.
Șeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier # StirileProtv.ro
Șeful ANPC a transmis sâmbătă un mesaj extrem de dur, potrivit căruia România este bătaia de joc a importatorilor de citrice, în condițiile în care magazinele noastre sunt pline de lămâi și portocale care oriunde în lume ar fi furaj animalier.
Statele Unite propun reluarea negocierilor de pace directe între Ucraina și Rusia, la Miami. Anunțul lui Volodimir Zelenski # StirileProtv.ro
SUA au propus ca negocierile directe dintre Ucraina și Rusia să fie reluate la Miami, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.
Prinţul William şi fiul său George au făcut voluntariat la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost. FOTO # StirileProtv.ro
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra.
Nicușor Dan: „Președintele recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice motive, chiar și după reexaminarea din Parlament” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că, în urma unei decizii CCR, șeful statului își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea pentru orice motive, inclusiv după reexaminarea unei legi de Parlament.
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa # StirileProtv.ro
„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii # StirileProtv.ro
Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.
Guvernul britanic, presat să obțină extrădarea lui Andrew Tate din Dubai pentru a fi judecat în UK: „O oportunitate de aur” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni pentru a profita de o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai și a obține extrădarea sa în Marea Britanie, potrivit dpa.
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou # StirileProtv.ro
Mai în glumă, mai în serios, aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt în această perioadă un soi de ajutoare pentru Moș Crăciun.
Hotelurile și pensiunile se pregătesc pentru Crăciun, turiștii găsesc încă locuri libere, deși zăpada lipsește # StirileProtv.ro
Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar în hoteluri și pensiuni deja totul este pregătit pentru turiști. Mai sunt și camere libere, așa că nehotărâții încă mai au timp să se decidă dacă vor să meargă în altă parte de sărbători.
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș # StirileProtv.ro
Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.
Omul de afaceri turc care a ucis o prostituată, condamnat la 22 de ani de închisoare. Cum au descris judecătorii fapta # StirileProtv.ro
Omul de afaceri turc acuzat că ar fi ucis, în 2023, o femeie de 30 de ani, care practica prostituția și apoi i-a profanat cadavrul, a fost condamnat.
Un bărbat a murit, iar altul este rănit, după ce au căzut de pe acoperișul unei grădinițe, în Timiș. Ce s-a întâmplat # StirileProtv.ro
Grav accident de muncă pe un șantier din județul Timiș. Doi muncitori au căzut de pe acoperișul unei grădinițe, iar unul dintre ei a murit pe loc. Polițiștii și inspectorii de muncă anchetează incidentul tragic.
Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și anul viitor, spun surse guvernamentale # StirileProtv.ro
TVA pentru mâncare și cazare în restaurante, cafenele și hoteluri va rămâne și anul viitor la nivelul de acum, de 11%, spun surse guvernamentale.
Ciucu taie din banii tuturor instituțiilor pentru a salva Bucureștiul de faliment. ”Poate să fie și Dumnezeul managementului” # StirileProtv.ro
În prima sa conferință de presă în calitate de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu a avertizat că Bucureștiul se confruntă cu o situație financiară critică și are datorii de miliarde.
Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară” # StirileProtv.ro
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi dpa.
Creditele ipotecare pe 50 de ani încep să devină populare în Japonia, unde tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Potrivit băncilor, debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani.
Israelul ar urma să-l anunțe pe Donald Trump asupra unor viitoare atacuri asupra Iranului, după ce Teheranul se află pe cale de a reconstrui facilitățile nucleare bombardate în vară de avioanele americane, anunță NBC News.
Fum la subsolul Spitalului Județean Alba Iulia. ISU a activat Planul Roșu de Intervenție # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la subsolul Spitalului Județean din Alba Iulia. A fost activat planul roșu, însă pacienții nu au fost evacuați.
Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo # StirileProtv.ro
Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, într-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sâmbătă.
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos # StirileProtv.ro
O turistă aflată în scaun cu rotile a ajuns sâmbătă pentru câteva minute în spaţiu la bordul unei rachete a multimiliardarului american Jeff Bezos, o premieră mondială, informează AFP.
Poliţiştii din Bacău au ţinut locul lui Moş Crăciun. Au dus daruri unui sportiv care provine dintr-o familie modestă # StirileProtv.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au demonstrat că, dincolo de uniformă, se află inimi care văd, înțeleg și sprijină.
Google îşi avertizează angajaţii cu vize pentru SUA să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasade # StirileProtv.ro
Google își avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele SUA.
Orice ciorbă reușită se încheie cu borș, o zeamă acrișoară făcută din tărâțe care dă ciorbelor un gust ideal.
Horoscop Lună Nouă în Săgetător 20 decembrie 2025. Influențe pentru toate zodiile. Se încheie un ciclu important # StirileProtv.ro
Luna Nouă în Săgetător din 20 decembrie 2025 aduce noi începuturi și oportunități pentru toate zodiile. În acest horoscop, energia astrală influențează relațiile, cariera, finanțele și dezvoltarea personală în următoarea perioadă.
Capitala ar putea introduce o nouă taxă pentru turiștii străini și români. Ar aduce 15 milioane de lei la bugetul local # StirileProtv.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte, pe care o va plăti fiecare vizitator al Bucureştiului, ar putea aduce aproximativ 15 milioane de lei la bugetul local, afirmă primarul Ciprian Ciucu, subliniind că „orice leuț contează”
Crumble - desertul de la târgurile de Crăciun care a devenit viral. De ce a devenit popular și cum să-l prepari acasă # StirileProtv.ro
Târgurile de Crăciun din România au atras mii de vizitatori care au venit să vadă decorurile spectaculoase și să guste din preparatele tradiționale.
Un spital universitar din Hong Kong își investighează personalul după ce un videoclip în care mai multe cadre medicale se stropeau cu apă cu seringile într-o secție a unității a devenit viral.
O tânără de 20 de ani din Canada a refuzat premiul de un milion de dolari câștigat la loto în numerar. Ce a ales, în schimb # StirileProtv.ro
O tânără de 20 de ani din Quebec, Canada, a câștigat la loto și a refuzat premiul de 1 milion de dolari cash, alegând în schimb să primească 1.000 de dolari pe săptămână pe viață.
O familie ar fi fost acuzată pe nedrept că a furat combustibil și nu a mai putut alimenta la peste 1.000 de benzinării, în UK # StirileProtv.ro
O familie din Marea Britanie susține că a fost blocată timp de peste un an la mii de benzinării după ce a fost acuzată pe nedrept de furt de combustibil.
Gisele Bündchen s-a căsătorit în secret cu Joaquim Valente, într-o ceremonie intimă în Florida # StirileProtv.ro
Gisele Bündchen s-a căsătorit. Vineri (19 decembrie) s-a aflat că supermodelul brazilian în vârstă de 45 de ani și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret, într-o ceremonie intimă desfășurată la începutul lunii.
Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.
Margot Robbie, apariție discretă pe străzile din California, între proiecte și pregătiri pentru următorul film. FOTO # StirileProtv.ro
Actrița din „Barbie”, în vârstă de 35 de ani, a fost surprinsă îndreptându-se spre brunch în Venice, California, vineri (19 decembrie).
O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine # StirileProtv.ro
Poliția canadiană a destructurat joi o bandă de hoți de retail „foarte sofisticată”, majoritatea români, care ar fi acționat în Ontario, Quebec și Columbia Britanică.
Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.
Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.
O instituție publică lansează un magazin online pentru vânzarea lemnului de foc. Cât costă un metru cub # StirileProtv.ro
Romsilva anunță că, din acest an, lemnul de foc poate fi achiziționat de populație prin magazinul online romsilva.store, facilitând accesul și procedura de cumpărare.
Vladimir Putin a lansat o nouă amenințare directă Europei, căreia i-a transmis că va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia. În stilul caracteristic, însă, președintele rus a transmis că Moscova vrea, de fapt, pace.
Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat # StirileProtv.ro
Un accident rutier grav a blocat marți dimineață centura Palmei, în Spania, pe sensul spre capitală, după ce un camion de mari dimensiuni a pierdut controlul și a rămas înfipt în separatorul de sens dintre cele două direcții de mers.
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei # StirileProtv.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au.
Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului # StirileProtv.ro
Cel puţin 401 persoane au fost ucise în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului din 10 octombrie, potrivit Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas.
