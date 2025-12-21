”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Un pescar de 26 de ani a prins un pește-canar de peste 4,6 kilograme
StirileProtv.ro, 21 decembrie 2025 08:50
Un bărbat din nordul Californiei a prins un pește-canar care ar cântări 4,65 kilograme, stabilind astfel un record statal și - cel mai probabil - mondial.
• • •
Acum 10 minute
09:10
Rodica Mandache, la 36 de ani de la Revoluție: „România poate a evoluat, dar viața e atât de grea încât nu ne mai dăm seama” # StirileProtv.ro
Actriţa Rodica Mandache declară, pentru News.ro, că la 36 de ani de la Revoluţie, România nici nu a involuat, nici nu a evoluat, sau poate a evoluat dar nu ne mai dăm seama”.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Un bărbat a fost găsit înghețat într-o stare perfectă după 28 de ani: ”Ceea ce am văzut este de necrezut” # StirileProtv.ro
În iunie 1997, un pakistanez în vârstă de 31 de ani, pe nume Naseeruddin, a dispărut într-o peșteră și nu a mai fost văzut niciodată, în timp ce călătorea în Valea Supat din regiunea montană din nordul Pakistanului numită Kohistan.
08:40
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine” # StirileProtv.ro
Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.
08:30
Vremea de azi, 21 decembrie. Ceață și burniță în mai multe regiuni, temperaturi peste normalul perioadei # StirileProtv.ro
Duminică avem înnorări în cea mai mare parte a țării. La începutul zilei s-a lăsat ceața în majoritatea regiunilor, iar în ținuturile nordice și, izolat, în celelalte regiuni, o să plouă puțin sau o să burnițeze.
08:20
Încă un atac criminal în Africa de Sud. Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 # StirileProtv.ro
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală.
Acum 2 ore
08:10
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți” # StirileProtv.ro
În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.
08:10
Pasionații de off-road, ajutoarele lui Moș Crăciun pentru bătrânii din Iași. Oamenii le-au mulțumit cu lacrimi în ochi # StirileProtv.ro
Au fost momente de bucurie în două comune din Iași, unde bătrânii rămași singuri și necăjiți au primit vizitatori.
08:10
36 de ani de la Revoluție. Cineastul Cristian Mungiu: ”Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric” # StirileProtv.ro
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, face o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989.
08:00
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China # StirileProtv.ro
Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.
08:00
Desertul Crumble, reinterpretat: noul preparat dulce care face furori la târgurile de Crăciun # StirileProtv.ro
Un nou preparat dulce face furori pe rețelele de socializare. Este vorba despre o interpretare modernă a deşertului britanic „Crumble”, care e acum nelipsită de la târgurile de Crăciun din țară.
08:00
Un bărbat din SUA a transformat o pasiune neobișnuită într-o operă de artă. Ce a făcut cu sute de capace de roți pierdute # StirileProtv.ro
Un hobby neobișnuit i-a adus faima unui biciclist din statul american Maryland. În lungile sale plimbări, bărbatul a început să adune capacele roților de mașini, pierdute pe carosabil.
08:00
„Economia dopaminei”: de ce americanii sunt obsedați de păpușile-surpriză, cadoul anului 2025 # StirileProtv.ro
Americanii sunt înnebuniți după mici păpuși de colecție, ascunse în cutii-surpriză.
07:50
Exact de ziua sa, Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid: ”A fost idolul meu” # StirileProtv.ro
Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025, sâmbătă seara, în cursul meciului câştigat cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Sevilla FC.
07:50
Afacerea profitabilă de sezon care se confruntă cu lipsa angajaților. Meșterii pot câștiga până la 8.000 de lei pe lună # StirileProtv.ro
Asemenea cumpărăturilor neobosite pentru cadouri și mâncare, goana după ornamente de Crăciun e și ea în toi. Proprietarii magazinelor se zbat să umple rafturile cu decorațiuni, în timp ce producătorii nu mai fac față comenzilor.
07:50
Victimă neașteptată a reducerilor bugetare din SUA: un labrador „angajat” pentru verificarea de importuri, concediat # StirileProtv.ro
Reducerile bugetare trâmbițate de administrația Trump au făcut o „victimă” neașteptată în California.
07:40
Val neobișnuit de nașteri într-o mică secție de pompieri din Croația. Opt bebeluși, în primele 11 luni ale anului # StirileProtv.ro
2025 a fost un an darnic cu pompierii dintr-un oraș croat. Li s-au născut, în primele 11 luni ale anului, opt bebeluși.
07:40
Cadouri pe care să nu le faci niciodată — semnificații ascunse. Ce nu este bine să oferi niciodată cadou # StirileProtv.ro
Alegerea unui cadou nu ține doar de valoare sau estetică, ci și de semnificațiile pe care acesta le poate transmite. Anumite obiecte sunt asociate cu superstiții, mesaje negative sau interpretări nedorite.
07:40
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 21 decembrie 2025 - 20 ianuarie 2026. Previziuni și oportunități pentru fiecare zodie # StirileProtv.ro
Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc horoscopul pentru perioada 21 decembrie 2025 - 20 ianuarie 2026, subliniind principalele influențe astrologice care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această perioadă.
07:40
Flashmob de colinde în centrul Constanței: artiștii au cântat de la balcoanele unei clădiri istorice # StirileProtv.ro
Cei care au trecut prin centrul orașului Constanța, sâmbătă seară, s-au bucurat de un moment special, în prag de sărbători.
07:40
Spiritul sărbătorilor în forme inedite: patinoar într-un monument antic din Croația și case împodobite în Germania # StirileProtv.ro
Spiritul Crăciunului se manifestă în moduri tot mai diverse și mai excentrice, în Europa.
07:30
Mai multe fișiere despre Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump # StirileProtv.ro
Cel puțin 16 fișiere legate de Jeffrey Epstein au fost eliminate de pe pagina publică a Departamentului de Justiție la mai puțin de 24 de ore de la publicare, fără explicații din partea autorităților și fără informarea publicului, potrivit AP.
07:30
Solstițiul de iarnă 2025: când începe să crească ziua și care este cea mai lungă noapte din an # StirileProtv.ro
Solstițiul de iarnă reprezintă acel punct de cotitură al anului în care întunericul atinge maximul și lasă loc luminii.
07:20
Presiuni tot mai mari asupra Caracasului: SUA confiscă a doua navă în această lună, după anunțarea „blocadei” petroliere # StirileProtv.ro
Personal american a urcat sâmbătp la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN.
Acum 4 ore
07:10
Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive # StirileProtv.ro
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters.
Acum 12 ore
21:30
Horoscop 21 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să facem niște drumuri ca să luăm diverse lucruri și ca să ne consultăm și cu niște oameni cu care urmează să ne vedem.
21:10
Șeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier # StirileProtv.ro
Șeful ANPC a transmis sâmbătă un mesaj extrem de dur, potrivit căruia România este bătaia de joc a importatorilor de citrice, în condițiile în care magazinele noastre sunt pline de lămâi și portocale care oriunde în lume ar fi furaj animalier.
21:00
Statele Unite propun reluarea negocierilor de pace directe între Ucraina și Rusia, la Miami. Anunțul lui Volodimir Zelenski # StirileProtv.ro
SUA au propus ca negocierile directe dintre Ucraina și Rusia să fie reluate la Miami, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.
20:40
Prinţul William şi fiul său George au făcut voluntariat la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost. FOTO # StirileProtv.ro
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra.
20:30
Nicușor Dan: „Președintele recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice motive, chiar și după reexaminarea din Parlament” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că, în urma unei decizii CCR, șeful statului își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea pentru orice motive, inclusiv după reexaminarea unei legi de Parlament.
Acum 24 ore
19:50
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa # StirileProtv.ro
„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.
19:40
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii # StirileProtv.ro
Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.
19:40
Guvernul britanic, presat să obțină extrădarea lui Andrew Tate din Dubai pentru a fi judecat în UK: „O oportunitate de aur” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni pentru a profita de o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai și a obține extrădarea sa în Marea Britanie, potrivit dpa.
19:40
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou # StirileProtv.ro
Mai în glumă, mai în serios, aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt în această perioadă un soi de ajutoare pentru Moș Crăciun.
19:30
Hotelurile și pensiunile se pregătesc pentru Crăciun, turiștii găsesc încă locuri libere, deși zăpada lipsește # StirileProtv.ro
Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar în hoteluri și pensiuni deja totul este pregătit pentru turiști. Mai sunt și camere libere, așa că nehotărâții încă mai au timp să se decidă dacă vor să meargă în altă parte de sărbători.
19:30
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș # StirileProtv.ro
Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.
19:20
Omul de afaceri turc care a ucis o prostituată, condamnat la 22 de ani de închisoare. Cum au descris judecătorii fapta # StirileProtv.ro
Omul de afaceri turc acuzat că ar fi ucis, în 2023, o femeie de 30 de ani, care practica prostituția și apoi i-a profanat cadavrul, a fost condamnat.
19:20
Un bărbat a murit, iar altul este rănit, după ce au căzut de pe acoperișul unei grădinițe, în Timiș. Ce s-a întâmplat # StirileProtv.ro
Grav accident de muncă pe un șantier din județul Timiș. Doi muncitori au căzut de pe acoperișul unei grădinițe, iar unul dintre ei a murit pe loc. Polițiștii și inspectorii de muncă anchetează incidentul tragic.
19:20
Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și anul viitor, spun surse guvernamentale # StirileProtv.ro
TVA pentru mâncare și cazare în restaurante, cafenele și hoteluri va rămâne și anul viitor la nivelul de acum, de 11%, spun surse guvernamentale.
19:20
Ciucu taie din banii tuturor instituțiilor pentru a salva Bucureștiul de faliment. ”Poate să fie și Dumnezeul managementului” # StirileProtv.ro
În prima sa conferință de presă în calitate de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu a avertizat că Bucureștiul se confruntă cu o situație financiară critică și are datorii de miliarde.
18:50
Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară” # StirileProtv.ro
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi dpa.
18:50
Creditele ipotecare pe 50 de ani încep să devină populare în Japonia, unde tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Potrivit băncilor, debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani.
18:30
Israelul ar urma să-l anunțe pe Donald Trump asupra unor viitoare atacuri asupra Iranului, după ce Teheranul se află pe cale de a reconstrui facilitățile nucleare bombardate în vară de avioanele americane, anunță NBC News.
18:30
Fum la subsolul Spitalului Județean Alba Iulia. ISU a activat Planul Roșu de Intervenție # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la subsolul Spitalului Județean din Alba Iulia. A fost activat planul roșu, însă pacienții nu au fost evacuați.
18:20
Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo # StirileProtv.ro
Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, într-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sâmbătă.
18:20
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos # StirileProtv.ro
O turistă aflată în scaun cu rotile a ajuns sâmbătă pentru câteva minute în spaţiu la bordul unei rachete a multimiliardarului american Jeff Bezos, o premieră mondială, informează AFP.
17:10
Poliţiştii din Bacău au ţinut locul lui Moş Crăciun. Au dus daruri unui sportiv care provine dintr-o familie modestă # StirileProtv.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au demonstrat că, dincolo de uniformă, se află inimi care văd, înțeleg și sprijină.
17:00
Google îşi avertizează angajaţii cu vize pentru SUA să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasade # StirileProtv.ro
Google își avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele SUA.
17:00
Orice ciorbă reușită se încheie cu borș, o zeamă acrișoară făcută din tărâțe care dă ciorbelor un gust ideal.
16:50
Horoscop Lună Nouă în Săgetător 20 decembrie 2025. Influențe pentru toate zodiile. Se încheie un ciclu important # StirileProtv.ro
Luna Nouă în Săgetător din 20 decembrie 2025 aduce noi începuturi și oportunități pentru toate zodiile. În acest horoscop, energia astrală influențează relațiile, cariera, finanțele și dezvoltarea personală în următoarea perioadă.
