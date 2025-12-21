A câștigat cu 3-0, are 7 victorii la rând, dar Pep Guardiola tot nu e mulțumit: „Așa nu o batem pe Arsenal!”
Gazeta Sporturilor, 21 decembrie 2025 10:20
Manchester City a câștigat cu 3-0 contra lui West Ham, are 7 victorii la rând, dar Pep Guardiola (54 de ani) nu este pe deplin mulțumit.Vreme de câte ore, Manchester City a fost lider în Premier League. În etapa 17 a sezonului, „cetățenii” au trecut cu 3-0 de West Ham (Haaland în minutele 5 și 69, Reijnders în '38) și au ajuns la 37 de puncte. Victoria ulterioară a lui Arsenal cu Everton, 1-0, i-a readus pe „tunari” pe prima poziție. ...
• • •
Aston Villa - Manchester United, meci tare în etapa #17 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Aston Villa și Manchester United, formațiile pregătite de Unai Emery și Ruben Amorim, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, la Birmingham, într-un duel al rundei cu numărul #17 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO. ...
Utrecht - PSV, meci în etapa 17 din Eredivisie, se joacă în această după-amiază, de la 13:15. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 3. Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) e anunțat titular.Mijlocașul dreapta a fost rezervă la ultimul meci, succesul lui PSV pe teren propriu cu GVVV, scor 3-0, în Cupa Olandei. ...
Cupa Africii pe Națiuni începe astăzi în Maroc » Toate detaliile: 24 de echipe, 6 orașe, 9 stadioane # Gazeta Sporturilor
A 35-a ediție a AFCON (Cupa Africii pe Națiuni), competiție bienală a Continentului Negru, va debuta diseară în Maroc cu meciul ce opune naționala gazdă celei din Comore (ora 21:00), pe Stade Prince Moulay Abdallah din capitala Rabat. ...
Cifre-MONSTRU! El e cel mai eficient fotbalist din Superliga, la egalitate cu Tănase: „Îl văd jucând la Dinamo sau Rapid” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o sâmbătă seara pe Dinamo, scor 2-0, în etapa 21 din Superliga, ultima din 2025. MVP-ul partidei a fost mijlocașul ofensiv Alin Roman (31 de ani), cel care a deschis scorul în minutul 33, și i-a pasat decisiv lui Costache la cea de-a doua reușită. ...
Partida Alanyaspor - Karagumruk, în etapa #17 din Superlig, a fost programată astăzi, de la ora 13:30. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro. și nu va fi difuzat la TV.Ianis Hagi și Umit akdag sunt anunțați titulari la formația gazdă în ultima etapă a anului calendaristic din prima ligă turcă. ...
Dănciulescu a „urecheat” doi dinamoviști, după deziluzia de la Arad: „Nu mai e cel de anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a pierdut pe terenul celor de la UTA, scor 0-2, în etapa 21 din Superliga, ultima din 2025. „Câinii” pregătiți de Zeljko Kopic (48 de ani) n-au avut replică în fața gazdelor, și pot termina 2025 chiar pe locul 4, deși, cu un succes, puteau să fie pe primul loc. Ionel Dănciulescu (49 de ani), legenda dinamoviștilor, a numit doi jucători care nu l-au impresionat în acest sezon din tabăra bucureșteană. ...
Hermannstadt - Petrolul deschide ziua în Superligă » Echipele pregătite de Dorinel Munteanu și Neagoe # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Petrolul, prima partidă a zilei în Superligă, se joacă în această după-amiază, de la ora 14:00. Partida de la Sibiu va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei 21 din Superligă + clasamentFără victorie de fix 3 luni în campionat, Hermannstadt încearcă să-și dea restart sub comanda lui Dorinel Munteanu, cel care a debutat cu eșec duminica trecută (0-2 vs. Craiova). ...
U Cluj - Farul, totul pentru play-off-ul Superligii » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Farul Constanța se joacă astăzi, de la ora 16:30, pe Cluj Arena, în etapa 21 din Superliga. „Șepcile roșii” și formația din Dobrogea luptă pentru un loc de play-off, însă oaspeții vor fi cei care vor avea o misiune mult mai dificilă, după ultimele rezultate înregistrate. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
FCSB - Rapid, derby pe Arena Națională în ultima etapă din 2025. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Rapid se întâlnesc de la ora 20:00 în derby-ul etapei cu numărul 21, ultima din Superligă în 2025. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la stadion, și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După 20 de meciuri, cele două echipe se află în situații diferite în clasament. FCSB e pe locul 9, cu 28 de puncte. Cu o victorie se poate apropia din nou la două puncte de locurile de play-off. ...
Campionul României e în cădere liberă: scos din lot, a primit hârtia de transfer # Gazeta Sporturilor
Este puțin probabil ca mijlocașul Andrei Ciobanu (27 de ani) să continue la Oțelul Galați mai departe de această iarnă. Clubul roș-alb-albastru i-a transmis că este liber să plece.Considerat la un moment dat a fi un mijlocaș de mare perspectivă, cu selecții la mai toate reprezentativele de juniori, chiar piesă de bază la cea de tineret, Andrei Ciobanu este acum în cădere liberă. ...
După Oțelul - Argeș 2-1, gălățenii s-au distanțat la 5 puncte de FCSB. Astfel, pentru prima dată de la introducerea sistemului actual, echipa roș-albastră încheie un an calendaristic pe loc de play-out.Oțelul are 33 de puncte și e pe locul 6 în Superliga. FCSB e pe poziția 9 înainte de derby-ul cu Rapid, ultimul meci al anului pentru roș-albaștri. Chiar și cu o victorie, campioana nu mai poate încheia 2025 pe loc de play-off. ...
Fluierat pe „Bernabeu”, Vinicius a răspuns după meci. Ce a putut să facă și cum a răspuns Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
În momentul în care a fost înlocuit în Real Madrid - Sevilla 2-0, Vinicius (25 de ani) a fost huiduit de o parte a publicului de pe „Bernabeu”. După meci, a răspuns pe rețelele sociale.În minutul 83 al meciului de sâmbătă seara, Vinicius i-a lăsat locul pe teren lui Gonzalo Garcia. În timp ce se îndrepta spre marginea suprafeței de joc, o parte a publicului de pe „Bernabeu” l-a huiduit, o dovadă de nemulțumire față de felul în care jucase brazilianul. ...
De ziua lui, Kylian Mbappe a egalat marele record al lui Cristiano Ronaldo: „O onoare! Este idolul și prietenul meu” # Gazeta Sporturilor
În ziua în care a împlinit 27 de ani, Kylian Mbappe a înscris în Real Madrid - Sevilla 2-0, egalând recordul de goluri într-un an calendaristic în tricoul echipei madrilene, 59, stabilit de Cristiano Ronaldo. Coordonatele erau clare: pentru a egala cel mai bun an al lui Cristiano, Mbappe avea nevoie de un gol contra Sevillei. Două ar fi fost deja un bonus. Mai erau 4 minute din timpul regulamentar când Mbappe a transformat penalty-ul obținut de Rodrygo. ...
Iată unde locuiește Zlatan Ibrahimovic în Milano: penthouse de 5 milioane de euro la etajul 34, piscină interioară, mobilier de la designeri faimoși + Ce cartier de lux a ales Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Reporterii Gazetei au vizitat zona în care locuiesc o mulțime de vedete la Milano, în frunte cu Zlatan Ibrahimovic, actualul consilier executiv al lui AC Milan. Starul suedez ocupă o locuință de sute de metri pătrați la ultimul etaj al celui mai înalt zgârie-nori rezidențial din Italia. Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, preferă un alt cartier de luxO plimbare prin centrul orașului Milano te poartă neîndoios și prin luxosul cartier Porta Nuova. ...
Andrei Nicolescu l-a pus la punct pe Mazilu, după UTA - Dinamo: „Nu ne-a spus. Erau semne” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre Adrian Mazilu, care a fost ieșit după 30 de minute în meciul cu UTA, scor 0-2.Extrema dreapta a jucat din primul minut cu o problemă la spate, potrivit președintelui de la Dinamo. Nicolescu l-a certat pe jucător după meci, pentru că acesta nu ar fi anunțat staff-ul tehnic de problema medicală pe care o avea încă dinainte de a fi trimis în teren. ...
Andrei Nicolescu a reacționat după UTA - Dinamo 2-0 » „Am părut neconectați la meci” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, pe stadionul „Francisc Neuman”, prin golurile marcate de Alin Roman (33') și Valentin Costache (68'), iar „câinii” au ratat șansa de a urca pe primul loc în Superliga.După partidă, Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a intrat în direct și a analizat prestația echipei sale.Andrei Nicolescu: „Nu înfrângerea este importantă”„Nu înfrângerea este importantă, ci faptul că am părut neconectați la meci. ...
S-a bucurat excesiv după ce a marcat fostei echipe, apoi a oferit declarația serii: „Îmi pare rău că am dat gol” # Gazeta Sporturilor
Valentin Costache (27 de ani), mijlocașul celor de la UTA Arad, a marcat golul de 2-0 în victoria echipei lui, contra celor de la Dinamo, în runda cu numărul #21 din Superliga. După meci, a surprins cu declarația făcută la interviu. Ex-dinamovistul crescut în Ștefan cel Mare, care a evoluat la prima echipă între 2015 și 2017, a turnat plumb în ghetele elevilor lui Kopic cu reușita din minutul 66. ...
Tragedia din familie îl face pe mijlocașul cu aproape 300 de meciuri în Bundesliga să se retragă anticipat # Gazeta Sporturilor
La 35 de ani, mijlocașul internațional sloven Kevin Kampl ia în considerare retragerea din fotbal, după decesul subit al fratelui său mai mare, survenit în octombrie anul trecut. În acest sezon, Kampl, internațional sloven cu 28 de selecții, a jucat doar două minute, iar „dispariția sa de pe radar” a stârnit nedumerire, presa germană dezvăluind acum motivul tragic. ...
Alin Roman, omul-meciului în victoria celor de la UTA cu Dinamo: „Ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, pe stadionul „Francisc Neuman”, într-un meci în care „Bătrâna Doamnă” a controlat jocul și le-a administrat bucureștenilor un eșec clar. „Câinii” au ratat șansa de a urca pe primul loc, într-o seară fără inspirație, iar succesul arădenilor reprezintă și prima victorie a lui Adrian Mihalcea împotriva echipei la care s-a consacrat ca jucător. ...
Reacția lui Zeljko Kopic, după eșecul lui Dinamo cu UTA: „Le-am zis și băieților în vestiar” # Gazeta Sporturilor
UTA - Dinamo 2-0. Zeljko Kopic, antrenorul echipei bucureștene, a analizat eșecul de la Arad. Croatul a declarat că gazdele au jucat mai bine și au meritat victoria.Kopic a spus și ce le-a comunicat jucătorilor în vestiar, după eșec. Concret, le-a transmis că trebuie să accepte că nu vor câștiga fiecare meci, în ciuda sezonului bun traversat. ...
Negru de supărare după eșecul cu UTA, Cătălin Cîrjan și-a spus singura dorință pentru 2026 # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a venit extrem de supărat la interviul de la finalul partidei pe care echipa lui a pierdut-o, scor 0-2, în deplasare, pe terenul celor de la UTA Arad, în runda #21 din Superliga. Dezamăgit, acesta și-a găsit cu greu cuvintele, știind că echipa lui a irosit șansa să încheie anul pe primul loc. „Campioana de iarnă” va fi Rapid sau Craiova, singura care poate depăși în ultima etapă gruparea lui Gâlcă. ...
„Eu sunt dinamovist, nu mă pot dezice” » Adrian Mihalcea, mesaj direct pentru conducere: „Să ne gândim ce vrem” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul celor de la UTA Arad, a tras primele concluzii după ce echipa lui a câștigat clar, scor 2-0, pe teren propriu, în ultimul meci din anul 2025, contra celor de la Dinamo.Fost jucător și antrenor la formația din Ștefan cel Mare, Mihalcea a spus-o direct că este în continuare dinamovist, chiar dacă și-a oprit echipa de suflet din drumul spre primul loc. ...
Mijlocașul lui Dinamo, critici la Arad: „Nu ne-a ieșit nimic. Terenul a fost prea tare” # Gazeta Sporturilor
UTA - Dinamo 2-0. Cristi Mihai, mijlocașul echipei bucureștene, a fost dezamăgit de eșecul din ultimul meci al anului.Mihai a început pe bancă meciul împotriva fostei lui echipe. A intrat după jumătate de oră în teren, în locul lui Adrian Mazilu, care a ieșit accidentat. Mijlocașul lui Dinamo a criticat starea terenului de la Arad, și și-a prezentat scuze pentru jocul prestat de echipa roș-albă. ...
Prunea s-a pronunțat în direct după ce a văzut la Dinamo: „Cea mai slabă din acest campionat” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fostul portar de la Dinamo, a declarat că prima repriză făcută de „câini” la Arad, cu UTA, a fost cea mai slabă din acest sezon.Dinamo a fost condusă cu 0-1 la pauză de UTA. S-a terminat 2-0 pentru arădeni, care termină anul 2025 la un punct de locurile de play-off.Florinel Prunea: „Prima repriză a fost cea mai modestă din acest campionat a lui Dinamo”„Prima repriză a fost cea mai modestă din acest campionat a lui Dinamo. ...
Defensiva lui Dinamo, făcută franjuri de UTA! Fostul câine „a mușcat” și apoi nu a mai putut fi oprit de colegi după gol # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a făcut un meci extrem de bun sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Dinamo, în runda cu numărul #21 din Superliga. Gazdele au dictat ritmul partidei, iar fostul dinamovist Valentin Costache (27 de ani) a înscris un gol frumos, după o fază în care defensiva oaspeților a fost făcută franjuri. Arădenii au deschis scorul în prima repriză, în minutul 33, tot pe fondul unei greșeli în apărarea adversarei. ...
David Popovici a cerut bazine, investiția de 23 de milioane de lei a fost finalizată în orașul din România # Gazeta Sporturilor
Multiplul medaliat la natație, David Popovici (21 de ani), a avut repetate apeluri în care a cerut noi bazine și condiții mai bune pentru cei care practică sportul de performanță la care el a adus medalii importante României. În timp ce la București investițiile întârzie să apară, la Sovata tocmai ce a fost inaugurat un bazin de înot didactic. ...
Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a fost integralist în remiza cu Oviedo, scor 0-0, în etapa 17 din La Liga.Pentru internaționalul român a fost al treilea meci consecutiv fără gol primit în La Liga. În precedentele două etape, Celta Vigo a câștigat cu Bilbao, scor 2-0, și cu Real Madrid, tot cu 2-0. Radu a încheiat meciurile din decembrie în fără gol primit în campionatul Spaniei. ...
Ghinion pentru Adrian Mazilu » A părăsit terenul accidentat după mai puțin de 30 de minute # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu a trăit un nou moment nefericit, în duelul dintre UTA Arad și Dinamo, disputat pe stadionul „Francisc Neuman”. Titular pentru a doua partidă consecutiv, Mazilu a fost nevoit să iasă de pe teren încă din minutul 28, acuzând probleme musculare.Fotbalistul dinamovist s-a așezat pe gazon imediat după schimbare, iar gesturile sale au indicat o posibilă recidivă a accidentărilor musculare care l-au ținut departe de teren o lungă perioadă. ...
Cel mai iubit model Dacia poate fi acum comandat și în România » Prin ce se particularizează noua versiune # Gazeta Sporturilor
Dacia Logan facelift, model prezent în premieră în toamna acestui an, la Paris, poate fi comandat începând cu data de 19 decembrie și în România, după cum a anunțat producătorul.Dacia Logan, de departe cea mai iubită mașină în rândul șoferilor din România, este cel mai vândut model de mașină nouă în țară, în 2025, cu 13.100 de unități potrivit datelor furnizare de APIA. ...
Record ISTORIC pentru cluburile europene! UEFA împarte 9 milioane de euro după EURO 2025 # Gazeta Sporturilor
UEFA a anunțat că va acorda 9 milioane de euro cluburilor feminine care au trimis jucătoare la echipele naționale pentru Campionatul European din 2025.Europeanul de fotbal feminin s-a încheiat în iulie, câștigătoare fiind Anglia, după ce a învins-o în finală pe Spania cu 4-2 după loviturile de departajare. ...
Încheie 2025 în play-off, dar Laszlo Balint avertizează că urmează o iarnă complicată: „Din păcate, pentru stabilitatea financiară a clubului” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), tehnicianul celor de la Oțelul Galați, a tras primele concluzii la interviu, după ce echipa lui a câștigat ultimul meci al anului 2025, pe teren propriu, contra celor de la FC Argeș, scor 2-1, în etapa #21 din Superliga. Acesta și-a lăudat jucătorii, dar a vorbit cu puțină îngrijorare despre ce urmează, întrucât în perioada următoare clubul va trebui să vândă unii fotbaliști pentru a asigura stabilitate financiară. ...
Diferență șocantă în derby-ul locurilor 2 și 3 din „Liga Florilor” » Cum s-a ajuns la dezastru pentru vicecampioană # Gazeta Sporturilor
Primul derby din „Liga Florilor” după reluarea întrecerii interne, odată cu încheierea Campionatului Mondial de handbal feminin, a fost fără istoric. Gloria Bistrița a învins-o categoric pe vicecampioana în exercițiu, Corona Brașov, scor 37-29, într-un meci contând pentru runda cu numărul 10. Primele două meciuri din etapa cu numărul 10 s-au jucat înainte de turneul final din Germania și Olanda, în noiembrie. ...
Oțelul - Argeș 2-1. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a fost dezamăgit după eșecul de la Galați. Andone a declarat că speră la o altă abordare din ianuarie, la revenirea fotbalului în Superliga. A anunțat că echipa lui va trage tare pentru a prinde play-off. Mai sunt de jucat 9 etape din sezonul regular la începutul anului viitor.Declarațiile lui Bogdan Andone, după Oțelul - FC Argeș 2-1„Am făcut un meci slab, Oțelul a jucat mai bine. ...
Vladislav Blănuță a intrat în dizgrație în Ucraina după plecarea din țară: „Nu înțeleg deloc cum a fost posibil un asemenea transfer” # Gazeta Sporturilor
Transferul atacantului român în vârstă de 23 de ani, vândut de FCU Craiova la Dinamo Kiev, a provocat tensiuni în Ucraina, iar fotbalistul pare să fi intrat deja în dizgrația clubului. Plecarea din Ucraina pare doar o chestiune de timp.Criticile nu au venit doar din partea suporterilor, ci și din interiorul fotbalului ucrainean, prin vocea unui fost jucător important al echipei. ...
Răvășit când a aflat problemele lui Dan Petrescu: „Se zbârlește pielea pe mine! Am înțeles că e foarte grav” # Gazeta Sporturilor
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu (57 de ani), retras din peisajul mediatic în luna august, când a decis să plece de la CFR Cluj, pentru a avea timp de tratament. ...
După 11 luni de chin, Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham la un meci oficial. Fundașul central a fost trecut pe lista rezervelor la partida cu Liverpool, din etapa #17 a campionatului Angliei.Drăgușin a jucat ultima dată pe 30 ianuarie. Atunci, s-a accidentat grav într-un meci cu Elfsborg, din Europa League, încheiat 3-0 pentru Spurs. Verdictul a fost crunt pentru fundașul român: ruptură a ligamentului încrucișat, cea mai gravă accidentare la picior. ...
Cristiano Bergodi a fost întrebat despre mercato de iarnă la U Cluj: „Eu asta vreau!” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, 61 de ani, a readus pe U Cluj în zona de luptă pentru play-off și a transmis că nu așteaptă relaxare pentru meciul cu Farul (duminică, ora 16:30, Cluj Arena) sau ca jucătorii să „intre pe vârfuri”. De asemenea, a precizat că așteaptă transferuri doar dacă găsește ceva mai bun decât ceea ce are acum la dispoziție, un lot căruia vrea să-i acorde încredere totală. ...
Pleacă de la Metaloglobus? Mihai Teja, după ultimul meci al anului: „E normal să fie supărați” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, a analizat eșecul cu Unirea Slobozia, scor 2-3, din ultima etapă a anului 2025.Tehnicianul formației bucureștene a vorbit despre Stefan Visic, marcatorul celui de-al doilea gol al lui Metaloglobus, care a refuzat să participe la interviurile de la finalul meciului.Teja a anunțat că Visic e la final de contract și sunt șanse să nu mai rămână. ...
Mijlocașul de 32 de ani din Superliga a explicat pentru GSP de ce s-a lăsat de fotbal azi: „Nu-mi mai plăcea atât de mult” # Gazeta Sporturilor
Batavul Desley Ubbink, 32 de ani, mijlocașul celor de la Metaloglobus și-a pus ghetele în cui după ce a jucat azi ultimul său meci în cariera de fotbalist. Într-o intervenție pentru GSP.ro, jucătorul a explicat de ce renunță atât de devremeMijlocașul olandez Desley Ubbink, 32 de ani, tocmai a jucat ultimul său meci din cariera de fotbalist. Și-a pus ghetele în cui după Metaloglobus - Unirea Slobozia (2-3). ...
Florin Tănase, mijlocașul ofensiv de la FCSB, a prefațat derby-ul cu Rapid, din etapa #21 a Superligii, ultima din acest an.FCSB - Rapid are loc duminică, de la ora 20:00. Meciul de pe Arena Națională va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Unul dintre liderii echipei roș-albastre a transmis că el și colegii lui nu sunt cu gândul la vacanță și sunt motivați pentru derby-ul cu Rapid. A făcut și o analiză la final de an. ...
Jean Vlădoiu (57 de ani), antrenorul din acte al celor de la Unirea Slobozia, a reacționat după ce echipa lui a reușit să termine anul 2025 cu succes, scor 3-2, contra celor de la Metaloglobus, meci însă nu lipsit de emoții după ce ialomițenii au condus cu 3-0. Tehnicianul celor de la Slobozia a analizat succesul obținut sâmbătă seara și a vorbit cu mult entuziasm despre revenirea echipei acasă, pe stadionul care este gata să găzduiască meciuri din Superliga. ...
Giovanni Becali a vorbit despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB: „Dinamo are nevoie de jucători buni” # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Denis Alibec (34 de ani) la FCSB este tot mai incert. După succesul roș-albaștrilor pe terenul Sloboziei, scor 2-0, Gigi Becali a lăsat de înțeles că atacantul venit în vară de la Farul Constanța ar putea părăsi echipa în pauza de iarnă.În acest context, impresarul Giovanni Becali, a comentat atât situația lui Alibec, cât și posibilitatea unei mutări la Dinamo, variantă vehiculată în ultima perioadă. ...
Jucătorul de la FCSB care l-a uimit Charalambous înainte de derby-ul cu Rapid: „Nu ne așteptam!” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a prefațat derby-ul cu Rapid, din ultima etapă din 2025 a Superligii.FCSB - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1Tehnicianul cipriot a vorbit despre importanța meciului cu liderul clasamentului și a dezvăluit că a fost impresionat de faptul că Daniel Bîrligea a tras tare pentru a fi apt.VIDEO. ...
Thiago Silva (41 de ani) revine în fotbalul european! Fundașul central brazilian a semnat oficial cu FC Porto, iar anunțul a fost făcut de specialistul în transferuri Fabrizio Romano, care a publicat un clip pe rețelele sociale în care confirmă mutarea. ...
Explicație incredibilă » De ce au mers jucătorii de la Craiova la o petrecere cu manele după drama de la Atena: „Era programată” # Gazeta Sporturilor
La mijlocul acestei săptămâni, Universitatea Craiova a trăit o seară de coșmar, la Atena, pierzând în minutul 90+14 calificarea în primăvara europeană, scor 2-3, după ce a condus cu 2-0. La o zi după eșecul din Grecia, oltenii au sărbătorit în cadrul unui eveniment privat. Sâmbătă, mijlocașul Alex Crețu (33 de ani) a vorbit despre cele întâmplate. ...
Decizia șefilor lui Inter cu privire la Cristi Chivu, după eșecul din Supercupă » Anunțul făcut de italieni # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a fost eliminată de Bologna în semifinalele Supercupei Italiei, scor 1-1 după 90 de minute și 2-3 la loviturile de departajare. Conducerea echipei din Milano are în continuare încredere în antrenorul român.Parcursul din Serie A, unde Inter e lider, și din Champions League, unde echipa lui Chivu e aproape calificată în optimi, le dă speranțe celor de la conducerea clubului. ...
