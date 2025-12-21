Frații Tate rămân fără 1.000.000 de lire sterline. Unde merg banii controversaților influenceri?
Newsweek.ro, 21 decembrie 2025 10:20
Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare ale lui Andrew Tate și ale fratelui...
• • •
Acum 5 minute
10:50
Tensiuni și amenințări cu atacuri nucleare în Asia de Est: „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră” # Newsweek.ro
Tensiuni în Asia de Est. Un oficial japonez a vorbit despre achiziționarea de arme nucleare. Coreea ...
Acum 30 minute
10:30
Bolojan, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase” # Newsweek.ro
Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului. Premierul este de părere că „a...
10:20
Acum o oră
10:10
Poliția din UK: Peste 1.100.000 € din banii confiscați de la frații Tate, folosiți pentru combaterea violenţei # Newsweek.ro
Peste 1.100.000 € din banii confiscați de la frații Andrew și Tristan Tate, vedetele „Manosphere” ac...
10:10
Îngheț și zăpadă? Trucuri care te ajută să deschizi portiera și să intri în mașină iarna fără să strici nimic # Newsweek.ro
Iarna nu doar geamurile autovehiculelor îngheață, ci pot îngheța și încuietorile portierelor, iar ch...
Acum 2 ore
09:50
„Midiile quagga” din Marea Neagră distrug Lacul Leman și Marile Lacuri din SUA. Cum au „călătorit”? # Newsweek.ro
Scoicile Dreissena bugensis din Marea Neagra, cunoscute și drept „midiile quagga”, distrug ecosistem...
09:10
Desecretizarea Dosarului Epstein: Cel puţin 16 fişiere au „dispărut” după ce au fost publicate. Ce conțineau? # Newsweek.ro
Cel puţin 16 fişiere desecretizate din Dosarul Epstein au „dispărut” la scurt timp după ce au fost p...
Acum 4 ore
08:50
Marș memorial, în București, la 36 de ani de la Revoluție. „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine” # Newsweek.ro
Pe 21 decembrie 2025, cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Revoluție, în centrul Bucureștiului est...
08:40
4.050 lei amendă și 3 luni fără permis. Cu ce viteze au fost prinși de radar doi vitezomani pe șosea? # Newsweek.ro
Doi vitezomani au fost prinși de radar „zburând” pe Centura Târgu Jiu. Au primit 4.050 lei amendă fi...
08:10
La 35 de ani de la Mineriadele din 1990, adevărul despre acele zile rămâne încă fracturat. Imaginea ...
07:50
Cu cât lucrurile se schimbă mai mult. Protestele tinerilor se întind în toată lumea. Ce greutate au? # Newsweek.ro
Protestele tinerilor din întreaga lume au ocupat prima pagină a ziarelor, dar pot ele forța reforme ...
07:40
Hidratarea sau înfundarea porilor? Motivul pentru care trebui să aplici ulei de măsline zilnic pe față # Newsweek.ro
Hidratare sau înfundare? Aplicat zilnic, uleiul de măsline hrănește și regenerează pielea, fără să î...
07:30
Cum să scapi de rozătoarele din grădină în luna decembrie. Ai nevoie de câțiva muguri și puțină răbdare # Newsweek.ro
Chiar și în luna decembrie, rozătoarele pot provoca pagube serioase în grădină, căutând locuri calde...
07:20
Ce să faci, ca să nu mai cadă acele de brad? Trucuri pentru a arăta bine bradul până în ianuarie # Newsweek.ro
Bradul de Crăciun își poate pierde rapid acele dacă nu este îngrijit corect. De la udare și amplasar...
07:10
Horoscop 22 decembrie. Luna în Capricorn aduce dezamăgiri Vărsătorilor. Berbecii, pregătiți pentru orice # Newsweek.ro
Horoscop 22 decembrie. Luna în Capricorn aduce dezamăgiri Vărsătorilor. Berbecii, pregătiți pentru o...
Acum 6 ore
06:40
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile # Newsweek.ro
Pensiile sunt mici în România chiar dacă la marea recalculare pensiile au crescut în medie cu peste ...
Acum 24 ore
21:10
Suedia va oferi Ucrainei un sprijin bugetar direct de 200 de milioane de dolari până în 2026, fondur...
20:50
Nicuşor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice lege, chiar și după reexaminare # Newsweek.ro
Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională asupra oricărei legi,...
20:40
Prințul William și fiul său, George, voluntari la o organizație pentru persoanele fără adăpost # Newsweek.ro
Prințul William l-a dus pe fiul său, George, la o organizație caritabilă din Londra, unde au ajutat ...
20:20
Opt alimente surprinzătoare care conțin mai mult fier decât carnea de vită, potrivit nutriționiștilor # Newsweek.ro
Deși carnea de vită este recunoscută ca o sursă importantă de fier, nutriționiștii atrag atenția că ...
20:10
Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și în anul viitor, potrivit surselor guvernamentale # Newsweek.ro
TVA pentru mâncare și cazare în restaurante, cafenele și hoteluri va rămâne și anul viitor la nivelu...
19:50
O cometă uriașă și misterioasă a trecut pe lângă Pământ. Oamenii de știință au observat ceva neobișnuit # Newsweek.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS a trecut pe lângă Pământ pe 19 decembrie, la o distanță de aproximativ...
19:40
Cupa Africii pe Națiuni își schimbă formatul: din 2028, competiția va fi organizată o dată la patru ani # Newsweek.ro
Începând cu anul 2028, Cupa Africii pe Națiuni va fi organizată o dată la patru ani, nu din doi în d...
19:20
Începând cu 1 februarie 2026, accesul în zona cea mai apropiată de Fontana di Trevi va fi taxat cu 2...
19:10
Comisar-șef de poliție din Giurgiu prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chiar în mașina sa de serviciu # Newsweek.ro
Un comisar-șef de poliție din municipiul Giurgiu a fost prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chia...
18:50
Șoriciul, nelipsit de pe mesele de Crăciun și Revelion, nu este doar o plăcere vinovată, ci și un al...
18:50
Horaţiu Potra, cercetare penală complicată. Care este condiţia pentru ca aceasta să se desfăşoare? # Newsweek.ro
În cazul mercenarului Horaţiu Potra, cercetarea penală este proedural mai complicată. Care este cond...
18:30
Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine va face parte din el? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine ...
18:10
Ciprian Ciucu: Vom elibera trotuarele de maşini în Centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari # Newsweek.ro
Primarul nou ales al municipiului Bucureşti anunţă că va elibera trotuarele marilor bulevarde din ce...
17:50
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%. Care este oraşul unde se întâmplă asta, de anul viitor? # Newsweek.ro
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%, a decis Consiliul Local al unui oraş important din Români...
17:30
Nicușor Dan: Am de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, spune că a primit "de la magistrați sute de pagini de materiale ...
16:50
Cea mai șocantă conferință de presă din istoria Justiției a început catastrofal și s-a terminat dezastruos # Newsweek.ro
Niciodată o categorie socio-profesională nu s-a împușcat atât de repede în picior după ce și-a tăiat...
16:30
Condamnarea de 14 ani a lui Mario Iorgulescu, anulată de o judecătoare cu 7.000 € salariu. Lia Savonea aprobă # Newsweek.ro
Soția bărbatului ucis de Mario Iorgulescu în 2019 a adus acuzații grave judecătoarelor Adriana Ispas...
16:10
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii? # Newsweek.ro
Zilele acestea pensionarii și românii cu venituri mici primesc ultimul bonus la pensie pe anul 2025....
15:50
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat a doua probă de coborâre de la Val Gardena (Italia), desfăşu...
15:40
Ciprian Ciucu a găsit o datorie fabuloasă de 2.100.000.000 lei la Primăria București. Ce soluții are # Newsweek.ro
Proaspătul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, se plânge de situația catastrofală în care a găsit fi...
15:20
Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului # Newsweek.ro
Cel puţin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a...
15:10
Romsilva:Populaţia poate achiziţiona, din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online # Newsweek.ro
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.s...
14:50
Intervenţii ale Poliției în primele 11 luni privind violenţa domestică: Numărul faptelor penale a scăzut # Newsweek.ro
Poliţiştii au intervenit, în primele 11 luni ale anului, la peste 125.000 de semnalări în contextul ...
14:40
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de poliţişti până în prezent, î...
14:20
Timiş: Doi muncitori au căzut de pe o schelă; unul a decedat, celălalt - transportat la spital în stare gravă # Newsweek.ro
Doi muncitori care reparau o casă din comuna timişeană Jebel au căzut sâmbătă de pe o schelă, unul d...
14:10
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone uc...
13:50
Marea Britanie a îndemnat oamenii să nu cumpere ciocolată din Dubai. Care este motivul? # Newsweek.ro
Autoritatea britanică pentru siguranța alimentară a avertizat persoanele cu alergii să evite ciocola...
13:30
Trafic aerian afectat la Iași: ceața provoacă redirecționarea a trei zboruri și anulări # Newsweek.ro
Ceața densă continuă să afecteze Aeroportul din Iași pentru a doua zi consecutiv. Din cauza vizibili...
13:20
ChatGPT devine personalizabil. Utilizatorii pot modifica stilul, tonul și caracteristicile AI # Newsweek.ro
ChatGPT a primit funcții noi care permit utilizatorilor să îi personalizeze comunicarea. Acum, poți ...
13:10
ANM: Cod galben de ceață și polei în 15 județe și București, vizibilitate redusă local sub 50 m # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei pe...
12:50
Oamenii de știință anunță că în weekendul 20-21 decembrie nu sunt așteptate furtuni magnetice pe Păm...
12:40
Solstițiul de iarnă 2025: cea mai lungă noapte a anului și momentul când zilele încep să crească # Newsweek.ro
Solstițiul de iarnă din 2025 marchează momentul astronomic al celei mai lungi nopți și celei mai scu...
12:20
Raport susținut de ONU: Gaza nu se mai confruntă cu foamete, arată un nou studiu internațional # Newsweek.ro
Un raport recent al programului Integrated Food Security Phase Classification arată că situația alim...
12:10
Analiză de sânge cu microARN atinge 97% precizie în diagnosticarea sclerozei laterale amiotrofice # Newsweek.ro
Un test de sânge inovator, bazat pe analiza microARN-urilor, ar putea schimba modul în care este dia...
