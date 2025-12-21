Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani

09:50

Se vorbește tot mai mult despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid, mai ales că fotbalistul de 32 de ani își dorește să revină în circuitul echipei naționale de fotbal a României. Giovanni Becali a comentat posibila venire a mijlocașului la formația antrenată de Costel Gâlcă și a explicat care ar fi […] The post Cum se poate face transferul lui Stanciu la Rapid? Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție appeared first on Antena Sport.