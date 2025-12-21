Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. “L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid”
Antena Sport, 21 decembrie 2025 11:20
Fredy Guarin, fostul coleg al lui Cristi Chivu la Inter în perioada 2012-2014, a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut din cauza alcoolului şi a depresiei. Columbianul ajuns la 39 de ani susţine că a vrut să se sinucidă în trei rânduri, dar şi că l-a atacat pe tatăl său. Acum, după ce […] The post Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. “L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid” appeared first on Antena Sport.
Nick Kyrgios va participa la turneul de tenis Brisbane International luna viitoare, după ce a primit un wildcard, au anunţat duminică organizatorii, în timp ce fostul finalist de la Wimbledon se pregăteşte pentru o posibilă revenire la Australian Open. Cariera australianului în vârstă de 30 de ani a fost afectată de accidentări în ultimii doi […] The post Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card appeared first on Antena Sport.
Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție # Antena Sport
Ediția cu numărul 35 a Cupei Africii pe Națiuni debutează duminică, iar jocul care va deschide competiția va fi cel dintre gazda Maroc și Comore. Jocul va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah, din Rabat, începând cu ora 21:00. În cadrul acestui turneu vor activa și șapte fotbaliști din Liga 1, precum și un […] The post Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție appeared first on Antena Sport.
FCSB va primi vizita Rapidului pe Arena Națională, în ultimul meci din 2025. Campioana României va încheia anul în afara locurilor de play-off, aceasta fiind o premieră negativă în istoria clubului roș-albastru. Mai mult decât atât, formația antrenată de Elias Charalambous este la cinci puncte de locul șase, după ce Oțelul Galați s-a impus în […] The post Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani appeared first on Antena Sport.
10:00
Cristiano Ronaldo a venit pe loc cu răspunsul pentru Kylian Mbappe după ce starul francez i-a egalat recordul istoric # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu mai este, începând de pe 20 decembrie, singur pe primul loc al jucătorilor cu cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic pentru Real Madrid. Kylian Mbappe i-a egalat acest record. Starul francez a marcat din penalty golul cu numărul 59 din 2025, în Real Madrid – Sevilla 2-0, s-a bucurat precum […] The post Cristiano Ronaldo a venit pe loc cu răspunsul pentru Kylian Mbappe după ce starul francez i-a egalat recordul istoric appeared first on Antena Sport.
Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat” # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci al anului 2025. În disputa din etapa cu numărul 17 a La Liga, formația antrenată de Xabi Alonso s-a impus cu scorul de 2-0. Jude Bellingham și Kylian Mbappe au marcat golurile „los blancos”. Francezul a egalat un record deținut de legendarul Cristiano […] The post Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat” appeared first on Antena Sport.
Cum se poate face transferul lui Stanciu la Rapid? Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție # Antena Sport
Se vorbește tot mai mult despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid, mai ales că fotbalistul de 32 de ani își dorește să revină în circuitul echipei naționale de fotbal a României. Giovanni Becali a comentat posibila venire a mijlocașului la formația antrenată de Costel Gâlcă și a explicat care ar fi […] The post Cum se poate face transferul lui Stanciu la Rapid? Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție appeared first on Antena Sport.
Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunţat că acţionarii lui Dinamo trebuie să investească în club 3 milioane de euro pentru a scăpa de deficitul operaţional. Tot în 2026, Dinamo va trebui să facă bani şi din vânzarea de jucători. Deficitul este acum de 2.5 milioane de euro. “Nu am noutăți. Știm exact că ne dorim 4 jucători. […] The post Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” appeared first on Antena Sport.
FCSB – Rapid București este capul de afiș al finalului de an în Liga 1, iar giuleștenii vor să-și ia revanșa față de suporteri, după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Oțelul Galați. Cristi Săpunaru a vorbit înaintea marelui derby despre conflictul dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei și a venit […] The post Cristi Săpunaru surprinde în conflictul FCSB – Steaua: „Trebuie să se hotărască” appeared first on Antena Sport.
FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB și Rapid București se întâlnesc pe Arena Națională în cel mai tare al finalului de an în Liga 1. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Duelul din cadrul etapei cu numărul 21 are o importanță mare pentru campioana României, care trebuie să recupereze teren în […] The post FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci de campionat din anul 2025, iar partida s-a încheiat cu o victorie în favoarea echipei antrenate de Xabi Alonso, scor 2-0. Publicul de pe ”Bernabeu” l-a taxat pe brazilianul Vinicius Junior, pentru evoluțiile modeste din ultima perioadă, dar și pentru faptul că a […] The post Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: „M-au făcut să îmi doresc să mai continui” # Antena Sport
Sorana Cîrstea a anunțat recent că anul 2026 va fi ultimul din cariera sa de jucătoare profesionistă, iar acum sportiva în vârstă de 35 de ani a venit cu vești importante pentru fanii săi. Concret, ea a transmis că va lua parte la ediția din anul 2026 a Transylvania Open, turneu care va avea loc […] The post Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: „M-au făcut să îmi doresc să mai continui” appeared first on Antena Sport.
FCSB și Rapid București se întâlnesc pe Arena Națională în cel mai tare al finalului de an în Liga 1. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Duelul din cadrul etapei cu numărul 21 are o importanță mare pentru campioana României, care trebuie să recupereze teren în […] The post FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
Kylian Mbappe, egalul lui Cristiano Ronaldo! Bornă uluitoare pentru francez la Real Madrid # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci al anului 2025. În disputa din etapa cu numărul 17 a La Liga, formația antrenată de Xabi Alonso s-a impus cu scorul de 2-0. Jude Bellingham și Kylian Mbappe au marcat golurile „los blancos”. Francezul a egalat un record deținut de legendarul Cristiano […] The post Kylian Mbappe, egalul lui Cristiano Ronaldo! Bornă uluitoare pentru francez la Real Madrid appeared first on Antena Sport.
“CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic” Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu! # Antena Sport
Publicaţia scoţiană Daily Record a scris că CFR Cluj e în aşteptarea unei oferte oficiale de la Celtic pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Finanţatorul echipei din Gruia, Neluţu Varga, a transmis că Louis Munteanu nu va pleca pe mai puţin de 10 milioane de euro, dar jurnaliştii scoţieni au notat că preţul […] The post “CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic” Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu! appeared first on Antena Sport.
Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” # Antena Sport
Florin Prunea a tras concluziile după ce UTA a învins-o pe Dinamo cu 2-0, în etapa a 21-a din Liga 1. Fostul portar l-a criticat pe Mamoudou Karamoko, după prestația avută în meciul de la Arad. Karamoko a fost trimis în teren de Zeljko Kopic la pauza partidei cu UTA. Atacantul i-a luat locul lui Charalampos Kyriakou. Florin Prunea l-a criticat pe Mamadou Karamoko după UTA […] The post Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” appeared first on Antena Sport.
Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea clară suferită de “câini” la Arad, cu UTA. Arădenii s-au impus cu 2-0 şi mai puteau marca, având şi alte ocazii mari în afara golului. Nicolescu a vorbit despre transferurile pe care Dinamo le va face în iarnă. […] The post Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri appeared first on Antena Sport.
Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei” # Antena Sport
Valentin Costache (27 de ani) a oferit prima reacție după ce a marcat un gol în UTA – Dinamo 2-0. Arădenii s-au apropiat la un singur punct de play-off după ce i-au învins fără emoții pe „câini”. Valentin Costache și-a felicitat echipa pentru cele trei puncte obținute. Mijlocașul s-a declarat convins de faptul că UTA […] The post Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei” appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo, în etapa a 21-a din Liga 1, ultima din 2025. Antrenorul croat și-a taxat elevii și a transmis că aceștia au comis prea multe erori în duelul de la Arad. Dinamo ar fi urcat pe primul loc dacă obținea cele trei puncte […] The post Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” appeared first on Antena Sport.
Cătălin Cîrjan, la pământ după UTA – Dinamo 2-0: „Îmi doream să încheiem anul pe primul loc” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a oferit prima reacție după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo, în ultima etapă din 2025. Căpitanul „câinilor” s-a declarat extrem de dezamăgit de eșecul suferit de echipa sa, al treilea din acest sezon după cele cu Oțelul și Rapid. Pentru UTA a marcat Alin Roman, în minutul 33, și Valentin […] The post Cătălin Cîrjan, la pământ după UTA – Dinamo 2-0: „Îmi doream să încheiem anul pe primul loc” appeared first on Antena Sport.
“Cât de dinamovist mai eşti?” Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe “câini”! # Antena Sport
Adrian Mihalcea (49 de ani) a avut un discurs pe placul suporterilor “câinilor” după ce UTA a învins-o clar, cu 2-0, pe Dinamo. Mihalcea le-a urat “câinilor” să câştige campionatul. El a subliniat că nu s-a dezis niciodată de faptul că este dinamovist. Mihalcea a vorbit despre transferuri. E conştient că Alin Roman sau Valentin […] The post “Cât de dinamovist mai eşti?” Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe “câini”! appeared first on Antena Sport.
Meciul Estrela Amadora – Moreirense e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Ianis Stoica e rezervă la Estrela, dar e de aşteptat să intre pe parcurs. Înaintea acestui meci Estrela Amadora e pe locul 14 în Liga Portugal, cu 14 puncte, în timp ce Moreirense e pe locul 8, cu 20 de […] The post Estrela Amadora – Moreirense, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă la gazde appeared first on Antena Sport.
Edmonton Oilers – Minnesota Wild, 22:00, LIVE VIDEO. Spectacol total cu cea mai în formă echipă din NHL # Antena Sport
Meciul Edmonton Oilers – Minnesota Wild e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:00. Edmonton Oilers vine după două victorii, 6-4 cu Pittsburgh Penguins şi 3-1 cu Boston Bruins. De partea cealaltă, Minnesota Wild e cea mai în formă echipă din NHL. Minnesota Wild vine după 6 victorii consecutive, 4-1 cu Seattle, 5-2 […] The post Edmonton Oilers – Minnesota Wild, 22:00, LIVE VIDEO. Spectacol total cu cea mai în formă echipă din NHL appeared first on Antena Sport.
Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano # Antena Sport
Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Formația „Viola” traversează o perioadă dezastruoasă, fiind pe ultimul loc în Serie A, cu doar șase puncte. Antrenoru Paulo Vanoli are mari șanse să fie demis în următoarea perioadă. Oficialii echipei vor să facă o adevărată „revoluție”, dorind să aducă la […] The post Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano appeared first on Antena Sport.
Ghinion teribil pentru Liverpool! Isak s-a accidentat serios după ce a deschis scorul cu echipa lui Drăguşin! # Antena Sport
Alexander Isak (26 de ani) a deschis scorul în minutul 56, cu o execuţie perfectă din careu, după o pasă excelentă a lui Florian Wirtz, dar s-a accidentat chiar la faza golului. Micky van de Ven (24 de ani) i-a prins glezna lui Isak în cădere, iar accidentarea ar putea fi una gravă. Isak a […] The post Ghinion teribil pentru Liverpool! Isak s-a accidentat serios după ce a deschis scorul cu echipa lui Drăguşin! appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) ar putea primi un cadou frumos de la conducerea Interului în perioada de transferuri. Interul s-a înscris în cursa pentru noua “perlă” a fotbalului european, Said El Mala (19 ani), jucătorul lui FC Koln. Pe urmele lui Said El Mala se mai află, printre alte forţe din fotbalul european, Real […] The post Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră # Antena Sport
Dinamo a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 21-a din Liga 1. Adrian Mazilu (20 de ani) s-a accidentat după nici o jumătate de oră de joc. Adrian Mazilu a fost titularizat de Zeljko Kopic în meciul de la Arad, extrem de important pentru Dinamo. „Câinii” pot urca pe primul loc în Liga 1, […] The post Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Bîrligea şi-a lăsat mască antrenorul şi colegii de la FCSB! E gata să joace în derby # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Bîrligea şi-a lăsat mască antrenorul şi colegii de la FCSB! E gata să joace în derby appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Ioan Andone respectă cu sfinţenie tradiţiile de sărbători appeared first on Antena Sport.
“Ne-a dat peste cap” Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri # Antena Sport
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (50 de ani), a pus înfrângerea cu Oţelul şi pe seama accidentării lui Mario Tudose (20 de ani), pe care a fost nevoit să îl schimbe la pauză. Intrată la cabine cu 0-0, FC Argeş a primit două goluri după pauză, Nuno Pedro deschizând scorul cu un şut superb, […] The post “Ne-a dat peste cap” Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri appeared first on Antena Sport.
Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo! # Antena Sport
Erling Haaland (25 de ani) a reuşit un meci de senzaţie în partida Manchester City – West Ham 3-0. Haaland a reuşit o “dublă” şi un assist. El a deschis scorul în minutul 5. Areola a respins primul şut al norvegianului, dar nu a mai avut ce face la al doilea. În minutul 38 Haaland […] The post Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo! appeared first on Antena Sport.
La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto # Antena Sport
Fundaşul brazilian Thiago Silva, care şi-a reziliat recent contractul cu Fluminense, revine în fotbalul european, la FC Porto, cu care a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune pentru un an suplimentar, a anunţat sâmbătă clubul portughez. Fostul star al echipelor Paris Saint-Germain, AC Milan şi Chelsea Londra se întoarce astfel printre “dragoni”, unde a îmbrăcat tricoul echipei secunde a lui FC Porto […] The post La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto appeared first on Antena Sport.
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool # Antena Sport
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român este rezervă în confruntarea „de foc” cu Liverpool, din etapa a 17-a din Premier League. Radu Drăgușin nu a mai bifat niciun meci oficial pentru Tottenham de pe 30 ianuarie. La momentul respectiv, stopperul s-a accidentat grav în partida cu Elfsborg din Europa League, având nevoie de operație după ce […] The post Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool appeared first on Antena Sport.
„Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida # Antena Sport
Florin Tănase a prefațat partida dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Decarul campioanei a transmis că derby-urile sunt cele mai frumoase meciuri, în care jucătorii se automotivează, fiind bucuros că încheie anul cu o astfel de partidă, care se va disputa duminică, de la ora 20:00. Florin Tănase a declarat FCSB e cu […] The post „Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida appeared first on Antena Sport.
Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu a reuşit să îndeplinească obiectivul de a duce Emiratele Arabe Unite la Mondialul american din 2026, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, dar a impresionat cu parcursul de la Cupa Arabă. Emiratele Arabe Unite au ajuns până în semifinale la Cupa Arabă. În penultimul act […] The post Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit” appeared first on Antena Sport.
Jake Paul a confirmat că are o dublă fractură de maxilar după meciul cu Anthony Joshua! Postarea americanului # Antena Sport
Jake Paul, youtuber-ul devenit boxer, a confirmat că a suferit o dublă fractură de maxilar, după înfrângerea prin KO în faţa lui Anthony Joshua, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Miami. Pe ringul Kaseya Center, logica sportivă a fost respectată. Englezul Anthony Joshua a pus capăt luptei în runda a şasea, după un croşeu […] The post Jake Paul a confirmat că are o dublă fractură de maxilar după meciul cu Anthony Joshua! Postarea americanului appeared first on Antena Sport.
Explicații de la petrecerea pe manele a oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League: „Era programată” # Antena Sport
Oltenii au venit cu explicații după ce au fost surprinși petrecând pe manele, după eșecul dureros cu AEK Atena. Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a plecat învinsă cu 3-2 din Grecia, ratând astfel „primăvara europeană”. La doar o zi după revenirea din Grecia, jucătorii Universității Craiova au participat la o petrecere privată. Cel […] The post Explicații de la petrecerea pe manele a oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League: „Era programată” appeared first on Antena Sport.
Doi „trcicolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări” # Antena Sport
Doi „tricolori” pot schimba echipa de club înaintea barajului de calificare la World Cup 2026 din martie, cu Turcia. Giovanni Becali a dezvăluit că Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan pot pleca de la Rizespor, respectiv Aris Salonic. Valentin Mihăilă a semnat cu turcii de la Rizespor la începutul sezonului, după despărțirea de Parma. Mijlocașul este în prezent din nou accidentat, […] The post Doi „trcicolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări” appeared first on Antena Sport.
“S-a greşit grav” Reacţia lui Ioan Andone după ce Craiova a ratat primăvara europeană! Avertisment pentru olteni # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani) e de părere că oltenii au greşit apărându-se atât de jos în meciul cu AEK Atena. În minutul 90+7 Craiova avea 2-1 cu echipa greacă şi se afla pe locul 15 în grupa principală din Conference League. A urmat dezastrul pentru olteni, care au primit două goluri, în minutele 90+8 […] The post “S-a greşit grav” Reacţia lui Ioan Andone după ce Craiova a ratat primăvara europeană! Avertisment pentru olteni appeared first on Antena Sport.
“Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu # Antena Sport
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, duelul din etapa a 17-a, din deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, la care Horaţiu Moldovan a fost rezervă. Ceea ce ar fi putut fi „duelul portarilor români” din LaLiga, meciul dintre Real Oviedo şi Celta Vigo, disputat pe stadionul Carlos […] The post “Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu appeared first on Antena Sport.
„Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali despre posibilul transfer al iernii din Liga 1 # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Denis Alibec la Dinamo, în perioada de mercato de iarnă. Impresarul a declarat că atacantul de la FCSB ar putea fi o soluție pentru Zeljko Kopic. „Câinii” vor să transfere un atacant iar pe listă a fost pus și George Pușcaș. Mutarea are însă șanse mici de reușită, ținând cont de […] The post „Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali despre posibilul transfer al iernii din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci “nebun” la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0 # Antena Sport
Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii 1. Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Espinosa ’12 (penalty), ‘45+3 şi Afalna ’47. Pentru Metaloglobus au înscris Zakir ’77 şi Visic ’77. Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3 […] The post Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci “nebun” la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0 appeared first on Antena Sport.
FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu # Antena Sport
FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Conrado, fundașul stânga de 28 de ani de la Oțelul, este pe radarul celor două rivale. După ce Lameira și Joao Paulo au stârnit interesul celor de la Rapid și FCSB, și numele lui Conrado a apărut pe listele celor două echipe, care se vor duela duminică, în derby-ul finalului de an din […] The post FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei # Antena Sport
Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei. Nerazzurrii au fost învinși la loviturile de departajare de Bologna, în semifinalele competiției. Cu toate acestea, Cristi Chivu se bucură de susținerea celor din conducerea lui Inter. După eșecul cu Bologna, italienii au transmis că oficialii echipei de […] The post Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei appeared first on Antena Sport.
Ioan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina” # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani), care a fost pe banca Rapidului la un 5-1, în 2010, cu FCSB, a prefaţat derby-ul giuleştenilor cu echipa antrenată de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Andone e de părere că derby-ul se va termina la egalitate. El i-a avertizat pe giuleşteni că vor avea probleme dacă vor pierde acest […] The post Ioan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina” appeared first on Antena Sport.
Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului cu FCSB. Mesaj categoric: „Nu ne mulțumește egalul” # Antena Sport
Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului dintre FCSB și Rapid, de duminică, din etapa a 21-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a declarat că un rezultat de egalitate nu l-ar mulțumi contra marii rivale. Mijlocașul trupei de sub Grant a mai subliniat, de asemenea, că duelul va fi unul foarte dificil pentru Rapid. Acesta […] The post Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului cu FCSB. Mesaj categoric: „Nu ne mulțumește egalul” appeared first on Antena Sport.
Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? “A făcut tot posibilul” # Antena Sport
Elias Charalambous a susţinut o conferinţă de presă înainte de Rapid. Tehnicianul a anunţat că Daniel Bîrligea este apt de joc. Charalambous crede că există o echipă favorită, iar orice rezultat este posibil. “Este ultimul meci, este un derby. Am senzaţia că suntem într-o formă bună şi trebuie să o arătăm mâine, să câştigăm meciul. […] The post Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? “A făcut tot posibilul” appeared first on Antena Sport.
UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc # Antena Sport
UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în această seară în ultimul meci al zilei de sâmbătă din cadrul etapei cu numărul 21 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, gazdele luptându-se să intre în zona locurilor de play-off, în timp ce elevii lui Kopic pot urca provizoriu pe “fotoliul” de […] The post UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc appeared first on Antena Sport.
Oțelul Galați și FC Argeș se întâlnesc astăzi pe terenul moldovenilor în cea de-a doua partidă a zilei din etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul le găsește pe ambele formații pe locuri de play-off, însă situația formației lui Laszlo Balint se poate schimba în urma rezultatelor din această rundă. Duelul de pe Stadionul […] The post Oțelul Galați – FC Argeș (LIVE SCORE, 17:00). Duel în zona de play-off în Moldova appeared first on Antena Sport.
