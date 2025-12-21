Dieta surprinzătoare a lui Steven Adams: șase ouă și carne tocată la micul dejun

02:50

Descoperă misterul liniștii absolute în camerele anecoice, unde zgomotul dispare complet. Află de ce oamenii nu rezistă mai mult de 45 de minute în aceste spații unice, experiențele senzoriale surprinzătoare și cum sunt folosite de NASA și alte organizații pentru cercetare. Învață mai multe despre impactul izolării sonore. Cameră anecoică de la Microsoft permite auzirea