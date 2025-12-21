Rezultatele Loto 6/49 din 21 decembrie 2025 – Numerele câștigătoare de azi
21 decembrie 2025
Află rezultatele Loto 6/49 din 21 decembrie 2025, unde s-au înregistrat reporturi impresionante, inclusiv 7,43 milioane lei la categoria I. Descoperă și premiile suplimentare pentru Joker și Loto 5/40, precum și informații despre ultimele câștiguri. Rămâi la curent cu noutățile din lumea loto! Rezultatele Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 pentru 21 decembrie 2025 Report
Steven Adams, pivotul NBA de la Houston Rockets, își începe ziua cu un mic dejun neobișnuit: șase ouă și 450 de grame de carne tocată. Adams își împarte mesele între diferite restaurante, combinând proteinele cu multe fructe și legume, conform unui principiu simplu. Află mai multe despre dieta sa inedită. Steven Adams, pivotul de la
Descoperă cum pastilele de slăbit, precum Mounjaro și Ozempic, transformă nu doar aspectul fizic, ci și industria alimentară. Cu 2,5 milioane de utilizatori în Marea Britanie, aceste medicamente reduc pofta de mâncare și amenință „ciclul junk food". Aflați impactul asupra sănătății și afacerilor alimentare. Medicamentele de slăbit precum Mounjaro și Ozempic au câștigat rapid popularitate,
08:10
Site-urile guvernamentale din SUA găzduiesc PDF-uri cu linkuri către pornografie și escrocherii, conform unui raport publicat de 404 Media. Această problemă afectează site-uri oficiale precum Reginfo.gov și muzee, fiind cauzată de atacuri de redirecționare și vulnerabilități ale portalurilor de încărcare. Site-uri guvernamentale americane găzduiesc PDF-uri cu linkuri către pornografie și escrocherii Proliferarea acestor fișiere a
08:10
Un șofer a rămas împotmolit cu un BMW în tonuri de cartofi aruncați pe străzile din Bruxelles, în timpul protestelor fermierilor împotriva acordului Mercosur. Spectacole inedite au avut loc când localnicii au început să culeagă cartofii abandonați pe marginile drumului. Protestul a strâns 7.000 de fermieri. Fermierii din Bruxelles au protestat aruncând tone de cartofi
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a exprimat dezamăgirea după înfrângerea cu UTA (0-2), dorind să termine anul pe primul loc. În ciuda greșelilor, mijlocașul rămâne optimist pentru titlu în 2026, subliniind că echipa trebuie să devină mai puternică după acest eșec. Cătălin Cîrjan a exprimat dezamăgirea după înfrângerea cu UTA, scor 2-0 UTA a marcat
Cod galben de ceață în București și 11 județe, cu vizibilitate sub 200 de metri. Avertizări pentru autostrăzi: A0, A2 și A4, unde se circulă greu. Accident pe DN3, lângă Radu Vodă, implicând un autoturism și un microbuz. Trei persoane rănite. Trafic oprit temporar; actualizări disponibile. Avertizare cod galben de ceață pentru București și 11
Consilierul economic al premierului, Ionuţ Dumitru, afirmă că nu sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în viitorul apropiat. El subliniază că măsurile adoptate sunt suficiente pentru a menţine creşterea economică, însă este crucială îmbunătăţirea colectării veniturilor și eficiența cheltuielilor publice. Consilierul premierului Ionuţ Dumitru afirmă că nu sunt necesare creşteri de taxe şi impozite
Donald Trump avertizează asupra riscurilor unui al treilea război mondial datorită conflictului dintre Rusia și Ucraina. El subliniază complexitatea negocierilor de pace și importanța găsirii unui compromis. Bilanțul uman al războiului este alarmant, iar escaladarea tensiunilor internaționale rămâne o preocupare majoră. Donald Trump avertizează că conflictul Rusia-Ucraina ar putea degenera într-un al treilea război mondial
Livrările globale de smartphone-uri vor scădea cu 2,1% în 2026, din cauza majorării costurilor cu cipurile. Piața entry-level va fi cea mai afectată, iar brandurile chineze, precum Honor și Oppo, se confruntă cu provocări serioase. Apple și Samsung sunt avantajate în fața dificultăților, conform Counterpoint Research. Livrările globale de smartphone-uri vor scădea cu 2,1% în
Ilie Bolojan a întrerupt tradiția acordării unei zile libere pe 5 ianuarie pentru bugetari, în contextul măsurilor de austeritate. Anul 2025 începe cu două zile libere, dar prima zi lucrătoare este 5 ianuarie, fără punte bugetară. Relațiile tensionate dintre Guvern și bugetari se amplifică, afectând condițiile de muncă. Guvernul nu va acorda zi liberă pe
Radu Marinescu, ministrul Justiției, va merge luni în Parlament pentru dezbaterea moțiunii simple depuse de opoziție și la „Ora Guvernului". Afirmă că va răspunde criticilor cu date concrete și va prezenta realizările Ministerului Justiției, inclusiv prioritățile legate de digitalizare și combaterea recidivei. Radu Marinescu se va prezenta luni în Parlament pentru a răspunde la moțiunea
Donald Trump revine asupra planurilor pentru explorarea spațială, prioritizând misiunea Americană pe Lună, în loc de Marte. NASA intenționează să instaleze o bază lunară permanentă până în 2030. Acesta este un pas important în competiția cu China pentru leadershipul în spațiu. Aflați mai multe despre schimbările din programul spațial al SUA. Donald Trump susține revenirea
Adrian Mihalcea, antrenorul UTA, a vorbit despre victoria echipei sale împotriva Dinamo, subliniind că rămâne un dinamovist fără ezitare. El a menționat performanțele excelente ale jucătorilor Alin Roman și Valentin Costache, care ar putea atrage oferte de transfer. Mihalcea a exprimat speranța pentru un sezon reușit. Adrian Mihalcea a avut o reacție pozitivă după victoria
Ministrul Oana Ţoiu a confirmat o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump în prima parte a anului 2026. Agenda va aborda teme economice, apărare și securitate, iar pregătirile sunt deja în desfășurare, implicând echipele din România și SUA. Acest dialog strategic întărește parteneriatul România-SUA. Ministrul Oana Ţoiu a confirmat întâlnirea dintre Nicușor Dan și
Situația financiară precară îi obligă pe vârstnici să prioritizeze facturile și medicamentele în detrimentul preparatelor de Crăciun. Pensionarii apelează la împrumuturi de la CAR pentru a face față cheltuielilor, lăsând cadourile deoparte. Mulți declară că nu au resurse pentru daruri, privind sărbătorile cu griji financiare. Vârstnicii se confruntă cu dificultăți financiare, fiind nevoiți să prioritizeze
Zeljko Kopic a criticat jucătorii lui Dinamo după înfrângerea cu UTA, subliniind prea multe greșeli. Croatul a declarat că echipa adversă a meritat victoria și că Dinamo trebuie să îmbunătățească creativitatea. Sezonul este considerat, totuși, unul bun, iar Kopic speră la întăriri în mercato de iarnă. Zeljko Kopic a criticat jucătorii lui Dinamo după înfrângerea
Germania este principalul partener comercial al României, cu 25% din exporturi dirijate către această țară. În 2024, România a înregistrat un deficit comercial de 32,9 miliarde euro, importurile crescând cu 3,2%. Această dependență economică afectează stabilitatea financiară a României în contextul crizelor externe. Exporturile României către Germania reprezintă aproape un sfert din totalul exporturilor, subliniind
Generalul Ben Hodges avertizează că un plan de pace favorabil Rusiei ar putea conduce la un atac asupra NATO. El subliniază că trebuie ajutată Ucraina pentru a preveni agresiunea rusă în Europa. Hodges indică Kaliningrad ca țintă principală și recomandă exerciții militare mai frecvente pentru a descuraja atacurile rusești. Generalul Ben Hodges avertizează că un
Apple a lansat Apple Sports, aplicația gratuită pentru iPhone, disponibilă acum și în România. Aceasta oferă scoruri în timp real, statistici și notificări direct pe Lock Screen. Fanilor li se pune la dispoziție o interfață intuitivă și widgeturi personalizabile pentru a urmări echipele și campionatele preferate. Apple a lansat aplicația gratuită Apple Sports în România
Se scumpește punctul de amendă în România din 2026, ajungând la 216,2 lei. Clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi ajustate, iar impactul asupra veniturilor angajaților și bugetelor companiilor va fi semnificativ. Află mai multe despre aceste modificări legislative esențiale. Punctul de amendă va crește de la 202,5 lei la 216,2
Bugetul Capitalei, condus de Ciprian Ciucu, se află într-un punct critic, cu peste 60% din cheltuieli direcționate către subvenții, datorii și cheltuieli obligatorii. Primăria se confruntă cu dificultăți financiare serioase, iar STB și termoficarea au datorii imense. Este aproape imposibil să se echilibreze bugetul în aceste condiții. Bugetul Capitalei este în criză, cu 60% din
Hackerii nord-coreeni din grupul Lazarus au realizat cel mai mare furt
Bugetul Capitalei, condus de Ciprian Ciucu, se află într-un punct critic, cu peste 60% din cheltuieli direcționate către subvenții, datorii și cheltuieli obligatorii. Primăria se confruntă cu dificultăți financiare serioase, iar STB și termoficarea au datorii imense. Este aproape imposibil să se echilibreze bugetul în aceste condiții. Bugetul Capitalei este în criză, cu 60% din … Articolul Ciprian Ciucu: 60% din bugetul Capitalei, provocări în echilibrarea financiară apare prima dată în Main News.
Hackerii nord-coreeni din grupul Lazarus au realizat cel mai mare furt de criptomonede din istorie, furând 1,5 miliarde de dolari de la platforma Bybit. Făcând 74% mai puține atacuri, aceștia s-au concentrat pe strategii mai eficiente, cu fondurile accesate pentru a susține programul nuclear al Coreei de Nord. Grupul Lazarus, asociat cu serviciile secrete nord-coreene, … Articolul Hackerii nord-coreeni au furat 1 miliard de dolari în criptomonede apare prima dată în Main News.
Valentin Costache a marcat în meciul UTA – Dinamo 2-0 și a declarat că încă simte ceva pentru echipa la care a crescut. Mijlocașul a felicitat echipa sa și a subliniat importanța victoriei, în timp ce și-a exprimat regretul pentru înfrângerea „câinilor”. UTA se apropie de play-off. Valentin Costache a marcat pentru UTA în meciul … Articolul Valentin Costache marchează împotriva lui Dinamo: „Încă simt ceva pentru ei” apare prima dată în Main News.
Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde de euro, cu 62 de ținte și jaloane. Aceasta reprezintă un pas crucial pentru finanțarea proiectelor strategice menite să sprijine dezvoltarea economică și instituțională a țării. Răspunsul Comisiei Europene este așteptat în două luni. România a depus a patra … Articolul Guvernul României depune cererea de plată PNRR pentru a patra oară apare prima dată în Main News.
Un studiu realizat de World Vision România și TikTok relevă că 51% dintre părinții români discută zilnic cu copiii despre rețelele sociale. Totuși, aproape 70% nu au încredere în abilitățile lor de a-i ghida online. Inițiativa „Let’s Have the Talk” vizează îmbunătățirea dialogului despre siguranța digitală. 51% dintre părinții români discută zilnic cu copiii despre … Articolul Peste 50% dintre părinții români discută zilnic cu copiii despre social media apare prima dată în Main News.
Parlamentarii români primesc lunar peste 9.000 de euro, inclusiv indemnizația de bază și sumele forfetare pentru cabinete. Recent, sumele forfetare au fost reduse cu 10%, dar rămân semnificative. Beneficii adiționale includ decontări pentru cazare și transport, fără necesitatea justificării totale a cheltuielilor. Indemnizațiile parlamentarilor vor fi reduse cu 10%, dar suma totală rămâne semnificativă Fiecare … Articolul Costurile unui parlamentar după tăierile promise: ce trebuie să știm apare prima dată în Main News.
Cele mai scăzute temperaturi de pe planetă au fost înregistrate în Rusia, în orașul Pokrovsk, cu -51,7 grade Celsius. Alte locații reci includ Sukhana și Krest-Khaldjai. De asemenea, recordurile istorice de temperatură se găsesc în Antarctica, cu -89,2 grade Celsius la Stația Vostok, dată confirmată de Organizația Meteorologică Mondială. Temperaturile cele mai scăzute au fost … Articolul Cele mai scăzute temperaturi înregistrate pe planetă: locuri extrem de friguroase apare prima dată în Main News.
Andrei Nicolescu, președintele executiv al lui Dinamo, a făcut declarații puternice despre performanța echipei, recunoscând încheierea unui an prost. Cu un deficit operațional, el a subliniat necesitatea vânzărilor de jucători și a anunțat sprijin financiar din partea acționarilor. Dinamo a pierdut recent împotriva UTA, ratând șansa de a urca pe primul loc. Andrei Nicolescu recunoaște … Articolul Andrei Nicolescu critică performanța echipei și anunță transferuri urgente apare prima dată în Main News.
Babicul de Buzău, produs tradițional cu gust picant, a fost desemnat cel mai bun produs din carne din România de TasteAtlas. Clasat pe locul 2 în sud-estul Europei și 17 la nivel mondial, acesta depășește chiar și celebra sare Salam de Sibiu. Slow Food Buzău colaborează cu TasteAtlas pentru promovarea gustului autentic. Babicul de Buzău … Articolul Cel mai delicios produs românesc, mai căutat decât Salamul de Sibiu apare prima dată în Main News.
România și Ungaria se confruntă cu datorii publice record, dar diferă în relevanța lor geopolitică. În 2025, românii au investit peste 21 miliarde lei în titluri de stat, în timp ce Ungaria își conservă averi personale mai mari decât PIB-ul. Află cum acest context economic influențează finanțele celor două țări. România a atins un record … Articolul Ungaria și România: Datoriile care afectează Europa apare prima dată în Main News.
Inginerii de la Universitatea Davis din California au creat un motor inovator care funcționează fără electricitate sau combustibil, utilizând radiația termică naturală a Pământului. Acest dispozitiv funcționează numai pe timp de noapte și poate produce suficientă energie pentru a alimenta mici aparate, deschizând perspective pentru utilizări în ventilare și generare de electricitate. Inginerii de la … Articolul Motorul autonom: Invenția care funcționează fără electricitate, doar noaptea apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a subliniat că municipiul nu beneficiază de o autonomie fiscală reală și a solicitat un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor. Proiectele prioritare includ Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, depinzând de fonduri adecvate pentru execuție. Ciprian Ciucu a solicitat un buget de 8,5 miliarde de lei … Articolul Ciprian Ciucu: Bucureștiul nu are autonomie fiscală reală, priorități pentru viitor apare prima dată în Main News.
Descoperă misterul liniștii absolute în camerele anecoice, unde zgomotul dispare complet. Află de ce oamenii nu rezistă mai mult de 45 de minute în aceste spații unice, experiențele senzoriale surprinzătoare și cum sunt folosite de NASA și alte organizații pentru cercetare. Învață mai multe despre impactul izolării sonore. Cameră anecoică de la Microsoft permite auzirea … Articolul De ce nu poți rezista mai mult de 45 de minute în această cameră? apare prima dată în Main News.
Sundar Pichai, CEO-ul Google, avertizează că inteligența artificială poate fi predispusă la erori și că utilizatorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe aceasta. El subliniază importanța utilizării critice a AI-ului și a echilibrului între inovație și responsabilitate în tehnologie pentru a asigura informații precise. Sundar Pichai avertizează asupra încrederii oarbe în AI, subliniind … Articolul Sundar Pichai, CEO Google: Nu aveți încredere orbește în AI apare prima dată în Main News.
Florin Prunea l-a criticat dur pe Mamoudou Karamoko după înfrângerea lui Dinamo în fața UTA, scor 2-0. Fostul portar nu a înțeles prestația atacantului și a declarat că UTA a meritat victoria, evidențiind că echipa din Arad a fost superioară. Karamoko a intrat în repriza a doua, dar nu a impresionat. Florin Prunea a criticat … Articolul Jucător Dinamo, dezamăgit după eșecul cu UTA: „Nu știu ce joacă” apare prima dată în Main News.
Astrid Johanna Zwölfer a transformat o experiență traumatizantă, un accident la schi, într-o afacere de succes cu corsete inovatoare. Clientele nu mai văzuseră astfel de corsete în România, care îmbină frumusețea cu funcționalitatea. Corsetele sale oferă feminitate și susținere, promovând postura corectă. Astrid, o tânără care a suferit un accident la schi, a descoperit importanța … Articolul Corsete unice în România: Clientele descoperă noua tendință modă apare prima dată în Main News.
Creșterea decalajului economic din SUA afectează perspectivele lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Fenomenul „economia în formă de K” dezvăluie că doar americanii cu venituri mari profită, în timp ce clasa muncitoare se confruntă cu stagnare și scumpiri, punându-i în dileme electorale. Decalajul economic din SUA se mărește, afectând negativ clasa muncitoare în … Articolul Decalajul economic din America amenință șansele lui Trump în alegeri apare prima dată în Main News.
Rușii au atacat trei nave turcești în portul Ciornomorsk, la scurt timp după ce Erdogan a cerut un armistițiu în Ucraina. Președintele Zelenski a denunțat atacurile, subliniind că Rusia continuă agresiunile în ciuda oportunităților diplomatice. Ministerul turc a confirmat avariile, fără victime. Rușii au atacat trei nave turcești după cererea lui Erdogan pentru un armistițiu … Articolul Rușii atacă nave turcești după apelul lui Erdogan pentru armistițiu în Ucraina apare prima dată în Main News.
Curtea Constituțională a decis că Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după reexaminarea unei legi de către Parlament. Această schimbare, anunțată de Nicușor Dan, întărește rolul președintelui ca garant al respectării Constituției. Curtea Constituțională permite președintelui României să sesizeze CCR pentru orice motive, inclusiv … Articolul Președintele României își redobândește dreptul de a sesiza CCR apare prima dată în Main News.
Un bărbat din Austria, în vârstă de 41 de ani, a amenințat o vecină cu o armă și a furat 4 sticle de vodcă. După sosirea forțelor speciale, el a îndreptat arma spre polițiști, dar a fost imobilizat. În locuința lui au fost găsite obiecte periculoase. Autoritățile au început o anchetă și l-au plasat în … Articolul Bărbat cu armă fură sticle de vodcă, intervenția trupelor speciale austriece apare prima dată în Main News.
Estrela Amadora și Moreirense au terminat meciul la egalitate 0-0, cu Ianis Stoica jucând o repriză pentru gazde. Echipa Moreirense a fost formată din: Ferreira, Domingues, Batista, Gonzaga, Pinto, Alan, Stjepanovic, Martins, Costa Araujo, Schettine și Travassos. Antrenor: Botelho da Costa. Rezultatul reflectă o partidă echilibrată. Estrela Amadora și Moreirense au terminat meciul cu un … Articolul Estrela Amadora – Moreirense 0-0: Ianis Stoica a jucat o repriză pentru gazde apare prima dată în Main News.
TVA-ul pentru sectorul HoReCa va rămâne la 11%, conform declarațiilor oficiale. Această decizie, luată în contextul deficitului bugetar și al presiunilor financiare, vizează menținerea competitivității hotelurilor și restaurantelor. Autoritățile subliniază importanța păstrării cotei reduse pentru dezvoltarea industriei. TVA pentru sectorul HoReCa va rămâne la 11%, conform declarațiilor guvernamentale Decizia a fost influențată de consultările cu … Articolul TVA HoReCa rămâne 11%: Impactul asupra hotelurilor și restaurantelor apare prima dată în Main News.
Uniunea Europeană intenționează să reducă dependența de China în sectorul magneților din pământuri rare printr-un plan de reciclare și investiții strategice. Începând cu 2026, UE va propune restricții asupra exporturilor de magneți, vizând o acoperire a cererii de 20% prin reciclare. Proiectele vor fi finanțate cu aproape 3 miliarde de euro. Uniunea Europeană își propune … Articolul Uniunea Europeană și strategia contra dominației Chinei în magneți de pământuri rare apare prima dată în Main News.
Uniunea Europeană își accelerează planurile de reciclare a magneților din pământuri rare pentru a reduce dependența de China, care controlează 90% din procesarea acestor materiale critice. Începând cu 2026, UE va implementa restricții la exporturi, alocând 3 miliarde de euro pentru strategii de extracție și reciclare. Uniunea Europeană va accelera reciclarea magneților din 2026 pentru … Articolul Uniunea Europeană și strategia de contracarare a Chinei în piața magneților din pământuri rare apare prima dată în Main News.
Descoperă cele mai bune jocuri nominalizate pentru marele premiu la The Game Awards 2025, inclusiv Clair Obscur: Expedition 33 și Hades II. Află despre nominalizările multiple, jocurile surpriză și cine poate vota. Urmărește evenimentul pentru anunțuri exclusive și trailere. Clair Obscur: Expedition 33 este cel mai nominalizat joc din istoria premiilor, cu 12 nominalizări Death … Articolul Cele mai bune titluri populare din 2025: Descoperă-le acum! apare prima dată în Main News.
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că partidul nu va vota moțiunile simple împotriva miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne, subliniind că aceste inițiative nu vor avea succes. El a reafirmat funcționalitatea coaliției de guvernare și importanța dezbaterilor în arhitectura democratică a statului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că partidul nu va vota moțiunile simple … Articolul Kelemen Hunor: UDMR nu va susține moțiunile împotriva miniștrilor Justiției apare prima dată în Main News.
CENI, rețeaua impresionantă de 55.000 km de fibră optică din China, conectează 40 de orașe și susține rapid transferul de date la viteze de aproape 100 Gbps. Guvernul chinez investește în tehnologii avansate, consolidându-și astfel poziția în inovația globală. Descoperă impactul CENI asupra tehnologiei viitorului. CENI este o rețea de 55.000 km de fibră optică … Articolul CENI: Rețeaua de 55.000 km fibră optică care transformă comunicațiile apare prima dată în Main News.
