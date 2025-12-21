Argeş: Dronă care are ataşată o paraşută, găsită într-o pădure din judeţul Argeş. Autorităţile fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta.
Bistriţa Năsăud: Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu într-o locuinţă. Bărbatul a reuşit să se salveze, însă este rănit, femeia a murit - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o locuinţă situată într-o zonă izolată şi greu accesibilă din judeţul Bistriţa Năsăud. Din cauza condiţiilor dificile, pompierii au ajuns cu dificultate la locul incendiului, constatând că un bărbat care locuia în casă a reuşit să se salvzee, însă are arsuri, iar o femeie a murit, fiind surprinsă de flăcări în interiorul locuinţei.
Nick Kyrgios va participa la turneul de tenis Brisbane International luna viitoare, după ce a primit un wildcard, au anunţat duminică organizatorii, în timp ce fostul finalist de la Wimbledon se pregăteşte pentru o posibilă revenire la Australian Open.
Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii / Ce declara în urmă cu un an - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii
Republicanii se tem că publicarea incompletă a dosarelor Epstein va umbri alegerile parlamentare din 2026 # News.ro
Publicarea unui număr limitat de documente, masiv redactate, din dosarele legate de finanţistul şi infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a stârnit nemulţumiri inclusiv în rândul Partidului Republican şi nu a reuşit să stingă un scandal care ameninţă să afecteze poziţia politică a formaţiunii înaintea alegerilor parlamentare din 2026, relatează Reuters.
Box: Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan, după meciul cu Anthony Joshua # News.ro
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami.
Bolojan, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, că, după 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat, însă este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului
Ambiţiile nucleare ale Japoniei trebuie împiedicate „cu orice preţ”, potrivit Coreei de Nord # News.ro
Coreea de Nord a avertizat, duminică dimineaţa, că ambiţiile nucleare ale Japoniei „trebuie împiedicate cu orice preţ”, potrivit agenţiei oficiale KCNA, după ce un oficial japonez a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare.
INTERVIU - Bogdan Murgescu, istoric: Re-naţionalizarea ar submina grav interesul naţional/ Falia din societate în ceea ce priveşte nivelul de educaţie este extrem de gravă / Ce le răspunde celor care spun că în comunism se trăia mai bine # News.ro
Cei care susţin renaţionalizarea companiilor sunt cei care, de fapt, vor să distrugă România, afirmă Bogdan Murgescu, prorector la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Eventuala naţionalizare ar submina grav interesele naţionale ale ţării şi ar duce la ruinarea acesteia, mai spune istoricul care a făcut senzaţie, în 2018, cu lucrarea „România şi Europa. Acumularea decalajelor economice – 1500-2010“.
Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare ale lui Andrew Tate vor fi utilizate pentru combaterea violenţei împotriva femeilor # News.ro
Poliţia a declarat că peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare din Devon ale controversatului influencer Andrew Tate şi ale fratelui său Tristan vor fi utilizate pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor, informează BBC.
Kylian Mbappe a egalat un record al lui Cristiano Ronaldo şi a sărbătorit în stilul portughezului: Am vrut să-i aduc un omagiu - VIDEO # News.ro
După ce a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo, marcând al 59-lea gol al său în anul 2025, Kylian Mbappé s-a bucurat că a ajuns la nivelul idolului său, mai ales că s-a întâmplat chiar de ziua lui de naştere.
Australienii sunt rugaţi să aprindă lumânări şi să păstreze un minut de reculegere duminică, la o săptămână după masacrul antisemit comis de doi bărbaţi împotriva participanţilor la o sărbătoare evreiască pe o plajă emblematică din Sydney, relatează AFP.
Germania lansează un fond de 30 de miliarde de euro pentru mobilizarea investiţiilor private # News.ro
Germania a lansat iniţiativa ”Deutschlandfonds”, un fond în valoare de 30 de miliarde de euro menit să crească competitivitatea celei mai mari economii europene prin atragerea capitalului privat pentru investiţii în tranziţia energetică, tehnologie şi modernizarea industriei, potrivit Reuters.
Cercetătorii dezvoltă tot mai multe metode care să permită depistarea şi urmărirea cancerului din probe de sânge, cu scopul de a reduce întârzierile de diagnostic şi de a face monitorizarea bolii mai simplă, mai rapidă şi mai puţin invazivă.
Filip Magold a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial FIDE de Şah Blitz U9-U17 din Antalya.
Marş pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, duminică. Organizatori: Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE! # News.ro
Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii nu mai au răbdare. Avem datoria să fim vocea lor şi să strigăm răspicat JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!”, afirmă organizatorii.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Scriitoarea Doina Ruşti: „Am scăpat de o autoritate opresivă şi suntem într-o lume în care nu mai există nicio autoritate, ci doar faptele oportuniştilor de lux” # News.ro
Scriitoarea Doina Ruşti răspunde chestionarului News.ro şi face o radiografie limpede a vieţii în comunism şi a ceea ce a câştigat România la 36 de ani de la Revoluţia din 1989. „Îmi dau seama că am scăpat de o autoritate opresivă şi suntem într-o lume în care nu mai există nicio autoritate, ci doar faptele oportuniştilor de lux”, spune scriitoarea. Ea explică, pentru nostalgicii perioadei comuniste cum se trăia înainte de 1989 şi ce a însemnat teroarea acelor ani.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Artistul vizual Vlad Nancă: „Trăim vremuri unice pe care din păcate mulţi nu le realizează” # News.ro
Artistul vizual Vlad Nancă spune, pentru News.ro, la 36 de ani de la Revoluţia din 1989, că deşi „România este probabil într-unul dintre cele mai bune momente al istoriei sale şi trăim vremuri unice, pe care din păcate mulţi nu le realizează, există, din păcate, şi diferenţe majore în modul în care sunt trataţi angajaţii la stat. S-a format o adevărată aristocraţie administrativă, care cred cu tărie că trebuie combătută”.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Ministrul Culturii: „Aceşti 36 de ani nu pot fi caracterizaţi pentru România ca fiind nişte ani ai succesului” # News.ro
Demeter András István, ministrul Culturii, spune că pentru România cei 36 de ani care s-au scurs de la Revoluţia din 1989 „nu pot fi caracterizaţi ca fiind nişte ani ai succesului”.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Constantin Chiriac, directorul FITS şi TNRS: „România în clipa asta este un potenţial extrordinar uman” # News.ro
Constantin Chiriac, considerat cel mai bun manager de teatru din România, directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi al celui mai mare festival de teatru din ţară, a declarat, pentru News.ro, că România, la 36 de ani de la Revoluţie, este „un potenţial”. „Ar trebui să fim atât de deştepţi încât să profităm la maxim de tot ceea ce înseamnă oportunităţi, şanse, aproape nebănuite pe care în clipa asta încă nu ştim să le exploatăm”, este îndemnul managerului.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Actriţa Rodica Mandache: „România poate a evoluat dar nu ne dăm seama pentru că viaţa e foarte grea” # News.ro
Actriţa Rodica Mandache declară, pentru News.ro, că la 36 de ani de la Revoluţie, România nici nu a involuat, nici nu a evoluat, sau poate a evoluat dar nu ne mai dăm seama”.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Ciprian Ştefan, directorul Muzeului Astra: „Putem vorbi de o dezvoltare a României de când am intrat în comunitatea europeană” # News.ro
Ciprian Ştefan, director de 11 ani al Muzeului Astra din Sibiu, de al cărui nume se leagă întreaga transformare şi succesul celui mai mare muzeu în aer liber din Europa, mărturiseşte, pentru News.ro, că vede România la 36 de ani de la Revoluţie „dezvoltată”. Spune însă că „e nevoie de cultură” pentru a nu repeta ceea ce s-a întâmplat anul trecut în toamnă, pentru „a da o altă direcţie societăţii”.
Africa de Sud: Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac lângă Johannesburg # News.ro
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală.
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Cineastul Cristian Mungiu: „Societatea e ruptă în două, radicalizată, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste” # News.ro
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, a făcut, pentru News.ro, o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Cineastul punctează scindarea din societate, faptul că România este o ţară în care anumite grupuri fac „business cu justiţia” iar cele mai multe subvenţii merg către biserici în detrimentul educaţiei, culturii şi sănătăţii.
Negocieri SUA-Rusia în Florida privind războiul din Ucraina. Kiril Dimitriev - Discuţiile au fost constructive şi vor continua # News.ro
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters.
Boeing cere o derogare de la normele de emisii din SUA pentru a putea vinde încă 35 de avioane cargo 777F # News.ro
Compania Boeing a solicitat vineri Federal Aviation Administration (FAA) o derogare de la viitoarele reguli privind emisiile aeronavelor, pentru a putea comercializa încă 35 de avioane cargo Boeing 777F, invocând cererea puternică din partea clienţilor şi întârzierile în certificarea modelului de generaţie următoare, transmite Reuters.
Administraţia preşedintelui Donald Trump a demarat o evaluare interinstituţională care ar putea permite primele livrări către China ale unora dintre cele mai avansate cipuri de inteligenţă artificială produse de Nvidia, au declarat pentru Reuters cinci surse apropiate dosarului.
Şobolani în toalete? Autorităţile sanitare din Washington avertizează asupra prezenţei posibile a rozătoarelor în sistemul de canalizare după inundaţii # News.ro
Autorităţile sanitare din Washington au avertizat locuitorii că ploile torenţiale şi inundaţiile ar putea împinge şobolanii în sistemul de canalizare şi apoi în... toaletele lor, anunţă NBC.
SoftBank se grăbeşte să asigure finanţarea de 22,5 miliarde de dolari asumată pentru OpenAI până la finalul anului # News.ro
SoftBank Group încearcă să finalizeze până la sfârşitul anului un angajament de finanţare în valoare de 22,5 miliarde de dolari pentru OpenAI, apelând la mai multe metode de strângere de capital, inclusiv vânzarea unor participaţii şi utilizarea unor linii de credit garantate cu acţiunile deţinute la Arm Holdings, potrivit unor surse citate de Reuters.
DOSARELE EPSTEIN: Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web a Departamentului Justiţiei din SUA # News.ro
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, relatează AP.
Zelenski vrea să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, după mai multe atacuri asupra regiunii Odesa # News.ro
Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri ruseşti asupra regiunii Odesa, a declarat preşedintele Volodimir Zelensk.
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Pentru Bucureşti, vor fi 8 ore şi 50 de minute de lumină naturală, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute.
Venezuela a anunţat, sâmbătă, că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări, relatează AFP.
Preşedintele rus Vladimir Putin este gata să aibă discuţii cu omologul său francez Emmanuel Macron dacă există o voinţă politică de ambele părţi, a raportat agenţia de presă RIA, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Algoritmul TikTok, din nou în centrul atenţiei după acordul privind controlul aplicaţiei în SUA # News.ro
Algoritmul de recomandare care stă la baza platformei TikTok a revenit în prim-plan după ce compania chineză ByteDance a semnat acorduri obligatorii pentru crearea unei companii mixte care va prelua controlul operaţiunilor aplicaţiei din Statele Unite, într-un demers menit să evite interzicerea acesteia pe piaţa americană, relatează Reuters.
SUA confiscă o altă navă în largul Venezuelei, pe măsură ce administraţia Trump intensifică presiunea asupra Caracasului - VIDEO # News.ro
Personal american a urcat sâmbătp la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN, remarcând că acţiunea are loc pe măsură ce administraţia Trump intensifică presiunea asupra Caracasului.
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Everton, în etapa a 17-a din Premier League.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia andaluză FC Sevilla, în etapa a 17-a din La Liga. Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo la numărul de goluri marcate într-un an pentru Real, 59.
Purtătorul de cuvânt al lui Bill Clinton acuză Casa Albă că îl foloseşte drept ţap ispăşitor după publicarea dosarelor Epstein # News.ro
Un purtător de cuvânt al lui Bill Clinton a acuzat ă Casa Albă că îl foloseşte drept ţap ispăşitor, după ce fotografii cu fostul preşedinte alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell, precum şi cu o tânără. într-o piscină, au fost incluse în cadrul publicării unor dosare guvernamentale dispuse de Congres, informează The Guardian.
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AS Roma, în etapa a 16-a din Serie A.
