Tensiuni între Vinicius şi Real Madrid: brazilianul şi-a schimbat fotografia de profil pe reţelele sociale

Constantin Chiriac, considerat cel mai bun manager de teatru din România, directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi al celui mai mare festival de teatru din ţară, a declarat, pentru News.ro, că România, la 36 de ani de la Revoluţie, este „un potenţial”. „Ar trebui să fim atât de deştepţi încât să profităm la maxim de tot ceea ce înseamnă oportunităţi, şanse, aproape nebănuite pe care în clipa asta încă nu ştim să le exploatăm”, este îndemnul managerului.