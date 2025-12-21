Dronă misterioasă, descoperită lângă o bază NATO din Argeș. Ar fi o dronă de recunoaştere
ObservatorNews, 21 decembrie 2025 13:20
O dronă misterioasă s-a prăbuşit în pădurea din comuna Lereşti, judeţul Argeş. Aeronava fără pilot a fost descoperită întâmplător, astăzi, de un bărbat de 49 de ani aflat la vânătoare. Drona era căzută printre copaci, iar lângă ea se afla ceea ce pare a fi paraşuta. Bărbatul a sesizat imediat poliţia, care a trimis de urgenţă un echipaj la faţa locului, pentru a cerceta perimetrul şi obiectul identificat. Din primele informaţii, drona pare să fie de recunoaştere sau cartografiere şi nu cu armament, fiind prea mică. În comuna Lereşti se află şi o bază militară NATO.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
13:50
Phenianul, reacție la ideea Japoniei de a deține arme nucleare: "Trebuie împiedicată cu orice preţ" # ObservatorNews
Coreea de Nord a transmis duminică dimineaţă, prin intermediul agenţiei oficiale KCNA, că planurile Japoniei privind înarmarea nucleară trebuie oprite cu orice preţ, ca reacţie la declaraţia unui oficial japonez care a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare, conform News.ro.
Acum 30 minute
13:30
Alta Badia e capitala schiului.
Acum o oră
13:20
Dronă misterioasă, descoperită lângă o bază NATO din Argeș. Ar fi o dronă de recunoaştere # ObservatorNews
O dronă misterioasă s-a prăbuşit în pădurea din comuna Lereşti, judeţul Argeş. Aeronava fără pilot a fost descoperită întâmplător, astăzi, de un bărbat de 49 de ani aflat la vânătoare. Drona era căzută printre copaci, iar lângă ea se afla ceea ce pare a fi paraşuta. Bărbatul a sesizat imediat poliţia, care a trimis de urgenţă un echipaj la faţa locului, pentru a cerceta perimetrul şi obiectul identificat. Din primele informaţii, drona pare să fie de recunoaştere sau cartografiere şi nu cu armament, fiind prea mică. În comuna Lereşti se află şi o bază militară NATO.
13:00
Un angajat de la Palatul Elysee a fost arestat după ce a furat argintăria prezidenţială # ObservatorNews
Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Elysee a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro. Anchetatorii spun că bunurile ajungeau pe platforme de vânzări online, iar trei persoane vor ajunge în fața instanței.
Acum 2 ore
12:50
AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului # ObservatorNews
Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, a anunţat că, în primele luni ale anului viitor, AmCham Romania va desfăşura o misiune economică în Statele Unite, cu scopul de a promova oportunităţile de investiţii disponibile în România.
12:20
Forţele ruse au traversat în regiunea ucraineană Sumî şi au transportat 50 de locuitori în Rusia # ObservatorNews
Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au relatat duminică mai multe instituţii media ucrainene.
Acum 4 ore
11:40
Nicuşor Dan, conferinţă de presă la ora 14:00. A anunţat că a primit sute de reclamaţii de la magistraţi # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora. Duminică, Administraîia Prezidenţială ar urma să facă publică şi o sinteză a documentelor primite.
11:30
Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu în casa lor din Bistriţa. Bărbatul s-a salvat, femeia a murit # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o locuinţă situată într-o zonă izolată şi greu accesibilă din judeţul Bistriţa Năsăud. Din cauza condiţiilor dificile, pompierii au ajuns cu dificultate la locul incendiului, constatând că un bărbat care locuia în casă a reuşit să se salvzee, însă are arsuri, iar o femeie a murit, fiind surprinsă de flăcări în interiorul locuinţei.
10:50
După 36 de ani de libertate, România are încă multe de îndreptat, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, acesta subliniind importanţa de a nu ne lăsa atraşi de nostalgii periculoase sau de tentativele de relativizare a crimelor comunismului.
10:50
Sancțiuni la penultimul battle al sezonului, diseară, la Chefi la cuțite, și o probă individuală dură # ObservatorNews
Emoții mari în seara aceasta, de la ora 20:00, la Chefi la cuțite – urmează penultimul battle și o probă individuală dură, cu trei eliminări. Iar de luni începe săptămâna finală a sezonului 16: luni se va desfășura ultimul battle, marți este ziua Semifinalei, iar miercuri, Marea Finală va decide cine câștigă sezonul 16 Chefi la cuțite.
10:40
Armele nucleare cresc tensiunea între rivalii din Asia de Est. După ce un oficial japonez a vorbit despre achiziționare de astfel de arme, Coreea de Nord a amenințat Japonia transmițând că "umanitatea riscă o catastrofă majoră".
10:10
Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la troiţa de la Universitate, la 36 de ani de la Revoluţie # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a fost, duminică, în Piaţa Universităţii, pentru a depune o coroană de flori, la 36 de ani de la Revoluţie.
10:00
Cozi uriașe la singurul magazin care comercializează alcool în Arabia Saudită. Cine are voie să cumpere # ObservatorNews
Cozi uriașe s-au format la singurul magazin care comercializează alcool din Arabia Saudită. Asta după ce autoritățile au extins accesul pentru rezidenții non-musulmani. Comerțul cu alcool în Arabia Saudită a fost interzis în 1951.
Acum 6 ore
09:50
Iranul oferă ajutorul său Venezuelei, după ce SUA au confiscat o altă navă în largul coastelor venezuelene # ObservatorNews
Personal american a urcat sâmbătp la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN.
09:40
Negocieri SUA-Rusia. Kremlinul susţine că discuţiile au fost constructive: Putin, pregătit de dialog cu Macron # ObservatorNews
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina.
09:30
Papa Leon le-a cerut credincioşilor să nu-şi pardă speranţa la finalul Anului Jubiliar. La ultima sa audienţă din Piaţa Sf. Petru au participat peste 12.000 de pelerini veniţi din toată lumea. Acum, urmează procesul de închidere a celor patru Porți Sfinte care va începe în ziua de Crăciun.
09:20
Un muncitor a murit şi un altul a fost grav rănit după ce au căzut de pe acoperişul unei grădiniţe # ObservatorNews
Un muncitor a murit, iar altul e în stare gravă după ce au căzut de pe schelă în timp ce lucrau la reabilitarea acoperişului unei grădiniţe dintr-o comună din judeţul Timiş.
09:00
Mii de oamenii au participat aseară la concertul special susţinut de Corul Madrigal în faţa celebrei clădiri "La Miţa Biciclista". Orgnizatorii spun că evenimentul este un dar făcut oraşului în prag de sărbători.
09:00
Dosarele Epstein. Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiţiei din SUA # ObservatorNews
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiţie, inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump, la mai puţin de o zi după ce au fost postate fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, relatează AP, citată de news.ro.
08:50
Paradă spectaculoasă în Madrid. Peste 500 de motociclişti s-au transformat în Moş Crăciun # ObservatorNews
Moş Crăciun a ajuns mai devreme şi în Madrid. Nu cu sania trasă de reni, ci... pe motocicletă. O paradă spectaculoasă a adunat pe străzi peste 500 de pasionați, care au turat motoarele pentru a strânge bani pentru copiii neajutorați.
08:50
"Dulciurile făcute în casă sunt tradiție". Cât economiseşti dacă prepari prăjiturile acasă # ObservatorNews
Şi, fie masa cu sarmale, cârnaţi sau cu peşte, nu poate fi completă fără dulciuri. Iar lista e, poate, mai lungă decât cea pentru meniul de preparate tradiţionale. De la la cornuleţe cu gem, prăjituri cu ciocolată şi până la clasicul cozonac cu multă nucă, toate ne fac să mai rămânem câteva minute bune la masă. Şi se întâmplă asta mai ales atunci când toate aceste bunătăţi dulci sunt făcute în casă şi ne aduc inevitabil aminte tuturor de copilărie.
08:40
Oraşul Faptelor Bune s-a încheiat. Şapte zile de transmisii non-stop şi peste un milion de euro din donaţii # ObservatorNews
Orașul Faptelor Bune s-a încheiat, aseară, la Oradea. După șapte zile de transmisii non-stop din casa de sticlă din Piața Unirii, cei opt DJ ai Radio ZU și-au luat rămas bun de la orădeni. Nu fără să anunţe suma strânsă în urma donaţiilor - peste 1 milion de euro.
08:40
Bărbat din Bucureşti, filmat cu smulge crengile unui brad din Dristor. Ce amendă riscă # ObservatorNews
Nu toate ornamentele din brad îşi au originea în pădure.
08:00
Tradiţia Ignatului la Sovata: părinţii, la pomana porcului, copiii la plimbare cu Mocăniţă şi Moş Crăciun # ObservatorNews
Ieri, 20 decembrie, românii au sărbătorit Ignatul, un ritual tradiţional care presupune sacrificarea porcului pentru masa de Crăciun. La Sovata, tradiţiile s-au văzut şi s-au gustat cel mai bine în gara Mocăniţei.
Acum 8 ore
07:50
Ce trebuie să facem pentru a nu fi colindaţi de hoţi de Crăciun. Câteva reguli simple pentru a nu deveni ţinte # ObservatorNews
Iarna ne colindă inclusiv hoţii. Bineînţeles, asta dacă ne lăsăm casa nesupravegheată atunci când plecăm la rude sau la prieteni. Aşadar, dacă aveţi în plan vreo deplasare mai lungă, înainte de a pleca, ar trebui să vă asiguraţi că locuinţa nu devine o ţintă.
07:40
Semnal de alarmă tras de la vârful ANPC: "Produse la raft neconforme pentru consum uman" # ObservatorNews
Semnal de alarmă tras de la vârful ANPC. Conform unei postări făcută pe Facebook de Paul Anghel, director General Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă ANPC, multe citrice din magazinele din România sunt problematice.
07:40
Sania pe şine din Straja, realizată în timp record: "40% contribuţia noastră, 60% fonduri europene" # ObservatorNews
Sezonul de iarnă s-a deschis oficial la Straja, cu distracție, adrenalină și o surpriză pentru turiști. Prima sanie pe șine din stațiune, un adevărat rollercoaster montan de peste un kilometru, a fost inaugurată în prima zi, pe o vreme perfectă pentru schi.
07:20
Primăria vrea ca turiştii care ajung în Bucureşti să plătească o taxă de 2 euro pentru fiecare noapte de cazare. Unii turişti cred că taxa e perfect normală, mai ales că şi în alte ţări sunt astfel de practici, în timp ce alţii critică propunerea.
07:00
Horoscop 22 decembrie 2025. Este o zi în care comunicarea sinceră, inițiativele ferme și gesturile venite din inimă schimbă direcții, iar zodia care are încredere în propriile alegeri reușește să iasă în evidență.
07:00
Solstiţiul de iarnă are loc astăzi şi marchează începutul iernii astronomice. Cea mai scurtă zi din an # ObservatorNews
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai "scurtă" din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Pentru Bucureşti, vor fi 8 ore şi 50 de minute de lumină naturală, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute.
06:40
Loto 6/49. Duminică, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.
Acum 24 ore
21:50
O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze, în Brăila # ObservatorNews
Un accident grav s-a produs sâmbătă seara în centrul orașului Brăila. O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze. Circulația rutieră prin zonă este blocată, iar alimentarea cu gaze a fost oprită.
21:40
Clădire istorică rămasă încă în picioare după 15 secole. Este folosită şi astăzi şi Anglia # ObservatorNews
Cea mai veche clădire din Anglia are 15 secole și încă este folosită. Este vorba despre o clădire care a fost și prima construcție anglo-saxonă din cărămidă și piatră. În prezent, clădirea este folosită ca biserică.
20:40
Nicușor Dan: Președintele poate sesiza din nou CCR asupra unei legi, chiar după reexaminarea Parlamentului # ObservatorNews
Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, a anunţat, sâmbătă, şeful statului, Nicuşor Dan.
20:10
Cadoul perfect nu e doar frumos, ci şi util. Mircea e dispus să dea 11.000 de lei pentru darul perfect # ObservatorNews
Cadoul perfect nu trebuie să fie doar frumos, ci şi util, iar românii au început să înţeleaga asta. Nu mai cumpărăm doar ce strălucește sub brad, acum ne orientăm şi către daruri care ne sunt de folos pe termen lung. De la electrocasnice inteligente care uşurează munca în bucătărie, la fotolii de masaj care transformă sufrageria într-un SPA.
20:10
Bill Clinton, Michael Jackson și Prințul Andrew apar în valul de documente desecretizate în cazul Epstein # ObservatorNews
Sute de mii de fotografii, înregistrări şi scrisori au fost desecretizate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Fostul preşedinte american Bill Clinton apare de mai multe ori în noua serie uriaşă de documente publicată în cazul controversatului miliardar Jeffrey Epstein.
20:10
Delicatesele care pot înlocui porcul de Crăciun. Un platou pentru o familie de 4 persoane costă 1.000 de lei # ObservatorNews
De Crăciun, dăm porcul pe peşte. Ne orientăm către meniuri mai uşoare şi calorii mai puţine, comparativ cu preparatele tradiţionale. Carnea de porc din sarmale poate fi înlocuită cu carne de midie, iar în salata de boef scrumbie.
20:00
În inima cartierului Dorobanți din Capitală, Crăciunul a venit mai devreme. Un târg deschis de comunitatea locală a adunat sute de oameni. Pentru câteva ore s-au bucurat împreună de magia sărbătorilor. Cu miros de vin fiert, colinde și veselia copiilor care au plecat acasă cu decorațiuni făcute chiar de ei.
19:50
Cele mai "vânate" cadouri cu 4 zile înainte de Ajun. Unii scot din buzunar şi 5.000 de lei pentru cei dragi # ObservatorNews
Cu patru zile înainte de Ajun, vânătoarea de cadouri este în toi. Mall-urile sunt pline, iar comenzile online curg. Cine nu a făcut o listă clară de dorinţe, are şanse mari să primească un dar într-adevăr surprinzător. Un sondaj făcut pentru Observator dezvăluie care sunt cele mai dăruite...cadouri.
19:50
O altfel de expoziţie. Operele de artă de la Palatul Culturii din Iaşi prind viaţă cu ajutorul AI # ObservatorNews
Operele de artă de la Palatul Culturii din Iaşi prind viaţă cu ajutorul tehnologiei artificiale. Vizitatorii au la dispoziţie coduri QR pe care le pot scana pentru a vedea pe telefon totul în mişcare. De la picturi, statui până şi podeaua muzeului.
19:50
Moş Crăciun a aterizat cu un F-16 la baza aeriană Borcea. Copiii l-au întâmpinat cu o explozie de bucurie # ObservatorNews
Surpriză fără margini pentru copiii militarilor de la Baza Aeriană Borcea.
19:40
O pensionară şi un nepot de prefect, descoperiţi cu tone de materiale pirotehnice în timpul unor razii # ObservatorNews
Atenţie, începe sezonul petardelor care au rănit anul trecut, de sărbători, peste 80 de copii doar la Bucureşti. Poliţiştii au confiscat peste 35 de tone de materiale pirotehnice periculoase în ultimele luni. Ultimele două razii din judeţele Cluj şi Călăraşi au scos la iveală cantităţi uriaşe de articole ilegale: aproape patru tone. Una dintre capturi - în casa unui bărbat-rudă cu prefectul.
19:40
36 de ani de când primul oraş s-a declarat liber de comunism. Locul de unde a început Revoluţia din 1989 # ObservatorNews
Momente de aducere-aminte şi recunoştinţă! Sirenele au sunat ca acum 36 de ani la Timişoara, primul oraş care s-a declarat liber de comunism în decembrie 1989. Localnicii au înfruntat atunci gloanţele armatei trimise pe străzi de dictatorul Nicolae Ceuşescu şi au dat în toată ţara semnalul revoltei împotriva dictaturii. Revoluţionarii care au urcat atunci în balconul Operei pentru a-şi proclama libertatea au revenit astăzi în acelaşi loc pentru a transmite generaţiilor de acum energia schimbării.
19:30
Cine este Darryl Nirenberg, noul ambasador american la Bucureşti. Drumul de la zugrav la diplomat de top # ObservatorNews
Darryl Nirenberg, un nume de ţinut minte şi un personaj la care trebuie să fim atenţi de acum. Este noul ambasador american la Bucureşti, reconfirmat oficial aseară. El va influenţa relaţia noastră cu America şi ar putea îndeplini mai repede visul de a intra fără viză în Statele Unite.
19:20
Reforme radicale pentru București. Ciprian Ciucu: Nu va scăpa nicio instituție, să fie foarte clar # ObservatorNews
2 milioane rămase la buget şi datorii de miliarde de lei. Aşa arată situaţia pe care noul primar general a găsit-o la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că are nevoie de ajutorul premierului ca să nu înceapă anul în faliment. E hotărât să desfiinţeze mai multe companii municipale şi să elibereze centrul de maşini.
19:10
"Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie # ObservatorNews
Un cuplu fericit, care urma să îşi anunţe de Crăciun familia şi prietenii că aşteaptă un copil, a murit, aseară, într-un accident înfiorător. Un şofer grăbit a făcut o depăşire în mare viteză pe o şosea din judeţul Bacău şi a intrat direct în maşina lor. Tânăra însărcinată a murit pe loc. Soţul ei s-a stins la spital, o oră mai târziu.
19:10
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare # ObservatorNews
Un alpinist român a murit în Chile, în timpul unei expediţii pe cel mai înalt vulcan din lume. Marius Plevan avea 57 de ani şi era un căţărător experimentat. Însă terenul greu şi atmosfera rarefiată, de la peste 6.000 de metri altitudine, i-au fost fatale. Bărbatul a căzut de pe o stâncă, iar cei trei colegi care îl însoţeau nu l-au mai putut resuscita.
19:10
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia # ObservatorNews
Turiştii care ajung în Bucureşti ar putea plăti o taxă: 2 euro pentru fiecare noapte de cazare. E dorinţa Primăriei Capitalei, care spune că banii strânşi vor ajuta la dezvoltarea şi promovarea oraşului. Evident că sunt deja polemici. Unii turişti cred că taxa e perfect normală, mai ales că şi în alte ţări sunt astfel de practici, în timp ce alţii critică propunerea.
17:30
Ideea inedită avută de patronii unui local din Paris. Un concept care combină introspecția și memoria # ObservatorNews
Un local din Paris vine cu o idee inedită şi originală. Aici, clienţii îşi pot scrie sieşi o scrisoare, în care pot fi combinate scrisul, aşteptartea, memoria într-un singur gest. Iar epistola ar urma să fie trimisă destinatarului peste câţiva ani.
17:10
Împinşi de sărăcie, 2 prieteni au săpat pământul cu mâinile şi au făcut o descoperire care le va schimba viaţa # ObservatorNews
Doi prieteni din copilărie dintr-o regiune săracă a Indiei au găsit un diamant de peste 15 carate, o descoperire rară care le-ar putea schimba complet viața, scrie BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.