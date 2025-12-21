Cele mai neispirate cadouri. Ce este interzis să oferim în dar

Conceptul "dar din dar se face rai" a ieşit din trend. Acum, românii merg mai mult pe premisa "calul de dar nu se caută de dinți". Nu mai strâmbăm din nas la cadourile care nu ne plac. Am învăţat să le păstrăm, chiar dacă nu ne sunt neapărat utile. Un motiv ar fi teama de o criză economică, spun experţii. Au apărut inclusiv platforme dedicate cadourilor nereuşite de care vrem să scăpăm.

