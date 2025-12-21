AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului

14:00

Târgul de Crăciun a transformat Craiova într-una dintre cele mai căutate destinații turistice ale sezonului. Nu doar românii sunt atraşii de minunatele decoraţiuni de sărbători de aici, ci şi străinii, care vin din toate colţurile lumii pentru a le admira. Aşa că, în această perioadă, oraşul este mai animat ca niciodată, atât seara, când turiştii se îndreaptă spre târg, cât şi dimineaţa, când mulţi îşi ocupă timpul cu activităţi culturale. Aşa se face că numărul vizitatorilor la muzee a explodat.