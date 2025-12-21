Ciucu va discuta cu Bolojan și cu ministrul de Finanțe despre situația financiară a Primăriei București
21 decembrie 2025
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan și cu ministru...
Dronă care are ataşată o paraşută, găsită într-o pădure din judeţul Argeş. Autorităţile fac verificări # Newsweek.ro
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută p...
22.500 lei amendă unui restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și mâncare expirată # Newsweek.ro
ANPC a închis temporar și amendat cu 22.500 de lei un restaurant din Constanța după ce, în urma unui...
A murit Ira „Ike” Schab, unul dintre ultimii supraviețuitori ai atacului de la Pearl Harbor # Newsweek.ro
Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941...
Solstițiul de iarnă 2025. Astăzi este cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și superstiții # Newsweek.ro
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi a anului, care marchează început...
Incendiu violent la o casă din Bistrița-Năsăud. O femeie a murit, iar un bărbat a suferit arsuri grave # Newsweek.ro
O femeie de 72 de ani a murit, iar un bărbat de 77 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incend...
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit mesaje de la magistrați # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan susține o conferință de presă după ce a primit „sute de pagini” de la magis...
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989: „Nu vorbim suficient” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Pia...
Escrocherie gravă pe WhatsApp. Totul începe cu un mesaj care te duce pe Facebook. Ce se întâmplă acolo? # Newsweek.ro
Hackerii îți accesează contul de WhatsApp fără să mai fure parola. Victima ajunge pe un cont fals de...
Miracol de Crăciun. Gestul nobil al unui pompier pentru o familie cu 7 copii. Nu a stat pe gânduri # Newsweek.ro
Gestul nobil al unui pompier, în prag de sărbători: A oferit o casă unei familii cu șapte copii. Est...
Miracol de Crăciun: Un bărbat misterios plătește 8.000$ ca să achite cadouri comandate de alte persoane # Newsweek.ro
Un bărbat plătește de fiecare Crăciun facturii de mii de dolari pentru persoanele mai puțin avute. B...
Ce se întâmplă cu taxele și impozitele în 2026? Anunțul consilierului lui Bolojan: Mergem pe o gheață subțire # Newsweek.ro
Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a afirmat că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite...
Tensiuni și amenințări cu atacuri nucleare în Asia de Est: „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră” # Newsweek.ro
Tensiuni în Asia de Est. Un oficial japonez a vorbit despre achiziționarea de arme nucleare. Coreea ...
Bolojan, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase” # Newsweek.ro
Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului. Premierul este de părere că „a...
Frații Tate rămân fără 1.000.000 de lire sterline. Unde merg banii controversaților influenceri? # Newsweek.ro
Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare ale lui Andrew Tate și ale fratelui...
Poliția din UK: Peste 1.100.000 € din banii confiscați de la frații Tate, folosiți pentru combaterea violenţei # Newsweek.ro
Peste 1.100.000 € din banii confiscați de la frații Andrew și Tristan Tate, vedetele „Manosphere” ac...
Îngheț și zăpadă? Trucuri care te ajută să deschizi portiera și să intri în mașină iarna fără să strici nimic # Newsweek.ro
Iarna nu doar geamurile autovehiculelor îngheață, ci pot îngheța și încuietorile portierelor, iar ch...
„Midiile quagga” din Marea Neagră distrug Lacul Leman și Marile Lacuri din SUA. Cum au „călătorit”? # Newsweek.ro
Scoicile Dreissena bugensis din Marea Neagra, cunoscute și drept „midiile quagga”, distrug ecosistem...
Desecretizarea Dosarului Epstein: Cel puţin 16 fişiere au „dispărut” după ce au fost publicate. Ce conțineau? # Newsweek.ro
Cel puţin 16 fişiere desecretizate din Dosarul Epstein au „dispărut” la scurt timp după ce au fost p...
Marș memorial, în București, la 36 de ani de la Revoluție. „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine” # Newsweek.ro
Pe 21 decembrie 2025, cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Revoluție, în centrul Bucureștiului est...
4.050 lei amendă și 3 luni fără permis. Cu ce viteze au fost prinși de radar doi vitezomani pe șosea? # Newsweek.ro
Doi vitezomani au fost prinși de radar „zburând” pe Centura Târgu Jiu. Au primit 4.050 lei amendă fi...
La 35 de ani de la Mineriadele din 1990, adevărul despre acele zile rămâne încă fracturat. Imaginea ...
Cu cât lucrurile se schimbă mai mult. Protestele tinerilor se întind în toată lumea. Ce greutate au? # Newsweek.ro
Protestele tinerilor din întreaga lume au ocupat prima pagină a ziarelor, dar pot ele forța reforme ...
Hidratarea sau înfundarea porilor? Motivul pentru care trebui să aplici ulei de măsline zilnic pe față # Newsweek.ro
Hidratare sau înfundare? Aplicat zilnic, uleiul de măsline hrănește și regenerează pielea, fără să î...
Cum să scapi de rozătoarele din grădină în luna decembrie. Ai nevoie de câțiva muguri și puțină răbdare # Newsweek.ro
Chiar și în luna decembrie, rozătoarele pot provoca pagube serioase în grădină, căutând locuri calde...
Ce să faci, ca să nu mai cadă acele de brad? Trucuri pentru a arăta bine bradul până în ianuarie # Newsweek.ro
Bradul de Crăciun își poate pierde rapid acele dacă nu este îngrijit corect. De la udare și amplasar...
Horoscop 22 decembrie. Luna în Capricorn aduce dezamăgiri Vărsătorilor. Berbecii, pregătiți pentru orice # Newsweek.ro
Horoscop 22 decembrie. Luna în Capricorn aduce dezamăgiri Vărsătorilor. Berbecii, pregătiți pentru o...
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile # Newsweek.ro
Pensiile sunt mici în România chiar dacă la marea recalculare pensiile au crescut în medie cu peste ...
Suedia va oferi Ucrainei un sprijin bugetar direct de 200 de milioane de dolari până în 2026, fondur...
Nicuşor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pentru orice lege, chiar și după reexaminare # Newsweek.ro
Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională asupra oricărei legi,...
Prințul William și fiul său, George, voluntari la o organizație pentru persoanele fără adăpost # Newsweek.ro
Prințul William l-a dus pe fiul său, George, la o organizație caritabilă din Londra, unde au ajutat ...
Opt alimente surprinzătoare care conțin mai mult fier decât carnea de vită, potrivit nutriționiștilor # Newsweek.ro
Deși carnea de vită este recunoscută ca o sursă importantă de fier, nutriționiștii atrag atenția că ...
Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și în anul viitor, potrivit surselor guvernamentale # Newsweek.ro
TVA pentru mâncare și cazare în restaurante, cafenele și hoteluri va rămâne și anul viitor la nivelu...
O cometă uriașă și misterioasă a trecut pe lângă Pământ. Oamenii de știință au observat ceva neobișnuit # Newsweek.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS a trecut pe lângă Pământ pe 19 decembrie, la o distanță de aproximativ...
Cupa Africii pe Națiuni își schimbă formatul: din 2028, competiția va fi organizată o dată la patru ani # Newsweek.ro
Începând cu anul 2028, Cupa Africii pe Națiuni va fi organizată o dată la patru ani, nu din doi în d...
Începând cu 1 februarie 2026, accesul în zona cea mai apropiată de Fontana di Trevi va fi taxat cu 2...
Comisar-șef de poliție din Giurgiu prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chiar în mașina sa de serviciu # Newsweek.ro
Un comisar-șef de poliție din municipiul Giurgiu a fost prins în flagrant, în timp ce lua șpagă chia...
Șoriciul, nelipsit de pe mesele de Crăciun și Revelion, nu este doar o plăcere vinovată, ci și un al...
Horaţiu Potra, cercetare penală complicată. Care este condiţia pentru ca aceasta să se desfăşoare? # Newsweek.ro
În cazul mercenarului Horaţiu Potra, cercetarea penală este proedural mai complicată. Care este cond...
Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine va face parte din el? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie. Cine ...
Ciprian Ciucu: Vom elibera trotuarele de maşini în Centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari # Newsweek.ro
Primarul nou ales al municipiului Bucureşti anunţă că va elibera trotuarele marilor bulevarde din ce...
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%. Care este oraşul unde se întâmplă asta, de anul viitor? # Newsweek.ro
Impozitul pe apartamente a crescut cu 80%, a decis Consiliul Local al unui oraş important din Români...
Nicușor Dan: Am de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, spune că a primit "de la magistrați sute de pagini de materiale ...
Cea mai șocantă conferință de presă din istoria Justiției a început catastrofal și s-a terminat dezastruos # Newsweek.ro
Niciodată o categorie socio-profesională nu s-a împușcat atât de repede în picior după ce și-a tăiat...
Condamnarea de 14 ani a lui Mario Iorgulescu, anulată de o judecătoare cu 7.000 € salariu. Lia Savonea aprobă # Newsweek.ro
Soția bărbatului ucis de Mario Iorgulescu în 2019 a adus acuzații grave judecătoarelor Adriana Ispas...
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii? # Newsweek.ro
Zilele acestea pensionarii și românii cu venituri mici primesc ultimul bonus la pensie pe anul 2025....
Elveţianul Franjo von Allmen a câştigat a doua probă de coborâre de la Val Gardena (Italia), desfăşu...
Ciprian Ciucu a găsit o datorie fabuloasă de 2.100.000.000 lei la Primăria București. Ce soluții are # Newsweek.ro
Proaspătul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, se plânge de situația catastrofală în care a găsit fi...
Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului # Newsweek.ro
Cel puţin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a...
Romsilva:Populaţia poate achiziţiona, din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online # Newsweek.ro
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.s...
