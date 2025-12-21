Patriarhul Daniel: Istoria mântuirii este o lucrare de pregătire a omenirii pentru venirea lui Hristos
Basilica.ro, 21 decembrie 2025 14:20
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat, în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, înțelesurile adânci ale Genealogiei Mântuitorului Iisus Hristos, relevate prin pasajul evanghelic citit în această zi. În cuvântul rostit la Paraclisul Reședinței Patriarhale, PF Daniel a subliniat că cele 42 de generații menționate de Sfântul Evanghelist Matei reprezintă o „stăruință a credinței"…
• • •
Acum o oră
14:20
Patriarhul Daniel: Istoria mântuirii este o lucrare de pregătire a omenirii pentru venirea lui Hristos # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat, în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, înțelesurile adânci ale Genealogiei Mântuitorului Iisus Hristos, relevate prin pasajul evanghelic citit în această zi. În cuvântul rostit la Paraclisul Reședinței Patriarhale, PF Daniel a subliniat că cele 42 de generații menționate de Sfântul Evanghelist Matei reprezintă o „stăruință a credinței”…
Acum 4 ore
12:50
PS Paisie Sinaitul: Genealogia Mântuitorului este pomelnicul mântuirii noastre și dovada iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare om # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a explicat duminică, în cuvântul ținut la Paraclisul Catedralei Naționale, semnificațiile profunde ale Genealogiei Mântuitorului. Ierarhul a subliniat că înșiruirea de nume din Evanghelia după Matei nu este o simplă listă istorică, ci o „carte a genezei” care atestă calitatea Mântuitorului de Om adevărat și Dumnezeu adevărat. Preasfinția…
Acum 24 ore
00:00
Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle; Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului) # Basilica.ro
Calendar Ortodox 21 decembrie Sfânta Muceniță Iuliana S-a născut și a crescut în orașul Nicomidia din Bitinia (Asia Mică). Tatăl muceniței, bogatul păgân Africanus, unul dintre demnitarii Nicomidiei care avea legături la curtea împăratului Maximin (285-305), dorea înrudirea cu familia tânărului Elevsie, o altă familie bogată din același oraș. Pentru că la romani se obișnuia…
20 decembrie 2025
19:10
În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Cetățuia din…
17:10
Mesajul IPS Petru cu ocazia împlinirii a 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a transmis un mesaj de recunoștință și bucurie, vineri, cu ocazia împlinirii a 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei. În cuvântul său, IPS Petru a subliniat faptul că această zi este mai mult decât aniversarea unui act administrativ: este o conștientizare a unei lucrări sfinte, întru tămăduirea unei…
16:00
Concertul „Din înaltul Cer”: PS Paisie Sinaitul a transmis binecuvântarea Patriarhului Daniel pentru Corul „Symbol” # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Concertul tradițional de colinde „Din înaltul Cer” susținut, sâmbătă, de către Corul de Copii și Tineret Symbol al Patriarhiei Române,la Ateneul Român. Cu această ocazie au fost felicitați membrii corului, precum și conducerea acestuia. „Astăzi, am deosebita onoare…
Ieri
14:00
În urmă cu 217 ani, pe 20 decembrie 1808 în Mișcolț (Ungaria), se năștea Sfântul Andrei Șaguna. Tânărul Anastasie (numele de botez) a primit o educație aleasă, studiind filosofia și dreptul la Buda, iar ulterior teologia la Vârșeț. Deși provenea dintr-o familie cu o situație materială stabilă, chemarea spre viața monahală a fost mai puternică.…
12:40
PS Benedict în Pastorala de Crăciun: Hristos coboară în peștera-temniță a inimii noastre pentru a ne dărui libertatea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, propune, în Pastorala de Crăciun, o reflecție asupra „teologiei peșterii”. Ierarhul face o paralelă între smerenia ieslei din Betleem și „peștera” suferinței din închisorile comuniste, subliniind că nicio suferință umană nu este prea întunecată pentru a nu putea fi luminată de Nașterea Domnului. Preasfinția Sa atrage atenția că, deși suntem…
11:00
În ziua pomenirii Sf. Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, PS Ignatie al Hușilor își sărbătorește ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Părintele Patriarh Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare. Episcopul Ignatie s-a născut în 7 iulie 1976, în Bilbor, județul Harghita, în familia evlavioasă a părinților Gheorghe și Ana Trif. La botez, a primit numele de…
10:20
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, Coordonatorul Centrului de Presă Basilica, împlinește sâmbătă 16 ani de la hirotonia arhierească. PS Varlaam s-a născut la data de 28 octombrie 1960, în localitatea Știubieni, județul Botoșani, primind la botez numele Vasile. Crescut într-o familie de buni creștini, și-a început formarea intelectuală la Săveni, urmând apoi cursurile Seminarului Teologic…
00:00
Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 20 decembrie Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus Cuviosul Serafim s-a născut în 27 octombrie 1912, în satul Totoi, din județul Alba, primind la botez numele Sfântului Dimitrie. Părinții săi, Nechifor și Catalina, oameni simpli și mult trudiți, i-au fost primii dascăli întru cele bineplăcute lui Dumnezeu, chipul maicii…
19 decembrie 2025
22:00
PS Macarie ne amintește că nu suntem singuri: Ne însoțește Hristos, Fratele blând și Prietenul statornic al fiecăruia # Basilica.ro
Mântuitorul Iisus Hristos „S-a făcut și a rămas, cu adevărat, Fratele blând și Prietenul statornic al fiecăruia dintre noi, pe Care Îl chemăm în ceasul încercării, al singurătății, al rătăcirii lăuntrice și al durerilor pe care nu le poate vedea și înțelege nimeni, decât numai El”, scrie Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, în…
20:30
Peste 2000 de copii din Caraș Severin au primit ghete din partea voluntarilor ATOR Banatul de Munte, în luna decembrie. Campania s-a intitulat „Ghetuțele lui Moș Nicolae”, ajunsă la cea de-a opta ediție, și a fost organizată la nivelul Episcopiei Caransebeșului. Numeroase instituții de învățământ, firme și oameni care au dorit să ajute s-au reunit…
20:20
Patriarhul Daniel, încântat de costumele populare ale colindătorilor. Un grup i-a dăruit o ladă de zestre tradițională # Basilica.ro
Părintele Patriarh Daniel a primit vineri seară patru grupuri de colindători din diverse zone ale țării, pe care i-a apreciat pentru costumele populare îmbrăcate cu această ocazie. Un grup de colindători buzoieni i-a dăruit o ladă de zestre tradițională creată în zona lor. Primii colindători ai serii au fost cei de la Școala Gimnazială Nr.…
20:00
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vineri, 19 decembrie 2025, patru grupuri de colindători care au vestit Nașterea Domnului. Părintele Patriarh a fost colindat de: Grupul de colindători de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Poiana, Jud. Dâmboviţa Grupul de colindători al Parohiei Sfinţii Voievozi, Protopopiatul Urlaţi, Loc. Urlaţi, Jud. Prahova Grupul de colindători preșcolari de…
19:30
La Suceava a fost lansată o carte despre istoria minorităților și relațiile interconfesionale în Bucovina # Basilica.ro
Miercuri, de Ziua Minorităților Naționale, la Suceava a fost lansată o carte în două volume dedicată istoriei minorităților din Bucovina și relațiilor interconfesionale din acest ținut. Lucrarea, intitulată „Lacrimi de mir și vis de pace în Țara de fagi”, este semnată de pr. Mihai Cobziuc Morice, consilier eparhial la Biroul Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei…
18:50
„Junii Sibiului” au susținut un concert de colinde, joi, în ultima ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu. Ansamblul condus de Silvia Macrea a adus vestea Nașterii Domnului în instituție prin colindele tradiţionale sibiene. Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a felicitat activitatea culturală pe care „Junii Sibiului” o desfășoară. „Vă mulțumim pentru tot ceea ce…
18:30
O parohie craioveană a donat un aparat de 4.000 euro pentru copiii cu afecțiuni oncologice tratați la spitalul județean # Basilica.ro
Parohia Brândușa din Craiova a donat joi Spitalului Clinic Județean de Urgență din municipiu un monitor al funcțiilor vitale VISMO în valoare de aproximativ 4.000 de euro. Acesta este destinat Departamentului de Oncopediatrie al instituției medicale. Aparatul a fost achiziționat din donațiile credincioșilor craioveni strânse cu ocazia Târgului Jucăriilor de la Brândușa, organizat în 5…
18:20
Cine Îl primește pe Hristos, primește curajul de a iubi: IPS Atanasie în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
„Cine Îl primește pe Hristos, primește curajul de a iubi, de a ierta și de a trăi fără frică. În El, frica se transformă în încredere, iar singurătatea – în întâlnire tainică”, scrie Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Pastorala de Crăciun. „Pentru omul contemporan, Întruparea este antidotul singurătății, pentru…
18:10
Mănăstirea Negru Vodă a oferit sprijin copiilor cu dizabilități și familiilor vulnerabile # Basilica.ro
Călugării Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung Muscel au demarat o serie de acțiuni caritabile în luna decembrie. Activitatea a început la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități din Câmpulung, unde monahii au oferit produse de primă necesitate, răspunzând nevoilor copiilor aflați în îngrijire. Campania filantropică a continuat cu distribuirea de pachete cu alimente…
17:50
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a fost vizitat, luni, de cete de colindători ale unităților militarizate din Miercurea Ciuc. Preasfinția Sa a vorbit celor prezenți despre dubla valoare a colindului, punctând rolul esențial în mărturisirea credinței creștine. „Colindul este bun pentru că ne îndeamnă și pe noi să fim buni și milostivi”, a…
17:30
Catedrala Patriarhală va găzdui un concert de colinde susținut de Corala „Nicolae Lungu” și Grupul Psaltic Tronos # Basilica.ro
Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul Psaltic Tronos vor susține miercuri, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, un concert de colinde la Catedrala Patriarhală. Evenimentul de pe Dealul Patriarhiei a devenit deja o tradiție în Ajunul Crăciunului. Ca în fiecare an, Trinitas TV va difuza concertul în direct pe paginile de Facebook și Youtube,…
17:00
Maica Magdalena de la Essex: „Sfântul Sofronie mi-a dat binecuvântarea să-mi dedic duminicile copiilor” # Basilica.ro
Maica Magdalena de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex a lucrat, timp de decenii, cu copii, tineri, părinți și mame, cu binecuvântarea și îndrumarea Sfântului Sofronie Saharov. Din această experiență s-au născut dialoguri, conferințe și s-au publicat cărți. În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, Maica Magdalena vorbește despre copil ca persoană unică creată de Dumnezeu,…
16:10
Viitorii miri care își planifică nunta în anii 2026 și 2027 trebuie să țină cont de rânduielile Bisericii Ortodoxe, care prevăd anumite perioade de post și zile de sărbătoare în care nu se oficiază cununii religioase. Potrivit tradiției ortodoxe, nu se fac nunți în zilele de post de peste an (miercurea și vinerea), în posturile…
16:10
Fotbalistul Adrian Ilie a fost pelerin la Muntele Athos alături de Episcopul Siluan al Ungariei # Basilica.ro
Fostul fotbalist Adrian Ilie s-a aflat printre pelerinii care l-au însoțit pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, prăznuită după calendarul iulian nerevizuit, la Schitul românesc Lacu din Sfântul Munte Athos. Preasfințitul Părinte Siluan a fost însoțit în acest pelerinaj de părintele arhimandrit Calinic Covaci, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Ungariei, aflat…
15:50
În anul 2025 s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie. De la sfințiri de biserici și momente liturgice, la proclamarea noilor sfinți canonizați sau la sfințirea picturii Catedralei Naționale, fiecare clipă a reflectat împreuna-slujire a clericilor și credincioșilor. Vă aducem o retrospectivă în imagini ce surprinde cele…
15:30
Eveniment dedicat cuviosului athonit Dometie Trihenea în satul său natal din Mărginimea Sibiului # Basilica.ro
Preoții din Mărginimea Sibiului l-au comemorat pe Arhim. Dometie Trihenea joi în satul natal al cuviosului athonit. În această perioadă se împlinesc 40 de ani de trecerea sa la Domnul. Evenimentul a avut loc în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tilişca, judeţul Sibiu, în prezența preotului paroh Paul Vecerzan, a pr. Petru Damian,…
15:20
Rezultatele studiului Hristocentric au fost prezentate în premieră la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Rezultatele studiului Hristocentric au fost prezentate în premieră public joi în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Studiul reprezintă cea mai amplă cercetare realizată până în prezent în România pe această temă, fiind realizat pe un eșantion de peste 1.000 de participanți – preoți din țară și diaspora, psihologi, psihoterapeuți,…
15:00
Să ne străduim a păstra și a zidi unitatea cu cei din jurul nostru, îndeamnă Mitropolitul Teofan în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
În Pastorala de Crăciun, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei îi îndeamnă pe credincioși să cultive unitatea, răbdarea și responsabilitatea față de aproapele. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu ca fundament al vieții creștine și ca izvor al unei viețuiri marcate de unitate, iubire și responsabilitate față de ceilalți. „Fiul lui…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Încep lucrările la căminul de îngrijiri paliative din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat marți piatra de temelie a Centrului de îngrijiri paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, care va funcționa în cadrul Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” – Filiala Suceava. Pr. Alexandru-Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a citit…
14:50
Banca Națională a României (BNR) a marcat, luni, împlinirea a 145 de ani de la nașterea scriitorului Mihail Sadoveanu, prin lansarea, în circuitul numismatic, a unei monede, informează instituția. Aversul monedei prezintă o scenă inspirată din povestea „Dumbrava minunată”, alături de inscripția „România” în arc de cerc și stema țării. Pe revers este înfățișat portretul lui…
14:10
„Sărbătoarea Crăciunului este o zi a bucuriei, a păcii și a vieții”, a subliniat Episcopul Visarion al Tulcii, în Pastorala de Crăciun adresată credincioșilor, în care vorbește despre pacea și bucuria aduse în lume de Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor. Preasfințitul Părinte Visarion arată că pacea nu este un dat pământesc, ci este un…
13:50
Universitatea București: Cele mai bune lucrări de licență și doctorat din anul 2025 sunt ale studenților teologi # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s-a remarcat la Gala Premiilor Senatului Universității București (UB) 2025, obținând distincțiile pentru cea mai bună teză de licență și cea mai bună teză de doctorat în domeniul Științelor umaniste. Gala ajunsă la cea de-a 9-a ediție s-a desfășurat miercuri în Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu” al…
13:30
Arhiepiscopia Bucureștilor dăruiește electrocasnice, mobilă și alte produse celor afectați de explozia din cartierul Rahova # Basilica.ro
30 din cele 54 de familii afectate de explozia din cartierul bucureștean Rahova au fost ajutate miercuri de Arhiepiscopia Bucureștilor cu obiectele pe care le-au cerut: de la lenjerii de pat și articole de uz casnic până la frigidere, mașini de spălat și mobilă. O nouă acțiune de sprijin este planificată pentru ianuarie 2026, pe…
12:30
Evenimentul central al lunii noiembrie a fost prima celebrare a hramului Catedralei Naționale, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Slujba, la care au participat numeroși credincioși din întreaga țară, a fost condusă de trei episcopi, iar cuvântul de binecuvântare de la final a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În noul număr al…
12:10
Minunea Betleemului: Dumnezeu Însuși devine Darul. Să devenim și noi dar pentru ceilalți, îndeamnă Mitropolitul Laurențiu # Basilica.ro
„Pruncul născut în ieslea Betleemului este bogăția noastră cea adevărată, căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii (Coloseni 2, 9)”, amintește Mitropolitul Laurențiu al Ardealului în Pastorala de Crăciun. „Minunea Betleemului este un paradox pe care mintea omenească nu poate să îl înțeleagă: Dumnezeu, Dăruitorul, nu vine la noi trimițându-ne ceva de la Sine, o bogăție detașată…
11:40
Comunicat: Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 # Basilica.ro
Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să…
11:30
De Crăciun, să-I cântăm Domnului cu faptele noastre, îndeamnă Mitropolitul celor două Americi # Basilica.ro
Îndemnul de Crăciun al Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, este de a-I cânta Domnului cu faptele noastre, nu doar cu vocile noastre. În scrisoarea pastorală pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, Mitropolitul Nicolae aduce în prim-plan tâlcuirile Sfântului Nicodim Aghioritul la canonul praznicului, atribuit Sfântului Grigorie Teologul. Sfântul Nicodim este editorul antologiei…
10:40
Toate Mitropoliile din Grecia sunt îndemnate să cinstească noii cuvioși români athoniți # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Greciei îndeamnă toate mitropoliile din cuprinsul țării la cinstirea celor patru sfinți părinți aghioriți de origine română, canonizați anul acesta de Patriarhia Ecumenică. Potrivit documentului emis luni la Atena, Patriarhia Constantinopolului a canonizat sfinții „în deplină concordanță cu practica și rânduiala în vigoare a Sfintei noastre Biserici”, în urma emiterii Actului…
10:40
În anul 2026, angajații din România vor beneficia de mai multe zile libere legale care cad în timpul săptămânii, oferind oportunități pentru minivacanțe și perioade de odihnă. Zile libere legale care vor fi în timpul săptămânii vor fi următoarele: 1 ianuarie (joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou 6 ianuarie (marți) –…
09:50
Peste 450 de copii și tineri din județul Vaslui au vestit marți bucuria Nașterii Domnului la Reședința Episcopală din Huși. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a primit grupurile de colindători, care au adus atmosfera de sărbătoare în incinta Episcopiei. Episcopul Ignatie a fost colindat de corul Mănăstirii „Alexandru Vlahuță” din jud. Vaslui, de Grupul psaltic…
09:30
În data de 19 decembrie se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a avut loc într-un context dificil, la inițiativa clericilor și credincioșilor români din Basarabia, reuniți în Adunarea Eparhială de la Chișinău. Adunarea a…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. La onomastică, Patriarhul Daniel a vorbit despre isihasm și paraclisul închinat Sf. Daniil Sihastrul la Catedrala Națională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, prilej cu care a vorbit despre isihasm ca dăruire de către Dumnezeu…
00:00
Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești; Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 19 decembrie Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești Sfânta Evloghia s-a născut în 24 noiembrie 1908, în satul Nevesca (azi Nimfeo), din nordul Greciei, primind la botez numele Ecaterina. Părinții ei, Evanghelița și Panaiot, făceau parte dintr-o comunitate istorică de vlahi care locuiau în acele ținuturi. De timpuriu s-au abătut asupra acestei…
18 decembrie 2025
22:20
Patriarhul Daniel a primit primii colindători, cărora le-a spus că aduc bucurie Bisericii, Școlii și familiei # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit joi seară primii colindători la Reședința Patriarhală. Patru grupuri au cântat colinde tradiționale și compoziții originale cu temă religioasă sau patriotică, primind de la Patriarhul României daruri și felicitări pentru că sunt o bucurie pentru școală, pentru Biserică și pentru familie. Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Parascheva” din…
22:10
FOTO: Primele grupuri de colindători au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală # Basilica.ro
Primele grupuri de colindători i-au vestit Patriarhului Daniel Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală, joi, 18 decembrie. Vezi mai multe fotografii pe pagina de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
20:20
Pr. Adrian Agachi despre libertatea câștigată în 1989: Dacă nu am urmat Adevărului, adică lui Hristos, încă nu suntem liberi # Basilica.ro
Părintele Adrian Agachi a scris pe o rețea socială o scurtă reflecție despre libertate marți, în contextul împlinirii a 36 de ani de la începutul revoluției anti-comuniste în România. „Libertate a fost strigătul izvorât din zeci de mii de inimi sincere la Timișoara în data de 16 decembrie 1989. Însă această libertate a venit cu…
19:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a pomenit joi, la Timișoara, pe eroii căzuți în Revoluția din anul 1989. Slujba de pomenire a reunit, într-un gest colectiv de reculegere, clerici de la Centrul Eparhial și de la Catedrala Mitropolitană, oficialități și membri ai familiilor îndoliate, care au pierdut persoane apropiate în zilele sângeroase din decembrie 1989.…
19:30
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar este nevoie de fonduri suplimentare, edificiul urmând să fie reconstruit de la zero după demolarea controlată realizată în octombrie-noiembrie 2025. De aceea, luna aceasta, românii din Franța strâng fonduri pentru a începe lucrările de construcție propriu-zisă. Campania se desfășoară sub forma unei serii de recitaluri de colinde și manifestări…
18:10
Versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române a fost lansat joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Platforma facilitează accesul publicului internațional la viața, activitatea misionară și pastorală din Patriarhia Română. Biserica și lumea contemporană Prezentarea a fost făcută de către arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Relații…
