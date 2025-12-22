Centrul de sprijin pentru femei însărcinate și familii al Arhiepiscopiei Râmnicului a distribuit 1.000 de pachete de Crăciun

12:10

„Pruncul născut în ieslea Betleemului este bogăția noastră cea adevărată, căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii (Coloseni 2, 9)”, amintește Mitropolitul Laurențiu al Ardealului în Pastorala de Crăciun. „Minunea Betleemului este un paradox pe care mintea omenească nu poate să îl înțeleagă: Dumnezeu, Dăruitorul, nu vine la noi trimițându-ne ceva de la Sine, o bogăție detașată…