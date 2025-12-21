PS Paisie Sinaitul: Colindul este vocea Bisericii care plânge de mila Pruncului, dar se bucură de victoria iubirii Sale

13:30

30 din cele 54 de familii afectate de explozia din cartierul bucureștean Rahova au fost ajutate miercuri de Arhiepiscopia Bucureștilor cu obiectele pe care le-au cerut: de la lenjerii de pat și articole de uz casnic până la frigidere, mașini de spălat și mobilă. O nouă acțiune de sprijin este planificată pentru ianuarie 2026, pe…