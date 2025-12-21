Nicușor Dan va iniția un referendum în corpul magistraților în luna ianuarie: Dacă CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență
CaleaEuropeana, 21 decembrie 2025 14:50
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în rândul magistraților, având o singură întrebare referitoare la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. „Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior
Nicușor Dan va iniția un referendum în corpul magistraților în luna ianuarie: Dacă CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în rândul magistraților, având o singură întrebare referitoare la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. „Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior
Parisul salută disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Detaliile, stabilite în zilele următoare
Președinția franceză a salutat duminică disponibilitatea președintelui rus Vladimir Putin de a purta discuții cu omologul său francez Emmanuel Macron, precizând că detaliile unui eventual dialog vor fi stabilite „în zilele următoare", informează France24. Palatul Élysée a transmis că deschiderea manifestată de Moscova este „binevenită", iar Parisul va decide asupra formatului și calendarului discuțiilor „în
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989: Înfăptuirea dreptății este indispensabilă consolidării democrației românești
Președintele Nicușor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității, subliniind că libertatea câștigată prin sacrificiul românilor reprezintă o responsabilitate permanentă pentru societatea de astăzi și pentru instituțiile statului. Șeful statului a evocat curajul celor care s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste și a atras atenția asupra
Ziua Memoriei Victimelor Comunismului/Bolojan: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, în care a subliniat importanța comemorării celor care au suferit sub dictatura comunistă și a celor care au avut curajul să se ridice împotriva regimului represiv. Șeful Guvernului a amintit că în 21 decembrie 1989, revolta declanșată la Timișoara a
Zelenski: Putin nu are dreptul să decidă alegerile din Ucraina. SUA propun negocieri directe cu Rusia la Miami
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că decizia privind organizarea alegerilor în Ucraina aparține exclusiv autorităților ucrainene și nu poate fi influențată de președintele rus Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a sugerat că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care ar avea loc alegeri, relatează AFP
Ucraina și Portugalia își consolidează cooperarea militară și pentru reconstrucție. Lisabona reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Kievului
Ucraina și Portugalia au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul apărării, să extindă sprijinul pentru reconstrucția Ucrainei și să susțină ferm parcursul european al Kievului, potrivit unei declarații comune semnate sâmbătă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul portughez Luís Montenegro, cu prilejul vizitei acestuia la Kiev. În document, cei doi oficiali reafirmă angajamentul
Viktor Orbán pune sub semnul întrebării cine a început războiul din Ucraina și critică sprijinul occidental pentru Kiev
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a pus vineri sub semnul întrebării cui aparține responsabilitatea pentru războiul dintre Rusia și Ucraina și a criticat liderii occidentali pentru sprijinul acordat Kievului, potrivit Politico. Orbán a declarat că liderii Uniunii Europene își justifică sprijinul pentru Ucraina prezentând-o drept o țară mică, atacată. „Desigur, nu este chiar atât de mică",
Secretarul General al Guvernului a discutat cu ARPIM despre implementarea modelului spaniol pentru sprijinirea industriei farmaceutice
Secretarul General al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, a anunțat că s-a întâlnit cu reprezentanții ARPIM – Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, în contextul reluării unui proiect privind sprijinirea industriei farmaceutice, demarat în timpul mandatului său la Ministerul Economiei. Potrivit acestuia, proiectul a fost inițiat împreună cu Ministerul Sănătății, pornind de la constatarea că o
Șeful Cancelariei Prim-Ministrului a discutat cu ARPIM despre implementarea modelului spaniol pentru sprijinirea industriei farmaceutice
Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ștefan-Radu Oprea, a anunțat că s-a întâlnit cu reprezentanții ARPIM – Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, în contextul reluării unui proiect privind sprijinirea industriei farmaceutice, demarat în timpul mandatului său la Ministerul Economiei. Potrivit acestuia, proiectul a fost inițiat împreună cu Ministerul Sănătății, pornind de la constatarea că o industrie
Alexandru Rafila: Anul viitor se vor finaliza noi spitale prin PNRR sau Banca Mondială; până în 2029, spitalele regionale
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat sâmbătă că în 2026 vor fi finalizate noi unități medicale, finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin Banca Mondială, urmând ca până în 2029 să fie realizate spitalele regionale. „Anul viitor se vor
Ucraina primește 74 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru sprijinirea serviciilor publice esențiale
Banca Europeană de Investiții (BEI), banca Uniunii Europene, a anunțat vineri că a deblocat peste 74 milioane de euro pentru susținerea unor investiții esențiale în Ucraina, menite să mențină funcționarea serviciilor publice critice în timpul războiului. Finanțarea sprijină reconstrucția și renovarea cu eficiență energetică a unităților de educație, sănătate și servicii sociale, precum și consolidarea
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Statele Unite nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, vineri, într-o conferință de presă. Întrebat despre așteptările legate de discuțiile aflate în
Primul corp nou de spital județean construit în România după 1989 a fost finalizat la Bistrița, prin PNRR
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, finalizarea primului corp nou de clădire al unui spital județean construit de la zero în România după 1989. Investiția a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud. „Este o zi istorică pentru sănătatea românească. Astăzi
General NATO: România va găzdui al doilea hub de aprovizionare militară pentru Ucraina, după Polonia, până la finalul lunii ianuarie
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de "Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), conform căruia această misiune, însărcinată cu
România a depus a patra cerere de plată PNRR, iar 2,62 miliarde euro sunt așteptați pentru investiții publice: "Banii europeni modernizează România"
România a depus oficial, vineri seara, a patra cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. Cererea, înregistrată la ora 20:06, include 62 de ținte și jaloane și vizează exclusiv fonduri nerambursabile în valoare totală de 2,62 miliarde euro. Dragoș Pîslaru a
SUA vor avea un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg, confirmat oficial prin votul Senatului american
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de președintele american Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA în România, a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite. "Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii
Christine Lagarde: IA schimbă structura economiei zonei euro, însă deciziile privind dobânzile rămân strict dependente de datele disponibile
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat că economia zonei euro traversează o transformare structurală, impulsionată de investițiile tot mai mari în inteligența artificială (AI), subliniind totodată că politica monetară va continua să fie decisă exclusiv pe baza datelor disponibile, într-un context marcat de incertitudini ridicate, relatează Euronews, preluat de Agerpres. Potrivit analiștilor,
Premierul Spaniei sprijină decizia UE privind împrumutul pentru U
Premierul spaniol Pedro Sanchez a descris împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE ca fiind o măsură corectă din punct de vedere politic, juridic și moral. „Așa cum i-am spus președintelui Zelenski într-o întâlnire bilaterală anterioară, Uniunea Europeană trebuie să sprijine financiar Ucraina, dar trebuie să o facă din motive […] The post Premierul Spaniei sprijină decizia UE privind împrumutul pentru Ucraina: Este hotărârea corectă din punct de vedere moral, politic și juridic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Rețele Electrice România întărește capacitatea operațională a Ambulanței București-Ilfov printr-o donație de echipamente radio # CaleaEuropeana
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), oferind 40 de echipamente de comunicații (stații radio portabile) pentru dotarea unui număr de 40 de ambulanțe. Aceste echipamente moderne vor contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și a siguranței intervențiilor medicale de urgență, facilitând o coordonare mai […] The post Rețele Electrice România întărește capacitatea operațională a Ambulanței București-Ilfov printr-o donație de echipamente radio appeared first on caleaeuropeana.ro.
Radu Miruță, propus oficial de USR pentru poziția de ministru al apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Irineu Darău # CaleaEuropeana
Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat vineri propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale, în persoana lui Radu Miruță, și pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în persoana lui Irineu Darău. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția […] The post Radu Miruță, propus oficial de USR pentru poziția de ministru al apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Irineu Darău appeared first on caleaeuropeana.ro.
România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE # CaleaEuropeana
România a devenit prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Aderarea României la Comitetul de Asistență […] The post România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ambasadorul Coreei de Sud, decorat la final de mandat. Kap-soo Rim a reafirmat angajamentul țării sale pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit joi, 18 decembrie, pe ambasadorul Republicii Coreea la București, Excelența Sa Rim Kap-soo, în vizită de rămas-bun, potrivit unui comunicat. Oficialul român a salutat contribuția substanțială a ambasadorului la consolidarea și dinamizarea relațiilor bilaterale româno-sud-coreene, apreciind în mod deosebit intensificarea dialogului politic la nivel înalt, precum și a […] The post Ambasadorul Coreei de Sud, decorat la final de mandat. Kap-soo Rim a reafirmat angajamentul țării sale pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Gabriela Firea anunță că grupul S&D din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile # CaleaEuropeana
Grupul social-democraților din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile, a anunțat eurodeputatul Gabriela Firea. „Locuințe pentru tineri la prețuri decente, chirii plafonate pentru studenți, credite imobiliare accesibile, locuințe sociale și apartamente pentru tineret construite din fonduri europene. Planul european pentru locuințe accesibile […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea anunță că grupul S&D din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile appeared first on caleaeuropeana.ro.
Canada își dorește un nou parteneriat „ambițios” cu Marea Britanie: „Aceste relații sunt incredibil de valoroase în lumea periculoasă și turbulentă în care trăim” # CaleaEuropeana
Pe măsură ce administrația Trump își întoarce atenția de la Europa, Marea Britanie și Canada își vor consolida relațiile în 2026 printr-un nou parteneriat strategic „ambițios”, a declarat Ralph Goodale, înaltul comisar al Canadei la Londra, pentru Politico. După ce Donald Trump a declanșat războiul tarifar la începutul acestui an, guvernele de centru-stânga ale celor […] The post Canada își dorește un nou parteneriat „ambițios” cu Marea Britanie: „Aceste relații sunt incredibil de valoroase în lumea periculoasă și turbulentă în care trăim” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE a amânat semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur pentru luna ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor, opoziției Franței și Italiei # CaleaEuropeana
Acordul comercial gigant al Uniunii Europene cu Mercosur a fost, încă o dată, amânat, deoarece divergențele interne cunoscute s-au dovedit din nou mai puternice decât eforturile de a încheia acordul, informează Politico Europe. După discuții tensionate între cele 27 de state membre, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că semnarea acestui acord […] The post UE a amânat semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur pentru luna ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor, opoziției Franței și Italiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul European salută organizarea summitului flancului estic al UE la Helsinki, în urma căruia Finlanda și Polonia vor conduce inițiativa “Eastern Flank Watch” # CaleaEuropeana
Consiliul European a salutat joi, în concluziile summitului său de iarnă, organizarea summitului flancului estic la Helsinki, care a avut loc luni în capitala Finlandei și în care statele membre de frontieră ale Uniunii Europene au convenit să elaboreze un concept comun pentru un program-pilot în domeniul apărării la nivelul UE, axat pe frontiera estică. […] The post Consiliul European salută organizarea summitului flancului estic al UE la Helsinki, în urma căruia Finlanda și Polonia vor conduce inițiativa “Eastern Flank Watch” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE și-a definit prioritățile legislative pentru 2026: Competitivitate, protejarea mediului de afaceri, acord privind bugetul UE post-2027 și o nouă eră pentru apărare și securitate # CaleaEuropeana
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au transmis joi un semnal de unitate politică într-un moment marcat de presiuni geopolitice, competiție economică acerbă și dezbateri intense privind viitorul buget al Uniunii, prin semnarea Declarației comune privind prioritățile legislative ale UE pentru anul 2026, în marja reuniunii Consiliului European. Documentul a fost semnat de […] The post UE și-a definit prioritățile legislative pentru 2026: Competitivitate, protejarea mediului de afaceri, acord privind bugetul UE post-2027 și o nouă eră pentru apărare și securitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Împrumuturi comune pentru Ucraina vs. active rusești imobilizate: Cum a reușit veteranul Macron să impună o soluție “realistă” în contrast cu poziția dură a lui Merz privind Rusia # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au ieșit în evidență la summitul Consiliului European prin poziționări diferite privind modul de finanțare a sprijinului pentru Ucraina, în contextul în care liderii UE au ajuns la un acord pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Kievului pentru perioada 2026–2027, relatează Politico […] The post Împrumuturi comune pentru Ucraina vs. active rusești imobilizate: Cum a reușit veteranul Macron să impună o soluție “realistă” în contrast cu poziția dură a lui Merz privind Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
Macron consideră “util” ca Europa, nu doar SUA, să discute cu Putin “în forma cuvenită”: Să nu lăsăm conversația condusă exclusiv “de intermediari” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri dimineață, la finalul Consiliului European de iarnă, că „va fi util” ca liderii europeni să discute cu liderul rus Vladimir Putin. „Cred că noi, europenii și ucrainenii, trebuie să găsim un cadru pentru a iniția o discuție în forma cuvenită”, a afirmat acesta, după summitul la care liderii […] The post Macron consideră “util” ca Europa, nu doar SUA, să discute cu Putin “în forma cuvenită”: Să nu lăsăm conversația condusă exclusiv “de intermediari” appeared first on caleaeuropeana.ro.
de Iulian Chifu* Summitul de la Helsinki de săptămâna asta a ridicat o problemă importantă care a stârnit valuri în România relativ la formatul B9 al cărui titular era țara noastră, și cu numele e Formatul București, alături de Polonia. La origine, s-a dorit o reuniune a statelor din flancul Estic al NATO, sau a […] The post Iulian Chifu: B13 plus Turcia. Reechilibrarea segmentelor statelor din prima linie appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan: UE împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro, iar activele rusești înghețate sunt “o armă în mâna UE” în viitoarele negocieri # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European. El a explicat că este vorba despre un împrumut contractat de Uniunea Europeană în beneficiul Ucrainei, care va fi rambursat de autoritățile de la Kiev după încheierea războiului. Președintele a precizat că, […] The post Nicușor Dan: UE împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro, iar activele rusești înghețate sunt “o armă în mâna UE” în viitoarele negocieri appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Ne-am angajat și am livrat”: Liderii UE au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără utilizarea activelor rusești înghețate # CaleaEuropeana
Liderii statelor membre ale Uniunii Europene s-au angajat să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoi financiare urgente, dar nu au reușit să ajungă la un acord asupra opțiunii preferate de mulți dintre șefii de stat sau de guvern, respectiv garantarea acestui împrumut cu activele rusești înghețate în […] The post “Ne-am angajat și am livrat”: Liderii UE au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără utilizarea activelor rusești înghețate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bogdan Ivan: Proiectul SMR de la Doicești, în linie dreaptă. Este analizată extinderea proiectelor similare de energie nucleară în România # CaleaEuropeana
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului de reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești, aflat în prezent în Faza 2 a studiilor de design și fezabilitate (FEED 2). După discuții cu acționarii companiei de proiect RoPower Nuclear, a fost identificată soluția de finanțare integrală a acestei etape, ceea ce permite continuarea proiectului conform […] The post Bogdan Ivan: Proiectul SMR de la Doicești, în linie dreaptă. Este analizată extinderea proiectelor similare de energie nucleară în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurostat: 25,2% din energia consumată în UE în 2024 a provenit din surse regenerabile. România, peste media europeană # CaleaEuropeana
România se situează peste media Uniunii Europene în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2024. La nivelul UE, energia regenerabilă a reprezentat 25,2% din consumul final brut de energie, în creștere cu 0,7 puncte procentuale față de […] The post Eurostat: 25,2% din energia consumată în UE în 2024 a provenit din surse regenerabile. România, peste media europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
Amenințările juridice din partea Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale”, le transmite Zelenski belgienilor # CaleaEuropeana
Amenințările juridice ale Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale”, le-a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski cetățenilor belgieni, informează The Guardian. Rugat de un post de televiziune belgian să răspundă îngrijorărilor opiniei publice privind utilizarea activelor rusești înghețate, Zelenski a spus că, din punct de vedere […] The post Amenințările juridice din partea Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale”, le transmite Zelenski belgienilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Independența Poloniei ar putea fi amenințată dacă Ucraina va fi forțată să capituleze, avertizează Donald Tusk # CaleaEuropeana
„Independența Poloniei ar fi pusă în pericol dacă, din cauza unor decizii greșite sau a lipsei de acțiune din partea Europei, Ucraina ar fi forțată să capituleze”, a avertizat joi premierul polonez Donald Tusk, într-o scurtă intervenție în fața jurnaliștilor polonezi, subliniind ferm miza negocierilor de astăzi de la Bruxelles, informează The Guardian. Tusk a […] The post Independența Poloniei ar putea fi amenințată dacă Ucraina va fi forțată să capituleze, avertizează Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
Metsola: Parlamentul European, pregătit să voteze în ianuarie, prin procedură de urgență, împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat joi, la reuniunea Consiliului European, că în prezent suntem „cel mai aproape” de obținerea unui acord de pace pentru Ucraina, subliniind însă că menținerea sprijinului politic, militar și financiar pentru Kiev rămâne esențială. „Am făcut progrese reale în ultimele săptămâni pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Este […] The post Metsola: Parlamentul European, pregătit să voteze în ianuarie, prin procedură de urgență, împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE sancționează încă 41 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, implicate în exporturi de petrol și sprijinirea efortului de război # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a decis joi impunerea de măsuri restrictive împotriva a încă 41 de nave care fac parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, utilizată pentru transportul de petrol și pentru generarea de venituri destinate sectorului energetic rus. Cele 41 de nave au fost adăugate pe lista celor supuse interdicției de acces în porturile […] The post UE sancționează încă 41 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, implicate în exporturi de petrol și sprijinirea efortului de război appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Transporturilor anunță noi investiții în infrastructura portuară: „Portul Constanța își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră” # CaleaEuropeana
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a semnat, miercuri, contractul de finanțare pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța, o investiție în valoare de 164,96 milioane de lei. „Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, o […] The post Ministrul Transporturilor anunță noi investiții în infrastructura portuară: „Portul Constanța își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Belgia ar fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei doar în condițiile unei împărțiri integrale a riscurilor între statele UE: Vom sări cu toții în prăpastie și vom spera ca parașuta să reziste # CaleaEuropeana
Europa riscă „cea mai mare rușine geopolitică” dacă liderii UE nu ajung la un acord privind finanțarea Ucrainei, a avertizat joi premierul Belgiei, Bart De Wever, într-un discurs susținut în fața parlamentului național, înaintea summit-ului european decisiv pe acest subiect, relatează Politico. „Dacă e nevoie, atunci vom sări cu toții în prăpastie… și vom spera […] The post Belgia ar fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei doar în condițiile unei împărțiri integrale a riscurilor între statele UE: Vom sări cu toții în prăpastie și vom spera ca parașuta să reziste appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oficiali americani și ruși ar urma să se întâlnească la Miami pentru continuarea discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Oficiali ai Statelor Unite și ai Rusiei sunt așteptați să se întâlnească în acest weekend la Miami, în contextul demersurilor administrației președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, aflat în al patrulea an, potrivit a două surse familiarizate cu subiectul, citate de Politico. Planurile sunt încă în lucru, însă, […] The post Oficiali americani și ruși ar urma să se întâlnească la Miami pentru continuarea discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică prin politici fiscale, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică prin politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate. Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, pachetul vizează șapte domenii strategice de acțiune: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică. Reprezentanții Concordia subliniază că economia românească are resurse, […] The post Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică prin politici fiscale, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ideea de a utiliza activele rusești înghețate este „stupidă” și echivalează cu „intrarea în război”, afirmă Viktor Orbán # CaleaEuropeana
Principalul oponent al alocării de fonduri suplimentare către Ucraina, premierul ungar Viktor Orbán, a declarat reporterilor, înainte de Consiliul European de la Bruxelles, că ideea de a folosi activele rusești înghețate este „stupidă” și echivalează cu „intrarea în război”, relatează The Guardian. „Întreaga idee este stupidă. Există două țări care se află în război – […] The post Ideea de a utiliza activele rusești înghețate este „stupidă” și echivalează cu „intrarea în război”, afirmă Viktor Orbán appeared first on caleaeuropeana.ro.
Formatul “București 9” nu este mort. Dar va deceda dacă nu va fi reinventat cu prioritate # CaleaEuropeana
A început să curgă ceva cerneală pe tema decesului formatului “București 9” și substituirea acestuia cu formatul apărut la summitul de la Helsinki al statelor UE de pe flancul estic. Nu este nici adevărat, dar nici fals în totalitate. Din momentul în care a apărut știrea cu acest summit, era de așteptat să apară această […] The post Formatul “București 9” nu este mort. Dar va deceda dacă nu va fi reinventat cu prioritate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Von der Leyen, la summitul Consiliului European: La finalul zilei, finanțarea pentru Ucraina trebuie să fie asigurată. Obiectivul nostru este pacea prin forță # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, înaintea reuniunii Consiliului European din 18 decembrie, că liderii UE se reunesc într-un „moment decisiv”, având ca obiectiv principal asigurarea păcii pentru Ucraina prin consolidarea sprijinului financiar și politic. „Acest Consiliu European are un obiectiv final: pacea pentru Ucraina. Pace prin forță. Pentru asta, Ucraina […] The post Von der Leyen, la summitul Consiliului European: La finalul zilei, finanțarea pentru Ucraina trebuie să fie asigurată. Obiectivul nostru este pacea prin forță appeared first on caleaeuropeana.ro.
50/50, șansele pentru un acord privind finanțarea împrumutului pentru Ucraina prin activele înghețate ale Rusiei: Ori avem unanimitate, ori nu vom merge mai departe # CaleaEuropeana
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri, înaintea summitului Consiliului European de la Bruxelles, că acordarea împrumutului pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate poate avea loc doar în baza unui acord unanim al statelor membre, avertizând că fără sprijinul explicit al Belgiei planul nu va putea fi pus în aplicare. „Nu cred că […] The post 50/50, șansele pentru un acord privind finanțarea împrumutului pentru Ucraina prin activele înghețate ale Rusiei: Ori avem unanimitate, ori nu vom merge mai departe appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Nu vom părăsi Consiliul fără o decizie finală care să asigure nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027”, dă asigurări António Costa # CaleaEuropeana
Cu puțin timp înainte de summitul Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni se pregătesc pentru negocieri tensionate privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în sprijinul apărării Ucrainei, președintele Consiliului European, António Costa, a afirmat că discuțiile vor continua atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la un acord, relatează The […] The post „Nu vom părăsi Consiliul fără o decizie finală care să asigure nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027”, dă asigurări António Costa appeared first on caleaeuropeana.ro.
Congresul SUA alocă 800 milioane de dolari pentru asistență militară destinată Ucrainei în următorii doi ani. Fondurile vor fi direcționate către companii americane de armament # CaleaEuropeana
Senatul Statelor Unite a aprobat pe 17 decembrie un amplu proiect de lege privind cheltuielile de apărare, în valoare de aproximativ 900 miliarde de dolari, care prevede și alocarea a 800 milioane de dolari pentru asistență militară destinată Ucrainei. Proiectul fusese adoptat anterior de Camera Reprezentanților. Legea a trecut de Senat cu sprijin bipartizan, cu […] The post Congresul SUA alocă 800 milioane de dolari pentru asistență militară destinată Ucrainei în următorii doi ani. Fondurile vor fi direcționate către companii americane de armament appeared first on caleaeuropeana.ro.
