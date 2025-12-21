Apartament cuprins de fum şi trei persoane evacuate după un incendiu izbucnit în Lugoj
Timis Online, 21 decembrie 2025 14:50
Pompierii din Lugoj au intervenit de urgență, duminică, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Cotu Mic, incident în urma căruia trei persoane au fost evacuate preventiv, fără a se înregistra victime.
• • •
Acum o oră
14:50
Președintele anunță un referendum, în ianuarie, în rândul magistraților, prin care aceștia vor fi întrebați dacă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup.
14:50
Pompierii din Lugoj au intervenit de urgență, duminică, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Cotu Mic, incident în urma căruia trei persoane au fost evacuate preventiv, fără a se înregistra victime.
Acum 4 ore
12:50
Primăria Timișoara vrea să afle mai exact câți călători folosesc transportul public și cum circulă mașinile prin oraș, cu ajutorul inteligenței artificiale. Municipalitatea a lansat o licitație pentru senzori care vor număra pasagerii din autobuze și vor monitoriza traficul rutier.
Acum 6 ore
11:20
Aeroportul Internațional Timișoara își face parc fotovoltaic. Licitație de 10 milioane de euro # Timis Online
Aeroportul Internațional Timișoara face un pas spre energie verde și vrea să construiască un parc fotovoltaic pe aproape 10 hectare, în apropierea aerogării. Instituția a lansat licitația pentru proiectare și execuție, investiția fiind estimată la peste 50 de milioane de lei, cu TVA.
10:20
Pompierii intervin duminică la un accident rutier produs în localitatea Ictar-Budinț.
10:10
Luminile de sărbători scot în evidență contrastele: feeduri perfecte, cadouri scumpe, mese festive și familii reunite. Pentru mulți însă, aceste imagini amplifică un sentiment vechi — singurătatea — transformând sărbătorile într-un factor declanșator pentru tulburări depresive sau anxioase.
Acum 12 ore
07:10
Zodia Capricorn începe în data de 21 decembrie, odată cu intrarea Soarelui în constelația Capricornului, simbol al maturității, responsabilității și construcției durabile. Capricornul este un semn cardinal, de pământ, guvernat de Saturn, planeta disciplinei, timpului, karmei și lecțiilor de viață. Cuvântul-cheie este „a construi”. Culorile care i se potrivesc sunt gri, negru, maro, verde închis, bleumarin.
Acum 24 ore
00:10
Duminică, 21 decembrie, puteți merge la diverse târguri, la film sau la teatru.
20 decembrie 2025
18:50
SCM USV Timișoara a câștigat Cupa României la rugby, după ce s-a impus în finală în fața celor de la CSM Știința Baia Mare, scor 18–11. Timișorenii au controlat jocul încă din prima repriză, au marcat două eseuri și și-au trecut în palmares un nou trofeu.
16:20
A furat unelte de 30.000 de lei din două case din Boldur, dar a fost prins de polițiști # Timis Online
Polițiștii din Lugoj au prins un bărbat care ar fi furat unelte și accesorii agricole din două case din Boldur, prejudiciul fiind de aproximativ 30.000 de lei.
Ieri
14:40
Accident auto la Timișoara, în zona fostei Fabrici de Țigări. O victimă și dosar penal # Timis Online
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13:30, pe splaiul Tudor Vladimirescu, în zona fostei Fabrici de Țigări din Timișoara. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului o femeie de 44 de ani a fost rănită. Polițiștii au deschis dosar penal.
13:50
Opt mașini au fost implicate astăzi într-un accident pe autostrada A1, pe sensul Timișoara -Lugoj, în jurul prânzului. Nu sunt victime, însă traficul a fost blocat pe câțiva kilometri.
13:20
Tragedie la Jebel: un bărbat a murit, iar altul a fost rănit grav după ce au căzut de pe o schelă # Timis Online
Un grav accident de muncă a avut loc sâmbătă, 20 decembrie, în localitatea Jebel, unde doi muncitori au căzut de pe o schelă în timpul unor lucrări de reparații. Incidentul s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia.
12:30
Sâmbătă a avut loc un accident rutier în Săcălaz.
12:20
Un accident cu trei victime a avut loc vineri în localitatea Beregsău Mare.
12:10
În urmă cu 36 de ani, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. Au sunat din nou sirenele # Timis Online
Pe 20 decembrie 1989, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. La 36 de ani de atunci, momentul a fost comemorat în Piața Victoriei, la ora 12, prin sunet de sirenă, în memoria celor care au avut curajul să iasă în stradă pentru libertate, în ciuda represiunii violente a regimului.
11:10
Unde mergem la drumeție? Opt trasee spectaculoase din Banatul Montan, ideale pentru această perioadă # Timis Online
Dacă vrei să te bucuri de natură și aer curat în această perioadă, comunitatea Banatul Montan prezintă numeroase trasee de drumeție, potrivite pentru toate nivelurile de dificultate.
10:10
Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours, invită timișorenii la un tur pietonal special de iarnă, intitulat „Obiceiuri de iarnă din Banat”, programat duminică, 21 decembrie, între orele 17 și 19. Punctul de întâlnire este Bastionul Theresia, iar participarea este gratuită, fără a fi necesară o rezervare prealabilă.
08:50
Luna Nouă în Săgetător din 20 decembrie deschide un ciclu puternic de transformare, în care căutarea sensului, a direcției și a adevărului devin tema centrală. Săgetătorul este semnul explorării și al expansiunii, iar această Lună Nouă ne invită să depășim limitele vechilor concepții, să ne lărgim orizonturile mentale. Însă harta momentului nu este una simplă, conține aspecte importante.
08:30
Un accident rutier a avut loc astăzi de dimineață pe Drumul Boilor din Timișoara.
08:20
Bărbat scos din Bega și transportat la spital inconștient, după o intervenție a scafandrilor în miez de noapte # Timis Online
O persoană a fost scoasă din râul Bega, azi-noapte, după ce autoritățile au fost alertate prin 112 că aceasta ar fi căzut în apă, în zona podului de pe strada Dragalina.
08:20
Un tren și un autoturism s-au ciocnit în comuna Săcălaz, provocând rănirea a trei persoane, dintre care una grav.
08:00
Sărbători în siguranță. Recomandările autorităților din Timișoara pentru drumuri, locuință și cumpărături # Timis Online
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar autoritățile din județul Timiș au transmis, la solicitarea Tion, o serie de recomandări pentru ca timișenii să fie în siguranță, atât acasă, cât și în trafic sau în spațiile publice aglomerate.
07:10
Principalele magazine și centre comerciale din Timișoara au și în acest an un program special de sărbători. Pentru a evita aglomerația, este recomandat să nu lăsați cumpărăturile pe ultima sută de metri.
00:20
17 vârstnici din căminele Lenauheim și Cenad, internați la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara tratează în prezent 17 persoane vârstnice provenite din căminele de bătrâni din Lenauheim și Cenad, aflate recent în atenția autorităților. Pacienții au fost diagnosticați cu scabie generalizată, o afecțiune contagioasă care necesită tratament specializat, igienă strictă și monitorizare medicală atentă.
00:10
Sâmbătă, 20 decembrie, puteți merge la FABERLAND sau la Harababura Vinyl Fair, la diverse ateliere, la teatru sau la film. Târgurile de Crăciun din centrul orașului și de la Muzeul Satului Bănățean sunt deschise.
19 decembrie 2025
21:10
Accident rutier la intrarea în Remetea Mare, miercuri seara, după ce un șofer a escaladat sensul giratoriu. O pasageră de 58 de ani a fost rănită. Polițiștii au deschis un dosar penal.
18:10
Alertă sanitară: 17 vârstnici din căminele Lenauheim și Cenad, internați la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara tratează în prezent 17 persoane vârstnice provenite din căminele de bătrâni din Lenauheim și Cenad, aflate recent în atenția autorităților. Pacienții au fost diagnosticați cu scabie generalizată, o afecțiune contagioasă care necesită tratament specializat, igienă strictă și monitorizare medicală atentă.
17:20
Recomandarea de film din această săptămână este „Avatar: Fire and Ash”, cel de-al treilea film din celebra franciză „Avatar”, care continuă povestea începută de James Cameron în 2009 și extinsă în „Avatar: The Way of Water”.
17:20
Festivalul Lights of the Village de la Muzeul Satului Bănățean ajunge la final. Cine urcă pe scenă în weekend # Timis Online
Festivalul de iarnă Lights of the Village, organizat la Muzeul Satului Bănățean de Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, se apropie de finalul ediției 2025, cu un program artistic variat și activități dedicate întregii familii.
17:10
ADVERTORIAL. Ești în căutarea echilibrului între natură și știință, între tradiție și inovare? Aici intervine Enigma Plant - un brand care, de peste două decenii, îmbină rădăcinile naturiste cu standarde moderne de calitate.
16:40
VIDEO. Pentru al 32-lea an la rând, Alaiul Colindătorilor a animat zona centrală a Timișoarei # Timis Online
Obiceiuri de odinioară au fost prezentate, vineri, la Timișoara de Alaiul colindătorilor. Dubași, colindători, fanfară, „capre” și copii au adus bucuria și tradițiile de Crăciun.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
ADVERTORIAL. În sezonul rece, confortul termic devine o prioritate, iar alegerea unui dispozitiv potrivit este esențială. Aeroterma aer cald este una dintre cele mai populare soluții pentru încălzirea rapidă a spațiilor mici sau medii.
15:00
FOTO. Noul internat al Centrului pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” din Lugoj, aproape de deschidere # Timis Online
Aproximativ 100 de copii cu nevoi speciale din zonele rurale aflate în apropierea municipiului Lugoj vor putea fi cazați, începând din luna februarie, în noul internat al Centrului pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”.
14:50
FOTO. Aquatim începe spălarea rețelei de apă din Lugoj. Primele teste, realizate cu succes # Timis Online
Aquatim Lugoj a demarat operațiunile de spălare a rețelei de apă potabilă, după ce a contractat o firmă specializată în acest tip de intervenții. Primul test al procedurii a fost realizat astăzi, urmând ca, din primăvara acestui an, acțiunea să fie extinsă treptat la nivelul întregului municipiu.
14:40
Primăria Timișoara ajustează taxele și impozitele locale pentru 2026, în urma modificărilor legislative # Timis Online
Municipalitatea timișoreană va majora taxele și impozitele locale începând cu anul 2026, ca urmare a intrării în vigoare a legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.
14:40
Sirenele libertății vor răsuna la Timișoara, în semn de omagiu adus eroilor Revoluției din 1989 # Timis Online
Timișoara marchează, în luna decembrie, un moment definitoriu pentru istoria recentă a României, comemorând eroii-martiri ai Revoluției din Decembrie 1989 și rolul decisiv pe care orașul l-a avut în prăbușirea regimului comunist.
14:30
FOTO. Arbori plantați pe Aleea Libertății din Timișoara, în memoria eroilor Revoluției din 1989 # Timis Online
La 36 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, astăzi, 19 decembrie, a avut loc un eveniment dedicat memoriei eroilor care au luptat pentru libertate. Începând cu ora 12, pe Aleea Libertății din Parcul Andrei Mocioni, în apropierea Podului Decebal, au fost plantați 11 arbori în amintirea revoluționarilor timișoreni.
14:00
Arhiepiscopia Timișoarei, prin Parohia Ortodoxă Română Timișoara Iosefin, organizează duminică, 21 decembrie, începând cu ora 16:30, Concertul de colinde „Vestim Nașterea”, ajuns la ediția cu numărul 21. Evenimentul va avea loc în biserica parohială din Piața Alexandru Mocioni nr. 9.
12:00
FOTO. Progres important pe A1 Margina–Holdea: lucrările au ajuns la aproape 50% la final de an # Timis Online
La finalul acestui an, lucrările pe tronsonul autostrăzii A1 Margina – Holdea sunt realizate în proporție de aproape 50%, activitatea desfășurându-se simultan în toate galeriile celor două tuneluri de pe traseu.
11:30
VIDEO. Femeie bătută crunt de două tinere în fața Hotelului Continental din Timișoara. Au stropit-o cu un lichid și i-au furat telefonul # Timis Online
Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional! Două tinere au fost reținute de polițiștii din Timișoara, fiind acuzate de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii publice și furt. Acestea ar fi agresat o femeie de 35 de ani, în fața Hotelului Continental, pe fondul unui conflict mai vechi, și i-ar fi sustras telefonul mobil.
11:00
Plăți, încasări și regularizări bugetare. Programul Trezoreriei Timiș pentru finalul anului # Timis Online
Departamentul de Trezorerie și Contabilitate Publică din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Timișoara a făcut public orarul pentru efectuarea principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2025 prin unitățile Trezoreriei Statului.
10:50
INTERVIU. Florica Chiriță, președinte al CCIAT: „Nimic nu este imposibil, cât timp ne dorim cu adevărat să ne valorificăm drepturile legitime” # Timis Online
Florica Chiriță este de patru ani președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT). Anterior, a fost 16 ani director general al instituției.
10:40
Lațcău și Romocean acuză PNL, PSD și AUR că au blocat reforma administrativă pentru a-l proteja pe Culiță Chiș # Timis Online
Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, lansează acuzații dure la adresa PNL și PSD, pe care le acuză că au blocat un proiect de hotărâre privind desființarea unei direcții din cadrul Primăriei și că l-au protejat pe șeful acesteia, Culiță Chiș, în ciuda rezultatelor slabe și a controverselor din ultimii ani. Totodată, viceprimarul Paula Romocean acuză PNL, PSD și AUR că au blocat reorganizarea administrației, nu în interesul orașului, ci pentru protejarea șefului Direcției PLMSTF, Culiță Chiș.
09:30
În pragul sărbătorilor de iarnă, Corul Avocaților vă invită la un moment de emoție și solidaritate prin muzică. Concertul caritabil de colinde va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18, în Sala Senatului a Universității Politehnica din Timișoara (Piața Victoriei nr. 2).
09:10
Incendiu puternic la o anexă gospodărească din Ghiroda. Patru persoane s-au autoevacuat # Timis Online
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de luni spre marți, în jurul miezului nopții, la o anexă gospodărească din comuna Ghiroda, pe strada Sinaia.
09:10
PRONAT implică consumatorii în dezvoltarea de produse alimentare inovatoare și sănătoase, în cadrul proiectului european EIT Food RIS Consumer Engagement Labs # Timis Online
ADVERTORIAL. Compania PRONAT SRL, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I“ din Timişoara, contribuie activ la co-crearea unor premixuri vegane bogate în proteine pentru controlul greutăţii, în cadrul proiectului european EIT Food RIS Consumer Engagement Labs (Proiect RIS-2325-19153-02). Prin acest proiect, România se alătură iniţiativei EIT Food - cea mai importantă platformă europeană dedicată inovării în domeniul alimentar – care îşi propune să implice direct consumatorii în procesul de dezvoltare a produselor, transformându-i din simpli utilizatori în co-creatori ai alimentelor viitorului.
09:10
Teatrul Național din Timișoara încheie anul 2025 cu două premiere și 20 de ani de performanță artistică # Timis Online
Teatrul Național din Timișoara se pregătește să încheie anul 2025 cu două noi spectacole: „În calea celor vii”, dedicat vieții și operei lui Lucian Blaga, programat în 23 decembrie la Studio UȚU, și „Scriitoarea” de Ella Hickson, coproducție TNTm – TAM Sfântu Gheorghe, a cărei premieră timișoreană va avea loc în 28 decembrie, la Atelierele Fabrica de decoruri.
08:40
VIDEO. Progrese remarcabile în recuperarea unui pacient cu scleroză multiplă, după patru ani, la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Medicii Spitalului Județean Timișoara explică recuperarea medicală poate aduce îmbunătățiri semnificative chiar și în cazurile complexe de scleroză multiplă. Un pacient cu deficit funcțional sever și scleroză multiplă, care nu reușea să se ridice sau să se așeze singur în pat de aproximativ patru ani, a fost internat în Compartimentul de Recuperare Medicală I, din cadrul Secției Ortopedie și Traumatologie I.
08:00
Vineri, 19 decembrie, după terminarea cursurilor, elevii și copiii de grădiniță din întreaga țară intră în vacanța de iarnă, între 20 decembrie și 7 ianuarie, conform structurii anului școlar 2025-2026.
