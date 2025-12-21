Nicușor Dan anunță un referendum în rândul magistraților

08:40

Medicii Spitalului Județean Timișoara explică recuperarea medicală poate aduce îmbunătățiri semnificative chiar și în cazurile complexe de scleroză multiplă. Un pacient cu deficit funcțional sever și scleroză multiplă, care nu reușea să se ridice sau să se așeze singur în pat de aproximativ patru ani, a fost internat în Compartimentul de Recuperare Medicală I, din cadrul Secției Ortopedie și Traumatologie I.