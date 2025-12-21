Ce facem astăzi, 22 decembrie 2025, în Timișoara?

10:40

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, lansează acuzații dure la adresa PNL și PSD, pe care le acuză că au blocat un proiect de hotărâre privind desființarea unei direcții din cadrul Primăriei și că l-au protejat pe șeful acesteia, Culiță Chiș, în ciuda rezultatelor slabe și a controverselor din ultimii ani. Totodată, viceprimarul Paula Romocean acuză PNL, PSD și AUR că au blocat reorganizarea administrației, nu în interesul orașului, ci pentru protejarea șefului Direcției PLMSTF, Culiță Chiș.