Două detalii de la FCSB - Rapid » Titular în premieră după 4 luni și o mare surpriză
Gazeta Sporturilor, 21 decembrie 2025 18:50
Andrei Borza, fundașul stânga de la Rapid, a fost trimis titular în derby-ul cu FCSB, din etapa #21 din Superliga.Jucătorul de 20 de ani a revenit recent după o accidentare suferită în cantonamentul naționalei. Etapa trecută a jucat pentru prima dată din august, intrând la pauza meciului cu Oțelul, scor 0-2. O săptămână mai târziu, Costel Gâlcă a decis să-l titularizeze cu FCSB. ...
• • •
Acum 30 minute
19:10
Vești extrem de proaste pentru Liverpool. Alexander Isak, atacantul suedez transferat pentru suma-record de 145 de milioane de euro, s-a accidentat grav în victoria obținută de „cormorani” pe terenul lui Tottenham, scor 2-1, și este așteptat să lipsească o perioadă semnificativă.Introdus la pauză în locul lui Conor Bradley, Isak a avut nevoie de doar 11 minute pentru a înscrie, bifând al treilea său gol al sezonului. Bucuria a fost însă de scurtă durată. ...
19:00
FCSB - Rapid » Ultimul derby din acest an! Comentăm la GSP Live Special cu Mihai Mironică și Raul Rusescu # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 21 decembrie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre FCSB și Rapid, contând pentru etapa cu numărul 21 din Superliga, ultima din anul 2025.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu, fotbalistul anului 2012 în ancheta GSP. ...
19:00
Panduru s-a convins și i-a exclus din lupta la play-off: „Nu au echipă de locurile 1-6” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru a exclus-o pe Farul din lupta la locurile de play-off, după eșecul „marinarilor” cu U Cluj, scor 0-1, în etapa 21 din Superliga.Jovo Lukic a marcat singurul gol al meciului de pe Cluj Arena, după o mare gafă a lui Radaslaveascu. Mijlocașul Farului a pasat în centru, atacantul lui U Cluj a interceptat, a avansat spre poartă și a înscris cu un șut la vinclu. ...
19:00
Filipe Coelho vrea să uite de eliminarea dramatică din Conference League: „Nu am meritat ce s-a întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, le-a cerut suporterilor să fie alături de jucători la ultimul meci din acest an calendaristic, pe teren propriu, contra celor de la Csikszereda.În ciuda înfrângerii usturătoare de la mijlocul acestei săptămâni, 2-3 în deplasare cu AEK Atena, rezultat care a însemnat eliminarea oltenilor din Conference League, tehnicianul Craiovei este convins că suporterii vor fi prezenți în număr mare pe „Ion Oblemenco” luni seară de ...
Acum o oră
18:50
18:50
Fost număr 3 WTA despre Novak Djokovic: „Nu văd rostul de a juca până la următoarele Jocuri Olimpice” # Gazeta Sporturilor
Rusoaica Nadia Petrova (43 de ani, numărul 3 mondial în 2006) a analizat circuitul ATP, susținând că sezonul 2025 a fost foarte interesant grație lui Alcaraz și Sinner, dar și a altor tineri. Ea nu exclude varianta ca Novak Djokovic să se retragă dacă mai cucerește un titlu major.Una dintre cele mai valoroase jucătoare ale anilor 2000-2010, Nadia Petrova s-a retras oficial din tenis în 2017, după ce nu mai jucase însă niciun meci din aprilie 2014. ...
18:50
18:50
Acum 2 ore
18:30
Eugen Neagoe, exploziv la adresa arbitrajului după Hermannstadt - Petrolul 1-1: „Avem VAR, nu avem VAR, mai clar nu se poate!” # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a scăpat dramatic victoria în minutul 90 al duelului cu Hermannstadt, scor 1-1, în etapa a 21-a din Superliga. După meci, Eugen Neagoe a criticat dur arbitrajul, fiind extrem de nemulțumit de maniera de conducere a jocului.Oaspeții au deschis scorul prin Tommi Jyry (24'), iar Hermannstadt a egalat în prelungiri, prin Ionuț Stoica (90').Partida de la Sibiu a fost arbitrată de Rareș Vidican, în timp ce în camera VAR s-au aflat Bogdan Dumitrache și Marian Barbu. ...
18:20
Prima decizie luată de PSV în cazul coechipierului care l-a înjurat pe Dennis Man! # Gazeta Sporturilor
Dennis Man, extrema dreapta de la PSV, a fost înjurat de coechipierul Joey Veerman în prima repriză a meciului cu Utrecht, scor 2-1. La finalul meciului, jurnaliștii olandezi au vrut să-l ia la întrebări pe mijlocaș, dar clubul i-a interzis să participe la flash-interviu.„Du-te dracu'!”, a strigat Veerman în direcția lui Man, după o minge pierdută de internaționalul român. Dennis a fost schimbat la pauză de antrenorul Peters Bosz. ...
18:10
FCSB - Rapid » Ultimul derby din acest an! Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Iulian Apostol # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 21 decembrie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre FCSB și Rapid, contând pentru etapa cu numărul 21 din Superliga, ultima din anul 2025.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
18:00
Dinamitează transferul la FCSB? Gigi Becali, sigur de mutare, Kevin Ciubotaru pune paie pe foc: „Mie îmi place în Olanda” # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, este la doar un pas de FCSB. Cele două cluburi s-au înțeles pentru ca mutarea să se realizeze în această iarnă, însă după ultimul meci din 2025 jucătorul a venit cu o altă versiune despre viitorul lui, după ce îi promisese lui MM Stoica că vor discuta. ...
17:40
Fostul jucător al lui FCSB a adus Crăciunul mai devreme » Incredibil ce cadou a putut să facă în U Cluj - Farul! # Gazeta Sporturilor
Eduard Radaslavescu (21 de ani), mijlocașul Farului, a comis o gafă uriașă în partida cu U Cluj, în etapa #21 din Superliga. Jovo Lukic a profitat și a deschis scorul.Era minutul 28 al partidei de pe Cluj Arena, când fostul mijlocaș de la FCSB a pasat în lateral, în căutarea unui coechipier. Radaslavescu a trimis moale, pe direcția lui Lukic, care a fost pe fază și a interceptat. ...
Acum 4 ore
17:30
Dorinel Munteanu dezvăluie, după rezultatul de azi obținut in extremis: „Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani) și-a felicitat jucătorii în urma remizei înregistrate pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1. Acesta a fost primul punct obținut de Hermannstadt cu „Neamțul” pe banca tehnică, după ce debutul a culminat cu un eșec suferit tot acasă, 0-2 cu Universitatea Craiova.Dorinel Munteanu a declarat că pregătește atent strategia pentru perioada de mercato din iarnă, având în vedere timpul limitat pe care îl are la dispoziție. ...
17:30
17:00
Fără precedent! L-au suspendat din tenis 12 ani, după ce și-a recunoscut greșeala # Gazeta Sporturilor
Jucătorul chinez Renlong Pang (25 de ani) a primit o suspendare incredibilă din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Acesta nu va mai activa în circuit în următorii 12 ani, pentru trucarea sau tentativa de trucare a peste 20 de meciuri, în 2024.Acesta a fost obligat să plătească și o amendă de 110.000 de dolari, dintre care 70.000 cu suspendare. Renlong Pang a avut parte de cea mai bună clasare în 2024, locul 1.316. ...
16:50
Pentru meciul de la Arad, poate. Pentru vara-toamna-iarna 2025, deloc. Dimpotrivă!După recentul 0-2 cu UTA am auzit destule critici și chiar autocritici. Nimeni n-a zis că la Arad ar fi fost bine din punctul de vedere al lui Dinamo. Când pierzi e rău, cu atât mai mult cu cât pierzi rar. Dinamo nu mai încercase acest gust amar din 19 octombrie, înfrângerea cu Rapid. Două luni, opt meciuri de campionat și unul de Cupă cu zero pe coloana eșecurilor. ...
16:40
16:10
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat lupta la titlu din Superliga, cu 9 etape înainte de finalul sezonului regular.Președintele LPF le-a evidențiat pe Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo, dar spune că deocamdată nu există o favorită clară deoarece echipele fac greșeli.Gino Iorgulescu așteaptă play-off-ul pentru a se pronunța mai categoric în privința titlului de campioană. ...
16:10
Alertă la Barcelona! Fotbalistul a suferit o accidentare gravă și poate rata participarea la Cupa Mondială # Gazeta Sporturilor
Continuă veștile proaste pentru Barcelona! Unul dintre fundașii centrali ai trupei lui Hansi Flick a suferit o accidentare gravă la antrenament și va fi indisponibil cel puțin patru luni.Programul complet al etapei #17 din La LigaLista indisponibilităților de pe Camp Nou continuă să se extindă. După Pedri, Gavi și Dani Olmo, un alt jucător important al echipei s-a accidentat și va lipsi o bună perioadă de timp. ...
15:50
„Du-te dracu'!” » Dennis Man, înjurat și schimbat IMEDIAT în Utrecht - PSV: ce scriu olandezii # Gazeta Sporturilor
Utrecht - PSV 1-2. Echipa românului Dennis Man (27 de ani) s-a impus în ultimul meci din 2025 și este campioană de iarnă în Eredivisie. Mijlocașul dreapta a fost titular, însă antrenorul Peter Bosz (62 de ani) l-a schimbat la pauză cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani).Un moment tensionat s-a petrecut la finalul primei reprize și a fost surprins de camerele TV. Man a fost înjurat de mijlocașul olandez Joey Veerman (27 de ani). ...
15:50
Fostul antrenor al unui campion de Grand Slam analizează ruptura Alcaraz-Ferrero: „Uneori, nu mai e suficient” # Gazeta Sporturilor
Gilles Cervara (44 de ani), cel care l-a pregătit timp de 8 ani pe Daniil Medvedev (29 de ani), campion la US Open 2021, a comentat despărțirea dintre liderul ATP, Carlos Alcaraz, și Juan Carlos Ferrero.Zilele acestea, antrenorul francez Gilles Cervara s-a aflat la Jeddah, în Arabia Saudită, asistându-l la Next Gen ATP Finals pe americanul Nishesh Basavareddy, cu care a început să colaboreze de curând și care a ajuns până în semifinale. ...
Acum 6 ore
15:30
„Ne-a lăsat cu ochii-n soare” » Cornel Țălnar i-a taxat pe jucătorii lui Dinamo: „Se gândeau la vacanță, să fie un semnal de alarmă!” # Gazeta Sporturilor
Cornel Țălnar, 68 de ani, fostul fotbalist și antrenor al lui Dinamo, nu s-a ferit de cuvinte, după înfrângerea suferită de „câini” la Arad, 0-2 cu UTA. „Țânțarul” a taxat lejeritatea observată în exprimarea echipei, s-a pronunțat pe marginea problemelor lui Adrian Mazilu și a vorbit și despre strategia care ar trebui implementată în mercato. ...
15:10
„Parcă își bate cineva joc de banii lui Șucu!” » Fostul președinte din Giulești distruge strategia de transferuri a Rapidului, înainte de derby-ul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, 76 de ani, fost președinte în Giulești, consideră că Rapid traversează un moment dificil și spune că esențial este ca echipa să treacă peste pasa proastă, mai ales după înfrângerea cu Oțelul Galați. În opinia sa, derby-urile cu FCSB și Dinamo sunt decisive pentru liniștea suporterilor, iar rezultatele din aceste meciuri pot șterge orice alt eșec. ...
15:10
Milan continuă să surprindă » Allegri se interesează de doi jucători puși pe liber de echipele lor! # Gazeta Sporturilor
AC Milan caută să se întărească serios în această iarnă, însă jucătorii aflați pe lista „rossonerilor” nu traversează cele mai bune perioade din carierele lor.Programul complet al etapei #16 din Serie AÎn ultimele zile s-a vorbit mult în presa din Cizmă despre faptul că Niklas Fullkrug (32 de ani) va ajunge pe San Siro în ianuarie 2026, pentru a-l înlocui pe Santiago Gimenez, care va fi indisponibil o lungă perioadă de timp. ...
15:10
Hansi Flick a „explodat” când a văzut cel mai bun „11” din lume: „O glumă! Trebuie să o spun” # Gazeta Sporturilor
Omisiunea lui Raphinha din cel mai bun 11 al lumii nu i-a picat bine antrenorului Barcelonei, Hansi Flick, care a descris-o drept „o glumă”.Pe 16 decembrie, FIFA a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025. Campioană în Spania și semifinalistă în Liga Campionilor, Barcelona dă doi jucători în 11-le ideal, pe Lamine Yamal și Pedri, dar brazilianul Raphinha lipsește. ...
14:50
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț” # Gazeta Sporturilor
Sebastian Chitoșcă (33 de ani), fostul mijlocaș stânga de la FCSB din perioada 2016-2017, a povestit un episod memorabil din 2021, atunci când a încasat zeci de mii de euro prin intermediul platformei TikTok.Chitoșcă a „agățat ghetele în cui” la 26 de ani. A evoluat în România la echipe precum Ceahlăul Piatra Neamț, Voluntari, FC Brașov, FC Botoșani sau U Cluj.Sebastian Chitoșcă a dezvăluit cum a făcut 40. ...
14:40
„Sadicul asediu la Xabi Alonso”. A fost titlu unui editorial apărut în ”As”, probabil cel mai apropiat ziar de Real Madrid dintre cele existente în capitala Spaniei, imediat după calificarea din Cupă, în fața modestei Talavera. O calificare la limită și cu emoții pe final, percepută aproape ca un eșec, pe undeva normal ținând cont de dimensiunile adversarului, pe loc de retrogradare în Liga a 3-a. ...
14:30
Momentul obscen trecut cu vederea la meciul lui Dinamo » Mesaj pentru Silviu Vexler, după ultima controversă din Parlament # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Dinamo l-au transformat în inamicul public #1 pe deputatul Silviu Vexler, autorul unui gest controversat săptămâna aceasta, în plenul Camerei Deputaților. Politicianul, cel care e inițiatorul așa-numitei „Legi Vexler”, care-și propune să combată manifestările xenofobe, legionare, rasiste sau antisemite din societate, a rupt portretele unor personalități ca Eminescu, Goga, Eliade și Kogălniceanu, provocând astfel furia ultrașilor din peluzele românești. ...
14:30
Lindsey Vonn, încă două podiumuri în Cupa Mondială, la 41 de ani și cu implanturi de titaniu în genunchi # Gazeta Sporturilor
Schioara americană Lindsey Vonn (41 de ani) a încheiat pe locul al treilea proba de coborâre de la Val d’Isere, din cadrul Cupei Mondiale, la numai 35 de sutimi de învingătoare, Cornelia Huetter (33 de ani) din Austria și apoi în Super-G, după Sofia Goggia și Alice Robinson. Puțini mai mizau probabil pe o întoarcere atât de spectaculoasă și consistentă a lui Lindsey Vonn la schiul competititv. ...
14:20
„Noi suntem fraieri?” » Gloria lui Dinamo comentează acid eventuala venire a lui George Pușcaș: „Lăsați-l, mă, acasă! Cine schimbă 44 de echipe până la vârsta asta?” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Mihali (60 de ani), dublu campion al României cu Dinamo în 1992 și 2000, a „disecat” eșecul „câinilor” din ultima etapă a acestui an, 0-2 cu UTA Arad. Fostul mare fundaș al roș-albilor consideră că înfrângerea cu „textiliștii” a fost doar un accident și le ia apărarea elevilor lui Zeljko Kopic, susținând principiul că orice echipă are și partide mai puțin reușite. ...
14:10
Villarreal - Barcelona, în capul de afiș al etapei #17 din La Liga » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Villarreal și Barcelona, formațiile pregătite de Marcelino Garcia și Hansi Flick, se vor întâlni în această după-amiază, de la ora 17:15, pe Estadio de la Ceramica, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #17 din La Liga.Programul complet al etapei #17 din La LigaPartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
13:50
Au fost cel mai mare șoc din istoria Portugaliei, iar acum se închid din cauza unei sume de bani infime # Gazeta Sporturilor
Boavista, campioana surprinzătoare a Portugaliei în 2001, este aproape de dispariție. După ultima șansă oferită de instanță și creditori, conducerea clubului are termen până luni să depună în contul masei falimentare suma de 55.000 de euro, reprezentând cheltuielile lunare pentru decembrie. Administratorul judiciar are autoritatea de a dispune încetarea existenței clubului fără a fi necesară o nouă convocare a adunării creditorilor. ...
13:50
Neymar (33 de ani), starul lui Santos, e cu gândul doar la Campionatul Mondial din 2026. Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, explicase recent faptul că nu știe dacă îl va convoca la acest turneu final, însă evoluțiile din ultima perioadă sunt încurajatoare pentru fostul jucător de la Barcelona și PSG.A jucat accidentat în ultimele partide din Brazilia și a contribuit din plin la salvarea de la retrogradare a celor de la Santos. ...
13:40
Analiză amplă în Gazzetta dello Sport despre Chivu: „Prea des se mulțumește cu atât” + Cheia sezonului va fi meciul cu Napoli # Gazeta Sporturilor
Deși este pe primul loc în Serie A și clasat cu Inter în primele opt echipe în Liga Campionilor, Cristi Chivu nu are parte de liniște pe „Giuseppe Meazza”, în special după eliminarea din Supercupa Italiei, 2-3 la penalty-uri cu Bologna (1-1 după 90 de minute). ...
13:40
A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din istoria Diviziei A # Gazeta Sporturilor
S-a stins din viață Andrei Stocker, fost jucător emblematic al Jiului Petroșani. Parte a echipei care a câștigat singurul trofeu din istoria clubului, Cupa din 1974, Stocker avea 83 de ani și era stabilit în Suedia.Cel alintat de colegi „Keke” era stabilit în Suedia încă din anii '80. Decesul lui a fost anunțat de jurnalistul petroșenean Genu Tuțu. ...
Acum 8 ore
13:00
S-a „rupt” Mario Tudose » Primul verdict al medicilor pentru fundașul dorit de granzii Superligii # Gazeta Sporturilor
Învinsă sâmbătă de Oțelul, 1-2, FC Argeș l-a pierdut la Galați și pe fundașul Mario Tudose, cel care a rămas la cabine la pauză din cauza unei probleme de ordin fizic. Stoperul în vârstă de 20 de ani, utilizat în toate etapele acestui sezon, a fost înlocuit de Bogdan Andone, defensiva alb-violeților cedând apoi de două ori. ...
12:40
După 5 ani, Andrew Tate a revenit în ring! Un actor l-a umplut de sânge: „Trebuia să-mi înfrunt frica” # Gazeta Sporturilor
Controversatul Andrew Tate (39 de ani), personaj anchetat în România și Marea Britanie pentru acuzații de trafic de persoane și viol, a revenit în ring după 5 ani, luptând la Dubai cu actorul american Chase DeMoor (29). Britanicul a pierdut fără drept de apel - la puncte, prin decizie majoritară, dar fără să mai conteze începând cu runda a treia. ...
12:30
A venit ziua derby-ului! FCSB - Rapid se joacă în această seară, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa 21 din Superliga.FCSB - Rapid, capul de afiș al etapei #21 din Superliga, are loc de la ora 20:00. Reporterii Gazetei Sporturilor vor fi prezenți pe Arena Națională și vor transmite în timp real cele mai importante informații. ...
12:20
Mirel Rădoi și-a scos „bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro, la o lună după ce a demisionat de la Craiova # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani) și-a dat demisia de la Universitatea Craiova pe 10 noiembrie, după eșecul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. În locul lui a fost instalat portughezul Filipe Coelho (45 de ani). La mai bine de o lună de la acel moment, tehnicianul a luat prima decizie importantă.Cunoscut drept mare pasionat al mașinilor de lux, Rădoi și-a scos la vânzare una dintre „bijuterii”. Este vorba despre un Rolls-Royce Cullinan Mansory.FOTO. ...
12:20
Gestul superb a lui Mircea Sandu pentru un fost coechipier de la Sportul Studențesc: „Am avut colegi de mare caracter” # Gazeta Sporturilor
Petre Grosu (70 de ani), fost jucător la Rapid și Sportul Studențesc, golgheter al României în sezonul 1981-1982, se află într-o situație delicată: fostul fotbalist este bolnav de diabet, are nevoie de o proteză la genunchi, iar venitul său nu este suficient. ...
12:00
„S-a spus că Dinamo a jucat slab...” » Omul cu 7 trofee la „câini” a văzut live meciul cu UTA și are altă părere: „Nu e adevărat!” # Gazeta Sporturilor
Team-manager la UTA și cu un trecut dinamovist arhicunoscut, fostul atacant Claudiu Drăgan, 46 de ani, a comentat, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, deznodământul partidei UTA - Dinamo 2-0. Oficialul a vorbit despre strategia „Bătrânei Doamne” și detaliile remarcate la echipa lui Kopic. ...
11:40
Ultimatum pentru FCSB: „Dacă nu câștigă azi nu mai are nicio șansă să intre în play-off” # Gazeta Sporturilor
Daniel Iftodi (57 de ani), fost fotbalist la Steaua, Dinamo și Rapid, a prefațat partida dintre giuleșteni și FCSB, ultimul derby al anului calendaristic 2025.Derby-ul FCSB - Rapid a fost programat astăzi, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
11:40
Noua Dacia Sandero i-a cucerit pe britanici. Rămâne cea mai accesibilă mașină din Regat, cu prețuri care pornesc de la 17.000 de euro. Noul model este disponibil cu un singur grup motopropulsor, un motor pe benzină turbo de 1,0 litri, cu trei cilindri, care dezvoltă 98 CP.Modelul i-a făcut pe britanici să vorbească despre un model „accesibil”. Varianta sa Stepway este una dintre cele mai ieftine mașini care pot fi achiziționate acum în Marea Britanie, potrivit AutoExpress. ...
Acum 12 ore
11:20
La porțile play-off-ului, UTA anunță mutările din mercato: „Față de anii trecuți...” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA, anunță „2-3 transferuri” în mercato de iarnă, în condițiile în care și-a dus echipa la un singur punct de play-off.Învingătoare cu Dinamo (2-0), cu 3 victorii în ultimele 5 etape, UTA a ajuns la o zestre de 32 de puncte, doar unul sub ocupanta locului 6, Oțelul Galați.De la porțile play-off-ului, antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, a anunțat strategia din mercato. ...
11:00
Mihalcea a bătut-o pe Dinamo, apoi a spus ce rezultat vrea în FCSB - Rapid: „Doar asta contează” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA, a dezvăluit ce rezultat vrea în derby-ul FCSB - Rapid, programat în această seară, ora 20:00, în etapa 21 a Superligii. Sâmbătă seara, UTA și Adrian Mihalcea au învins-o pe Dinamo, 2-0, blocându-le „câinilor” calea spre primul loc în Superligă.În această seară va avea loc un alt duel cu implicații la vârful clasamentului, FCSB - Rapid. Cu o victorie, FCSB s-ar apropia la două puncte de zona play-off-ului. ...
11:00
Nemulțumirea lui Arne Slot, după ce Liverpool a ajuns la 6 meciuri consecutive fără eșec: „Departe” # Gazeta Sporturilor
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, a oferit prima reacție după victoria obținută de echipa lui pe terenul lui Tottenham, scor 2-1, în etapa a 17 din Premier League.A fost o partidă cu două eliminări în tabăra gazdelor. Simons și van de Ven au văzut cartonașul roșu. În schimb, tot la gazde, Radu Drăgușin s-a aflat pe banca de rezerve pentru prima oară după 11 luni. ...
10:30
Aston Villa - Manchester United, meci tare în etapa #17 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Aston Villa și Manchester United, formațiile pregătite de Unai Emery și Ruben Amorim, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, la Birmingham, într-un duel al rundei cu numărul #17 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO. ...
10:30
Utrecht - PSV, meci în etapa 17 din Eredivisie, se joacă în această după-amiază, de la 13:15. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 3. Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) e anunțat titular.Mijlocașul dreapta a fost rezervă la ultimul meci, succesul lui PSV pe teren propriu cu GVVV, scor 3-0, în Cupa Olandei. ...
