Fostul antrenor al unui campion de Grand Slam analizează ruptura Alcaraz-Ferrero: „Uneori, nu mai e suficient”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre Adrian Mazilu, care a fost ieșit după 30 de minute în meciul cu UTA, scor 0-2.Extrema dreapta a jucat din primul minut cu o problemă la spate, potrivit președintelui de la Dinamo. Nicolescu l-a certat pe jucător după meci, pentru că acesta nu ar fi anunțat staff-ul tehnic de problema medicală pe care o avea încă dinainte de a fi trimis în teren. ...