Gazeta Sporturilor, 21 decembrie 2025 15:50
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat lupta la titlu din Superliga, cu 9 etape înainte de finalul sezonului regular.Președintele LPF le-a evidențiat pe Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo, dar spune că deocamdată nu există o favorită clară deoarece echipele fac greșeli.Gino Iorgulescu așteaptă play-off-ul pentru a se pronunța mai categoric în privința titlului de campioană. ...
Alertă la Barcelona! Fotbalistul a suferit o accidentare gravă și poate rata participarea la Cupa Mondială # Gazeta Sporturilor
Continuă veștile proaste pentru Barcelona! Unul dintre fundașii centrali ai trupei lui Hansi Flick a suferit o accidentare gravă la antrenament și va fi indisponibil cel puțin patru luni.Programul complet al etapei #17 din La LigaLista indisponibilităților de pe Camp Nou continuă să se extindă. După Pedri, Gavi și Dani Olmo, un alt jucător important al echipei s-a accidentat și va lipsi o bună perioadă de timp. ...
„Du-te dracu'!” » Dennis Man, înjurat și schimbat IMEDIAT în Utrecht - PSV: ce scriu olandezii # Gazeta Sporturilor
Utrecht - PSV 1-2. Echipa românului Dennis Man (27 de ani) s-a impus în ultimul meci din 2025 și este campioană de iarnă în Eredivisie. Mijlocașul dreapta a fost titular, însă antrenorul Peter Bosz (62 de ani) l-a schimbat la pauză cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani).Un moment tensionat s-a petrecut la finalul primei reprize și a fost surprins de camerele TV. Man a fost înjurat de mijlocașul olandez Joey Veerman (27 de ani). ...
Fostul antrenor al unui campion de Grand Slam analizează ruptura Alcaraz-Ferrero: „Uneori, nu mai e suficient” # Gazeta Sporturilor
Gilles Cervara (44 de ani), cel care l-a pregătit timp de 8 ani pe Daniil Medvedev (29 de ani), campion la US Open 2021, a comentat despărțirea dintre liderul ATP, Carlos Alcaraz, și Juan Carlos Ferrero.Zilele acestea, antrenorul francez Gilles Cervara s-a aflat la Jeddah, în Arabia Saudită, asistându-l la Next Gen ATP Finals pe americanul Nishesh Basavareddy, cu care a început să colaboreze de curând și care a ajuns până în semifinale. ...
„Ne-a lăsat cu ochii-n soare” » Cornel Țălnar i-a taxat pe jucătorii lui Dinamo: „Se gândeau la vacanță, să fie un semnal de alarmă!” # Gazeta Sporturilor
Cornel Țălnar, 68 de ani, fostul fotbalist și antrenor al lui Dinamo, nu s-a ferit de cuvinte, după înfrângerea suferită de „câini” la Arad, 0-2 cu UTA. „Țânțarul” a taxat lejeritatea observată în exprimarea echipei, s-a pronunțat pe marginea problemelor lui Adrian Mazilu și a vorbit și despre strategia care ar trebui implementată în mercato. ...
„Parcă își bate cineva joc de banii lui Șucu!” » Fostul președinte din Giulești distruge strategia de transferuri a Rapidului, înainte de derby-ul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Grigore Sichitiu, 76 de ani, fost președinte în Giulești, consideră că Rapid traversează un moment dificil și spune că esențial este ca echipa să treacă peste pasa proastă, mai ales după înfrângerea cu Oțelul Galați. În opinia sa, derby-urile cu FCSB și Dinamo sunt decisive pentru liniștea suporterilor, iar rezultatele din aceste meciuri pot șterge orice alt eșec. ...
Milan continuă să surprindă » Allegri se interesează de doi jucători puși pe liber de echipele lor! # Gazeta Sporturilor
AC Milan caută să se întărească serios în această iarnă, însă jucătorii aflați pe lista „rossonerilor” nu traversează cele mai bune perioade din carierele lor.Programul complet al etapei #16 din Serie AÎn ultimele zile s-a vorbit mult în presa din Cizmă despre faptul că Niklas Fullkrug (32 de ani) va ajunge pe San Siro în ianuarie 2026, pentru a-l înlocui pe Santiago Gimenez, care va fi indisponibil o lungă perioadă de timp. ...
Hansi Flick a „explodat” când a văzut cel mai bun „11” din lume: „O glumă! Trebuie să o spun” # Gazeta Sporturilor
Omisiunea lui Raphinha din cel mai bun 11 al lumii nu i-a picat bine antrenorului Barcelonei, Hansi Flick, care a descris-o drept „o glumă”.Pe 16 decembrie, FIFA a anunțat cea mai bună echipă a anului 2025. Campioană în Spania și semifinalistă în Liga Campionilor, Barcelona dă doi jucători în 11-le ideal, pe Lamine Yamal și Pedri, dar brazilianul Raphinha lipsește. ...
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț” # Gazeta Sporturilor
Sebastian Chitoșcă (33 de ani), fostul mijlocaș stânga de la FCSB din perioada 2016-2017, a povestit un episod memorabil din 2021, atunci când a încasat zeci de mii de euro prin intermediul platformei TikTok.Chitoșcă a „agățat ghetele în cui” la 26 de ani. A evoluat în România la echipe precum Ceahlăul Piatra Neamț, Voluntari, FC Brașov, FC Botoșani sau U Cluj.Sebastian Chitoșcă a dezvăluit cum a făcut 40. ...
„Sadicul asediu la Xabi Alonso”. A fost titlu unui editorial apărut în ”As”, probabil cel mai apropiat ziar de Real Madrid dintre cele existente în capitala Spaniei, imediat după calificarea din Cupă, în fața modestei Talavera. O calificare la limită și cu emoții pe final, percepută aproape ca un eșec, pe undeva normal ținând cont de dimensiunile adversarului, pe loc de retrogradare în Liga a 3-a. ...
Momentul obscen trecut cu vederea la meciul lui Dinamo » Mesaj pentru Silviu Vexler, după ultima controversă din Parlament # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Dinamo l-au transformat în inamicul public #1 pe deputatul Silviu Vexler, autorul unui gest controversat săptămâna aceasta, în plenul Camerei Deputaților. Politicianul, cel care e inițiatorul așa-numitei „Legi Vexler”, care-și propune să combată manifestările xenofobe, legionare, rasiste sau antisemite din societate, a rupt portretele unor personalități ca Eminescu, Goga, Eliade și Kogălniceanu, provocând astfel furia ultrașilor din peluzele românești. ...
Lindsey Vonn, încă două podiumuri în Cupa Mondială, la 41 de ani și cu implanturi de titaniu în genunchi # Gazeta Sporturilor
Schioara americană Lindsey Vonn (41 de ani) a încheiat pe locul al treilea proba de coborâre de la Val d’Isere, din cadrul Cupei Mondiale, la numai 35 de sutimi de învingătoare, Cornelia Huetter (33 de ani) din Austria și apoi în Super-G, după Sofia Goggia și Alice Robinson. Puțini mai mizau probabil pe o întoarcere atât de spectaculoasă și consistentă a lui Lindsey Vonn la schiul competititv. ...
„Noi suntem fraieri?” » Gloria lui Dinamo comentează acid eventuala venire a lui George Pușcaș: „Lăsați-l, mă, acasă! Cine schimbă 44 de echipe până la vârsta asta?” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Mihali (60 de ani), dublu campion al României cu Dinamo în 1992 și 2000, a „disecat” eșecul „câinilor” din ultima etapă a acestui an, 0-2 cu UTA Arad. Fostul mare fundaș al roș-albilor consideră că înfrângerea cu „textiliștii” a fost doar un accident și le ia apărarea elevilor lui Zeljko Kopic, susținând principiul că orice echipă are și partide mai puțin reușite. ...
Villarreal - Barcelona, în capul de afiș al etapei #17 din La Liga » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Villarreal și Barcelona, formațiile pregătite de Marcelino Garcia și Hansi Flick, se vor întâlni în această după-amiază, de la ora 17:15, pe Estadio de la Ceramica, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #17 din La Liga.Programul complet al etapei #17 din La LigaPartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
Au fost cel mai mare șoc din istoria Portugaliei, iar acum se închid din cauza unei sume de bani infime # Gazeta Sporturilor
Boavista, campioana surprinzătoare a Portugaliei în 2001, este aproape de dispariție. După ultima șansă oferită de instanță și creditori, conducerea clubului are termen până luni să depună în contul masei falimentare suma de 55.000 de euro, reprezentând cheltuielile lunare pentru decembrie. Administratorul judiciar are autoritatea de a dispune încetarea existenței clubului fără a fi necesară o nouă convocare a adunării creditorilor. ...
Neymar (33 de ani), starul lui Santos, e cu gândul doar la Campionatul Mondial din 2026. Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, explicase recent faptul că nu știe dacă îl va convoca la acest turneu final, însă evoluțiile din ultima perioadă sunt încurajatoare pentru fostul jucător de la Barcelona și PSG.A jucat accidentat în ultimele partide din Brazilia și a contribuit din plin la salvarea de la retrogradare a celor de la Santos. ...
Analiză amplă în Gazzetta dello Sport despre Chivu: „Prea des se mulțumește cu atât” + Cheia sezonului va fi meciul cu Napoli # Gazeta Sporturilor
Deși este pe primul loc în Serie A și clasat cu Inter în primele opt echipe în Liga Campionilor, Cristi Chivu nu are parte de liniște pe „Giuseppe Meazza”, în special după eliminarea din Supercupa Italiei, 2-3 la penalty-uri cu Bologna (1-1 după 90 de minute). ...
A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din istoria Diviziei A # Gazeta Sporturilor
S-a stins din viață Andrei Stocker, fost jucător emblematic al Jiului Petroșani. Parte a echipei care a câștigat singurul trofeu din istoria clubului, Cupa din 1974, Stocker avea 83 de ani și era stabilit în Suedia.Cel alintat de colegi „Keke” era stabilit în Suedia încă din anii '80. Decesul lui a fost anunțat de jurnalistul petroșenean Genu Tuțu. ...
S-a „rupt” Mario Tudose » Primul verdict al medicilor pentru fundașul dorit de granzii Superligii # Gazeta Sporturilor
Învinsă sâmbătă de Oțelul, 1-2, FC Argeș l-a pierdut la Galați și pe fundașul Mario Tudose, cel care a rămas la cabine la pauză din cauza unei probleme de ordin fizic. Stoperul în vârstă de 20 de ani, utilizat în toate etapele acestui sezon, a fost înlocuit de Bogdan Andone, defensiva alb-violeților cedând apoi de două ori. ...
După 5 ani, Andrew Tate a revenit în ring! Un actor l-a umplut de sânge: „Trebuia să-mi înfrunt frica” # Gazeta Sporturilor
Controversatul Andrew Tate (39 de ani), personaj anchetat în România și Marea Britanie pentru acuzații de trafic de persoane și viol, a revenit în ring după 5 ani, luptând la Dubai cu actorul american Chase DeMoor (29). Britanicul a pierdut fără drept de apel - la puncte, prin decizie majoritară, dar fără să mai conteze începând cu runda a treia. ...
A venit ziua derby-ului! FCSB - Rapid se joacă în această seară, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa 21 din Superliga.FCSB - Rapid, capul de afiș al etapei #21 din Superliga, are loc de la ora 20:00. Reporterii Gazetei Sporturilor vor fi prezenți pe Arena Națională și vor transmite în timp real cele mai importante informații. ...
Mirel Rădoi și-a scos „bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro, la o lună după ce a demisionat de la Craiova # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani) și-a dat demisia de la Universitatea Craiova pe 10 noiembrie, după eșecul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. În locul lui a fost instalat portughezul Filipe Coelho (45 de ani). La mai bine de o lună de la acel moment, tehnicianul a luat prima decizie importantă.Cunoscut drept mare pasionat al mașinilor de lux, Rădoi și-a scos la vânzare una dintre „bijuterii”. Este vorba despre un Rolls-Royce Cullinan Mansory.FOTO. ...
Gestul superb a lui Mircea Sandu pentru un fost coechipier de la Sportul Studențesc: „Am avut colegi de mare caracter” # Gazeta Sporturilor
Petre Grosu (70 de ani), fost jucător la Rapid și Sportul Studențesc, golgheter al României în sezonul 1981-1982, se află într-o situație delicată: fostul fotbalist este bolnav de diabet, are nevoie de o proteză la genunchi, iar venitul său nu este suficient. ...
„S-a spus că Dinamo a jucat slab...” » Omul cu 7 trofee la „câini” a văzut live meciul cu UTA și are altă părere: „Nu e adevărat!” # Gazeta Sporturilor
Team-manager la UTA și cu un trecut dinamovist arhicunoscut, fostul atacant Claudiu Drăgan, 46 de ani, a comentat, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, deznodământul partidei UTA - Dinamo 2-0. Oficialul a vorbit despre strategia „Bătrânei Doamne” și detaliile remarcate la echipa lui Kopic. ...
Ultimatum pentru FCSB: „Dacă nu câștigă azi nu mai are nicio șansă să intre în play-off” # Gazeta Sporturilor
Daniel Iftodi (57 de ani), fost fotbalist la Steaua, Dinamo și Rapid, a prefațat partida dintre giuleșteni și FCSB, ultimul derby al anului calendaristic 2025.Derby-ul FCSB - Rapid a fost programat astăzi, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Noua Dacia Sandero i-a cucerit pe britanici. Rămâne cea mai accesibilă mașină din Regat, cu prețuri care pornesc de la 17.000 de euro. Noul model este disponibil cu un singur grup motopropulsor, un motor pe benzină turbo de 1,0 litri, cu trei cilindri, care dezvoltă 98 CP.Modelul i-a făcut pe britanici să vorbească despre un model „accesibil”. Varianta sa Stepway este una dintre cele mai ieftine mașini care pot fi achiziționate acum în Marea Britanie, potrivit AutoExpress. ...
La porțile play-off-ului, UTA anunță mutările din mercato: „Față de anii trecuți...” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA, anunță „2-3 transferuri” în mercato de iarnă, în condițiile în care și-a dus echipa la un singur punct de play-off.Învingătoare cu Dinamo (2-0), cu 3 victorii în ultimele 5 etape, UTA a ajuns la o zestre de 32 de puncte, doar unul sub ocupanta locului 6, Oțelul Galați.De la porțile play-off-ului, antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, a anunțat strategia din mercato. ...
Mihalcea a bătut-o pe Dinamo, apoi a spus ce rezultat vrea în FCSB - Rapid: „Doar asta contează” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA, a dezvăluit ce rezultat vrea în derby-ul FCSB - Rapid, programat în această seară, ora 20:00, în etapa 21 a Superligii. Sâmbătă seara, UTA și Adrian Mihalcea au învins-o pe Dinamo, 2-0, blocându-le „câinilor” calea spre primul loc în Superligă.În această seară va avea loc un alt duel cu implicații la vârful clasamentului, FCSB - Rapid. Cu o victorie, FCSB s-ar apropia la două puncte de zona play-off-ului. ...
Nemulțumirea lui Arne Slot, după ce Liverpool a ajuns la 6 meciuri consecutive fără eșec: „Departe” # Gazeta Sporturilor
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, a oferit prima reacție după victoria obținută de echipa lui pe terenul lui Tottenham, scor 2-1, în etapa a 17 din Premier League.A fost o partidă cu două eliminări în tabăra gazdelor. Simons și van de Ven au văzut cartonașul roșu. În schimb, tot la gazde, Radu Drăgușin s-a aflat pe banca de rezerve pentru prima oară după 11 luni. ...
Aston Villa - Manchester United, meci tare în etapa #17 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Aston Villa și Manchester United, formațiile pregătite de Unai Emery și Ruben Amorim, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, la Birmingham, într-un duel al rundei cu numărul #17 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO. ...
Utrecht - PSV, meci în etapa 17 din Eredivisie, se joacă în această după-amiază, de la 13:15. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 3. Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) e anunțat titular.Mijlocașul dreapta a fost rezervă la ultimul meci, succesul lui PSV pe teren propriu cu GVVV, scor 3-0, în Cupa Olandei. ...
A câștigat cu 3-0, are 7 victorii la rând, dar Pep Guardiola tot nu e mulțumit: „Așa nu o batem pe Arsenal!” # Gazeta Sporturilor
Manchester City a câștigat cu 3-0 contra lui West Ham, are 7 victorii la rând, dar Pep Guardiola (54 de ani) nu este pe deplin mulțumit.Vreme de câte ore, Manchester City a fost lider în Premier League. În etapa 17 a sezonului, „cetățenii” au trecut cu 3-0 de West Ham (Haaland în minutele 5 și 69, Reijnders în '38) și au ajuns la 37 de puncte. Victoria ulterioară a lui Arsenal cu Everton, 1-0, i-a readus pe „tunari” pe prima poziție. ...
Cupa Africii pe Națiuni începe astăzi în Maroc » Toate detaliile: 24 de echipe, 6 orașe, 9 stadioane # Gazeta Sporturilor
A 35-a ediție a AFCON (Cupa Africii pe Națiuni), competiție bienală a Continentului Negru, va debuta diseară în Maroc cu meciul ce opune naționala gazdă celei din Comore (ora 21:00), pe Stade Prince Moulay Abdallah din capitala Rabat. ...
Cifre-MONSTRU! El e cel mai eficient fotbalist din Superliga, la egalitate cu Tănase: „Îl văd jucând la Dinamo sau Rapid” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o sâmbătă seara pe Dinamo, scor 2-0, în etapa 21 din Superliga, ultima din 2025. MVP-ul partidei a fost mijlocașul ofensiv Alin Roman (31 de ani), cel care a deschis scorul în minutul 33, și i-a pasat decisiv lui Costache la cea de-a doua reușită. ...
Partida Alanyaspor - Karagumruk, în etapa #17 din Superlig, a fost programată astăzi, de la ora 13:30. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro. și nu va fi difuzat la TV.Ianis Hagi și Umit akdag sunt anunțați titulari la formația gazdă în ultima etapă a anului calendaristic din prima ligă turcă. ...
Dănciulescu a „urecheat” doi dinamoviști, după deziluzia de la Arad: „Nu mai e cel de anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a pierdut pe terenul celor de la UTA, scor 0-2, în etapa 21 din Superliga, ultima din 2025. „Câinii” pregătiți de Zeljko Kopic (48 de ani) n-au avut replică în fața gazdelor, și pot termina 2025 chiar pe locul 4, deși, cu un succes, puteau să fie pe primul loc. Ionel Dănciulescu (49 de ani), legenda dinamoviștilor, a numit doi jucători care nu l-au impresionat în acest sezon din tabăra bucureșteană. ...
Hermannstadt - Petrolul deschide ziua în Superligă » Echipele pregătite de Dorinel Munteanu și Neagoe # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Petrolul, prima partidă a zilei în Superligă, se joacă în această după-amiază, de la ora 14:00. Partida de la Sibiu va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei 21 din Superligă + clasamentFără victorie de fix 3 luni în campionat, Hermannstadt încearcă să-și dea restart sub comanda lui Dorinel Munteanu, cel care a debutat cu eșec duminica trecută (0-2 vs. Craiova). ...
U Cluj - Farul, totul pentru play-off-ul Superligii » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Farul Constanța se joacă astăzi, de la ora 16:30, pe Cluj Arena, în etapa 21 din Superliga. „Șepcile roșii” și formația din Dobrogea luptă pentru un loc de play-off, însă oaspeții vor fi cei care vor avea o misiune mult mai dificilă, după ultimele rezultate înregistrate. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
FCSB - Rapid, derby pe Arena Națională în ultima etapă din 2025. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Rapid se întâlnesc de la ora 20:00 în derby-ul etapei cu numărul 21, ultima din Superligă în 2025. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la stadion, și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După 20 de meciuri, cele două echipe se află în situații diferite în clasament. FCSB e pe locul 9, cu 28 de puncte. Cu o victorie se poate apropia din nou la două puncte de locurile de play-off. ...
Campionul României e în cădere liberă: scos din lot, a primit hârtia de transfer # Gazeta Sporturilor
Este puțin probabil ca mijlocașul Andrei Ciobanu (27 de ani) să continue la Oțelul Galați mai departe de această iarnă. Clubul roș-alb-albastru i-a transmis că este liber să plece.Considerat la un moment dat a fi un mijlocaș de mare perspectivă, cu selecții la mai toate reprezentativele de juniori, chiar piesă de bază la cea de tineret, Andrei Ciobanu este acum în cădere liberă. ...
După Oțelul - Argeș 2-1, gălățenii s-au distanțat la 5 puncte de FCSB. Astfel, pentru prima dată de la introducerea sistemului actual, echipa roș-albastră încheie un an calendaristic pe loc de play-out.Oțelul are 33 de puncte și e pe locul 6 în Superliga. FCSB e pe poziția 9 înainte de derby-ul cu Rapid, ultimul meci al anului pentru roș-albaștri. Chiar și cu o victorie, campioana nu mai poate încheia 2025 pe loc de play-off. ...
Fluierat pe „Bernabeu”, Vinicius a răspuns după meci. Ce a putut să facă și cum a răspuns Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
În momentul în care a fost înlocuit în Real Madrid - Sevilla 2-0, Vinicius (25 de ani) a fost huiduit de o parte a publicului de pe „Bernabeu”. După meci, a răspuns pe rețelele sociale.În minutul 83 al meciului de sâmbătă seara, Vinicius i-a lăsat locul pe teren lui Gonzalo Garcia. În timp ce se îndrepta spre marginea suprafeței de joc, o parte a publicului de pe „Bernabeu” l-a huiduit, o dovadă de nemulțumire față de felul în care jucase brazilianul. ...
De ziua lui, Kylian Mbappe a egalat marele record al lui Cristiano Ronaldo: „O onoare! Este idolul și prietenul meu” # Gazeta Sporturilor
În ziua în care a împlinit 27 de ani, Kylian Mbappe a înscris în Real Madrid - Sevilla 2-0, egalând recordul de goluri într-un an calendaristic în tricoul echipei madrilene, 59, stabilit de Cristiano Ronaldo. Coordonatele erau clare: pentru a egala cel mai bun an al lui Cristiano, Mbappe avea nevoie de un gol contra Sevillei. Două ar fi fost deja un bonus. Mai erau 4 minute din timpul regulamentar când Mbappe a transformat penalty-ul obținut de Rodrygo. ...
Iată unde locuiește Zlatan Ibrahimovic în Milano: penthouse de 5 milioane de euro la etajul 34, piscină interioară, mobilier de la designeri faimoși + Ce cartier de lux a ales Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Reporterii Gazetei au vizitat zona în care locuiesc o mulțime de vedete la Milano, în frunte cu Zlatan Ibrahimovic, actualul consilier executiv al lui AC Milan. Starul suedez ocupă o locuință de sute de metri pătrați la ultimul etaj al celui mai înalt zgârie-nori rezidențial din Italia. Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, preferă un alt cartier de luxO plimbare prin centrul orașului Milano te poartă neîndoios și prin luxosul cartier Porta Nuova. ...
Andrei Nicolescu l-a pus la punct pe Mazilu, după UTA - Dinamo: „Nu ne-a spus. Erau semne” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre Adrian Mazilu, care a fost ieșit după 30 de minute în meciul cu UTA, scor 0-2.Extrema dreapta a jucat din primul minut cu o problemă la spate, potrivit președintelui de la Dinamo. Nicolescu l-a certat pe jucător după meci, pentru că acesta nu ar fi anunțat staff-ul tehnic de problema medicală pe care o avea încă dinainte de a fi trimis în teren. ...
Andrei Nicolescu a reacționat după UTA - Dinamo 2-0 » „Am părut neconectați la meci” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, pe stadionul „Francisc Neuman”, prin golurile marcate de Alin Roman (33') și Valentin Costache (68'), iar „câinii” au ratat șansa de a urca pe primul loc în Superliga.După partidă, Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a intrat în direct și a analizat prestația echipei sale.Andrei Nicolescu: „Nu înfrângerea este importantă”„Nu înfrângerea este importantă, ci faptul că am părut neconectați la meci. ...
S-a bucurat excesiv după ce a marcat fostei echipe, apoi a oferit declarația serii: „Îmi pare rău că am dat gol” # Gazeta Sporturilor
Valentin Costache (27 de ani), mijlocașul celor de la UTA Arad, a marcat golul de 2-0 în victoria echipei lui, contra celor de la Dinamo, în runda cu numărul #21 din Superliga. După meci, a surprins cu declarația făcută la interviu. Ex-dinamovistul crescut în Ștefan cel Mare, care a evoluat la prima echipă între 2015 și 2017, a turnat plumb în ghetele elevilor lui Kopic cu reușita din minutul 66. ...
Tragedia din familie îl face pe mijlocașul cu aproape 300 de meciuri în Bundesliga să se retragă anticipat # Gazeta Sporturilor
La 35 de ani, mijlocașul internațional sloven Kevin Kampl ia în considerare retragerea din fotbal, după decesul subit al fratelui său mai mare, survenit în octombrie anul trecut. În acest sezon, Kampl, internațional sloven cu 28 de selecții, a jucat doar două minute, iar „dispariția sa de pe radar” a stârnit nedumerire, presa germană dezvăluind acum motivul tragic. ...
Alin Roman, omul-meciului în victoria celor de la UTA cu Dinamo: „Ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, pe stadionul „Francisc Neuman”, într-un meci în care „Bătrâna Doamnă” a controlat jocul și le-a administrat bucureștenilor un eșec clar. „Câinii” au ratat șansa de a urca pe primul loc, într-o seară fără inspirație, iar succesul arădenilor reprezintă și prima victorie a lui Adrian Mihalcea împotriva echipei la care s-a consacrat ca jucător. ...
Reacția lui Zeljko Kopic, după eșecul lui Dinamo cu UTA: „Le-am zis și băieților în vestiar” # Gazeta Sporturilor
UTA - Dinamo 2-0. Zeljko Kopic, antrenorul echipei bucureștene, a analizat eșecul de la Arad. Croatul a declarat că gazdele au jucat mai bine și au meritat victoria.Kopic a spus și ce le-a comunicat jucătorilor în vestiar, după eșec. Concret, le-a transmis că trebuie să accepte că nu vor câștiga fiecare meci, în ciuda sezonului bun traversat. ...
