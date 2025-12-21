„Noi suntem fraieri?” » Gloria lui Dinamo comentează acid eventuala venire a lui George Pușcaș: „Lăsați-l, mă, acasă! Cine schimbă 44 de echipe până la vârsta asta?”

22:20

Florin Prunea, fostul portar de la Dinamo, a declarat că prima repriză făcută de „câini” la Arad, cu UTA, a fost cea mai slabă din acest sezon.Dinamo a fost condusă cu 0-1 la pauză de UTA. S-a terminat 2-0 pentru arădeni, care termină anul 2025 la un punct de locurile de play-off.Florinel Prunea: „Prima repriză a fost cea mai modestă din acest campionat a lui Dinamo”„Prima repriză a fost cea mai modestă din acest campionat a lui Dinamo. ...