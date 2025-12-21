Aktual24 | Opinie: Există o singură cale bună de a repara legile justiției

21:20

La Bruxelles are loc ultimul summit UE al anului, la care ar trebui să se decidă cum va fi finanțată Ucraina anul viitor, asta după ce Statele Unite par să fi confirmat că nu vor mai acorda Kievului susținere financiară. Problema este complicată și departe de a fi rezolvată, așa că liderii europeni au sărit […] Articolul Summitul UE: liderii europeni amână negocierile despre finanțarea Ucrainei, discută în schimb extinderea apare prima dată în PRESShub.