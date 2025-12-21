Nava-amiral a lui Hagi se scufundă. Farul, tentată să schimbe cârmaciul

11:15

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord menit să pună capăt războiului are valoare doar înseamnă mai mult decât o semnătură semnat pe hârtie și este implementat efectiv, or în prezent un astfel de acord nu există și se prea poate nici să nu se concretizeze vreodată.