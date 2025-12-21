Diana Buzoianu luptă să-și păstreze scaunul după moțiunea de succes

17:10

Un bărbat de 62 de ani a trimis 150 de CV-uri, dar se confruntă cu discriminarea pe baza vârstei. Deși deschis la orice oportunitate și cu experiență în domeniul financiar, el nu reușește să găsească un loc de muncă stabil. Piața muncii din Elveția nu oferă şanse egale persoanelor mai în vârstă. Bărbatul de 62 …