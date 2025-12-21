Racheta SUA atinge Mach 5 și lovește ținte în 20 de minute
MainNews.ro, 21 decembrie 2025 19:20
Dark Eagle, racheta hipersonică a SUA, atinge viteze de peste Mach 5 și poate lovi ținte strategice în mai puțin de 20 de minute. Cu o rază de acțiune de 3.500 km, sistemul dezvoltă o traiectorie imprevizibilă, fiind greu de interceptat, și îndeplinește un rol crucial în strategia militară americană. Dark Eagle este un sistem …
Acum 30 minute
19:40
Tzancă Uraganu a ajuns în instanță după ce a refuzat să plătească reparația boxelor arse utilizate pentru manele. Firma SC Soundnet International SRL îl acuză de neplată, în timp ce artistul susține că echipamentele nu au fost reparate corespunzător. Procesul se judecă la Judecătoria Sectorului 3. Tzancă Uraganu este chemat în judecată de SC Soundnet …
Acum o oră
19:30
Farul Constanța suferă o nouă înfrângere în Superliga, 0-1 cu Universitatea Cluj, în urma golului marcat de Jovo Lukic. Echipa lui Gică Hagi nu a câștigat de 6 meciuri, iar antrenorul Ianis Zicu se află sub presiune. Ardelenii își consolidează locul 7, cu 33 de puncte, în timp ce Farul e pe 10, cu 27 …
19:20
19:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, înfruntă criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița după defectarea Barajului Paltinu. Moțiunea simplă inițiată de AUR a evidențiat gestionarea defectuoasă a situației, iar proiectul de reabilitare a Bazinului de Apă Curată de la Voila este esențial pentru restaurarea funcționalității sistemului hidrotehnic. Ministerul Mediului a propus reabilitarea Bazinului de Apă …
19:20
Ucraina anunță lupte intense în regiunea Sumî, unde armata ucraineană se confruntă cu incursiuni rusești. Aproximativ 50 de civili au fost răpiți din satul Hrabovske și duși în Rusia. Autoritățile încurajează evacuarea civililor pentru a le proteja viețile în fața atacurilor continue. Armata ucraineană combate o incursiune rusă în regiunea Sumî Forțele ucrainene afirmă că …
19:20
Compania de AI Anthropic, evaluată la 350 de miliarde de dolari, a studiat impactul inteligenței artificiale asupra angajaților săi. Rezultatele arată că AI îmbunătățește productivitatea programatorilor, dar stârnește îngrijorări legate de colaborare, atrofia competențelor și viitorul locurilor de muncă. Descoperirile subliniază provocările complexe ale integrării AI în muncă. Anthropic, companie de AI evaluată la 350 …
19:10
Un grup de parlamentari, condus de senatorul Ninel Peia, anunță inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan pentru imixtiuni în justiție. Acuzațiile vizează declarațiile publice care compromit autoritatea CSM. Strângerea semnăturilor începe luni, iar cererea va fi depusă miercuri, conform legislației. Un grup de parlamentari din Grupul PACE – Întâi România inițiază suspendarea președintelui Nicușor Dan Acuzele …
Acum 2 ore
18:40
Nicușor Dan propune consultări cu magistrații pentru soluționarea problemelor din justiție, dar a fost criticat pentru ideea referendumului în rândul acestora. Justiția trebuie să rămână independentă, iar legile ei respectate. Se discută despre supraaglomerarea instanțelor și drepturile fundamentale ale tuturor părților implicate în procese. Nicușor Dan trebuie să se abțină de la interferențe politice în …
18:30
FCSB și Rapid se întâlnesc pe Arena Națională într-un derby crucial pentru ambele echipe în ultima etapă a anului 2025. Antrenorii Elias Charalambous și Costel Gâlcă își expun ambițiile de victorie, iar fanii așteaptă un meci intens, având în vedere absențele și nevoia de puncte pentru play-off. FCSB și Rapid se întâlnesc pe Arena Națională …
18:30
Magistrații români transmit președintelui Nicușor Dan că se simt amenințați de Inspecția Judiciară și de sancțiuni din partea CSM. Într-un climat de frică și descurajare, aceștia semnalează probleme grave în sistem, inclusiv promovări dubioase și presiuni asupra carierei lor. ситуацияa justiției necesită intervenții urgente. 320 de emailuri au fost primite de Administrația Prezidențială de la …
18:20
Ministrul Economiei Radu Miruță anunță schimbări în criteriile de acordare a ajutoarelor pentru firmele de turism, trecând de la modelul „primul venit" la „cel mai potrivit". Modificarea vine după discuții tensionate cu ANAT, având ca scop sprijinirea eficientă a participării la târgurile internaționale de turism. Ministrul Economiei Radu Miruță modifică criteriile de acordare a ajutoarelor …
18:20
Sam Altman, CEO OpenAI, plănuiește să investească în propria companie de rachete, Stoke Space, pentru a lansa centre de date în spațiu. Această inițiativă ar putea reduce presiunea asupra rețelei electrice terestre, întrucât cererea de electricitate pentru AI va crește semnificativ până în 2030. Sam Altman vrea să investească în propria companie de rachete pentru …
18:10
Ludovic Orban anunță un posibil „pas decisiv" către PNL, după susținerea lui Ciprian Ciucu în campania electorală. Premierul Ilie Bolojan se arată deschis la o fuziune prin absorbție, iar discuțiile vor începe după Anul Nou. Reîntoarcerea lui Orban ridică întrebări și neliniști în rândul membrilor PNL. Ludovic Orban anunță pe Facebook posibilitatea unui pas decisiv …
18:10
Un bărbat dispărut în 1997 a fost găsit în gheața din Kohistan, Pakistan, după 28 de ani. Naseeruddin a fost descoperit intact de un păstor local, având asupra sa un act de identitate. Topirea ghețarilor, cauzată de schimbările climatice, a dezvăluit misterul dispariției sale și a scos în evidență impactul global asupra mediului. Un bărbat …
Acum 4 ore
17:30
Dennis Man, titular la PSV Eindhoven, a avut o evoluție slabă în meciul cu Utrecht, fiind înlocuit la pauză. Colegul său Joey Veerman l-a înjurat după o fază defectuoasă, marcând frustrările din echipă. Man, lider la națională, se confruntă cu dificultăți în a se impune la club. PSV rămâne lider în Olanda. PSV Eindhoven a …
17:30
Terasa Obor din București și-a schimbat locația, dar cozile rămân lungi în perioada sărbătorilor. Mii de oameni așteaptă să guste micii celebri, prețul fiind de șase lei pentru un mic și șapte lei cu muștar și pâine. Profiturile companiei depășesc 350.000 de euro, demonstrând popularitatea acestui loc emblematic. Terasa Obor s-a mutat, dar cozile pentru …
17:20
Primăria București va introduce, în 2026, o taxă de 10 lei (2 euro) pe noapte pentru turiști, aplicabilă la hoteluri și apartamente AirBnB. Scopul este de a finanța campanii de promovare și atragere a mai multor vizitatori în Capitală, amplificând astfel turismul local. Această inițiativă vizează creșterea numărului de înnoptări. Primăria București va introduce o …
17:20
Memoria RAM a cunoscut o explozie a prețurilor din cauza cererii crescute generate de centrele de date pentru inteligență artificială. Prețurile au crescut cu 171% în SUA iar Micron a oprit linia de produse pentru consumatori, orientându-se spre clienți mari, ceea ce afectează direct PC-uri și laptopuri. Prețurile memoriei RAM au crescut dramatic din cauza …
17:10
Nicușor Dan anunță un referendum în rândul magistraților pentru a stabili dacă Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau pentru un grup restrâns. Acesta subliniază gravitatea situației și că, în funcție de rezultat, va propune acțiuni legislative și posibile demisii în consiliu. Nicușor Dan va organiza un referendum pentru magistrați pe tema acțiunilor …
17:10
Un bărbat de 62 de ani a trimis 150 de CV-uri, dar se confruntă cu discriminarea pe baza vârstei. Deși deschis la orice oportunitate și cu experiență în domeniul financiar, el nu reușește să găsească un loc de muncă stabil. Piața muncii din Elveția nu oferă şanse egale persoanelor mai în vârstă. Bărbatul de 62 …
16:40
Banii confiscați din conturile fraților Tate, peste 1 milion de lire sterline, vor fi utilizați pentru proiecte de combatere a violenței împotriva femeilor, a anunțat Poliția din Marea Britanie. Acești bani provin din activități ilegale și vor sprijini comunitățile în protejarea victimelor abuzurilor. Frații Tate au avut peste 1 milion de lire sterline confiscați, care …
16:30
Gigi Becali plănuiește o „revoluție" la FCSB în campania de transferuri din iarnă, dorind să aducă tineri jucători pentru regula U21. După ce a ratat transferul lui Kevin Ciubotaru, patronul se orientează spre Remus Guțea de la Voluntari, un fotbalist talentat cotat la 250.000 de euro. Kevin Ciubotaru, dorit de Gigi Becali, este tentat să …
16:30
Român condamnat în Elveția pentru furturi de 30.000 de euro din azile de bătrâni. A fost prins cu acte false și avea interdicție de a intra în țară. A recunoscut faptele și a fost condamnat la 10 luni de închisoare, urmată de expulzare pe o perioadă de șapte ani. Justiția subliniază lipsa de scrupule având …
16:20
Bucureștenii se plâng de temperaturi ridicate în apartamente pe timp de iarnă, în timp ce multe blocuri se confruntă cu avarii și frig. Președintele FAPR, Radu Opaina, atrage atenția asupra reglementării necorespunzătoare a căldurii, ceea ce agravează situația locatarilor. Facturile de căldură vor crește cu 20% în sezonul următor. Bucureștenii se plâng de temperaturi prea …
16:20
Șeful Nvidia, Jensen Huang, atrage atenția asupra diferențelor de viteză în construcția infrastructurii între China și SUA. În timp ce China poate construi un spital în trei zile, SUA necesită trei ani pentru un centru de date. Huang subliniază că energia China depășește SUA, ceea ce afectează cursa în domeniul inteligenței artificiale. CEO-ul Nvidia, Jensen …
16:10
Președintele Nicușor Dan a semnalat intimidări care au dus la o participare scăzută a magistraților la discuțiile de la Cotroceni. Aceasta este o situație gravă ce afectează justiția, a treia putere în stat. Mesajele de influențare au generat temeri și au invocat propuneri neobișnuite pentru protejarea participanților. Președintele Nicușor Dan a anunțat că puțini magistrați …
16:10
Cenușa din sobă sau șemineu nu trebuie aruncată! Află cum o poți reutiliza în grădină ca îngrășământ natural, pentru reducerea acidității solului, protecția plantelor împotriva dăunătorilor, curățarea ecologică și prevenirea alunecării pe timp de iarnă. Descoperă modalități inteligente de a valorifica cenușa eficient și sigur! Cenușa poate fi reutilizată în curte și pentru curățenie Este …
Acum 6 ore
15:30
Șeful Nvidia, Jensen Huang, sugerează întoarcerea la muncă în fabrici pentru prosperitatea individuală și națională, afirmând că nu toți oamenii de succes au nevoie de doctorat. El subliniază importanța reindustrializării și că tehnologia va crea noi oportunități pentru tehnicieni, chiar și în era roboților. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, recomandă întoarcerea oamenilor la munca în fabrici …
15:30
Accidentare severă la antrenament: jucător important al Barcelonei lipseste luni de zile # MainNews.ro
Barcelona primește o veste proastă înaintea meciului cu Villarreal. Fundașul Andreas Christensen s-a accidentat grav la antrenament, suferind o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior.
15:30
Cursele între București și Londra sunt de obicei pline, dar recent, un zbor a avut doar șapte pasageri. Momentul surprins și filmat de un român a devenit viral pe TikTok, strângând aproape 300.000 de vizualizări. De sărbători, românii din diaspora se întorc acasă, iar zborurile din România rămân subocupate. Cursa București-Londra a avut doar șapte … Articolul Am trăit o experiență unică în viața mea de neuitat apare prima dată în Main News.
15:20
Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, cu o avere record de 749 miliarde de dolari, după o decizie a Curții Supreme din Delaware. Această creștere dramatică, influențată de vestea listării SpaceX, subliniază poziția sa dominantă în clasamentul miliardarilor, distanțându-se semnificativ de Larry Page. Averea lui Elon Musk a atins 749 de … Articolul Elon Musk devine cel mai bogat om din lume cu 700 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
15:10
Nicușor Dan anunță un referendum în 2026 pentru a determina dacă CSM acționează în interes public sau doar în interesul unui grup din sistemul judiciar. Acesta susține că promovările în instanțe se fac pe criterii de obediență, nu de profesionalism. Întâlniri între președinte și magistrați sunt prevăzute, dar există presiuni. Nicușor Dan va iniția un … Articolul CSM: Acțiuni în interes public sau servind grupuri din sistemul judiciar? apare prima dată în Main News.
15:10
Descoperă E40, cel mai lung drum din Europa, care traversează 10 țări pe o distanță de peste 8.000 de kilometri. O călătorie completă durează 54 de zile, oferind peisaje variate și o conexiune esențială între Europa de Vest și Asia Centrală. Explorează această rută impresionantă și aventuroasă! Cel mai lung drum din Europa, E 40, … Articolul Cel mai lung drum din Europa: 8.000 km, 10 țări, 54 zile de călătorie apare prima dată în Main News.
14:30
Mario Tudose, fundașul tinerel de la FC Argeș, s-a accidentat în meciul cu Oțelul Galați, având o contractură musculară. Deși va lipsi aproximativ 15 zile, el ar putea fi apt pentru cantonamentul din Antalya. Intențiile FCSB-ului de a-l transfera cresc îngrijorarea în tabăra piteșteană. FC Argeș ocupă un loc de play-off la finalul anului 2025 … Articolul Accidentare pentru jucătorul dorit de FCSB și Rapid! Va rata cantonamentul? apare prima dată în Main News.
14:30
O dronă de doi metri, cu parașută, a fost descoperită pe 21 decembrie 2025, în pădurea din Lerești, Argeș, de un vânător. Poliția a confirmat incidentul, iar echipele specializate cercetează obiectul, de origine neidentificată, posibil destinat misiunilor de recunoaștere. Baza NATO din apropiere este investigată. O dronă de doi metri cu parașută a fost găsită … Articolul Drone de 2 metri cu parașută descoperită de un vânător în pădurea Lerești apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
14:00
Nicușor Dan anunță consultări cu magistrații pentru a aborda problemele din justiție. Şeful statului va susține o declarație de presă și va publica o sinteză a materialelor analizate. Consultările includ sesiuni comune și întâlniri individuale, protejând confidențialitatea participanților. Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică, după primirea documentelor de la magistrați Administrația Prezidențială … Articolul Nicușor Dan: Consultări cu magistrații și sinteză de la Administrația Prezidențială apare prima dată în Main News.
14:00
Economistul Ionuț Dumitru avertizează asupra anomaliilor pensiilor speciale ale magistraților, subliniind că acestea generează inechități semnificative în rândul românilor. Cu pensii de până la 5.000 de euro, mulți români nu pot concepe astfel de beneficii, în contextul deficitului de forță de muncă și pensionărilor anticipate. Ionuț Dumitru, consilier al premierului, consideră pensiile speciale ale magistraților … Articolul Ionuț Dumitru, despre pensiile speciale: Românii nu pot număra atâția bani apare prima dată în Main News.
13:30
O tragedie a îndoliat Oradea după ce Mălina Maria Guler, o tânără fotoreporteriță de 27 de ani, a căzut de la etajul 7 al blocului în care locuia. Activă în fotografia sportivă, dispariția sa a șocat familia, prietenii și comunitatea locală. Lidia Buble a fost printre cei afectați de această pierdere tragică. O tânără de … Articolul Accident grav: persoană căzută de la etajul 7 în Oradea apare prima dată în Main News.
13:20
Derby-ul FCSB – Rapid are loc azi, la ora 20:00, fiind crucial pentru ambele echipe în lupta pentru play-off. FCSB trebuie să câștige pentru a rămâne în cursă, în timp ce Rapid vizează menținerea locului întâi în clasament. Atmosfera va fi incendiară, cu 30.000 de spectatori așteptați la „Arena Națională”. Articolul FCSB vs Rapid: Derby decisiv în Superliga, azi la 20:00 apare prima dată în Main News.
13:10
Un bărbat anonim a plătit datorii de aproximativ 8.000 de dolari pentru zeci de familii la un magazin din Delaware, continuând o tradiție de 25 de ani a mamei sale. Gestul său de generozitate a emoționat multe inimi, aducând bucurie în preajma Crăciunului și amintind tuturor că Moș Crăciun există în fiecare dintre noi. Un … Articolul Un bărbat plătește 8.000 dolari pentru familii, devenind Secret Santa de 25 de ani apare prima dată în Main News.
13:10
Americanii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a costurilor de sănătate, cu primele de asigurare estimându-se să crească cu aproape 400% în 2026, în special în Virginia de Vest. Expirarea subvențiilor ACA va afecta milioane de oameni, ridicând întrebări despre accesibilitatea și viitorul asigurărilor medicale în SUA. Creșterea costurilor asigurărilor medicale în SUA provoacă îngrijorări … Articolul Americanii se pregătesc pentru creșterea costurilor de sănătate apare prima dată în Main News.
13:10
Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Vladimir Putin, afirmă că propunerile europene și ucrainene nu îmbunătățesc posibilitățile de pace pe termen lung. Negocierile recente, care au avut loc în Florida între oficiali ruși și americani, sugerează obstacole semnificative în calea rezolvării conflictului din Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, afirmă că propunerile europene și ucrainene … Articolul Creează oportunități pentru a atinge pacea durabilă apare prima dată în Main News.
13:00
Președintele Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică, după ce a primit sute de documente de la magistrați. Aceste materiale, analizate înainte de consultările de luni, vizează probleme din justiție. Administrația Prezidențială va publica o sinteză a documentelor primite, fără a dezvălui identitatea expeditorilor. Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică … Articolul Nicușor Dan anunță detalii după primirea documentelor de la magistrați apare prima dată în Main News.
12:20
Cupa Africii pe Națiuni 2025 debutează azi cu meciul Maroc – Insulele Comore. Ediția de anul acesta aduce competiția în Maroc, unde gazdele sunt favorite. Egiptul caută al 8-lea trofeu, iar marile campionate europene resimt plecarea jucătorilor. Aflați toate detalii despre meciuri și favoritele turneului. Ediția 2025 a Cupei Africii pe Națiuni începe azi cu … Articolul Kupa Africii pe Națiuni începe: Maroc întâlnește Insulele Comore apare prima dată în Main News.
12:20
Vizibilitatea scade sub 50 de metri în 17 județe din România din cauza unei ceți dense, afectând circulația rutieră și aeriană. Județele Galați, Sibiu, Gorj și Cluj se numără printre cele afectate, unde șoferii trebuie să fie prudenți. ANM a emis avertizări, fiind esențial să verificați statusul zborurilor înainte de a călători. Vizibilitatea este redusă … Articolul Vizibilitate redusă sub 50 de metri: provocări și soluții în condiții dificile apare prima dată în Main News.
12:10
Descoperă prețurile actuale la alimente și băuturi în Erevan, Armenia. Află cât costă un kilogram de cartofi (300 de drami) și o sticlă de vin local (de la 1.990 de drami). Compară aceste prețuri cu cele din România și observă diferențele de costuri în funcție de produse. Informează-te acum! Salariul mediu lunar în Armenia este … Articolul Prețuri alimente și băuturi Erevan: cost cartofi și vin local în Armenia apare prima dată în Main News.
12:10
România se confruntă cu o situație fiscal-bugetară dificilă în 2025, având un deficit de 8,4% din PIB și implementând măsuri severe de austeritate. Presiunea economică rămâne ridicată, iar prognozele pentru 2026 sugerează o continuare a consolidării fiscale, afectând populația vulnerabilă și sectorul public. România se confruntă cu o situație fiscal-bugetară precară în 2025, cu un … Articolul Situația fiscală a României în 2025: austeritate extremă și datoria guvernamentală apare prima dată în Main News.
12:10
Președintele rus Vladimir Putin afirmă că modificările propunerilor americane de către europeni și Ucraina nu îmbunătățesc șansele de pace în Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul său pentru politică externă, subliniază că negocierile recente nu aduc progrese semnificative în căutarea unei soluții durabile pentru conflict. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, afirmă că propunerile europene și ucrainene nu … Articolul Kremlinul critică propunerile de pace: „Nu îmbunătățesc documentul” apare prima dată în Main News.
12:10
China a aprobat pentru prima dată două mașini electrice autonome de Nivel 3, marcând un pas important în adopția conducerii autonome. Cele două sedane, produse de Changan Auto și BAIC Motor, vor circula în zone specifice din Chongqing și Beijing, având limite de viteză de până la 80 km/h. China a aprobat primele două mașini … Articolul China lansează primele mașini electrice autonome de Nivel 3 apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
12:00
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității, pentru a omagia victimele Revoluției. Ceremonia subliniază importanța păstrării memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea României și apărarea democrației contemporane. Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989 din … Articolul Nicusor Dan depune coroana de flori la Monumentul Eroilor din 1989 apare prima dată în Main News.
