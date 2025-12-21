Primele vești despre accidentarea lui Isak! Cât ar putea lipsi starul de 145 de milioane de euro al lui Liverpool

16:50

FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Conrado, fundașul stânga de 28 de ani de la Oțelul, este pe radarul celor două rivale. După ce Lameira și Joao Paulo au stârnit interesul celor de la Rapid și FCSB, și numele lui Conrado a apărut pe listele celor două echipe, care se vor duela duminică, în derby-ul finalului de an din […] The post FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu appeared first on Antena Sport.