Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei
Antena Sport, 21 decembrie 2025 16:20
Kevin Ciubotaru (21 de ani), jucător dorit de Gigi Becali la FCSB, e tentat să meargă în străinătate. În aceste condiţii, patronul FCSB-ului s-a reorientat. Gigi Becali vrea să aducă un alt fotbalist pentru regula U21. Patronul campioanei a anunţat deja că vrea să facă o adevărată "revoluţie" în lotul FCSB-ului în campania de transferuri
Acum 30 minute
16:30
Nota primită de Ianis Hagi după ce a jucat 25 de minute cu ultima clasată din Turcia. Cifrele românului # Antena Sport
Ianis Hagi a început de pe banca de rezerve meciul din Superliga Turciei dintre Alanyaspor și Karagumruk, iar în minutul 68 a fost introdus în teren de antrenorul său, Joao Pereira. Duelul în care căpitanul naționalei a evoluat timp de aproximativ 25 de minute s-a încheiat cu victoria echipei mijlocașului român, scor 2-0. Ianis Hagi
Acum o oră
16:20
Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei # Antena Sport
Kevin Ciubotaru (21 de ani), jucător dorit de Gigi Becali la FCSB, e tentat să meargă în străinătate. În aceste condiţii, patronul FCSB-ului s-a reorientat. Gigi Becali vrea să aducă un alt fotbalist pentru regula U21. Patronul campioanei a anunţat deja că vrea să facă o adevărată "revoluţie" în lotul FCSB-ului în campania de transferuri
16:00
Dorinel Munteanu are parte de o misiune grea pe banca celor de la Hermannstadt, după ce echipa sa a scos un rezultat de egalitate în Liga 1. Sibienii au remizat „acasă" cu Petrolul Ploiești, în etapa 21 din Liga 1. Deși gazdele au dominat copios partida în multe momente, prahovenii au fost cei care au
Acum 2 ore
15:40
Fostul jucător de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns să facă o mică avere de pe TikTok. Suma strânsă în doar 4 luni # Antena Sport
Sebastian Chitoşcă s-a lăsat de fotbal la doar 26 ani, în 2019, şi a dezvăluit cum a câştigat o mică avere de pe TikTok, doi ani mai târtiu. Este vorba de nu mai puţin de 40.000 de euro adunaţi în 4 luni. "Eu am avut cont de 300.000 de urmăritori și l-am șters imediat.
15:30
George Puşcaş, făcut praf după ce a cerut un salariu uriaş lui Dinamo: “El, săracul, nu joacă de vreo doi ani” # Antena Sport
Dinamo a încercat să îl transfere pe George Puşcaş, atacantul de 29 de ani cotat la 900.000 de euro, dar câinii roşii s-au lovit de pretenţiile financiare exagerate pentru Liga 1. Puşcaş a cerut un salariu de 50.000 de euro, unul uriaş pentru Liga 1, astfel că Dinamo va fi nevoită să se reorienteze. Gheorghe
15:30
Universitatea Cluj primește vizita celor de la Farul Constanța, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 21 din Liga 1. Cele două formații sunt aflate în luptă directă pentru play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Constănțenii nu au mai câștigat un meci de campionat de
15:10
Lovitură pentru Barcelona! S-a accidentat la antrenament și va lipsi câteva luni de pe gazon # Antena Sport
Barcelona va juca duminică pe terenul celor de la Villarreal, una dintre revelațiile actualei ediții de campionat în Spania. Antrenorul Hansi Flick a primit însă o veste proastă la antrenamentul oficial de sâmbătă. Acolo, unul dintre fundașii echipei, mai exact Andreas Christensen, a suferit o accidentare destul de gravă, care îl va scoate din circuit
Acum 4 ore
14:50
Agenţia internaţională pentru integritatea tenisului (ITIA) a dictat o suspendare de 12 ani împotriva jucătorului chinez Pang Renlong, pentru trucarea – sau tentativa de trucare – a peste 20 de meciuri, în perioada cuprinsă între lunile mai şi septembrie 2024, informează EFE. Pang, în vârstă de 25 de ani, a fost obligat, totodată, să plătească
14:40
Revenit în echipa de start, Dennis Man a fost schimbat la pauză în Utrecht – PSV. Nota primită de român # Antena Sport
Dennis Man a revenit în primul 11 al celor de la PSV Eindhoven, fiind trimis încă din primul minut în teren de către antrenorul Peter Bosz, în meciul din deplasare cu Utrecht. Fotbalistul român nu a avut mari realizări în primele 45 de minute, ba mai mult, echipa sa a încasat și un gol și
14:30
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) are o pensie de 12.000 de lei pe lună, una uriaşă faţă de cea pe care o încasează prietenul său de o viaţă, Ilie Năstase (79 de ani), cel care dezvăluia recent că încasează 1.435 de lei de la statul român. Năstase mărturisea că primeşte de la statul român o
14:00
Lovitură pentru jucătorul dorit de FCSB și Rapid! S-a accidentat și ar putea rata startul cantonamentului # Antena Sport
FC Argeș va încheia anul 2025 pe loc de play-off, o performanță remarcabilă, având în vedere faptul că formația antrenată de Bogdan Andone abia a promovat în primul eșalon al fotbalului românesc. Gruparea piteșteană a fost învinsă în ultimul meci al anului de Oțelul Galați, dar cea mai proastă veste este că l-au pierdut pe
13:00
FCSB – Rapid este cel mai tare meci al finalului de an în Liga 1, iar partida din etapa cu numărul 21 va avea loc pe Arena Națională din București. Indiferent de rezultatul disputei, giuleștenii vor încheia anul 2025 pe prima poziție în clasament. Suporterii au luat cu asalt casele de bilete, iar duelul ar
Acum 6 ore
12:50
Primele vești despre accidentarea lui Isak! Cât ar putea lipsi starul de 145 de milioane de euro al lui Liverpool # Antena Sport
Liverpool a obținut sâmbătă a doua victorie consecutivă în Premier League. Campioana en-titre s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Tottenham, într-un meci pe care gazdele l-au încheiat în 9 oameni. Intrat la pauză pentru a-l înlocui pe Bradley, Alexander Isak a înscris pentru gruparea pregătită de Arne Slot, dar s-a
12:40
Neymar: “Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia” # Antena Sport
Deşi nu a mai purtat tricoul Braziliei din 18 octombrie 2023, Neymar încă visează să participe la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Şi asta în ciuda unei condiţii fizice care nu-i oferă prea multă linişte de câţiva ani, cu accidentări repetate. La aproape 34 de ani (îi va împlini
12:20
Scenariu negru pentru FCSB: “Dacă nu câştigă cu Rapid, nu mai are nicio şansă să intre în play-off” # Antena Sport
FCSB va întâlni Rapid în ultima etapă a Ligii 1 ce se va disputa în 2025, duminică de la ora 20:00. Fost jucător la ambele echipe, Daniel Iftodi susţine că dacă vor rata victoria, roş-albaştrii vor avea şanse minime să mai prindă play-off-ul. Înaintea derby-ului de duminică de pe Arena Naţională, FCSB are 28 de
11:40
Nick Kyrgios va participa la turneul de tenis Brisbane International luna viitoare, după ce a primit un wildcard, au anunţat duminică organizatorii, în timp ce fostul finalist de la Wimbledon se pregăteşte pentru o posibilă revenire la Australian Open. Cariera australianului în vârstă de 30 de ani a fost afectată de accidentări în ultimii doi
11:30
Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție # Antena Sport
Ediția cu numărul 35 a Cupei Africii pe Națiuni debutează duminică, iar jocul care va deschide competiția va fi cel dintre gazda Maroc și Comore. Jocul va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah, din Rabat, începând cu ora 21:00. În cadrul acestui turneu vor activa și șapte fotbaliști din Liga 1, precum și un
11:20
Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. “L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid” # Antena Sport
Fredy Guarin, fostul coleg al lui Cristi Chivu la Inter în perioada 2012-2014, a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut din cauza alcoolului şi a depresiei. Columbianul ajuns la 39 de ani susţine că a vrut să se sinucidă în trei rânduri, dar şi că l-a atacat pe tatăl său. Acum, după ce
Acum 8 ore
10:20
FCSB va primi vizita Rapidului pe Arena Națională, în ultimul meci din 2025. Campioana României va încheia anul în afara locurilor de play-off, aceasta fiind o premieră negativă în istoria clubului roș-albastru. Mai mult decât atât, formația antrenată de Elias Charalambous este la cinci puncte de locul șase, după ce Oțelul Galați s-a impus în
10:00
Cristiano Ronaldo a venit pe loc cu răspunsul pentru Kylian Mbappe după ce starul francez i-a egalat recordul istoric # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu mai este, începând de pe 20 decembrie, singur pe primul loc al jucătorilor cu cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic pentru Real Madrid. Kylian Mbappe i-a egalat acest record. Starul francez a marcat din penalty golul cu numărul 59 din 2025, în Real Madrid – Sevilla 2-0, s-a bucurat precum
09:50
Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat” # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci al anului 2025. În disputa din etapa cu numărul 17 a La Liga, formația antrenată de Xabi Alonso s-a impus cu scorul de 2-0. Jude Bellingham și Kylian Mbappe au marcat golurile „los blancos". Francezul a egalat un record deținut de legendarul Cristiano
09:50
Cum se poate face transferul lui Stanciu la Rapid? Giovanni Becali a spus care ar fi singura condiție # Antena Sport
Se vorbește tot mai mult despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid, mai ales că fotbalistul de 32 de ani își dorește să revină în circuitul echipei naționale de fotbal a României. Giovanni Becali a comentat posibila venire a mijlocașului la formația antrenată de Costel Gâlcă și a explicat care ar fi
09:30
Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunţat că acţionarii lui Dinamo trebuie să investească în club 3 milioane de euro pentru a scăpa de deficitul operaţional. Tot în 2026, Dinamo va trebui să facă bani şi din vânzarea de jucători. Deficitul este acum de 2.5 milioane de euro. "Nu am noutăți. Știm exact că ne dorim 4 jucători.
09:20
FCSB – Rapid București este capul de afiș al finalului de an în Liga 1, iar giuleștenii vor să-și ia revanșa față de suporteri, după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Oțelul Galați. Cristi Săpunaru a vorbit înaintea marelui derby despre conflictul dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei și a venit
09:00
FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB și Rapid București se întâlnesc pe Arena Națională în cel mai tare al finalului de an în Liga 1. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Duelul din cadrul etapei cu numărul 21 are o importanță mare pentru campioana României, care trebuie să recupereze teren în
09:00
Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci de campionat din anul 2025, iar partida s-a încheiat cu o victorie în favoarea echipei antrenate de Xabi Alonso, scor 2-0. Publicul de pe "Bernabeu" l-a taxat pe brazilianul Vinicius Junior, pentru evoluțiile modeste din ultima perioadă, dar și pentru faptul că a
Acum 12 ore
08:50
Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: „M-au făcut să îmi doresc să mai continui” # Antena Sport
Sorana Cîrstea a anunțat recent că anul 2026 va fi ultimul din cariera sa de jucătoare profesionistă, iar acum sportiva în vârstă de 35 de ani a venit cu vești importante pentru fanii săi. Concret, ea a transmis că va lua parte la ediția din anul 2026 a Transylvania Open, turneu care va avea loc
08:30
FCSB și Rapid București se întâlnesc pe Arena Națională în cel mai tare al finalului de an în Liga 1. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Duelul din cadrul etapei cu numărul 21 are o importanță mare pentru campioana României, care trebuie să recupereze teren în
08:10
Kylian Mbappe, egalul lui Cristiano Ronaldo! Bornă uluitoare pentru francez la Real Madrid # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci al anului 2025. În disputa din etapa cu numărul 17 a La Liga, formația antrenată de Xabi Alonso s-a impus cu scorul de 2-0. Jude Bellingham și Kylian Mbappe au marcat golurile „los blancos". Francezul a egalat un record deținut de legendarul Cristiano
Acum 24 ore
23:40
“CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic” Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu! # Antena Sport
Publicaţia scoţiană Daily Record a scris că CFR Cluj e în aşteptarea unei oferte oficiale de la Celtic pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Finanţatorul echipei din Gruia, Neluţu Varga, a transmis că Louis Munteanu nu va pleca pe
23:30
Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” # Antena Sport
Florin Prunea a tras concluziile după ce UTA a învins-o pe Dinamo cu 2-0, în etapa a 21-a din Liga 1. Fostul portar l-a criticat pe Mamoudou Karamoko, după prestația avută în meciul de la Arad. Karamoko a fost trimis în teren de Zeljko Kopic la pauza partidei cu UTA. Atacantul i-a luat locul lui Charalampos Kyriakou. Florin Prunea l-a criticat pe Mamadou Karamoko după UTA […] The post Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” appeared first on Antena Sport.
23:00
Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea clară suferită de “câini” la Arad, cu UTA. Arădenii s-au impus cu 2-0 şi mai puteau marca, având şi alte ocazii mari în afara golului. Nicolescu a vorbit despre transferurile pe care Dinamo le va face în iarnă. […] The post Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri appeared first on Antena Sport.
22:50
Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei” # Antena Sport
Valentin Costache (27 de ani) a oferit prima reacție după ce a marcat un gol în UTA – Dinamo 2-0. Arădenii s-au apropiat la un singur punct de play-off după ce i-au învins fără emoții pe „câini”. Valentin Costache și-a felicitat echipa pentru cele trei puncte obținute. Mijlocașul s-a declarat convins de faptul că UTA […] The post Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei” appeared first on Antena Sport.
22:40
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo, în etapa a 21-a din Liga 1, ultima din 2025. Antrenorul croat și-a taxat elevii și a transmis că aceștia au comis prea multe erori în duelul de la Arad. Dinamo ar fi urcat pe primul loc dacă obținea cele trei puncte […] The post Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” appeared first on Antena Sport.
22:30
Cătălin Cîrjan, la pământ după UTA – Dinamo 2-0: „Îmi doream să încheiem anul pe primul loc” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a oferit prima reacție după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo, în ultima etapă din 2025. Căpitanul „câinilor” s-a declarat extrem de dezamăgit de eșecul suferit de echipa sa, al treilea din acest sezon după cele cu Oțelul și Rapid. Pentru UTA a marcat Alin Roman, în minutul 33, și Valentin […] The post Cătălin Cîrjan, la pământ după UTA – Dinamo 2-0: „Îmi doream să încheiem anul pe primul loc” appeared first on Antena Sport.
22:30
“Cât de dinamovist mai eşti?” Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe “câini”! # Antena Sport
Adrian Mihalcea (49 de ani) a avut un discurs pe placul suporterilor “câinilor” după ce UTA a învins-o clar, cu 2-0, pe Dinamo. Mihalcea le-a urat “câinilor” să câştige campionatul. El a subliniat că nu s-a dezis niciodată de faptul că este dinamovist. Mihalcea a vorbit despre transferuri. E conştient că Alin Roman sau Valentin […] The post “Cât de dinamovist mai eşti?” Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe “câini”! appeared first on Antena Sport.
22:10
Meciul Estrela Amadora – Moreirense e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Ianis Stoica e rezervă la Estrela, dar e de aşteptat să intre pe parcurs. Înaintea acestui meci Estrela Amadora e pe locul 14 în Liga Portugal, cu 14 puncte, în timp ce Moreirense e pe locul 8, cu 20 de […] The post Estrela Amadora – Moreirense, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă la gazde appeared first on Antena Sport.
22:00
Edmonton Oilers – Minnesota Wild, 22:00, LIVE VIDEO. Spectacol total cu cea mai în formă echipă din NHL # Antena Sport
Meciul Edmonton Oilers – Minnesota Wild e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:00. Edmonton Oilers vine după două victorii, 6-4 cu Pittsburgh Penguins şi 3-1 cu Boston Bruins. De partea cealaltă, Minnesota Wild e cea mai în formă echipă din NHL. Minnesota Wild vine după 6 victorii consecutive, 4-1 cu Seattle, 5-2 […] The post Edmonton Oilers – Minnesota Wild, 22:00, LIVE VIDEO. Spectacol total cu cea mai în formă echipă din NHL appeared first on Antena Sport.
21:50
Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano # Antena Sport
Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Formația „Viola” traversează o perioadă dezastruoasă, fiind pe ultimul loc în Serie A, cu doar șase puncte. Antrenoru Paulo Vanoli are mari șanse să fie demis în următoarea perioadă. Oficialii echipei vor să facă o adevărată „revoluție”, dorind să aducă la […] The post Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano appeared first on Antena Sport.
21:20
Ghinion teribil pentru Liverpool! Isak s-a accidentat serios după ce a deschis scorul cu echipa lui Drăguşin! # Antena Sport
Alexander Isak (26 de ani) a deschis scorul în minutul 56, cu o execuţie perfectă din careu, după o pasă excelentă a lui Florian Wirtz, dar s-a accidentat chiar la faza golului. Micky van de Ven (24 de ani) i-a prins glezna lui Isak în cădere, iar accidentarea ar putea fi una gravă. Isak a […] The post Ghinion teribil pentru Liverpool! Isak s-a accidentat serios după ce a deschis scorul cu echipa lui Drăguşin! appeared first on Antena Sport.
20:50
Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) ar putea primi un cadou frumos de la conducerea Interului în perioada de transferuri. Interul s-a înscris în cursa pentru noua “perlă” a fotbalului european, Said El Mala (19 ani), jucătorul lui FC Koln. Pe urmele lui Said El Mala se mai află, printre alte forţe din fotbalul european, Real […] The post Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
20:50
Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră # Antena Sport
Dinamo a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 21-a din Liga 1. Adrian Mazilu (20 de ani) s-a accidentat după nici o jumătate de oră de joc. Adrian Mazilu a fost titularizat de Zeljko Kopic în meciul de la Arad, extrem de important pentru Dinamo. „Câinii” pot urca pe primul loc în Liga 1, […] The post Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră appeared first on Antena Sport.
20:10
Jurnal Antena Sport | Bîrligea şi-a lăsat mască antrenorul şi colegii de la FCSB! E gata să joace în derby # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Bîrligea şi-a lăsat mască antrenorul şi colegii de la FCSB! E gata să joace în derby appeared first on Antena Sport.
20:10
Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Mutu a revenit în iarbă! A jucat cu părinţii copiilor de la academia lui appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Ioan Andone respectă cu sfinţenie tradiţiile de sărbători appeared first on Antena Sport.
20:00
“Ne-a dat peste cap” Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri # Antena Sport
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (50 de ani), a pus înfrângerea cu Oţelul şi pe seama accidentării lui Mario Tudose (20 de ani), pe care a fost nevoit să îl schimbe la pauză. Intrată la cabine cu 0-0, FC Argeş a primit două goluri după pauză, Nuno Pedro deschizând scorul cu un şut superb, […] The post “Ne-a dat peste cap” Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri appeared first on Antena Sport.
19:30
Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo! # Antena Sport
Erling Haaland (25 de ani) a reuşit un meci de senzaţie în partida Manchester City – West Ham 3-0. Haaland a reuşit o “dublă” şi un assist. El a deschis scorul în minutul 5. Areola a respins primul şut al norvegianului, dar nu a mai avut ce face la al doilea. În minutul 38 Haaland […] The post Erling Haaland, one man show! Norvegianul a dus-o pe City pe primul loc şi l-a depăşit pe Cristiano Ronaldo! appeared first on Antena Sport.
19:30
La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto # Antena Sport
Fundaşul brazilian Thiago Silva, care şi-a reziliat recent contractul cu Fluminense, revine în fotbalul european, la FC Porto, cu care a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune pentru un an suplimentar, a anunţat sâmbătă clubul portughez. Fostul star al echipelor Paris Saint-Germain, AC Milan şi Chelsea Londra se întoarce astfel printre “dragoni”, unde a îmbrăcat tricoul echipei secunde a lui FC Porto […] The post La 41 de ani, Thiago Silva revine în fotbalul european. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Porto appeared first on Antena Sport.
19:10
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool # Antena Sport
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român este rezervă în confruntarea „de foc” cu Liverpool, din etapa a 17-a din Premier League. Radu Drăgușin nu a mai bifat niciun meci oficial pentru Tottenham de pe 30 ianuarie. La momentul respectiv, stopperul s-a accidentat grav în partida cu Elfsborg din Europa League, având nevoie de operație după ce […] The post Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după 11 luni. Fundașul român, rezervă cu Liverpool appeared first on Antena Sport.
18:50
„Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida # Antena Sport
Florin Tănase a prefațat partida dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Decarul campioanei a transmis că derby-urile sunt cele mai frumoase meciuri, în care jucătorii se automotivează, fiind bucuros că încheie anul cu o astfel de partidă, care se va disputa duminică, de la ora 20:00. Florin Tănase a declarat FCSB e cu […] The post „Suntem focusați 100%”. Florin Tănase, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB – Rapid. Cum a descris partida appeared first on Antena Sport.
