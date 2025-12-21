21 decembrie 1989 – ziua în care revoluția a izbucnit la București
Rador, 21 decembrie 2025 08:50
21 decembrie 1989 este ziua în care revoluția a izbucnit la București. Regimul comunist a organizat în capitală un miting, pentru a condamna manifestațiile de la Timișoara, însă discursul lui Nicolae Ceaușescu a fost întrerupt de huiduieli. Seara, grupuri de oameni s-au adunat în apropierea hotelului Intercontinental din Piața Universității, unde au ridicat baricade, iar […]
Acum 30 minute
09:00
Zeci de tone de deșeuri textile sunt neutralizate în fiecare an de Primăria Tulcea. În municipiu sunt 20 de containere unde tulcenii pot duce hainele vechi ambalate în saci, iar acestea sunt colectate apoi de operatori specializați. E un pas important în combaterea poluării, pentru că hainele din fibre sintetice, aruncate la întâmplare, poluează la […]
08:50
Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede o taxă specială pentru promovarea capitalei # Rador
Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede o taxă specială pentru promovarea capitalei începând de anul viitor. Astfel, fiecare turist ar urma să plătească o taxă de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, indiferent de tipul unității turistice. Noua taxă va fi colectată de unitățile de cazare […]
08:50
Acum 8 ore
02:20
■ 1 ianuarie – Radio România Internaţional, postul pentru străinătate al Radio România, a continuat tradiţionala anchetă de opinie printre ascultători şi utilizatorii de Internet şi reţele sociale pentru a decide care dintre personalităţile din diferite domenii şi-a pus amprenta cel mai mult în 2024, în sens pozitiv, asupra lumii. Omul Anului 2024 la RRI […]
Acum 12 ore
22:20
Președinția va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistrați cu privire la problemele din justiție # Rador
Președinția va publica mâine o sinteză a sesizărilor primite de la magistrați cu privire la problemele din justiție. Șeful statului a anunțat că a primit sute de pagini de materiale relevante, pe care le va parcurge înainte de consultările programate luni la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a explicat astăzi, într-o postare pe Internet, că vor […]
21:10
Volodimir Zelenski s-a declarat dispus la discuții directe cu Rusia pentru schimburi de prizonieri # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că ar sprijini o propunere americană pentru discuții directe între echipele ucraineană și rusă dacă acestea ar debloca schimburi de prizonieri sau ar deschide calea unor negocieri între el și Vladimir Putin, însă a declarat că nu este convins că astfel de discuții ar aduce ceva nou și a […]
Acum 24 ore
19:50
NATO a apreciat faptul că Republica Cehă ar putea continua să furnizeze muniţie Ucrainei (Ukrinform) # Rador
Un înalt oficial NATO și-a exprimat optimismul reţinut că Republica Cehă ar putea continua inițiativa sa de a furniza Ucrainei muniție de calibru mare de la producători globali, în ciuda recentei schimbări de guvern la Praga, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care citează un articol publicat de Reuters. Înainte de a prelua funcția, premierul […]
19:30
Pompierii din Alba Iulia au fost chemați în această seară să stingă un incendiu izbucnit la subsolul Spitalului Județean de Urgență. Flăcările au izbucnit de la un corp de neon și au fost stinse rapid, însă s-au manifestat cu degajări mari de fum. Corespondenta RRA, Andreea Bognat, ne-a precizat că nu a fost nevoie de […]
18:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susţine că alegerile nu pot fi organizate în teritoriile ocupate de Rusia # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat astăzi că alegerile nu pot fi organizate în teritoriile ocupate de Rusia și că diplomația de la Kiev lucrează la infrastructura necesară votului pentru cetățenii ce trăiesc peste hotare. El a apreciat drept dificilă situația din regiunea Odesa, atacată intens de rușii care vor să blocheze accesul Ucrainei la […]
16:30
Președintele Nicuşor Dan anunță că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție # Rador
Președintele Nicuşor Dan anunță că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție, pe care le va parcurge în acest weekend. O sinteză a documentelor primite va fi publicată mâine, fără a se dezvălui identitatea expeditorilor, precizează șeful statului într-o postare pe internet. Consultările programate luni la Palatul […]
13:10
Eliminarea unor anumite probe pentru obținerea permisului de conducere este criticată de specialiștii în circulația rutieră # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Alina Bordeiașu – Eliminarea probei teoretice pentru șoferii care vor să obțină permis de conducere și pentru alte categorii auto este criticată de specialiștii în circulația rutieră, care susțin, dimpotrivă, condiții mai aspre pentru acordarea permiselor. Titi Aur, expert în conducere defensivă, atrage atenția că lipsa educației rutiere […]
13:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – În cadrul Retrospectivei anului 2025, cu Vladimir Putin, de vineri, 19 decembrie, prezentatorul l-a anunţat pe Putin că ‘petrolierul nostru’ a fost atacat în apele neutre ale Mării Mediterane. Aceasta se referea la un atac lansat asupra unei nave, aparținând așa-numitei ‘flote din umbră’ a Rusiei. ‘În urma unei […]
12:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Alina Bordeiașu – Timișoara marchează astăzi 36 de ani de la declararea primului oraș liber de comunism din România, la data de 20 decembrie 1989. În oraș vor suna chiar la această oră sirenele libertății care amintesc de acest moment istoric. Suntem în legătură directă cu corespondentul RRA […]
11:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite la București, a anunțat ieri misiunea diplomatică americană din capitală. La audierea din Senatul american de luna trecută, el a arătat că România este un aliat-cheie în cadrul NATO, are o poziție strategică la Marea Neagră, oferă […]
10:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Publicarea parțială a dosarelor despre infractorul sexual Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite a stârnit critici și a intensificat analiza modului în care administrația Trump gestionează cazul. Multe detalii din miile de documente, inclusiv imagini cu celebrități și persoane publice, au fost puternic cenzurate. Cazul […]
10:10
Caterala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor pentru cei care vor să o viziteze sau să se închine # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Catedrala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor pentru cei care vor să o viziteze sau să se închine – anunță Patriarhia Română. Astfel, acest lăcaș de cult va putea fi vizitat zilnic în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, între orele 9:00 și 17:00. Biserica […]
10:00
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, își va prezenta într-o conferință de presă viziunea despre mandatul său # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Primarul general al municipiului București, Ciprian Ciucu, își va prezenta sâmbătă, într-o conferință de presă, viziunea despre mandatul său în următorii doi ani și jumătate. În declarația susținută vineri cu ocazia depunerii jurământului oficial de preluare a funcției, edilul capitalei a precizat că are în […]
10:00
Numărul de întrebări adresate în 2025 lui Putin s-a situt pe locul doi, după recordul stabilit în 2015 # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Până la sfârșitul Liniei directe, de vineri,19 decembrie, care a fost desfăşurată într-un format mixt, împreună cu o conferință de presă anuală de mare amploare, au fost primite, procesate şi centralizate aproape 3,05 de milioane de întrebări în diverse formate. Centrul care a procesat întrebările a primit aproximativ 3,05 […]
09:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%, în timp ce în cazul motorinei preţul mediu a scăzut cu aproape 6%. În Bucureşti, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7,24 lei şi 7,35 lei, în timp ce […]
Ieri
09:00
În timp ce ne pregătim frenetic pentru sezonul festiv, credem că este deja timpul să ne îndreptăm atenția către tendințele care vor defini decorul de Crăciun din acest an. În 2025, decorațiunile de Crăciun se concentrează pe infuzarea unui amestec de nostalgie jucăușă și motive naturale în spațiul de locuit. De la șosete brodate la […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Două accidente rutiere produse în județele Călărași și Iași marchează această dimineață. Este și ceață pe patru autostrăzi, dar și pe drumurile din peste 20 de județe ale țării. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Alexandru Andronache: În județul […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, se va întâlni în Miami cu reprezentanții președintelui SUA, Steve Witkoff și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, pentru a discuta despre reglementarea paşnică a conflictului din Ucraina, potrivit unei surse rusești. Trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, va vizita Miami, […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Statele Unite au lansat o serie de atacuri aeriene împotriva grupării Statul Islamic în Siria, ca răspuns la uciderea a doi soldați americani. Președintele Donald Trump a declarat că SUA aplică „o ripostă severă, așa cum a fost promis” și că acțiunea are sprijinul deplin al guvernului sirian. Armata […]
08:20
Vor avea loc în toată țara ceremonii și manifestări dedicate marcării a 36 de ani de la Revoluție # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – La Timișoara vor suna sâmbătă, la ora 12:00, sirenele libertății pentru a marca 36 de ani de la declararea primului oraș liber de comunism din România pe data de 20 decembrie 1989. Muncitorii de pe toate platformele industriale au intrat în grevă […]
08:20
Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde euro între anul 2013 şi prima jumătate a lui 2025 # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada cuprinsă între anul 2013 şi prima jumătate a lui 2025. Datele sunt cuprinse într-o analiză publicată pe internet de un reprezentant al Băncii Naţionale. Acesta apreciază […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Arina Petrovici Matei – Tronsonul Focşani-Adjud, de aproximativ 50 de kilometri, parte a Autostrăzii Moldovei, va fi deschis circulaţiei săptămâna viitoare, marţi. Aflat astăzi în vizită pe şantier, alături de autorităţi locale şi judeţene, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că proiectul aduce un impuls economic regiunii şi […]
08:20
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că este în favoarea alegerii primarilor într-un singur tur # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 decembrie) – Realizator: Mirela Ursache – Premierul Ilie Bolojan a reafirmat într-un interviu TV că este în favoarea alegerii primarilor într-un singur tur. El susține că doar acest tip de scrutin favorizează stabilitatea în funcție și forțează partidele să se unească pentru a forma alianțe mai mari. Ilie Bolojan: Alegerile dintr-un […]
02:20
Sâmbătă, 20 decembrie, în calendarul popular românesc este marcată Sărbătoarea Ignatului, sau Ihnatul, Ignatul porcilor sau Inătoarea, care deschide, conform credinţelor populare, suita sărbătorilor de iarnă care se încheie cu Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul. Fără o legătură directă cu această tradiţie, în religia creştin-ortodoxă este prăznuit, în această zi, Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, urmaş al […]
19 decembrie 2025
23:50
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind creșterea salariului minim brut pe țară # Rador
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind creșterea salariului minim brut pe țară de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie anul viitor, reprezentând o creștere de 6,8%. În nota de fundamentare se estimează că majorarea va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării, consolidarea […]
23:40
Uniunea Europeană intenționează să semneze luna viitoare acordul Mercosur cu țările din America Latină # Rador
Uniunea Europeană intenționează să semneze luna viitoare acordul Mercosur cu țările din America Latină, în pofida amânării decise ieri la summit-ul de la Bruxelles. Acordul este așteptat de o mare parte a sectoarelor economice europene, dar contestat vehement de fermieri. În România, fermierii îi cer președintelui Nicușor Dan să analizeze mai profund acordul și efectele […]
23:40
Patru traficanți au fost prinşi în București în timp ce transportau, în două valize, 20 de kg de canabis aduse din Spania. Traficanții, cu vârste cuprinse între 21 și 40 de ani, au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de risc și complicitate la această infracțiune. Substanța interzisă, ambalată în pungi, a fost introdusă […]
23:10
Ucraina a început astăzi, în Statele Unite, o nouă rundă de discuții cu oficialii americani despre pacea cu Rusia. Negociatorii americani se vor întâlni apoi, în acest weekend, cu cei ruși. Între timp, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia nu renunță la condițiile sale și că totul depinde acum de ucraineni. Reporter: Laurențiu Văduva […]
22:50
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite al Americii la București # Rador
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite al Americii la București, a anunțat astăzi misiunea diplomatică americană din România. Pe 19 noiembrie, la audierea în Senatul Statelor Unite, diplomatul a arătat că țara noastră este un aliat-cheie în cadrul NATO, are o poziție strategică la Marea Neagră, oferă mari oportunități […]
22:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că o păstrează pe Diana Buzoianu în funcția de ministru al mediului # Rador
Premierul Ilie Bolojan a declarat în această seară că o păstrează pe Diana Buzoianu în funcția de ministru al mediului. Într-un interviu televizat, el a precizat că problema apei din județul Prahova a fost provocată de viciile din sistem, care nu vor fi eliminate dacă Diana Buzoianu va fi demisă. Ilie Bolojan: Ceea ce s-a […]
22:20
ANAF a aplicat amenzi totale în valoare de aproape 18 milioane de lei pentru nerespectarea plafonării prețurilor la alimentele de bază # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală a aplicat amenzi totale de aproape 18 milioane de lei pentru nerespectarea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Controalele au vizat 19 operatori economici, precum și punctele de lucru aparținând acestora. ANAF anunță că acțiunile de monitorizare continuă și în perioada sărbătorilor, când riscul de scumpiri nejustificate este mai mare. […]
21:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, pentru a discuta modalități de stimulare a creșterii economice și atragere a investițiilor, precum și pentru a valorifica oportunitățile oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene. Tot astăzi, Republica Moldova a semnat un acord de […]
21:30
Diana Șoșoacă își exprimă disponibilitatea de a unifica forțele suveraniste într-un pol politic comun # Rador
Președintele partidului SOS România, Diana Șoșoacă, își exprimă disponibilitatea de a unifica forțele suveraniste într-un pol politic comun, capabil să preia puterea în România. Ea le propune într-o scrisoare deschisă președintelui POT, Anamaria Gavrilă, și liderului AUR, George Simion, semnarea unui protocol de colaborare și a unui acord de neagresiune între cele trei formațiuni. Între […]
21:00
Marco Rubio le‑a spus reporterilor că ar putea participa sâmbătă la o parte din discuțiile privind Ucraina # Rador
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, le‑a spus reporterilor că ar putea participa sâmbătă la o parte din discuțiile privind Ucraina, care au loc la Miami, adăugând că rundele de negocieri se desfășurau vineri și sâmbătă. Negociatorii ucraineni pentru pace urmau să înceapă vineri o nouă rundă de discuții cu echipa americană pe […]
20:50
Comitetul politic al USR a validat propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei # Rador
Comitetul politic al USR, întrunit online, a validat propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei. Actualul ministru al economiei, Radu Miruță, este propus pentru funcția de ministru al apărării, urmând să ocupe și poziția de vicepremier. În comunicatul remis presei, președintele formațiunii, Dominic Fritz, precizează că, prin aceste propuneri, USR arată din nou că […]
20:40
AUR a depus la Parlament două moțiuni simple la adresa miniştrilor Justiției și de Interne. Semnatarii documentelor reclamă abuzurile din cele două domenii, intervențiile în procesul electoral sau disfuncționalitățile din Justiție. Cele două documente vor fi dezbătute și votate la începutul săptămânii viitoare, înainte de vacanța parlamentară, relatează Amalia Bojescu. Reporter: Moțiunea simplă depusă de […]
19:10
Marco Rubio a spus că s-au făcut progrese în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina, dar că mai este mult de lucru # Rador
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat vineri că discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina nu urmăresc impunerea unui acord nimănui, adăugând că s-au înregistrat progrese, dar că mai este mult de lucru. Vorbind reporterilor la o conferință de presă, dl Rubio a spus că ultimele chestiuni rămase sunt întotdeauna cele mai […]
18:20
Ciprian Ciucu, primarul general ales al capitalei, a depus, în această seară, jurământul oficial de preluare a funcţiei. El a declarat, cu această ocazie, că în scurtul mandat pe care îl are, de doi ani şi câteva luni, are în vedere o serie de reforme, menite să echilibreze Bucureştiul şi să pună în practică dezvoltarea […]
18:10
Premiere cinematografice, concerte-eveniment, transmisiuni religioase și ediții aniversare de colecție, pe TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR INFO și TVR Folclor, în zilele de 24–27 decembrie De Crăciun, Televiziunea Română propune o grilă dedicată întregii familii, cu producții în premieră, concerte remarcabile, transmisiuni religioase de la București și Vatican, mari artiști ai […]
18:10
Cea de a IV-a ediție a GALEI PREMIILOR MUSICRIT va avea loc în luna ianuarie la Ateneul Român # Rador
GALA PREMIILOR MUSICRIT – singura gală ce recompensează Excelența – atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică – va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român. Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George […]
17:30
Autoritatea Electorală Permanentă a virat aproape 20 de milioane de lei în conturile partidelor politice # Rador
Autoritatea Electorală Permanentă a virat în această lună aproape 20 de milioane de lei în conturile partidelor politice. Cele mai mari sume au revenit Partidului Social Democrat – 6,5 milioane de lei, urmat de AUR, cu 3,9 milioane şi de Partidul Naţional Liberal, care a primit 3,6 milioane de lei. Uniunea Salvaţi România a încasat […]
16:40
Vladimir Putin a spus că Rusia ar putea lua în considerare oprirea atacurilor asupra Ucrainei dacă aceasta organizează alegeri # Rador
Rusia este pregătită să ia în considerare garantarea securității și renunțarea la lovituri în adâncimea teritoriului ucrainean dacă Kievul organizează alegeri, a declarat vineri președintele rus, Vladimir Putin, în cadrul conferinței sale anuale de presă de la final de an. Acesta a spus că cetățenii ucraineni care locuiesc în Rusia ar trebui, de asemenea, să […]
16:40
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a fost învestit astăzi în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, după depunerea jurământului în faţa consilierilor judeţeni. El a declarat că renunţă la ambiţiile politice, concentrându-se exclusiv pe obiective administrative, menite să susţină dezvoltarea judeţului. La ceremonie au participat lideri PSD şi reprezentanţi ai administraţiei locale. Peste o […]
16:40
Estimările guvernului japonez arată că 18.000 de oameni ar putea muri într-un mega-cutremur în Tokyo, un eveniment considerat probabil în următorii 30 de ani. Aceasta este o cifră cu 5.000 mai mică decât ultima estimare, făcută în urmă cu peste un deceniu, scăderea fiind atribuită în mare parte îmbunătățirilor în protecția antiseismică. Totuși, obiectivul guvernului […]
16:00
Ministrul educaţiei a anunţat că a semnat ordinul pentru aprobarea programelor şcolare la nivel liceal # Rador
Ministrul educaţiei, Daniel David, a anunţat, astăzi, că a semnat ordinul pentru aprobarea programelor şcolare la nivel liceal. Potrivit unui comunicat, în acest moment au fost aprobate 87 de programe dintr-un total de 104, urmând să fie aprobate încă 17. Nu se precizează în comunicat despre care discipline este vorba, în afară de cele de […]
