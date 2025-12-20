NATO a apreciat faptul că Republica Cehă ar putea continua să furnizeze muniţie Ucrainei (Ukrinform)

09:00

În timp ce ne pregătim frenetic pentru sezonul festiv, credem că este deja timpul să ne îndreptăm atenția către tendințele care vor defini decorul de Crăciun din acest an. În 2025, decorațiunile de Crăciun se concentrează pe infuzarea unui amestec de nostalgie jucăușă și motive naturale în spațiul de locuit. De la șosete brodate la […]