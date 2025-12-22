Accident cu trei victime pe Șoseaua Bucium din Iași

06:50

Unitatea medicală se bazează pe rezerva de stat. Rezultatele noilor analize sunt așteptate mâine. Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași funcționează de trei zile în regim de avarie, după ce s-a descoperit că apa din rețeaua spitalului este contaminată cu bacterii. Criză a dus la sistarea internărilor și la transferul a zeci de pacienți [...]