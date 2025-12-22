Atenție, șoferi! Patru accidente rutiere în doar câteva ore pe drumurile din județul Iași
IasiTV Life, 22 decembrie 2025 06:10
Județul Iași a fost scena unei serii de incidente rutiere grave care au avut loc ieri, începând cu orele prânzului. Patru accidente soldate cu victime au mobilizat echipajele de urgență în mai multe localități. Șirul evenimentelor a început la Miroslovești, pe DJ 208L, unde un autoturism s-a răsturnat. Șoferul, singura persoană aflată în mașină, a [...]
• • •
Acum 5 minute
06:40
Topul preferințelor culinare: Iașul a rămas fidel șaormei, Clujul a ales sosul de usturoi # IasiTV Life
Anul acesta, preferințele culinare ale românilor au fost dominate de șaorma și burgeri, conform datelor centralizate de platformele de livrare. În timp ce marile orașe au rămas fidele preparatelor de tip fast-food, anumite regiuni au surprins prin specificul local. La Pitești, spre exemplu, ciorbele au fost fruntașe în topul comenzilor, în timp ce la Cluj-Napoca, [...]
Acum 15 minute
06:30
Anunț surpriză la Ministerul Educației! Ministrul ia în calcul plecarea din funcție în 2026 # IasiTV Life
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat recent, într-o intervenție la TVR INFO, că analizează posibilitatea de a părăsi portofoliul în anul 2026. Acesta a explicat că mandatul său, gândit inițial pentru o perioadă de doar câteva luni, a fost prelungit succesiv pentru a asigura stabilitatea sistemului în momente-cheie, precum începerea anului școlar sau evaluările Comisiei [...]
Acum 30 minute
06:20
Un pompier din Botoșani a donat casa moștenită de la bunici unei familii cu șapte copii # IasiTV Life
Plutonierul adjutant Gheorghe Cozmolici, de la Stația de Pompieri Săveni, și soția sa, Bianca, au oferit o lecție de solidaritate rar întâlnită. În urmă cu un an și jumătate, când o familie cu șapte copii — foști vecini de scară — a fost amenințată cu evacuarea din locuința închiriată, cei doi soți au intervenit decisiv. [...]
Acum o oră
06:10
Atenție, șoferi! Patru accidente rutiere în doar câteva ore pe drumurile din județul Iași # IasiTV Life
Județul Iași a fost scena unei serii de incidente rutiere grave care au avut loc ieri, începând cu orele prânzului. Patru accidente soldate cu victime au mobilizat echipajele de urgență în mai multe localități. Șirul evenimentelor a început la Miroslovești, pe DJ 208L, unde un autoturism s-a răsturnat. Șoferul, singura persoană aflată în mașină, a [...]
06:00
Spectacol exclusiv pentru clienții Casa Auto Iași, înainte de deschiderea publică a galeriei Follow the ART # IasiTV Life
Înainte de deschiderea oficială a galeriei pentru publicul larg, clienții Casa Auto Iași s-au bucurat, în seara de 18 decembrie, de un eveniment exclusiv organizat în showroom-ul Mercedes-Benz, transformat pentru o seară într-o veritabilă galerie de artă contemporană. Evenimentul a fost conceput ca un spectacol complet, realizat cu sprijinul comunității artistice ieșene, reunind muzica, arta [...]
06:00
Un grav accident rutier a avut loc duminică seară în municipiul Iași, pe Șoseaua Bucium, în zona hotelului Pleiada. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau, în total, patru persoane. La fața locului au intervenit de urgență opt subofițeri din cadrul Detașamentului 2 cu o autospecială de stingere și un [...]
Ieri
11:40
INVITAT / Pr. Paroh NECULAI DORNEANU – Parohia "Sf. Martiri Brâncoveni" Iași
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Ambii candidați pentru postul de manager la Palatul Culturii au picat examenul de management # IasiTV Life
Ambii candidați pentru postul de manager la Palatul Culturii au picat examenul de management. Ministerul Culturii a publicat rezultatele finale ale concursului de proiecte de management organizat pentru Complexul Muzeal Național „Moldova" (CMNM). Conform datelor furnizate de secretariatul comisiei, niciunul dintre candidații înscriși nu a reușit să obțină media minimă necesară pentru a prelua conducerea [...]
18:20
Între 3 decembrie 2025 și 26 ianuarie 2026, în toate magazinele Kosarom, te așteaptă reduceri la o selecție specială de produse perfecte pentru mesele de sărbători. De la specialități afumate și cârnați gustoși, până la carne proaspătă pentru rețetele tradiționale. Dacă îți faci planurile pentru meniul festiv, promoțiile Kosarom îți vin în întâmpinare. Poți pregăti platouri [...]
17:30
INVITAT / EDUARD FERARIU – Președinte Partida Romilor Pro-Europa filiala Iași
17:10
INVITAT / TRAIAN DOBRE – Președinte AIPMM Iași
17:10
INVITAT / VIOLETA CINCU – Producator general Radio Hit
14:10
Se apropie sezonul cadourilor și dacă îți dorești să oferi ceva cu adevărat special celor dragi, nimic nu se compară cu un colier artizanal. Pe Artynos, întreaga categorie de coliere este alcătuită exclusiv din creații handmade realizate de artizani talentați din România, fiecare piesă exprimând originalitate, poveste și atenție la detalii imposibil de găsit în bijuteriile [...]
06:50
Speranțe pentru finalul crizei apei la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: Nivelul de clor a revenit la normal, se așteaptă ultimele teste biologice # IasiTV Life
După aproape o săptămână de restricții severe, situația de la cel mai mare spital de copii din Moldova pare să se stabilizeze. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că ultimele probe indică o concentrație de clor în limite normale, după ample proceduri de dezinfecție a rețelei. Criza a început în urmă cu șase zile, când [...]
06:40
Deblocare de posturi în spitale: Ministerul Sănătății dă undă verde concursurilor pentru posturile vacante # IasiTV Life
Ministerul Sănătății a anunțat o serie de modificări legislative majore menite să combată deficitul de personal din sistemul medical. Printre cele mai importante măsuri se numără posibilitatea organizării imediate de concursuri pentru posturile vacante, dar și prelungirea dreptului de a cumula pensia cu salariul pentru profesioniștii din sănătate și educație până la finalul anului 2026. [...]
06:30
Situație absurdă la Spitalul Județean Botoșani: Sute de paturi noi, blocate pe holuri pentru că sunt prea late pentru ușile saloanelor # IasiTV Life
O investiție masivă, menită să modernizeze condițiile de spitalizare la Spitalul Județean „Mavromati", s-a transformat într-un absurd blocaj logistic. Unitatea medicală a achiziționat 600 de paturi de ultimă generație, în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro, însă la livrare s-a constatat o problemă elementară: mobilierul este cu trei centimetri mai lat decât ușile saloanelor. [...]
06:20
Crăciun cu speranță la Cotnari: Polițiștii ieșeni au adus daruri pentru 18 copii din familii vulnerabile # IasiTV Life
Spiritul sărbătorilor a ajuns în comuna Cotnari prin intermediul unei acțiuni umanitare de amploare. 18 copii din localitate au primit vizita polițiștilor ieșeni, care au schimbat pentru o zi rigoarea uniformei cu rolul de mesageri ai generozității. Acțiunea a fost coordonată de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași, prin Serviciul Cabinet și Biroul de Analiză [...]
06:20
Adolescentă de 15 ani, victima unei rețele de exploatare sexuală și violență. Abuzurile, filmate și distribuite online # IasiTV Life
Doi tineri au fost reținuți de procurorii DIICOT Iași, fiind acuzați de o agresiune de o violență extremă asupra unei minore de 15 ani. Incidentul, petrecut în luna noiembrie pe un teren viran din județ, a ieșit la iveală după ce imaginile cu abuzul au fost distribuite pe rețelele de socializare. Potrivit anchetatorilor, în timp [...]
18 decembrie 2025
18:00
Casa Auto Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” la a doua ediție a unui parteneriat unic dedicat artei și performanței # IasiTV Life
Casa Auto Iași anunță continuarea parteneriatului cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași și deschiderea expoziției Follow the ART, un proiect care transformă Mall Auto într-o galerie de artă contemporană. Ajuns la al doilea an de colaborare, acest parteneriat își propune să susțină și să promoveze talentul artistic ieșean, oferind studenților și tinerilor [...]
15:20
INVITAT / GHEORGHE HRIȚCU – Primarul comunei Scobinți
06:40
Grupul Metinvest, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov, a anunțat finalizarea achiziției ArcelorMittal Tubular Products Iași pe data de 16 decembrie. Tranzacția, care a primit undă verde de la Comisia Europeană și Consiliul Concurenței din România, marchează deschiderea primei unități de producție a grupului în țara noastră. Unitatea din Iași, cu o capacitate de 240.000 [...]
06:30
Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion: Răcire semnificativă și cele două variante anunțate de ANM # IasiTV Life
Meteorologii anunță o schimbare majoră a vremii începând cu 22 decembrie, însă prognoza pentru intervalul 24-27 decembrie rămâne marcată de un grad ridicat de incertitudine. Potrivit ANM, încetinirea vortexului polar va permite unei mase de aer rece să coboare peste Europa, inclusiv deasupra României, dar intensitatea răcirii și apariția ninsorilor depind de lupta dintre două [...]
06:20
Siguranța pe trotuarele din Iași este pusă sub semnul întrebării după un incident alarmant. Un elev de 10 ani a devenit victima inconștienței unui utilizator de trotinetă electrică. Lovit în plin în timp ce mergea spre casă, minorul a fost dus la spital de părinți pentru a exclude orice traumatism intern sever. Potrivit martorilor, cel [...]
17 decembrie 2025
17:00
INVITAT / Stan Darius – Creator de Conținut
17:00
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași
15:20
De ani buni, trăim iarna la intensitate maximă, alături de voi — pe pârtie, la schi, în natură.Din dorința de a duce această experiență mai departe, am creat un loc unde pasiunea pentru schi întâlnește confortul desăvârșit. Așa a prins viață Strindberg Boutique Hotel — locul unde fiecare detaliu poartă amprenta aceleiași griji și pasiuni care [...]
13:30
Bărbatul cu care Rodica Stănoiu ar fi avut o relație, prima reacție după valul de acuzații # IasiTV Life
Marius Calotă, bărbatul despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a transmis prima reacție publică, după valul de informații apărute în ultimele zile, pe fondul anchetei penale deschise privind moartea acesteia și al deshumării trupului. Vedeți și Sindromul Grinch: de ce a devenit Crăciunul o [...]
11:50
Crăciunul nu mai este, pentru mulți, o perioadă de liniște și bucurie, ci una a presiunii emoționale. Datele arată că aproape 8 din 10 oameni resimt un nivel crescut de stres în timpul sărbătorilor, iar psihologii vorbesc despre un fenomen tot mai frecvent: „Christmas Blues". Vedeți și Crăciun cu bucurie, adus de angajații Antibiotice Iași [...]
10:30
Crăciun cu bucurie, adus de angajații Antibiotice Iași pentru 100 de copii din familii numeroase # IasiTV Life
Anul acesta, când Antibiotice Iași aniversează 70 de ani de când aduce speranță pentru sănătatea oamenilor de pretutindeni, grija pentru comunitate s-a concretizat și prin continuarea proiectului „Dăruiește din suflet! Fii și tu Moș Crăciun!". Aflat la cea de-a 13-a ediție, proiectul, prin care angajații aduc speranță și bucurie în prag de sărbători, a reunit [...]
10:00
Ateneul Național din Iași vă invită la o serie de concerte magice dedicate sărbătorilor de iarnă, susținute de cei 3 Tenori ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu. Într-un cadru festiv și solemn, evenimentele vor celebra spiritul Crăciunului și al Noului An, oferind publicului momente emoționante în diverse forme muzicale. Vedeți și Care [...]
09:50
Un plan de mobilitate pentru zona metropolitană Iași, urgența „zero” pentru cei 500.000 de locuitori # IasiTV Life
Reprezentanții PSD Iași spun că una dintre cele mai importante aglomerări din România, zona metropolitană Iași, se confruntă cu o mare problemă: congestia din traficul auto. Din care rezultă efecte devastatoare: creșterea duratei de deplasare, majorarea costurilor și o tot mai mare poluare. Pe scurt, dacă petreci ore în trafic, plătești mai mult pentru transport [...]
09:40
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași l-au reținut ieri pe Corneliu Gașpar, profesor al Universității de Științele Vieții, sub acuzația de viol. La câteva ore după reținere, Judecătoria Iași a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Corneliu Gașpar are 57 de ani și [...]
07:30
Un bărbat din județul Iași a fost arestat preventiv sub acuzația de violență în familie, după ce și-a atacat partenera cu o brutalitate ieșită din comun. Incidentul a avut loc în localitatea Belcești, unde cuplul se mutase recent alături de cei patru copii. Pe fondul consumului de alcool și al unor acuzații de infidelitate, individul [...]
06:30
Un accident rutier grav s-a produs ieri la ieșirea din municipiul Bârlad, pe direcția Trestiana, unde două autoturisme au intrat în coliziune frontală.
06:30
Un moment de neatenție s-a sfârșit tragic în județul Bacău. Un bărbat de 40 de ani a murit electrocutat în timp ce monta instalațiile luminoase de Crăciun pe clădirea care servea atât ca locuință a șefului, cât și ca sediu al firmei. Incidentul s-a petrecut în timpul programului, într-un sat de lângă Onești, și este [...] The post Tragedie de Sărbători: Bărbat electrocutat în timp ce monta luminițe pe casa șefului first appeared on IasiTV Life.
06:20
Grav accident rutier: Cinci victime și intervenție de urgență cu elicopterul SMURD Iași # IasiTV Life
Un grav accident rutier a avut loc marți pe Drumul Național 2 (DN 2), la kilometrul 356+100, în extravilanul comunei Nisiporești, județul Neamț. Incidentul a implicat o coliziune în lanț între trei autoturisme, soldată cu cinci victime. Trei dintre persoanele rănite au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Pentru preluarea cazului cel mai grav, a fost [...] The post Grav accident rutier: Cinci victime și intervenție de urgență cu elicopterul SMURD Iași first appeared on IasiTV Life.
16 decembrie 2025
16:50
INVITAT / CĂTĂLIN LUPU – Primarul comunei Ciurea The post DEZBATEREA ZILEI / Final de an pentru investițiile din Ciurea first appeared on IasiTV Life.
16:50
INVITAȚI / Ovidiu Florea – Manager Oxygen Sports & SPAMihaela-Alina Rădeanu – Dietetician autorizat CDR The post DAREA DE SEAMĂ / Prioritate pentru calitatea vieții first appeared on IasiTV Life.
16:50
INVITAT / CRISTIAN STOICA – Director general CTP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / TRANSPORTUL PUBLIC DE SĂRBĂTORI first appeared on IasiTV Life.
12:30
Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082 magazine, 957 tone de alimente donate. Un Crăciun mai liniștit pentru peste 130.000 de persoane vulnerabile. # IasiTV Life
Ediția de Crăciun 2025 a Colectei Naționale de Alimente, desfășurată între 5–7 decembrie, a demonstrat încă o dată cât de puternică este solidaritatea atunci când oamenii aleg să se implice împreună. Organizată de Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele 9 Bănci Regionale, campania a reunit, din nou, oameni din toată țara [...] The post Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082 magazine, 957 tone de alimente donate. Un Crăciun mai liniștit pentru peste 130.000 de persoane vulnerabile. first appeared on IasiTV Life.
09:30
Opera Națională Română din Iași a stabilit programul primelor spectacole care vor avea loc în 2026. Vedeți și Calendar școlar: Începe numărătoarea inversă pentru vacanța de iarnă Iată programul acestora. Fii alături de noi pe Facebook The post Care vor fi primele spectacole din 2026 la Opera Iași? first appeared on IasiTV Life.
06:30
În pragul Sărbătorilor, când comerțul ilegal cu materiale pirotehnice înflorește, forțele de ordine trag un semnal de alarmă legat de pericolul acestor produse. Un bărbat de 47 de ani din Bacău a fost prins în flagrant deținând într-un depozit 4 tone de petarde, marfă interzisă de lege în România, estimată la 120.000 de lei. Captura [...] The post Patru tone de materiale explozive, găsite la un bărbat din Bacău first appeared on IasiTV Life.
06:20
Două greșeli și un act provizoriu l-au lăsat fără identitate pe un bărbat din Botoșani # IasiTV Life
Un locuitor al comunei Todireni, județul Botoșani, trăiește un coșmar birocratic de peste un an, după ce două erori succesive comise de administrația locală i-au anulat practic identitatea legală. Fără un certificat de naștere valid, bărbatul nu își mai poate dovedi existența, fiind nevoit să aștepte un termen în instanță programat abia în 2026. Problema [...] The post Două greșeli și un act provizoriu l-au lăsat fără identitate pe un bărbat din Botoșani first appeared on IasiTV Life.
06:00
De la cârnați la vin și cozonaci: Iată cât trebuie să scoateți din buzunar pentru meniul de Crăciun în acest an # IasiTV Life
Ați decis să nu petreceți Crăciunul în bucătărie? Iată cât costă cele mai populare alternative la gătitul acasă, în contextul scumpirilor din 2025. Opțiunea 1: Meniul gata făcut (catering) Cei care aleg să comande preparatele gata făcute vor dubla, în medie, costul ingredientelor. Un pachet tradițional de Crăciun (platou rece, platou cald și cozonaci) costă [...] The post De la cârnați la vin și cozonaci: Iată cât trebuie să scoateți din buzunar pentru meniul de Crăciun în acest an first appeared on IasiTV Life.
05:50
ApaVital asigură ieșenii: Apa din rețeaua publică este sigură. Investigațiile vizează Spitalul de Copii # IasiTV Life
Deși ApaVital susține că apa potabilă livrată în municipiul Iași respectă toți parametrii de calitate, situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” este în continuare critică. Internările și operațiile au fost suspendate în urma descoperirii unei bacterii și a nivelurilor anormale de clor în rețeaua spitalului, problemă ce a dus la redirecționarea a zeci [...] The post ApaVital asigură ieșenii: Apa din rețeaua publică este sigură. Investigațiile vizează Spitalul de Copii first appeared on IasiTV Life.
05:40
Trei zile de muzică de excepție la Iași: Filarmonica „Moldova” pregătește concerte de cameră și spectacole vocal-simfonice de Crăciun # IasiTV Life
Filarmonica „Moldova” din Iași invită publicul la o serie de trei evenimente muzicale de înaltă ținută care vor marca perioada premergătoare Crăciunului. Concertele, programate pentru 17, 19 și 20 decembrie 2025, aduc în fața ieșenilor atât rafinamentul muzicii de cameră, cât și magia tradițională a spectacolelor vocal-simfonice de sărbători. Miercuri, 17 decembrie, ora 19:00, Aula [...] The post Trei zile de muzică de excepție la Iași: Filarmonica „Moldova” pregătește concerte de cameră și spectacole vocal-simfonice de Crăciun first appeared on IasiTV Life.
15 decembrie 2025
16:20
INVITAT / Prof.univ.Dr. GRIGORE TINICĂ – Medic primar Chirurgie Cardiovasculară The post EU SĂNĂTOS / ANEVRISMUL DE AORTĂ – Diagnostic, risc și tratament chirurgical first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAT / ALIN AIVĂNOAEI – Director general SC Termo Service Iași The post DEZBATEREA ZILEI / SE SCUMPEȘTE CALDURA first appeared on IasiTV Life.
06:50
Unitatea medicală se bazează pe rezerva de stat. Rezultatele noilor analize sunt așteptate mâine. Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași funcționează de trei zile în regim de avarie, după ce s-a descoperit că apa din rețeaua spitalului este contaminată cu bacterii. Criză a dus la sistarea internărilor și la transferul a zeci de pacienți [...] The post Apa contaminată blochează Spitalul de Copii Iași: 24 de pacienți, redirecționați first appeared on IasiTV Life.
