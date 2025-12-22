Consultări accesibile 24/7 fără limită de timp pentru articole educaționale

01:30

Un studiu MIT sugerează că 11,7% din forța de muncă din SUA poate fi înlocuită de inteligența artificială, reprezentând un impact financiar semnificativ. Indicele Iceberg analizează expunerea locurilor de muncă la AI, evidențiind domeniile afectate și nevoia de recalificare profesională. Un studiu MIT arată că AI poate înlocui 11,7% din forța de muncă din SUA,