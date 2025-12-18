Gheorghe Falcă, despre acordul din coaliție: Ne vom atinge țintele asumate în fața UE
RFI, 18 decembrie 2025 10:30
Măsurile stabilite de coaliție vor ajuta România să se încadreze în țintele asumate în fața Uniunii Europene. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, după ce liderii formațiunilor aflate la guvernare au ajuns la un acord. Salariul minim va crește anul viitor, parlamentarii și partidele pierd 10% din venituri, impozitul minim pe cifra de afaceri scade la 0,5%, iar cheltuielile în administrația centrală vor fi reduse cu 10%, fără a fi afectate salariile de bază.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 15 minute
10:30
Măsurile stabilite de coaliție vor ajuta România să se încadreze în țintele asumate în fața Uniunii Europene. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, după ce liderii formațiunilor aflate la guvernare au ajuns la un acord. Salariul minim va crește anul viitor, parlamentarii și partidele pierd 10% din venituri, impozitul minim pe cifra de afaceri scade la 0,5%, iar cheltuielile în administrația centrală vor fi reduse cu 10%, fără a fi afectate salariile de bază.
Acum 2 ore
09:10
Protest public a zeci de instituții și nume din presă după atacurile „repetate și agresive” la adresa Recorder din partea unor magistrați și ale unor televiziuni, după documentarul „Justiție capturată”.
Acum 4 ore
08:40
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european, s-a declarat “șocată” de dezvăluirile făcute în documentarul Recorder. Spune că s-ar fi așteptat ca autoritățile din sistem să verifice aspectele sesizate, nu să aplice “metode vechi, comuniste, de intimidare” (Biziday) # RFI
De la Laura Vicol la Lia Savonea: cum să mângâiem pe creștet evaziunea fiscală cu aerul că o combatem (G4Media) - Dispariția unui dosar penal. O mamă protestează în Piața Victoriei fiindcă procurorii au pierdut dosarul despre moartea fiicei (Snoop) - Cât cheltuiesc companiile de stat cu salariile șefilor. Președintele e în top doar pe hârtie (Cotidianul) - De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”(Adevărul)
07:00
Coaliția politică a găsit compromisul în ecuația salariul minim, impozitul minim pe cifra de afaceri, bani de la buget pentru partide și parlamentari. De asemenea, la nivel politic, s-au convenit și reducerile de cheltuieli din administrație. În ansamblu, deciziile sunt luate cu jumătăți de măsură în încercarea de a nu supăra prea mult pe nimeni.
Acum 12 ore
22:10
După aproape trei ore de discuții, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și a grupului Minorităților Naționale au decis, joi, ca salariul minim să crească, să fie micșorat impozitul pe cifra de afaceri a companiilor mari și să fie reduse sumele forfetare ale parlamentarilor și subvențiile pentru partidele politice.De asemenea, reprezentanții partidelor de la guvernare au finalizat și reforma administrației publice, după aproximativ șase luni de discuții. Ședința coaliției a avut loc la Palatul Victoria.
Acum 24 ore
18:40
La 36 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989, memoria publică a evenimentelor este tot mai fragmentată, iar narațiunea revoltei anticomuniste este concurată de teorii conspiraționiste care au ajuns să domine spațiul public. Din această cauză, doar o parte mică a românilor mai consideră astăzi evenimentele din 1989 drept o revoluție, avertizează la RFI vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Mădălin Hodor.
15:30
Nicuşor Dan: Când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a delcarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în sistemul de justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă, el arătând că, în opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecţia Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar aceste lucruri trebuie dovedite. Preşedintele a arătat că a primit multe materiale, înainte de întâlnirea cu magistraţii, de luni, şi a adăugat că analiza va dura în jur de două sau trei luni. Şeful statului a mai spus că o să vedem vinovăţii şi dacă sunt, se va exprima public.
15:20
Când o investigație jurnalistică realizată de o platformă independentă strânge online milioane de vizualizări, înseamnă că jurnalismul nu a murit. Documentarul se numește "Justiție capturată", însă loc de investigații jurnalistice sunt și în alte domenii. Florinela Iosip are o experiență bogată ca reporter, concentrându-se predominant pe subiecte din educație și societate, acum prin platforma independentă Vocativ.
14:30
Ilie Bolojan: Consider că cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescriere a faptelor # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în opinia sa. cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescriere.
13:10
Ședință a coaliției de guvernare. Pe agendă: pregătirea proiectului bugetului de stat, salariul minim, reforma administrației # RFI
Liderii coaliției de guvernare se reunesc miercuri într-o nouă ședință, discuțiile urmând să vizeze, între altele, pregătirea proiectului bugetului de stat pe anul viitor, stabilirea salariului minim pe 2026 și reforma administrației publice, potrivit Agerpres.
12:00
Autoritățile medicale ale județului Cluj au anunțat că pe lângă cele două surori care s-au prezentat singure la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, în ambulatoriu și care au fost diagnosticate cu lepră, mai sunt alți opt pacienți considerați contacți direcți, care au fost supuși investigațiilor medicale.
Ieri
10:30
Palatul Culturii din Iași. Muzeul Etnografic este acum mult mai atractiv pentru copii și adolescenți. Tehnologia AR (Augmented Reality) a dat viață obiectelor de patrimoniu care dispăruseră din uzul curent și despre care nu mai existau mărturii video. Este cazul a cinci instalații țărănești:
10:10
USR acuză PSD că nu respectă înțelegerile politice din coaliție. Vicepreședintele Uniunii Salvați România Radu Mihaiu spune la RFI că social-democrații încalcă protocolul cu bună știință, după ce PSD a votat moțiunea simplă la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe tema crizei apei din județul Prahova.
09:00
Ședință tensionată în coaliție, după ce PSD a încălcat protocolul (SpotMedia) - Epopeea reformei ratate. Vorbe, nu fapte. Promisiuni versus realitate (Cotidianul) - Vicepremierul Tánczos Barna: Bugetul pentru anul 2026 se va vota în februarie. Guvernul vrea să ceară vineri 2,5 miliarde de euro din PNRR (Europa Liberă) - Patru ani de procese, judecător schimbat când era în pronunțare și sentință amânată de 23 de ori. Cum a fost tergiversat procesul unui secretar de stat cercetat de DNA (HotNews) - 17 decembrie 1989. Cea mai grea zi a Revoluției de la Timișoara. Ordinul prin care Ceaușescu a cerut ca timișorenii să fie împușcați în masă: „Spor la muncă!” (Libertatea)
02:40
Președintele României, Nicușor Dan, a avut cuvinte de laudă pentru Diaspora românească din Marea Britanie. Aflat în vizită la Londra, președintele Dan a fost prezent la recepția dată de Ambasadoarea României în Regatul Unit, Laura Popescu, cu prilejul Zilei Naționale a României.
16 decembrie 2025
17:30
Procurorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder # RFI
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate de Recorder. Marius Voineag era acuzat că a pretins „controlul asupra dosarelor”.
16:40
Christian Năsulea (economist): Românii trăiesc mai bine față de acum 10 sau 20 de ani dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt în regulă pentru toată lumea # RFI
România a depășit Italia la puterea de cumpărare, iar când vine vorba de salariul mediu anual, datele de la Eurostat arată că în România se trăiește mai bine decât în Slovacia sau Ungaria.
16:40
Grindeanu, despre votul PSD împotriva ministrei USR Diana Buzoianu: A fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că ceea ce a fost în Senat, ieri, la moţiunea simplă, unde PSD a avotat împreună cu Opoziţia împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru, el adăugând că faptul că sunt parte într-o coaliţie nu îi face să fie nişte copii puşi într-un colţ. Grindeanu a mai spus că, dacă săptămâna viitoare e vreun alt ministru care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi şi de anumite servicii esenţiale oamenii în România, în acelaşi mod vor acţiona.
15:30
Prima hartă interactivă a locurilor din Bucureşti care apar în cărţi | Proiectul, extins la Iaşi şi Braşov # RFI
„Harta Literară” este prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărţi şi a spaţiilor cu valoare literară şi propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii. Bucureştiul este primul oraş inclus în proiect, cu peste 300 de locuri documentate şi mai mult de 600 de conexiuni cu opere clasice şi contemporane sau cu episoade semnificative din istoria literaturii române.
15:30
Înființată în '87 la Timișoara, Survolaj a devenit rapid o trupă cult la începutul anilor '90. Un reper în istoria rock-ului autohton și pionierii rock-ului psihedelic din România. Marți pe 16 Decembrie, la Quantic Survolaj lansează albumul vinil "Străzi bântuite de noapte" într-un concert în Quantic. Trupa Survolaj este invitată în emisiunea RFI360!
12:50
Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc, audiat acum de procurorii DNA, într-un dosar de corupție # RFI
DNA precizează că marţi au loc două percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială. Vizat este şi fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.
12:50
Industria asigurărilor nu mai poate rămâne ancorată în modelul reactiv, concentrat pe plata despăgubirilor. Viitorul va aparține celor care previn, anticipează și construiesc reziliența", a fost concluzia generală a conferinței mondiale In2Risk 2025, la care au participat, alături de reprezentantul României, peste 1.200 de specialiști, din numeroase țări.
12:30
Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţiei Ruse de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei ”un spate în negocierile pe care le desfăşoară”. Nicuşor Dan participă ,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.
12:20
Coaliția are voința politică de a lămuri lucrurile în Justiție, declară într-un interviu la RFI ministrul de resort, Radu Marinescu (PSD). El vorbește despre modificările legislative pe care le are în vedere, în contextul scandalului declanșat de documentarul Recorder. Întrebat dacă va fi refăcută competența DNA, în sensul de a ancheta faptele de corupție ale magistraților, demnitarul a răspuns: ”Ne preocupă foarte mult să existe o formulă, indiferent care este aceea, care să fie eficientă”.
11:20
Unitatea medicală, cea mai mare din zona Moldovei ar putea reveni la activitatea normală la începutul săptămânii viitoare. Intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate după ce s-a descoperit că apa din clădire este contaminată cu bacterii periculoase. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a recoltat noi probe din secțiile afectate, iar rezultatele vor fi făcute publice pe parcursul zilei de marți, 16 decembrie.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Senatul a adoptat ieri moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul a trecut cu sprijinul PSD, partenerul de guvernare al USR, partid care o susține pe ministră. Social-democrații afirmă că au sancționat „managementul dezastruos” al Ministerului Mediului, în timp ce USR acuză o încălcare a protocolului de coaliție.
10:30
Ministrul Justiției face un apel către magistrați, după scandalul provocat de documentarul Recorder. Radu Marinescu spune într-un interviu la RFI că îi roagă pe magistrați să aibă curajul de a spune lucrurilor pe nume, dar să aducă și dovezi: ”Magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este suficient să acuzi, ci trebuie să și probezi”.
09:10
Cum a câștigat Danileț la CEDO și de ce magistrații au dreptul să vorbească public despre problemele din Justiție (PressOne) - Moțiunea a picat. Opoziția a adus mingi de fotbal, Bolojan a dat un citat despre frumusețe și prostituție, inteligență și lipsa de caracter (SpotMedia) - O demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Ce arată votul pentru moțiunea simplă (Cotidianul) - Una dintre cele mai bogate instituții de stat din România, ANRE, a pierdut intenționat un proces de 100 de milioane de lei – spune chiar departamentul juridic al ANRE, care a sesizat DNA (Hotnews)
15 decembrie 2025
17:00
CEDO a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia este definitivă și a fost luată cu zece voturi la șapte în Marea Cameră a CEDO formată din 17 judecători.
16:30
Moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii opoziției a fost respinsă după ce a primit doar 139 de voturi pentru. Erau necesare 233 de voturi pentru demiterea guvernului. Deputații și senatorii din PSD, PNL, USR și UDMR au rămas în bănci la vot, potrivit hotnews.ro.
15:40
Centrul Român OISTAT, filiala națională a Organizației Internaționale a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru a reprezentat România la World Stage Design (WSD) 2025, participarea înseamnă recunoașterea valorii artiștilor români invitați, pas important către candidatura României pentru găzduirea ediției World Stage Design din 2029. Vorbim astăzi despre acestă realizare dar și despre proiectul Stage Box cu Adrian Damian - scenograf, coordonatorul proiectului Stage Box.
15:20
Ilie Bolojan, la moţiunea de cenzură: Semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. Puteţi să criticaţi guvernul oricât doriţi, dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării, le-a spus el celor din Opoziţie. Premierul Ilie Bolojan s-a referit şi la titlul moţiunii, „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, arătând că este ”un titlu care încearcă să pună etichete nemeritate, un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă naţiune”.
15:10
Concertul „A Jazzy Christmas” - Sorin Zlat & Friends cuprinde o selecție dintre cele mai îndrăgite colinde din repertoriul național și internațional, pe ritmuri și acorduri de jazz, pop, soul, funk și gospel orchestrate într-o manieră originală de pianistul și compozitorul Sorin Zlat.
14:40
Parlamentarii au început, la ora 14.00, dezbaterile asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.
13:30
O călătorie în istoria recentă a României, alături de domnul Cătălin Ranco Pițu, procuror militar, fost șef al secțiilor militare din cadrul Parchetului General, autorul volumului ”Ruperea blestemului”, publicat anul acesta la Editura Litera.
12:40
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România și a decis că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informații și idei, fără amestecul autorităților publice, potrivit Agerpres.
11:40
Nicuşor Dan: Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşesc # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar ia cu el îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşeşte. Şeful statului precizează că, în limitele atribuţiilor sale constituţionale, va acţiona pentru „apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept”. „Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. (...). Statul de drept nu este negociabil”, mai spune Nicuşor Dan.
10:20
Critici din partea USR la adresa ministrului Justiției, după scandalul generat de documentarul Recorder. Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude, spune la RFI deputatul Stelian Ion, fost ministru de resort: ”În momentul în care s-a format Guvernul, am discutat aceste probleme, nu vă imaginați că erau necunoscute, am fost cu ele pe masă, le-am vorbit și domnul Marinescu ridica din umeri și spunea că nu a auzit de așa ceva”.
08:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba niciodată” (Recorder) # RFI
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă (HotNews) - Justiția, ruptă în două. Cine sunt semnatarii listei de susținere a magistraților din reportajul Recorder și cine sunt marii absenți (Adevărul) - cu Diana Buzoianu: Nu m-am născut ministru. Pot să plec mâine liniștită și să lucrez în domeniul privat (SpotMedia) - Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe străzi” (Adevărul)
06:50
Adevărul despre gap-ul de TVA: miliarde de euro rămân în conturile și buzunarele unor firme și cetățeni # RFI
Specialiștii în fiscalitate au așteptat cu nerăbdare să vadă rezultatele pentru România ale raportului Comisiei Europene referitor la gap-ul de TVA, capitol la care România este de mulți ani pe primul loc în Uniunea Europeană sperând într-o îmbunătățire a procentajului. Gap-ul de TVA, se știe deja, reprezintă diferența dintre cât ar trebui să încaseze bugetul de stat din TVA și cât încasează efectiv.
04:40
"Nu se poate ca noi să plătim taxe și impozite și să suportăm creșterea de TVA când deficitul bugetar este la corupți în buzunar" (Foto-reportaj) # RFI
Mii de persoane au protestat, duminică, în fața Guvernului, pentru independența justiției. A fost a 5-a zi consecutivă de proteste, după dezvăluirile din documentarul Recorder, care a arătat cum corupția a pus stăpânire pe justiție. Protestatarii au cerut demisia șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a conducerii DNA și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, în mandatul căruia au avut loc faptele devoalate de Recorder în documentarul "Justiție Coruptă".
14 decembrie 2025
22:30
În Timișoara, protestele pentru independența justiției au continuat duminică seară, într-un cadru neobișnuit de intim pentru un oraș obișnuit să umple bulevarde atunci când iese în stradă. Piața Țarcului, singurul colț de centru neatins de Târgul de Crăciun, s-a transformat într-un amfiteatru civic, chiar sub ferestrele Palatului Dicasterial, sediul instanțelor timișorene.
14:20
Noi proteste anunțate în București și în mai multe orașe. Se așteaptă o mobilizare mai mare decât în zilele precedente # RFI
După o seară de sâmbătă marcată de o prezență numeroasă în Piața Victoriei, protestele generate de documentarul „Justiție capturată” continuă duminică, 14 decembrie, în București și în alte orașe din România.
13:40
Președintele României, Nicușor Dan, se află luni și marți în Finlanda, unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est și va avea o serie de întrevederi oficiale cu reprezentanți ai guvernului și industriei de apărare finlandeze.
13 decembrie 2025
21:20
Protestele pentru reformarea Justiției continuă în București și în alte orașe. A patra zi de manifestații # RFI
Protestele declanșate după apariția documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, au continuat sâmbătă pentru a patra zi consecutiv. În București, manifestanții au început să se adune în Piața Victoriei de la ora 18:30. Mobilizări similare sunt anunțate și în alte orașe din țară, precum și în diaspora.
14:30
Protestele declanșate după apariția documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continua și în weekend, în București și în mai multe orașe din România. Manifestanții cer reformarea Legilor Justiției și demiterea celor considerați responsabili pentru abuzurile semnalate în sistemul judiciar.
12:30
Confiscare în premieră în România: buldozer folosit la gestionarea ilegală a deșeurilor, depistat cu drona # RFI
Garda de Mediu a confiscat pentru prima dată un utilaj în urma unei acțiuni de monitorizare cu dronă. Anunțul a fost făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu, care a precizat că utilajul aparținea unei primării și era folosit ilegal pentru manipularea unor mari cantități de deșeuri.
09:30
Internările la Spitalul de Copii din Iași au fost suspendate. Bacterie periculoasă depistată în rețeaua de apă # RFI
Internările și intervențiile programate au fost suspendate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce analizele Direcției de Sănătate Publică au identificat probleme grave în rețeaua de apă a unității medicale.
12 decembrie 2025
19:00
Justiție capturată| "Ne-a explodat statul de drept în față. Președintele trebuie să meargă la CSM” # RFI
Președintele Nicușor Dan trebuie să meargă la ședința CSM și să-și exercite rolul de mediator. Iată ce spune la RFI Raluca Prună, fost ministru al Justitiei, care comentează dezvăluirile Recorder și reacțiile Curții de Apel în urma documentarului.Ne-a explodat statul de drept în față, comentează Raluca Prună, care atrage atenția asupra riscurilor.
16:40
Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție: Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii # RFI
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis, a reacționat vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.