USR îi propune pe Radu Miruţă ministru al Apărării şi pe Irineu Darău la Economie

15:30

Preşedintele Nicuşor Dan a delcarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în sistemul de justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă, el arătând că, în opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecţia Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar aceste lucruri trebuie dovedite. Preşedintele a arătat că a primit multe materiale, înainte de întâlnirea cu magistraţii, de luni, şi a adăugat că analiza va dura în jur de două sau trei luni. Şeful statului a mai spus că o să vedem vinovăţii şi dacă sunt, se va exprima public.