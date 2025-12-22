Tenisul mondial, zguduit de scandaluri de corupție. Încă un jucător de top, suspendat 12 ani pentru trucarea meciurilor
Scandalurile de trucare a meciurilor pun în lumină probleme serioase de integritate în tenisul profesionist.
O fotografia în care apare Donald Trump din dosarele Epstein a fost republicată, anunță Departamentul de Justiție # Adevarul.ro
O fotografie cu președintele american Donald Trump, care fusese eliminată din arhiva de documente legate de Jeffrey Epstein publicate de Departamentul Justiției, a fost repusă online duminică, după ce autoritățile au stabilit că niciuna dintre victimele lui Epstein nu apare în imagine
Un generalul rus implicat în asasinarea lui Prigojin și Skripal ar fi fost ucis într-un atac ucrainean # Adevarul.ro
Atacul asupra unui petrolier din flota fantomă a Rusiei ar fi dus la moartea generalului Andrei Averianov, adjunct al șefului serviciilor militare GRU și artizan al celor mai secrete operațiuni ale lui Vladimir Putin, potrivit mai multor surse ucrainene și ruse.
Un microbuz în care erau copii a intrat într-o casă, în județul Sibiu. Zece victime au ajuns la spital. A fost activat Planul Roșu de intervenție # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc în județul Sibiu. Un microbuz în care se aflau copii și adulți a intrat în zidul unei case. În urma impactului, zece persoane au fost rănite.
După victoria cu Rapid, FCSB intră în curățenia de iarnă. Gigi Becali a pus la punct fereastra de transferuri. Cine vine și cine pleacă din vestiarul campioanei # Adevarul.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a actualizat lista de transferuri a iernii. Știe clar cine merită să rămână în vestiarul campioanei.
O explozie urmată de un incendiu a avut loc luni dimineaţă dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani.
Schimbare majoră în arbitrajul Superligii: 7 arbitri de top, pensionați de urgență. Urmează Colțescu, la final de sezon # Adevarul.ro
Este un moment de schimbare important în arbitrajul românesc, marcat de retrageri, decizii ferme și privirea îndreptată spre viitor.
Județele care intră sub Cod galben de ceaţă. Atenționare pentru zeci de localităţi, luni dimineaţa # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru zeci de localități din nouă judeţe din țară.
Tragedie la Hollywood. Actorul James Ransone, cunoscut din The Wire și It Chapter Two, s-a sinucis la 46 de ani # Adevarul.ro
James Ransone, actorul american cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul The Wire, a murit. Informații furnizate de medicul legist din Los Angeles indică faptul că Ransone, în vârstă de 46 de ani, s-a sinucis.
Odinioară luptători de preț sub țari, cazacii Rusiei au fost ostracizată de autorități în perioada sovietică, însă, de la venirea la putere a lui Putin, s-au reintegrat în societatea rusă, acționând ca o forță de poliție suplimentară, restabilindu-și statutul militar pe linia frontului în Ucraina.
Accident cumplit în Olt, cinci tineri implicați. Un băiat a decedat, o fată este în comă # Adevarul.ro
Un accident grav s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, 21/22 decembrie 2025, pe un drum din județul Olt. Un tânăr de 18 ani a decedat, o tânără de aceeași vârstă este în comă. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat într-un gard.
Camera Deputaților dezbate moţiunea simplă pe Justiţie depusă de AUR. Ministrul Radu Marinescu, invitat de USR la „Ora Guvernului” # Adevarul.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei depusă de AUR va fi dezbătută luni, 22 decembrie, de Camera Deputaților, urmând ca în aceeaşi zi să aibă loc și votul final. Tot luni, Radu Marinescu este invitat de USR la „Ora Guvernului”.
Ce putem face de Sărbători în București. Maraton de concerte și colinde la târgurile de Crăciun # Adevarul.ro
Pentru cei care petrec Crăciunul în Capitală, Bucureștiul oferă numeroase activități festive. Târgurile de sezon rămân deschise până la sfârșitul săptămânii și propun evenimente speciale în preajma sărbătorii. Pe scenele amenajate vor urca colindători, ansambluri folclorice și artiști cunoscuți.
Delegaţiile americană şi ucraineană au salutat discuţiile „productive şi constructive" în negocierile de la Miami. Witkoff: „Au fost abordate patru documente cheie” # Adevarul.ro
Delegaţiile americană şi ucraineană au salutat duminică, 21 decembrie, într-un comunicat comun, discuţii „productive şi constructive" în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezenţa aliaţilor europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina, potrivit AFP, Reuters şi EFE.
Psihologia din spatele adorației pentru dictatori: „Oamenii sunt dispuși să-și amaneteze viitorul pentru o mână forte” # Adevarul.ro
Într-o perioadă marcată de crize suprapuse și de o neîncredere tot mai adâncă în clasa politică, tentația autoritarismului devine tot mai vizibilă în societatea românească.
Senatul dezbate și votează moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu # Adevarul.ro
Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, 22 decembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea „responsabilităţii politice şi morale” a lui Cătălin Predoiu.
Nicuşor Dan discută la Cotroceni cu magistraţii care doresc să îşi asume public un mesaj privind situaţia din Justiţie # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, 22 decembrie, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie.
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady # Adevarul.ro
Gisele Bündchen s-a căsătorit în secret cu Joaquim Valente.
Revoluția și masacrul orchestrat. Cum au fost trimiși la moarte 82 de tineri nevinovați și cine a proiectat psihoza „teroriștilor” # Adevarul.ro
Pe 23 decembrie 1989, a doua zi după fuga Ceaușeștilor de pe Comitetul Central, s-a petrecut unul dintre cele mai cumplite măceluri de la Revoluție. 50 de recruți nevinovați au fost masacrați fără nicio noimă pe aeroportul Otopeni, în timpul psihozei induse a teroriștilor.
Moștenirea grea a Primăriei București. Analiza dezastrului financiar început cu „revoluția fiscală” a lui Dragnea # Adevarul.ro
La doar o zi de la preluarea mandatului de primar general, Ciprian Ciucu a prezentat situația alarmantă a finanțelor Capitalei. Experții spun că problemele financiare ale Primăriei București au început în 2017, odată cu „revoluția fiscală” a lui Dragnea, care a redus drastic veniturile instituției.
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu # Adevarul.ro
România își realizează treptat planul ambițios de construcție a autostrăzilor, lansat la scurt timp după prăbușirea regimului Ceaușescu, în decembrie 1989, însă cu o întârziere de peste două decenii față de termenele anunțate în anii ’90.
Pe canalul său de YouTube, autorul și omul de știință american Gregg Braden explică cum fiecare cuvânt pe care îl rostim ne influențează conexiunile neuronale și modul în care percepem lumea.
Orașele utopice care au aprins imaginația miliardarilor din domeniul tehnologiei prind contur # Adevarul.ro
Miliardarii din domeniul tehnologiei își construiesc propriile orașe pe baza propriei fantezii cu iz utopic, în baza unor viziuni individuale despre un alt mod de viață, și care eventual pot trăi după propriile legi.
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține mai repede # Adevarul.ro
Peste 15.000 de bucureșteni așteaptă de ani de zile ca autoritățile locale să le recunoască dreptul legal de proprietate asupra terenurilor din jurul locuințelor, fără să știe că îl pot obține mai rapid, conform prevederilor legii.
Avertismentul unui scriitor francez privind pericolul Rusiei pentru Europa, dintr-o carte publicată în secolul al XIX-lea, a revenit în actualitate. Filologul Adrian Papahagi susține că multe dintre defectele pe care marchizul de Custine le-a observat în Rusia de atunci le găsim în România de azi.
Într-un interviu acordat „Adevărul”, Rodica Purniche, specialistă în astrologie indiană, explică ce ne rezervă anul 2026. Pentru a înțelege corect previziunile sale, este utilă o scurtă introducere în principiile astrologiei siderale indiene
Scenarii de coșmar privind o nouă eră a războiului. Avertizarea unui profesor asupra unor arme care șterg amintirile soldaților și abilitățile de luptă # Adevarul.ro
Dezlănțuirea unor arme cu acțiune asupra creierului, capabile să șteargă amintirile și să incapaciteze trupele, reprezintă o viziune de coșmar, dar nu mai de neconceput în războiul din viitor, avertizează un neurocercetător, relatează The Sun.
Gabriella Bondoc, medic primar psihiatru, la Interviurile Adevărul: De la suferința emoțională la dezvoltare personală, fără rețete miraculoase # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul, Gabriela Bondoc, medic primar psihiatru și psihoterapeut, fondator al Clinicii HOPE și autor la Editura For You, a vorbit despre cum pot oamenii să facă față presiunilor emoționale din perioada sărbătorilor, despre importanța recunoașterii simptomelor.
22 decembrie 1989, ziua în care a avut loc fuga lui Ceaușescu. Momentul a pus capăt regimului comunist în România # Adevarul.ro
22 decembrie 1989 a marcat prăbușirea regimului Ceaușescu, după o săptămână de proteste reprimate violent. Fuga dictatorului cu elicopterul a deschis drumul schimbării politice și a sfârșit oficial dictatura comunistă din România.
Povestea primei nave românești care a înconjurat Pământul, străbătând trei oceane și șapte mări # Adevarul.ro
Acum 62 de ani, cargo-ul „București” era prima navă românească care reușea să facă ocolul Pământului pe calea apelor. Această aventură, în premieră, a marinei românești a durat 134 de zile. Celebra navă care a reușit această performanță a ajuns la fier vechi.
5.700 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România săptămâna trecută. Adică cu 88% mai multe decât în săptămâna anterioară. Medicul Octavian Jurma spune că în sezoanele precedente s-a ajuns la această cifră abia în vârf, nicidecum înainte de Sărbători.
Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de luni, 22 decembrie, pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.
Ciprian Ciucu, după discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe: Soluții de urgență pentru Termoenergetica și STB # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu a semnalat duminică, la Guvern, situația financiară „extrem de gravă” a primăriei municipiului București. De asemenea, a discutat cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, măsuri urgente pentru salvarea Termoenergetica.
Incident șocant la bordul unui avion. O familie, acuzată că a îmbarcat cadavrul bunicii de 89 de ani. „Este în regulă, este doar obosită” # Adevarul.ro
Un zbor EasyJet a fost oprit înainte de decolare după ce o pasageră în vârstă de 89 de ani a fost găsită moartă la bord, iar familia acesteia este acuzată că a încercat să o transporte astfel, pretextând că doarme.
Ce se ascunde în spatele discursului lui Putin. Radu Carp: „Războiul se va intensifica și va fi și mai aproape de granițele României” # Adevarul.ro
Vladimir Putin a reafirmat intențiile beligerante ale Federației Ruse spulberând astfel speranțele occidentale privind un eventual acord de încetare a focului în Ucraina.
Cozonacul Babka, desertul european cu umplutură de ciocolată și fără frământare. Rețeta dezvăluită de Jamila: „Răsfățul suprem pentru sărbători” # Adevarul.ro
Cozonacul rămâne, fără îndoială, vedeta sărbătorilor de iarnă, iar Jamila Cuisine propune o variantă diferită de tradiționalul desert românesc. „Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a spus aceasta.
Atac cibernetic la Apele Române. Hackerii cer răscumpărare după ce au blocat circa 1.000 de servere, baze de date şi aplicaţii # Adevarul.ro
Administrația Naționale Apele Române a fost ţinta unui atac cibernetic de tip ransomware care a vizat infrastructura IT a majorității administrațiilor bazinale din țară.
Ouăle, alimentul care protejează inima și creierul. Medic endocrinolog: „Consumul zilnic este sigur și benefic” # Adevarul.ro
Ouăle, adesea criticate pentru conținutul de colesterol, sunt un aliment sigur și nutritiv. Medicii recomandă să fie consumate zilnic, pentru susținerea inimii, creierului și sănătății ochilor.
Un veterinar, a doborât recordurile după ce a obținut un măr uriaș de aproape 1,3 kilograme.
CSM reacționează după declarațiile lui Nicușor Dan: „Referendumul propus de președinte nu se aplică niciunei profesii, cu atât mai mult judecătorilor” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat duminică, la declarațiile formulate de președintele României, Nicușor Dan, precizând că referendumul propus nu poate viza judecătorii și că respectarea separației puterilor în stat rămâne o prioritate constituțională.
„România - stat de drept sau nu?” Mesajul dur al unui membru CSM după anunţul lui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în justiţie # Adevarul.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, califică demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum în Justiţie drept inadmisibil într-un stat democratic.
Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu.
Uber, obligată de Curtea de Apel București să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în mașini # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a decis că Uber trebuie să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în autoturismele care efectuează curse prin intermediul platformei sale în România.
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „E șocant, nu știu ce-i viața asta” # Adevarul.ro
Cântăreața Lidia Buble s-a declarat profund marcată de moartea fotoreporterului Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani. Artista a spus că este „în stare de șoc” după aflarea veștii tragice.
Vremea se schimbă chiar înainte de Crăciun, iar iarna își face simțită prezența în cea mai mare parte din România, potrivit prognozei actualizate transmise de ANM.
AUR cere sesizarea CCR privind conflictul dintre Nicușor Dan și puterea judecătorească: „Își permite să ordone instituțiilor-cheie ce să facă” # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că solicită instituțiilor abilitate sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) privind un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României, Nicușor Dan, și puterea judecătorească.
Farul a pierdut astăzi, la Cluj, și ia apă în Superliga de fotbal.
Trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită | SONDAJ # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj CURS, trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
Fost inginer român, beat și fără adăpost, arestat în Italia: a încercat să incendieze o biserică și a atacat carabinierii # Adevarul.ro
Un fost inginer român, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat în nordul Italiei, în provincia Bergamo, după ce a intrat beat într-o biserică și a încercat să dea foc altarului.
Un grup de parlamentari anunță că va depune o cerere de suspendare a președintelui Nicușor Dan. „A depășit limitele rolului său de mediator” # Adevarul.ro
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței justiției”.
