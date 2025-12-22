De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
România își realizează treptat planul ambițios de construcție a autostrăzilor, lansat la scurt timp după prăbușirea regimului Ceaușescu, în decembrie 1989, însă cu o întârziere de peste două decenii față de termenele anunțate în anii ’90.
Revoluția și masacrul orchestrat. Cum au fost trimiși la moarte 82 de tineri nevinovați și cine a proiectat psihoza „teroriștilor” # Adevarul.ro
Pe 23 decembrie 1989, a doua zi după fuga Ceaușeștilor de pe Comitetul Central, s-a petrecut unul dintre cele mai cumplite măceluri de la Revoluție. 50 de recruți nevinovați au fost masacrați fără nicio noimă pe aeroportul Otopeni, în timpul psihozei induse a teroriștilor.
Moștenirea grea a Primăriei București. Analiza dezastrului financiar început cu „revoluția fiscală” a lui Dragnea # Adevarul.ro
La doar o zi de la preluarea mandatului de primar general, Ciprian Ciucu a prezentat situația alarmantă a finanțelor Capitalei. Experții spun că problemele financiare ale Primăriei București au început în 2017, odată cu „revoluția fiscală” a lui Dragnea, care a redus drastic veniturile instituției.
Pe canalul său de YouTube, autorul și omul de știință american Gregg Braden explică cum fiecare cuvânt pe care îl rostim ne influențează conexiunile neuronale și modul în care percepem lumea.
Orașele utopice care au aprins imaginația miliardarilor din domeniul tehnologiei prind contur # Adevarul.ro
Miliardarii din domeniul tehnologiei își construiesc propriile orașe pe baza propriei fantezii cu iz utopic, în baza unor viziuni individuale despre un alt mod de viață, și care eventual pot trăi după propriile legi.
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține mai repede # Adevarul.ro
Peste 15.000 de bucureșteni așteaptă de ani de zile ca autoritățile locale să le recunoască dreptul legal de proprietate asupra terenurilor din jurul locuințelor, fără să știe că îl pot obține mai rapid, conform prevederilor legii.
Avertismentul unui scriitor francez privind pericolul Rusiei pentru Europa, dintr-o carte publicată în secolul al XIX-lea, a revenit în actualitate. Filologul Adrian Papahagi susține că multe dintre defectele pe care marchizul de Custine le-a observat în Rusia de atunci le găsim în România de azi.
Într-un interviu acordat „Adevărul”, Rodica Purniche, specialistă în astrologie indiană, explică ce ne rezervă anul 2026. Pentru a înțelege corect previziunile sale, este utilă o scurtă introducere în principiile astrologiei siderale indiene
Scenarii de coșmar privind o nouă eră a războiului. Avertizarea unui profesor asupra unor arme care șterg amintirile soldaților și abilitățile de luptă # Adevarul.ro
Dezlănțuirea unor arme cu acțiune asupra creierului, capabile să șteargă amintirile și să incapaciteze trupele, reprezintă o viziune de coșmar, dar nu mai de neconceput în războiul din viitor, avertizează un neurocercetător, relatează The Sun.
Gabriella Bondoc, medic primar psihiatru, la Interviurile Adevărul: De la suferința emoțională la dezvoltare personală, fără rețete miraculoase # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul, Gabriela Bondoc, medic primar psihiatru și psihoterapeut, fondator al Clinicii HOPE și autor la Editura For You, a vorbit despre cum pot oamenii să facă față presiunilor emoționale din perioada sărbătorilor, despre importanța recunoașterii simptomelor.
22 decembrie 1989, ziua în care a avut loc fuga lui Ceaușescu. Momentul a pus capăt regimului comunist în România # Adevarul.ro
22 decembrie 1989 a marcat prăbușirea regimului Ceaușescu, după o săptămână de proteste reprimate violent. Fuga dictatorului cu elicopterul a deschis drumul schimbării politice și a sfârșit oficial dictatura comunistă din România.
Povestea primei nave românești care a înconjurat Pământul, străbătând trei oceane și șapte mări # Adevarul.ro
Acum 62 de ani, cargo-ul „București” era prima navă românească care reușea să facă ocolul Pământului pe calea apelor. Această aventură, în premieră, a marinei românești a durat 134 de zile. Celebra navă care a reușit această performanță a ajuns la fier vechi.
5.700 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România săptămâna trecută. Adică cu 88% mai multe decât în săptămâna anterioară. Medicul Octavian Jurma spune că în sezoanele precedente s-a ajuns la această cifră abia în vârf, nicidecum înainte de Sărbători.
Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de luni, 22 decembrie, pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.
Ciprian Ciucu, după discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe: Soluții de urgență pentru Termoenergetica și STB # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu a semnalat duminică, la Guvern, situația financiară „extrem de gravă” a primăriei municipiului București. De asemenea, a discutat cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, măsuri urgente pentru salvarea Termoenergetica.
Incident șocant la bordul unui avion. O familie, acuzată că a îmbarcat cadavrul bunicii de 89 de ani. „Este în regulă, este doar obosită” # Adevarul.ro
Un zbor EasyJet a fost oprit înainte de decolare după ce o pasageră în vârstă de 89 de ani a fost găsită moartă la bord, iar familia acesteia este acuzată că a încercat să o transporte astfel, pretextând că doarme.
Ce se ascunde în spatele discursului lui Putin. Radu Carp: „Războiul se va intensifica și va fi și mai aproape de granițele României” # Adevarul.ro
Vladimir Putin a reafirmat intențiile beligerante ale Federației Ruse spulberând astfel speranțele occidentale privind un eventual acord de încetare a focului în Ucraina.
Cozonacul Babka, desertul european cu umplutură de ciocolată și fără frământare. Rețeta dezvăluită de Jamila: „Răsfățul suprem pentru sărbători” # Adevarul.ro
Cozonacul rămâne, fără îndoială, vedeta sărbătorilor de iarnă, iar Jamila Cuisine propune o variantă diferită de tradiționalul desert românesc. „Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a spus aceasta.
Atac cibernetic la Apele Române. Hackerii cer răscumpărare după ce au blocat circa 1.000 de servere, baze de date şi aplicaţii # Adevarul.ro
Administrația Naționale Apele Române a fost ţinta unui atac cibernetic de tip ransomware care a vizat infrastructura IT a majorității administrațiilor bazinale din țară.
Ouăle, alimentul care protejează inima și creierul. Medic endocrinolog: „Consumul zilnic este sigur și benefic” # Adevarul.ro
Ouăle, adesea criticate pentru conținutul de colesterol, sunt un aliment sigur și nutritiv. Medicii recomandă să fie consumate zilnic, pentru susținerea inimii, creierului și sănătății ochilor.
Un veterinar, a doborât recordurile după ce a obținut un măr uriaș de aproape 1,3 kilograme.
CSM reacționează după declarațiile lui Nicușor Dan: „Referendumul propus de președinte nu se aplică niciunei profesii, cu atât mai mult judecătorilor” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat duminică, la declarațiile formulate de președintele României, Nicușor Dan, precizând că referendumul propus nu poate viza judecătorii și că respectarea separației puterilor în stat rămâne o prioritate constituțională.
„România - stat de drept sau nu?” Mesajul dur al unui membru CSM după anunţul lui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în justiţie # Adevarul.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, califică demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum în Justiţie drept inadmisibil într-un stat democratic.
Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu.
Uber, obligată de Curtea de Apel București să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în mașini # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a decis că Uber trebuie să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în autoturismele care efectuează curse prin intermediul platformei sale în România.
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „E șocant, nu știu ce-i viața asta” # Adevarul.ro
Cântăreața Lidia Buble s-a declarat profund marcată de moartea fotoreporterului Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani. Artista a spus că este „în stare de șoc” după aflarea veștii tragice.
Vremea se schimbă chiar înainte de Crăciun, iar iarna își face simțită prezența în cea mai mare parte din România, potrivit prognozei actualizate transmise de ANM.
AUR cere sesizarea CCR privind conflictul dintre Nicușor Dan și puterea judecătorească: „Își permite să ordone instituțiilor-cheie ce să facă” # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că solicită instituțiilor abilitate sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) privind un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României, Nicușor Dan, și puterea judecătorească.
Farul a pierdut astăzi, la Cluj, și ia apă în Superliga de fotbal.
Trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită | SONDAJ # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj CURS, trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
Fost inginer român, beat și fără adăpost, arestat în Italia: a încercat să incendieze o biserică și a atacat carabinierii # Adevarul.ro
Un fost inginer român, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat în nordul Italiei, în provincia Bergamo, după ce a intrat beat într-o biserică și a încercat să dea foc altarului.
Un grup de parlamentari anunță că va depune o cerere de suspendare a președintelui Nicușor Dan. „A depășit limitele rolului său de mediator” # Adevarul.ro
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței justiției”.
Coloană de 11 km pe A1, la intrarea în țară prin Vama Nădlac. Poliția recomandă rute alternative # Adevarul.ro
Traficul rutier pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina (km 426), se desfășoară cu dificultate, duminică, din cauza aglomerației pe sensul Nădlac – București. Potrivit Poliției Timiș, coloana de vehicule se întinde pe aproximativ 11 kilometri.
Arabia Saudită a înregistrat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai mare număr anual de execuții, provocând reacții dure din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.
Președintele Expert Forum, despre referendumul propus de Nicușor Dan pentru magistrați: „Catastrofală idee” # Adevarul.ro
Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, a declarat duminică, 21 decembrie, că rezultatul referendumului dedicat magistraților, propus de președintele Nicușor Dan, va fi „90% pro‑CSM”.
Din 2026, facturile la gaze naturale cresc: tarife mai mari cu până la 35%. Ce spun experții # Adevarul.ro
Consumatorii de gaze naturale trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari de la 1 aprilie 2026, când expiră actuala schemă de plafonare.
Documente din ancheta FBI asupra lui Epstein conțin detalii sordide despre instrucțiunile acestuia pentru furnizorii de minore # Adevarul.ro
Note de anchetă ce descriu în detaliu preferințele lui Jeffrey Epstein pentru minore de anumite naționalități se numără printre documentele publicate vineri de Departamentul de Justiție, relatează The Guardian.
Administraţia Prezidenţială a publicat sinteza observaţiilor transmise de magistraţi. Ce semnalează aceștia # Adevarul.ro
Potrivit documentului, președintele Nicușor Dan a primit 320 de emailuri, peste 135 provenind de la mai mult de 250 de magistraţi.
Dennis Man, înjurat de un coleg, după o evoluție slabă. Românul are viață grea la PSV Eindhoven # Adevarul.ro
Dennis Man alternează evoluțiile bune cu dezamăgirile la PSV Eindhoven.
Fost membru al CSM, derapaj după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele” # Adevarul.ro
Avocatul Adrian Toni Neacşu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a precizat duminică, 21 decembrie, că președintele Nicușor Dan nu poate face referendum în Justiţie şi nu poate demite CSM.
Un incident violent a avut loc, sâmbătă, 21 decembrie 2025, în Piața Flavia din Timișoara, implicând un jandarm și mai mulți comercianți. Evenimentul a fost filmat, imaginile fiind publicate online, iar comercianții au acuzat că jandarmul ar fi folosit violență fără motiv.
Un zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București către Londra Luton, a decolat cu doar șapte pasageri la bord, o situație extrem de rară pe una dintre cele mai aglomerate rute aeriene dintre România și Marea Britanie.
Situațiile ciudate care au apărut după ce Nicușor Dan i-a invitat pe magistraţi la discuţii. „Nu vorbim de rețele de trafic de persoane, vorbim de a treia putere în stat” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 21 decembrie, că foarte puțini magistrați și-au exprimat intenția de a participa la discuțiile programate luni, la Cotroceni, invocând mesaje de intimidare și teama de posibile repercusiuni.
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA neagă relatările despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraină și părți din Europa # Adevarul.ro
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a calificat drept „ minciună și propagandă” o relatare Reuters citând surse informate cu evaluările serviciilor de informații americane potrivit cărora liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească toată Ucraina.
Ciprian Ciucu se întâlnește cu premierul și ministrul Finanțelor pentru a discuta situația financiară a Capitalei # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea duminică, la ora 16:00, o întâlnire la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema situației financiare a Primăriei Municipiului București, informează PMB.
Nicușor Dan anunță un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebar. „Cred că situația în care suntem este gravă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 21 decembrie, că va iniția un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la o singură întrebare.
Într-o eră a crizelor, 2026 aduce riscul unei „dictaturi tehnocratice soft”-legi perfecte dar inumane. România trebuie să evite alienarea socială. Viitorul e dialogul autentic și guvernanța participativă într-o lume a puterii distribuite prin îmbinarea inteligenței artificiale cu înțelepciunea umană
Trei bărbați, trimiși în judecată după ce tacâmuri de argint de zeci de mii de euro au fost furate de la Palatul Élysée # Adevarul.ro
Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un angajat la reședința oficială a președintelui Franței, a fost arestat în această săptămână pentru furtul unor piese de argintărie și veselă în valoare de zeci de mii de euro, a anunțat Parchetul din Paris.
Femeie de 38 de ani din Pitești, găsită moartă. Rudele spun că s-a înjunghiat singură de două ori # Adevarul.ro
O femeie de 38 de ani din Pitești a fost găsită moartă, cu două plăgi de înjunghiere. Ancheta preliminară arată că nu există alte semne de violență, iar circumstanțele decesului sunt investigate de poliție și procurori.
Liderul formațiunii politice Forța Dreptei, Ludovic Orban, a sugerat, într-un mesaj postat pe Facebook, că ar putea reveni în Partidul Național Liberal (PNL).
