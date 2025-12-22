România are cel mai scăzut consum de fructe și legume din UE, în ciuda potențialului agricol ridicat (Monitorul Social)
CaleaEuropeana, 22 decembrie 2025 12:20
România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană: aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porție de legume sau fructe pe zi, iar 24% declară că mănâncă între 1 și 4 porții zilnic. Doar 2,4% dintre români consumă 5 porții de legume și fructe pe zi
• • •
UE prelungește cu încă șase luni sancțiunile economice împotriva Rusiei ca răspuns la acțiunile continue care destabilizează situația din Ucraina # CaleaEuropeana
Statele membre au decis să prelungească măsurile restrictive ale Uniunii Europene, ca răspuns la acțiunile continue ale Federației Ruse, care destabilizează situația din Ucraina, pentru o perioadă suplimentară de șase luni, până la 31 iulie 2026, potrivit comunicatului oficial. Aceste măsuri economice, adoptate inițial în 2014, au fost extinse semnificativ începând cu februarie 2022
Trump numește un emisar special pentru Groenlanda, „esențială pentru securitatea națională”. Copenhaga cere respectarea integrității teritoriale a Regatului Danemarcei # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de emisar special al SUA pentru Groenlanda, teritoriul semiautonom al Danemarcei despre care Trump a afirmat în repetate rânduri ar trebui să fie preluat de Statele Unite, informează AFP, preluat de Agerpres. „Jeff înțelege cât de esențială este Groenlanda pentru […]
SUA afirmă că Rusia este „pe deplin angajată” pentru pace în Ucraina, după discuții „productive și constructive” la Miami # CaleaEuropeana
Emisarii Statelor Unite și ai Ucrainei au anunțat că discuțiile purtate la Miami au fost „productive și constructive", însă fără a semnala un progres major în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce reprezentanți americani au purtat în paralel negocieri și cu Rusia. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve […]
10:20
Starmer îl informează pe Trump asupra activității Coaliției de Voință pentru sprijinirea păcii în Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer a avut, duminică după-amiază, o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat principalele dosare de politică externă, potrivit unui comunicat oficial. Convorbirea a debutat cu o evaluare a războiului din Ucraina. Keir Starmer l-a informat pe liderul de la Casa Albă cu […]
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, potrivit unui comunicat. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi
Franța va construi un nou portavion pentru a înlocui nava-amiral Charles de Gaulle. Macron: Va fi o ilustrare a puterii națiunii noastre # CaleaEuropeana
Franța va construi un nou portavion pentru înlocui actuala navă-amiral a Marinei franceze, Charles de Gaulle, a anunțat duminică președintele Emmanuel Macron, în timpul unei vizite la forțele armate franceze staționate în Emiratele Arabe Unite, informează France24. Decizia, finalizată în cursul acestei săptămâni, autorizează lansarea construcției unui succesor al portavionului Charles de Gaulle, singurul portavion […]
Israelul aprobă înființarea a 19 noi colonii ilegale în Cisiordania. Smotrich: Blocăm crearea unui stat terorist palestinian # CaleaEuropeana
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat înființarea a 19 noi colonii ilegale în Cisiordania ocupată, ridicând la 69 numărul total de colonii aprobate în ultimii trei ani, potrivit unui comunicat oficial transmis duminică, citat de AFP, preluat de Agerpres. „Propunerea ministrului de Finanțe Bezalel Smotrich și a ministrului Apărării Israel Katz de a declara […]
Nicușor Dan va iniția un referendum în corpul magistraților în luna ianuarie: Dacă CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în rândul magistraților, având o singură întrebare referitoare la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. „Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior […]
Parisul salută disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Detaliile, stabilite în zilele următoare # CaleaEuropeana
Președinția franceză a salutat duminică disponibilitatea președintelui rus Vladimir Putin de a purta discuții cu omologul său francez Emmanuel Macron, precizând că detaliile unui eventual dialog vor fi stabilite „în zilele următoare", informează France24. Palatul Élysée a transmis că deschiderea manifestată de Moscova este „binevenită", iar Parisul va decide asupra formatului și calendarului discuțiilor „în […]
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989: Înfăptuirea dreptății este indispensabilă consolidării democrației românești # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității, subliniind că libertatea câștigată prin sacrificiul românilor reprezintă o responsabilitate permanentă pentru societatea de astăzi și pentru instituțiile statului. Șeful statului a evocat curajul celor care s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste și a atras atenția asupra […]
Ziua Memoriei Victimelor Comunismului/Bolojan: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, în care a subliniat importanța comemorării celor care au suferit sub dictatura comunistă și a celor care au avut curajul să se ridice împotriva regimului represiv. Șeful Guvernului a amintit că în 21 decembrie 1989, revolta declanșată la Timișoara a […]
Zelenski: Putin nu are dreptul să decidă alegerile din Ucraina. SUA propun negocieri directe cu Rusia la Miami # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că decizia privind organizarea alegerilor în Ucraina aparține exclusiv autorităților ucrainene și nu poate fi influențată de președintele rus Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a sugerat că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care ar avea loc alegeri, relatează AFP […]
Ucraina și Portugalia își consolidează cooperarea militară și pentru reconstrucție. Lisabona reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Kievului # CaleaEuropeana
Ucraina și Portugalia au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul apărării, să extindă sprijinul pentru reconstrucția Ucrainei și să susțină ferm parcursul european al Kievului, potrivit unei declarații comune semnate sâmbătă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul portughez Luís Montenegro, cu prilejul vizitei acestuia la Kiev. În document, cei doi oficiali reafirmă angajamentul […]
Viktor Orbán pune sub semnul întrebării cine a început războiul din Ucraina și critică sprijinul occidental pentru Kiev # CaleaEuropeana
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a pus vineri sub semnul întrebării cui aparține responsabilitatea pentru războiul dintre Rusia și Ucraina și a criticat liderii occidentali pentru sprijinul acordat Kievului, potrivit Politico. Orbán a declarat că liderii Uniunii Europene își justifică sprijinul pentru Ucraina prezentând-o drept o țară mică, atacată. „Desigur, nu este chiar atât de mică", […]
Secretarul General al Guvernului a discutat cu ARPIM despre implementarea modelului spaniol pentru sprijinirea industriei farmaceutice # CaleaEuropeana
Secretarul General al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, a anunțat că s-a întâlnit cu reprezentanții ARPIM – Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, în contextul reluării unui proiect privind sprijinirea industriei farmaceutice, demarat în timpul mandatului său la Ministerul Economiei. Potrivit acestuia, proiectul a fost inițiat împreună cu Ministerul Sănătății, pornind de la constatarea că o […]
Alexandru Rafila: Anul viitor se vor finaliza noi spitale prin PNRR sau Banca Mondială; până în 2029, spitalele regionale # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat sâmbătă că în 2026 vor fi finalizate noi unități medicale, finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin Banca Mondială, urmând ca până în 2029 să fie realizate spitalele regionale. „Anul viitor se vor […]
Ucraina primește 74 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru sprijinirea serviciilor publice esențiale # CaleaEuropeana
Banca Europeană de Investiții (BEI), banca Uniunii Europene, a anunțat vineri că a deblocat peste 74 milioane de euro pentru susținerea unor investiții esențiale în Ucraina, menite să mențină funcționarea serviciilor publice critice în timpul războiului. Finanțarea sprijină reconstrucția și renovarea cu eficiență energetică a unităților de educație, sănătate și servicii sociale, precum și consolidarea […]
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată # CaleaEuropeana
Statele Unite nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, vineri, într-o conferință de presă. Întrebat despre așteptările legate de discuțiile aflate în […]
Primul corp nou de spital județean construit în România după 1989 a fost finalizat la Bistrița, prin PNRR # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, finalizarea primului corp nou de clădire al unui spital județean construit de la zero în România după 1989. Investiția a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud. „Este o zi istorică pentru sănătatea românească. Astăzi […]
General NATO: România va găzdui al doilea hub de aprovizionare militară pentru Ucraina, după Polonia, până la finalul lunii ianuarie # CaleaEuropeana
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de "Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), conform căruia această misiune, însărcinată cu […]
România a depus a patra cerere de plată PNRR, iar 2,62 miliarde euro sunt așteptați pentru investiții publice: “Banii europeni modernizează România” # CaleaEuropeana
România a depus oficial, vineri seara, a patra cerere de plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. Cererea, înregistrată la ora 20:06, include 62 de ținte și jaloane și vizează exclusiv fonduri nerambursabile în valoare totală de 2,62 miliarde euro. Dragoș Pîslaru a […]
SUA vor avea un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg, confirmat oficial prin votul Senatului american # CaleaEuropeana
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de președintele american Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA în România, a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite. "Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii […]
Christine Lagarde: IA schimbă structura economiei zonei euro, însă deciziile privind dobânzile rămân strict dependente de datele disponibile # CaleaEuropeana
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat că economia zonei euro traversează o transformare structurală, impulsionată de investițiile tot mai mari în inteligența artificială (AI), subliniind totodată că politica monetară va continua să fie decisă exclusiv pe baza datelor disponibile, într-un context marcat de incertitudini ridicate, relatează Euronews, preluat de Agerpres. Potrivit analiștilor, […]
Premierul Spaniei sprijină decizia UE privind împrumutul pentru Ucraina: Este hotărârea corectă din punct de vedere moral, politic și juridic # CaleaEuropeana
Premierul spaniol Pedro Sanchez a descris împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE ca fiind o măsură corectă din punct de vedere politic, juridic și moral. „Așa cum i-am spus președintelui Zelenski
Rețele Electrice România întărește capacitatea operațională a Ambulanței București-Ilfov printr-o donație de echipamente radio # CaleaEuropeana
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), oferind 40 de echipamente de comunicații (stații radio portabile) pentru dotarea unui număr de 40 de ambulanțe. Aceste echipamente moderne vor contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și a siguranței intervențiilor medicale de urgență, facilitând o coordonare mai […] The post Rețele Electrice România întărește capacitatea operațională a Ambulanței București-Ilfov printr-o donație de echipamente radio appeared first on caleaeuropeana.ro.
Radu Miruță, propus oficial de USR pentru poziția de ministru al apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Irineu Darău # CaleaEuropeana
Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat vineri propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale, în persoana lui Radu Miruță, și pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în persoana lui Irineu Darău. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția […] The post Radu Miruță, propus oficial de USR pentru poziția de ministru al apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Irineu Darău appeared first on caleaeuropeana.ro.
România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE # CaleaEuropeana
România a devenit prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Aderarea României la Comitetul de Asistență […] The post România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ambasadorul Coreei de Sud, decorat la final de mandat. Kap-soo Rim a reafirmat angajamentul țării sale pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit joi, 18 decembrie, pe ambasadorul Republicii Coreea la București, Excelența Sa Rim Kap-soo, în vizită de rămas-bun, potrivit unui comunicat. Oficialul român a salutat contribuția substanțială a ambasadorului la consolidarea și dinamizarea relațiilor bilaterale româno-sud-coreene, apreciind în mod deosebit intensificarea dialogului politic la nivel înalt, precum și a […] The post Ambasadorul Coreei de Sud, decorat la final de mandat. Kap-soo Rim a reafirmat angajamentul țării sale pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Gabriela Firea anunță că grupul S&D din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile # CaleaEuropeana
Grupul social-democraților din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile, a anunțat eurodeputatul Gabriela Firea. „Locuințe pentru tineri la prețuri decente, chirii plafonate pentru studenți, credite imobiliare accesibile, locuințe sociale și apartamente pentru tineret construite din fonduri europene. Planul european pentru locuințe accesibile […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea anunță că grupul S&D din Parlamentul European cere peste 300 de miliarde de euro din următorul cadru financiar multianual pentru construirea de locuințe accesibile appeared first on caleaeuropeana.ro.
Canada își dorește un nou parteneriat „ambițios” cu Marea Britanie: „Aceste relații sunt incredibil de valoroase în lumea periculoasă și turbulentă în care trăim” # CaleaEuropeana
Pe măsură ce administrația Trump își întoarce atenția de la Europa, Marea Britanie și Canada își vor consolida relațiile în 2026 printr-un nou parteneriat strategic „ambițios”, a declarat Ralph Goodale, înaltul comisar al Canadei la Londra, pentru Politico. După ce Donald Trump a declanșat războiul tarifar la începutul acestui an, guvernele de centru-stânga ale celor […] The post Canada își dorește un nou parteneriat „ambițios” cu Marea Britanie: „Aceste relații sunt incredibil de valoroase în lumea periculoasă și turbulentă în care trăim” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE a amânat semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur pentru luna ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor, opoziției Franței și Italiei # CaleaEuropeana
Acordul comercial gigant al Uniunii Europene cu Mercosur a fost, încă o dată, amânat, deoarece divergențele interne cunoscute s-au dovedit din nou mai puternice decât eforturile de a încheia acordul, informează Politico Europe. După discuții tensionate între cele 27 de state membre, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că semnarea acestui acord […] The post UE a amânat semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur pentru luna ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor, opoziției Franței și Italiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul European salută organizarea summitului flancului estic al UE la Helsinki, în urma căruia Finlanda și Polonia vor conduce inițiativa “Eastern Flank Watch” # CaleaEuropeana
Consiliul European a salutat joi, în concluziile summitului său de iarnă, organizarea summitului flancului estic la Helsinki, care a avut loc luni în capitala Finlandei și în care statele membre de frontieră ale Uniunii Europene au convenit să elaboreze un concept comun pentru un program-pilot în domeniul apărării la nivelul UE, axat pe frontiera estică. […] The post Consiliul European salută organizarea summitului flancului estic al UE la Helsinki, în urma căruia Finlanda și Polonia vor conduce inițiativa “Eastern Flank Watch” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE și-a definit prioritățile legislative pentru 2026: Competitivitate, protejarea mediului de afaceri, acord privind bugetul UE post-2027 și o nouă eră pentru apărare și securitate # CaleaEuropeana
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au transmis joi un semnal de unitate politică într-un moment marcat de presiuni geopolitice, competiție economică acerbă și dezbateri intense privind viitorul buget al Uniunii, prin semnarea Declarației comune privind prioritățile legislative ale UE pentru anul 2026, în marja reuniunii Consiliului European. Documentul a fost semnat de […] The post UE și-a definit prioritățile legislative pentru 2026: Competitivitate, protejarea mediului de afaceri, acord privind bugetul UE post-2027 și o nouă eră pentru apărare și securitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Împrumuturi comune pentru Ucraina vs. active rusești imobilizate: Cum a reușit veteranul Macron să impună o soluție “realistă” în contrast cu poziția dură a lui Merz privind Rusia # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au ieșit în evidență la summitul Consiliului European prin poziționări diferite privind modul de finanțare a sprijinului pentru Ucraina, în contextul în care liderii UE au ajuns la un acord pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Kievului pentru perioada 2026–2027, relatează Politico […] The post Împrumuturi comune pentru Ucraina vs. active rusești imobilizate: Cum a reușit veteranul Macron să impună o soluție “realistă” în contrast cu poziția dură a lui Merz privind Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
Macron consideră “util” ca Europa, nu doar SUA, să discute cu Putin “în forma cuvenită”: Să nu lăsăm conversația condusă exclusiv “de intermediari” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri dimineață, la finalul Consiliului European de iarnă, că „va fi util” ca liderii europeni să discute cu liderul rus Vladimir Putin. „Cred că noi, europenii și ucrainenii, trebuie să găsim un cadru pentru a iniția o discuție în forma cuvenită”, a afirmat acesta, după summitul la care liderii […] The post Macron consideră “util” ca Europa, nu doar SUA, să discute cu Putin “în forma cuvenită”: Să nu lăsăm conversația condusă exclusiv “de intermediari” appeared first on caleaeuropeana.ro.
de Iulian Chifu* Summitul de la Helsinki de săptămâna asta a ridicat o problemă importantă care a stârnit valuri în România relativ la formatul B9 al cărui titular era țara noastră, și cu numele e Formatul București, alături de Polonia. La origine, s-a dorit o reuniune a statelor din flancul Estic al NATO, sau a […] The post Iulian Chifu: B13 plus Turcia. Reechilibrarea segmentelor statelor din prima linie appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan: UE împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro, iar activele rusești înghețate sunt “o armă în mâna UE” în viitoarele negocieri # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European. El a explicat că este vorba despre un împrumut contractat de Uniunea Europeană în beneficiul Ucrainei, care va fi rambursat de autoritățile de la Kiev după încheierea războiului. Președintele a precizat că, […] The post Nicușor Dan: UE împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro, iar activele rusești înghețate sunt “o armă în mâna UE” în viitoarele negocieri appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Ne-am angajat și am livrat”: Liderii UE au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără utilizarea activelor rusești înghețate # CaleaEuropeana
Liderii statelor membre ale Uniunii Europene s-au angajat să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoi financiare urgente, dar nu au reușit să ajungă la un acord asupra opțiunii preferate de mulți dintre șefii de stat sau de guvern, respectiv garantarea acestui împrumut cu activele rusești înghețate în […] The post “Ne-am angajat și am livrat”: Liderii UE au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără utilizarea activelor rusești înghețate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Bogdan Ivan: Proiectul SMR de la Doicești, în linie dreaptă. Este analizată extinderea proiectelor similare de energie nucleară în România # CaleaEuropeana
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului de reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești, aflat în prezent în Faza 2 a studiilor de design și fezabilitate (FEED 2). După discuții cu acționarii companiei de proiect RoPower Nuclear, a fost identificată soluția de finanțare integrală a acestei etape, ceea ce permite continuarea proiectului conform […] The post Bogdan Ivan: Proiectul SMR de la Doicești, în linie dreaptă. Este analizată extinderea proiectelor similare de energie nucleară în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurostat: 25,2% din energia consumată în UE în 2024 a provenit din surse regenerabile. România, peste media europeană # CaleaEuropeana
România se situează peste media Uniunii Europene în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2024. La nivelul UE, energia regenerabilă a reprezentat 25,2% din consumul final brut de energie, în creștere cu 0,7 puncte procentuale față de […] The post Eurostat: 25,2% din energia consumată în UE în 2024 a provenit din surse regenerabile. România, peste media europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
Amenințările juridice din partea Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale”, le transmite Zelenski belgienilor # CaleaEuropeana
Amenințările juridice ale Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale”, le-a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski cetățenilor belgieni, informează The Guardian. Rugat de un post de televiziune belgian să răspundă îngrijorărilor opiniei publice privind utilizarea activelor rusești înghețate, Zelenski a spus că, din punct de vedere […] The post Amenințările juridice din partea Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale”, le transmite Zelenski belgienilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Independența Poloniei ar putea fi amenințată dacă Ucraina va fi forțată să capituleze, avertizează Donald Tusk # CaleaEuropeana
„Independența Poloniei ar fi pusă în pericol dacă, din cauza unor decizii greșite sau a lipsei de acțiune din partea Europei, Ucraina ar fi forțată să capituleze”, a avertizat joi premierul polonez Donald Tusk, într-o scurtă intervenție în fața jurnaliștilor polonezi, subliniind ferm miza negocierilor de astăzi de la Bruxelles, informează The Guardian. Tusk a […] The post Independența Poloniei ar putea fi amenințată dacă Ucraina va fi forțată să capituleze, avertizează Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
Metsola: Parlamentul European, pregătit să voteze în ianuarie, prin procedură de urgență, împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat joi, la reuniunea Consiliului European, că în prezent suntem „cel mai aproape” de obținerea unui acord de pace pentru Ucraina, subliniind însă că menținerea sprijinului politic, militar și financiar pentru Kiev rămâne esențială. „Am făcut progrese reale în ultimele săptămâni pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Este […] The post Metsola: Parlamentul European, pregătit să voteze în ianuarie, prin procedură de urgență, împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE sancționează încă 41 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, implicate în exporturi de petrol și sprijinirea efortului de război # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a decis joi impunerea de măsuri restrictive împotriva a încă 41 de nave care fac parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, utilizată pentru transportul de petrol și pentru generarea de venituri destinate sectorului energetic rus. Cele 41 de nave au fost adăugate pe lista celor supuse interdicției de acces în porturile […] The post UE sancționează încă 41 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, implicate în exporturi de petrol și sprijinirea efortului de război appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Transporturilor anunță noi investiții în infrastructura portuară: „Portul Constanța își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră” # CaleaEuropeana
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a semnat, miercuri, contractul de finanțare pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța, o investiție în valoare de 164,96 milioane de lei. „Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, o […] The post Ministrul Transporturilor anunță noi investiții în infrastructura portuară: „Portul Constanța își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Belgia ar fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei doar în condițiile unei împărțiri integrale a riscurilor între statele UE: Vom sări cu toții în prăpastie și vom spera ca parașuta să reziste # CaleaEuropeana
Europa riscă „cea mai mare rușine geopolitică” dacă liderii UE nu ajung la un acord privind finanțarea Ucrainei, a avertizat joi premierul Belgiei, Bart De Wever, într-un discurs susținut în fața parlamentului național, înaintea summit-ului european decisiv pe acest subiect, relatează Politico. „Dacă e nevoie, atunci vom sări cu toții în prăpastie… și vom spera […] The post Belgia ar fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei doar în condițiile unei împărțiri integrale a riscurilor între statele UE: Vom sări cu toții în prăpastie și vom spera ca parașuta să reziste appeared first on caleaeuropeana.ro.
