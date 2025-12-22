SURSE Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării
G4Media, 22 decembrie 2025
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, este cotat cu cele mai mari șanse de a prelua portofoliul cel mai dur lovit de măsurile de austeritate aplicate deja prin Legea Bolojan și cu un dosar fierbinte pe masă, […] © G4Media.ro.
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat luni cumpărarea de către statul polonez a unei oţelării, pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, în cadrul planului guvernului de la Varşovia de cumpăra active de importanţă strategică şi cu dublă întrebuinţare, civilă şi militară, relatează agenţia de știri EFE. Guvernul polonez va plăti […] © G4Media.ro.
SURSE Președintele Nicușor Dan, de acord cu revenirea la DNA a cazurilor de corupție cu magistrați # G4Media
Președintele Nicușor Dan consideră că sunt necesare patru modificări esențiale la legile justiției pentru ca dezechilibrele din sistemul judiciar să fie corectate. Șeful statului apreciază tototdată că este necesară schimbarea CSM, pentru că „degeaba schimbi legea dacă nu schimbi oamenii”, au declarat surse de la Cotroceni. Principalele schimbări legislative: eliminarea subiectivismului la concursurile de promovare, […] © G4Media.ro.
Repararea sau înlocuirea bunurilor neconforme ar urma să se facă în maxim 15 zile lucrătoare de la momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate # G4Media
Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, un proiect de lege care prevede că reparaţiile sau înlocuirile bunurilor neconforme să fie făcute în termen de maxim 15 zile lucrătoare din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate, faţă de 15 zile calendaristice cât este în prezent, transmite […] © G4Media.ro.
Documentele de bază ale unui plan de pace elaborat de Ucraina şi Statele Unite sunt finalizate, afirmă Zelenski # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. „Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul […] © G4Media.ro.
Consiliul de securitate ceh va dezbate în ianuarie 2026 viitorul unui mecanism de organizare a livrărilor de muniţie pentru Ucraina # G4Media
Consiliul de securitate al Republicii Cehe va dezbate pe 7 ianuarie viitorul unui mecanism condus de Cehia şi finanţat de Occident de organizare a livrărilor de muniţie de artilerie pentru Ucraina, a declarat luni premierul ceh Andrej Babis, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Mecanismul reuneşte donatori străini – inclusiv Germania, Danemarca şi […] © G4Media.ro.
Amendă de până la 10.000 lei pentru agresorii care refuză consilierea sau terapia psihologică în cazul violenţei domestice # G4Media
Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă prin care, în cazurile de violenţă domestică, se stabileşte obligativitatea şedinţelor de consiliere şi/sau psihoterapie pentru agresori pe întreaga durată pentru care s-a emis ordinul de protecţie. Au fost înregistrate 116 voturi „pentru”, unul ‘împotrivă’ şi două abţineri, transmite Agerpres. Plenul Senatului şi-a însuşit raportul de […] © G4Media.ro.
Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc a fost interzisă în urma adoptării unui proiect de lege de către Senat / Camera Deputaților este for decizional # G4Media
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc, transmite Agerpres. S-au înregistrat 69 voturi ‘pentru’, 42 ‘împotrivă’ şi două abţineri. Propunerea legislativă prevede modificarea în acest sens a Legii nr.148/2000 privind publicitatea. „Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin.(1) din Ordonanţa de […] © G4Media.ro.
Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din Statele Unite din motive de „securitate naţională” / Riscurile ar fi legate de „mişcarea palelor turbinelor” şi de „turnurile lor extrem de reflectorizante”, care „creează interferenţe radar” # G4Media
Guvernul american a anunţat luni că suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în Statele Unite din motive de „securitate naţională”, cea mai recentă măsură luată de administraţia preşedintelui Donald Trump împotriva acestei surse de energie regenerabilă, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Doug Burgum, secretarul internelor, responsabil, printre […] © G4Media.ro.
Canalul american CBS blochează un reportaj asupra expulzărilor lui Trump / Autoarea reportajului denunţă un act de „cenzură” # G4Media
Noul redactor-şef al canalului american CBS a blocat la sfârşitul săptămânii trecute difuzarea unui reportaj asupra consecinţelor expulzărilor întreprinse de administraţia Trump, un act de „cenzură” şi o „decizie politică”, potrivit autoarei acestui reportaj, citată de presă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest episod intervine într-un context de mari manevre de preluare […] © G4Media.ro.
Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi livrările de echipamente militare dinspre România # G4Media
Rusia şi-a intensificat atacurile masive asupra sudului Ucrainei în ultimele zile, lovind în mod repetat porturile, infrastructura energetică şi sistemul de transport din regiunea Odesa, în ceea ce guvernul ucrainean descrie drept o încercare de a bloca accesul Kievului la Marea Neagră. Unii comentatori cred că aceste atacuri ar putea urmări de asemenea să perturbe […] © G4Media.ro.
Povestea atleților egipteni care ajung campioni la Jocurile Olimpice din sălile înguste și uzate ale cluburilor sportive # G4Media
Într-o sală înghesuită, abia mai mare decât un living, din orașul muncitoresc Mansoura, din Delta Nilului, fetele se prind, se rostogolesc, cad și se ridică din nou pe saltelele uzate, iar râsetele și strigătele lor răsună pe pereții scorojiți, relatează Reuters. În timp ce Egiptul își celebrează medaliile olimpice la lupte, haltere și alte sporturi, […] © G4Media.ro.
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției se reunește marți la Palatul Victoria / Comitetul a fost constituit după dezvăluirile Recorder privind starea justiției din România # G4Media
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției se reunește marți, 22 decembrie, la Guvern, acesta fiind condus de reprezentantul Cancelariei premierului. Din comitet fac parte reprezentanți ai Cancelariei și ai Ministerului de Justiție. Hotărârile comitetului se iau prin consens. „Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către […] © G4Media.ro.
Senatul a aprobat luni un proiect de lege ce prevede sancţiuni pentru medicii care răspândesc informații false, ce pot pune în pericol sănătatea publică # G4Media
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede sancţionarea medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, transmite Agerpres. S-au înregistrat 79 voturi ‘pentru’, 38 ‘împotrivă’ şi 2 abţineri. Propunerea legislativă modifică şi completează […] © G4Media.ro.
Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători, a dat publicității metodologia folosită în procesul de consultare a judecătorilor privind problemele din sistemul judiciar, demers inițiat după difuzarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Au participat la această consultare 2.583 de judecători, reprezentând 56,50% din numărul total al judecătorilor activi. CSM consideră această participare drept „reprezentativă”. Chestionarul a conținut întrebări […] © G4Media.ro.
Bolojan: Anul viitor nu mai cresc taxele / Trebuie să le mulțumim românilor pentru această situație prin care trec / Creșterea salariilor este plafonată în 2026 la companiile de stat / Reducerea cheltuielilor în administrație va implica și reduceri de personal # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni, 22 decembrie, într-o emisiune la Antena 3 despre scăderea inflației în 2026, o victorie care ar aparține românilor, care au înțeles situația economică dificilă prin care trece țara. „Anul viitor se va vedea scăderea inflației. Trebuie să le mulțumim românilor pentru această situație prin care trec. Cred că sunt […] © G4Media.ro.
Real Madrid, regina drepturilor tv: Los Blancos au încasat cel mai mult, 157 de milioane de euro # G4Media
LaLiga a publicat marți sumele încasate din drepturile tv de fiecare club din primele două eșaloane fotbalistice spaniole, iar Real Madrid este clubul care a încasat cel mai mult – 157 de milioane de euro. LaLiga a anunțat că 1.43 miliarde de euro este suma împărțită de cele 44 de cluburi, reprezentând veniturile din drepturile […] © G4Media.ro.
O femeie de 30 de ani din Olt a fost găsită moartă în județul Hunedoara. Femeia fusese bătută de iubit, informează Mediafax. Polițiștii au fost sesizați, luni, de către un bărbat din municipiul Hunedoara, că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie a.c., pe fondul unor discuții în contradictoriu, și-ar fi bătut iubita, care nu […] © G4Media.ro.
Radu Marinescu spune că grupul de lucru pe Legile Justiţiei va analiza dacă aplicarea lor generează disfuncţionalităţi sistemice # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat luni că grupul de lucru constituit la Guvern are ca obiect analizarea Legilor Justiţiei, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează disfuncţionalităţi sistemice, transmite Agerpres. „Grupul de lucru de la Guvern are ca obiect să se analizeze aplicarea Legilor Justiţiei, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează […] © G4Media.ro.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la CCR hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public. „Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor […] © G4Media.ro.
Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer # G4Media
Japonia testează o armă laser cu energia de 100 kilowaţi, suficient de puternică pentru a distruge drone şi proiectile uşoare din aer, amplasată pe o navă de război de 6.200 de tone, transmite luni revista Live Science, citată de Agerpres. Arma combină zece lasere, fiecare cu puterea de 10kW, într-o singură undă laser de 100kW […] © G4Media.ro.
Când temperaturile cresc, facturile la energie ajung adesea la cele mai ridicate niveluri. Îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței poate ajuta la reducerea acestor vârfuri sezoniere de costuri. O astfel de analiză a fost realizată de Direct Energy, unul dintre cei mai mari furnizori competitivi de energie electrică și gaze naturale din America de Nord, pe […] © G4Media.ro.
Peste 122 de mii de carduri educaționale nou emise în decembrie au fost alimentate, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru # G4Media
Au fost încărcate cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru cei 122 de mii de beneficiari care au primit noile carduri pe anul acesta în luna decembrie, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru pentru Edupedu.ro. Restul de peste 87 de mii de carduri vor fi emise și încărcate în ianuarie […] © G4Media.ro.
Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: Ministerul a aprobat programele pentru „Elemente de educație media digitală” și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” # G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru opționalele ca discipline noi din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii, pentru disciplinele „Elemente de educație media digitală” (clasa a VI-a) și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” (clasele a V-a – a VII-a), potrivit unui comunicat de presă. Ministrul Educației a aprobat programe școlare pentru […] © G4Media.ro.
Incursiune culinară. De la tradiție la influențe contemporane, pe masa de Crăciun. Un meniu rapid de preparat din carne de vită, cu burgeri cu pastramă și antricot cu ierburi aromatice, stropite cu vin roșu # G4Media
Dacă nu vrem neapărat să rămânem în mod absolut ancorați în ceea ce numin generic tradiție, mai ales într-un mediu urban, putem respecta spiritul sărbătorilor păstrând ca preparat principal o friptură de calitate, explorând însă alte tipuri de carne și rețete contemporane. Astfel, pe aceeași masă pot coexista vechiul și noul, într-un echilibru de gust […] © G4Media.ro.
O procuroare, despre neregulile dezvăluite de Recorder în cazul dosarului lui Marian Vanghelie: „Sunt reale” # G4Media
O procuroare a relatat luni, în cadrul discuțiilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că, în 2017, a fost delegată la DNA, unde a instrumentat dosare de mare corupție, cu impact mediatic, obținând decizii de condamnare în instanțe, dar, de la o vreme, „lucrurile nu mai stau așa”, scrie Hotnews. Laura Deriuș, care este […] © G4Media.ro.
Cântăreţul britanic Chris Rea, celebru pentru melodii precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, a anunţat luni familia sa, relatează DPA/PA Media, transmite Agerpres. Muzicianul născut în Middlesbrough a fost diagnosticat cu cancer pancreatic şi a fost supus unei pancreatectomii în 2001. […] © G4Media.ro.
Prorusul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile / Este acuzat de constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară # G4Media
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”, în urma unei decizii care a fost pronunţată luni, 22 decembrie, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, dosarul aflându-se în prezent la etapa de cercetare judecătorească, informează agenția de știri MOLDPRES, citată de Agerpres. Instanţa a admis demersul înaintat […] © G4Media.ro.
Poliția Română a efectuat luni percheziții la un post de radio care emite doar în mediul online, pentru difuzarea unor conținuturi atribuite Mișcării Legionare și persoanelor asociate acesteia și utilizarea în public a unor simboluri legionare. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, polițiștii, specialiștii Institutului Național de Criminalistică și luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni […] © G4Media.ro.
DIICOT a anunţat luni că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem în legătură cu atacul cibernetic de la Apele Române. În dosar sunt efectuate cercetări cu privire la comiterea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcţionării sistemelor informatice în formă continuată şi operaţiuni […] © G4Media.ro.
O masă de grăsime de 100 de tone, numită ironic „fatberg”, o combinație de grăsimi, uleiuri şi şerveţelele umede, descoperită în canalizare în estul Londrei / Vor fi cheltuite zeci de milioane de lire sterline pentru curățarea și repararea canalizării # G4Media
O masă de grăsime care ar cântări aproximativ 100 de tone a fost descoperită în canalizare în estul Londrei, transmite Agerpres. Aşa-numitul „fatberg” – o masă de grăsime, unsoare şi uleiuri închegate – a fost descoperit în Whitechapel şi are aproximativ 100 de metri lungime, relatează luni DPA/PA Media. Acest „fatberg” a fost supranumit „nepotul” […] © G4Media.ro.
One woman show cu Oana Pellea, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic: „Evadarea tăcută” de Lena Constante, în regia lui Gavriil Pinte # G4Media
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră un spectacol-eveniment: „Evadarea tăcută” de Lena Constante. Dramatizarea radiofonică şi interpretarea: Oana Pellea. Regia artistică: Gavriil Pinte. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Muzică originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu. Sound design: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Spectacolul se va difuza, în premieră […] © G4Media.ro.
OMV Petrom şi CE Oltenia au început construcţia parcurilor fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 550 megawați / Energia electrică produsă va acoperi echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării # G4Media
OMV Petrom şi CE Oltenia au început construcţia parcurilor fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 550 MW, energia electrică produsă fiind estimată să acopere echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării, informează un comunicat al companiei transmis luni Agerpres. „Prin aceste proiecte, OMV Petrom îşi reafirmă angajamentul pentru un viitor energetic cu emisii […] © G4Media.ro.
România va găzdui în premieră Campionatul European de Mountain Bike pentru tineret 2026, la Cheile Grădiștei, județul Brașov. Competiția dedicată sportivilor cu vârste între 13 și 16 ani va avea loc în perioada 22 – 26 iulie 2026. Peste 750 de tineri cicliști din întreaga Europă, alături de peste 2.000 de antrenori, oficiali și spectatori, […] © G4Media.ro.
Anunțul prședintelui Nicușor Dan, de a organiza un „referendum” printre magistrați despre responsabilitatea Consiliului Superior al Magistraturii privind starea Justiției, a fost întâmpinat cu reacții dintre cele mai diverse, de la scepticism (în cel mai bun caz) la critici acerbe și acuze de încălcare a legilor și a Constituției – dar majoritatea plasate într-un spectru […] © G4Media.ro.
6 din 10 români consideră că Justiția este controlată politic / 2 din 3 români cred că este important ca cetățenii să susțină independența magistraților prin acțiuni civice # G4Media
Un studiu relevant statistic la nivel național, Barometrul României Civice BAROC ediția 2025, dezvoltat de Geeks for Democracy în parteneriat cu Cult Research între 15-20 decembrie, arată o criză profundă de încredere în sistemul de justiție din România. Astfel, 66% dintre români declară că nu s-ar simți în siguranță dacă ar ajunge în fața Justiției […] © G4Media.ro.
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc. Autoritatea vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența și implicit consumatorii. Astfel, studiul urmărește stabilirea limitărilor administrative, de reglementare și de acces la finanțare, care frânează dezvoltarea fermelor […] © G4Media.ro.
Asociația „Inițiativa pentru Justiție”, condusă de procurorul militar Bogdan Pârlog, avansează câteva propuneri de schimbare a legilor Justiției # G4Media
Una dintre asociațiile de magistrați prezentă luni la dialogul inițiat de președintele Nicușor Dan a emis, la câteva ore după sfârșitul întrevederii, o listă de propuneri privind modificarea legilor Justiției. Asociația „Inițiativa pentru Justiție”, condusă de procurorul militar Bogdan Pârlog, a enumerat 30 de astfel de propuneri, după cum urmează: Alegeri pentru CSM – vot […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană a reînnoit pentru încă şase luni sancţiunile economice impuse Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei # G4Media
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al instituţiei, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Aceste sancţiuni includ restricţii în domeniul comerţului, finanţelor, energiei, tehnologiei şi bunurilor cu dublă utilizare, industriei, transporturilor şi […] © G4Media.ro.
Ana-Maria Bărbosu, Leonard Manta și Nicholas Țarcă, desemnați cei mai buni gimnaști români ai anului 2025 # G4Media
Ana-Maria Bărbosu, Leonard Manta și Nicholas Țarcă au fost desemnați cei mai buni gimnaști români ai anului 2025, luni, de către Federația Română de Gimnastică. Clasamentul primilor 10 sportivi ai anului 2025 a fost votat în cadrul ședinței Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică pe baza rezultatelor obținute în competițiile desfășurate pe parcursul anului. […] © G4Media.ro.
Guvernul israelian a votat pentru închiderea renumitului post de radio militar Galei Tsahal, al treilea cel mai ascultat post din Israel # G4Media
Guvernul israelian a votat luni în favoarea închiderii postului de radio militar Galei Tsahal, în pofida opoziţiei din partea consilierei pe probleme juridice a guvernului, îngrijorată de o „ingerinţă politică” în audiovizualul public şi de o „atingere adusă libertăţii” presei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Galei Tsahal, fondat în 1950, este un […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană anchetează modul de acordare a ajutoarelor de stat de către guvernul ceh pentru construcţia a două centrale nucleare # G4Media
Comisia Europeană a anunţat luni că a declanşat o anchetă aprofundată pentru a verifica dacă planul guvernului ceh de susţinere a construcţiei şi exploatării a două noi reactoare nucleare este conform regulilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Praga a prezentat în octombrie un dispozitiv de sprijin […] © G4Media.ro.
VIDEO | Salvează mâncarea rămasă după mesele de sărbători, combinând resturi de legume și brânzeturi cu ton / Idei de prânz și cină după Crăciun # G4Media
Cum fripturile de la masa de Crăciun și în general de la mesele de sărbători vin însoțite, la modul ideal, și de garnituri de legume, e posibil ca atunci când le pregătim să ne rămână în frigider ceva legume proaspete. Dacă vrem să le folosim până nu își pierd calitățile, metoda cea mai simplă și […] © G4Media.ro.
Parlamentul ucrainean formează un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidenţiale # G4Media
Un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidenţiale în Ucraina, chiar şi sub incidenţa legii marţiale, este pe cale să fie format în Rada Supremă, sau Parlamentul Ucrainei, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat acest pas ca răspuns la criticile din partea Washingtonului, informează luni agenția de știri EFE, citată de […] © G4Media.ro.
Integritatea teritorială a Danemarcei trebuie păstrată, inclusiv asupra Groenlandei, afirmă purtătorul de cuvânt al Uniunii Europewne # G4Media
Integritatea teritorială şi suveranitatea Danemarcei, inclusiv asupra Groenlandei, trebuie păstrate, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE, întrebat despre numirea de către SUA a unui trimis special în Groenlanda, relatează agențiile de știri Reuters şi Xinhua, transmite Agerpres. „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei, a suveranităţii sale şi a inviolabilităţii frontierelor sale este […] © G4Media.ro.
Relicve din Sfânta Iesle în care s-a născut Iisus, vizitate de credincioşi la bazilica Santa Maria Maggiore din Roma în Ajun # G4Media
Cinci bucăţi de lemn, plasate într-un relicvariu din sticlă cu încrustaţii de aur şi argint, ar putea fi relicve din Sfânta Iesle în care s-a născut Iisus şi sunt vizitate de credincioşi înainte de Crăciun la bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, transmite luni revista Live Science, citată de Agerpres. În anii 640, Sofronie, patriarhul […] © G4Media.ro.
Emmanuel Macron anunță că a aprobat construirea unui nou portavion care va înlocui nava „Charles de Gaulle” în 2038 # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat duminică lansarea oficială a construcției unui nou portavion francez cu propulsie nucleară, care îl va înlocui pe Charles de Gaulle, singurul portavion aflat în prezent în serviciul Marinei franceze. Noul portavion este programat să intre în serviciu în anul 2038. Anunțul a fost făcut în cadrul unei vizite la […] © G4Media.ro.
Cercetătorii au descoperit o proteină care protejează creierul de deteriorarea cauzată de îmbătrânire # G4Media
O echipă de cercetători din Israel, Rusia, Republica Cehă şi Belgia a reuşit să înţeleagă modul în care o proteină enzimatică numită SIRT6 protejează creierul de daunele ce apar odată cu îmbătrânirea, a anunţat duminică Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Studiul, publicat în Nature Communications, a demonstrat […] © G4Media.ro.
Managerul Spitalului de Urgență din Ploiești, trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu / Ar fi achiziționat echipamente medicale la prețuri supraevaluate, prejudiciind unitatea medicală cu peste 28 de milioane de lei / Bogdan Cristian-Nica a candidat din partea PNL pentru funcția de primar al Ploieștiului în 2024 # G4Media
Bogdan Cristian-Nica, manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, la data faptelor, este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Bogdan Cristian-Nica a candidat din partea PNL pentru funcția de primar la alegerile locale din 2024. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a […] © G4Media.ro.
Rivalitatea dintre Remco Evenepoel și Tadej Pogacar este cea mai importantă a ultimelor sezoane de ciclism și totul se intensifică întrucât belgianul i-a declarat război slovenului, afirmând că vrea să fie mai bun decât el în 2026. Remco Evenepoel va fi rutierul principal la Red Bull – Bora – Hansgrohe după transferul de la Soudal […] © G4Media.ro.
