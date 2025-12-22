Laura Gherasim de la AUR, anunță: ”Solicităm tuturor românilor care au fost cenzurati în mod abuziv pe rețelele de socializare să sesizeze comisiile pentru cercetarea abuzurilor din Parlament”. Nicolae Vlahu: ”Justiția paralelă tremură”
ActiveNews.ro, 22 decembrie 2025 20:20
Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților a afirmat ferm că instituția pe care o conduce nu va accepta ca libertatea de exprimare să fie reglementată prin tăcere, frică sau abuz administrativ și va continua demersurile instituționale, inclusiv la nivel european.
• • •
Acum 5 minute
20:30
Cătălin Pena: După 36 de ani… Am făcut stânga-mprejur! Sper și cred că 2026 va fi anul ori al plecării ”elitei”, ori al dispariției UE # ActiveNews.ro
Să le fie rușine idioților utili care și-au vândut țara și sufletul românesc pentru un pumn de arginți. N-o să-i uităm niciodată!
Acum 15 minute
20:20
Acum 2 ore
19:30
Ion Cristoiu: 22 decembrie 1989 - Diversiunea Nicolae Ceaușescu - urmărit general. Dinu Lazăr: ESEU FOTOGRAFIC DECEMBRIE 1989 # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu: Jurnalul meu video | 22 decembrie 2023: Cele trei momente semnificative ale după-amiezii din 22 decembrie 1989. Dinu Lazăr: Decembrie 1989 în 158 de secunde:
19:10
Unde a ajuns lista cu spionii ruși descoperiți de Unitatea specială UM 0110 "anti- KGB" pentru Ceaușescu. Noi dezvăluiri și demontarea unor minciuni istorice # ActiveNews.ro
Unde a ajuns lista cu spionii ruși descoperiți de UM 0110, unitatea Anti-KGB din cadrul Securității. Apărea acolo dosarul lui Ion Iliescu? Legătura între acesta și Virgil Măgureanu este analizată de gen. bgd. SRI (r) Aurel I. Rogojan.
19:00
Claudiu Iordache: 22 DECEMBRIE 1989. Sărbătoarea binecuvântată a Victoriei! Ziua în care România a devenit liberă de dictatura lui Ceaușescu! # ActiveNews.ro
22 Decembrie a fost slava însângerată a Revoluției din Decembrie 1989! Revoluție care a început în 16 Decembrie la Timișoara și a murit în 22 Decembrie 1989 la București, odată cu preluarea puterii de un grup de oameni care n-au...
19:00
Cum L-a eliminat tartorul Silviu Brucan pe Dumnezeu din primul Comunicat al noii puteri FSN-iste din decembrie 1989 # ActiveNews.ro
În noaptea de 22 spre 23 decembrie, grupul din jurul lui Ion Iliescu se deplasează la Televiziunea Română unde se va finaliza programul politic al celor cărora generalul Victor Atanasie Stănculescu le oferise puterea.
18:50
22 decembrie 1989: Se declanșează revolta populară anti-comunistă și anti-Ceaușescu simultan cu LOVITURA DE STAT pregătită de circa 10 ani. Iliescu este instalat la putere # ActiveNews.ro
Scurtă cronologie a zilei de 22 decembrie, ziua în care Nicolae Ceaușescu este îndepărtat definitiv de la putere:
Acum 6 ore
14:40
Val de proteste în București: Contra Anulării Alegerilor în Piața Victoriei, apoi la Ministerul Finanțelor și Parchetul General - VIDEO # ActiveNews.ro
Ziua de luni a fost marcată de mai multe proteste în București, desfășurate în puncte-cheie ale Capitalei, pe fondul nemulțumirilor sociale, economice și politice.
Acum 8 ore
14:30
Val de proteste în București: Piața Victoriei, Ministerul Finanțelor și Parchetul General - VIDEO # ActiveNews.ro
Ziua de luni a fost marcată de mai multe proteste în București, desfășurate în puncte-cheie ale Capitalei, pe fondul nemulțumirilor sociale, economice și politice.
14:30
Nicușor Dan a făcut ieri, 21 decembrie 2025, un anunț care a scăpat atenției opiniei publice, îndreptate de către presa părtinitoare în alte direcții. Îl redăm ca atare, cu doririle noastre către Silviu Vexler de Hanukă fericită!
13:10
Trump, considerat cândva un ATU pentru Israel, începe să devină o POVARĂ – “Ar prefera mult mai mult să dispară pur și simplu” # ActiveNews.ro
Deși șeful de la Casa Albă s-a proclamatrecent „primul președinte evreu al SUA”, conflictul de interese dintre acestași „dreapta eshatologică israeliană” devine tot mai acut.
Acum 12 ore
12:30
Doliu în lumea televiziunii: Actorul britanic William Rush a murit subit la 31 de ani # ActiveNews.ro
William Rush, actor britanic devenit cunoscut publicului larg prin rolurile sale din seriale de televiziune, a murit la vârsta de 31 de ani, potrivit unui anunț făcut de familie. Decesul a fost confirmat joi, printr-un mesaj public transmis...
11:50
Prof. Alesandru Duțu: Nicolae Ceaușescu în vizorul… marilor puteri! Cronica presiunilor externe asupra regimului comunist (1987-1989) # ActiveNews.ro
Acum 36 de ani! Din cronica revoluției române. Preliminarii (II)! Nicolae Ceaușescu/regimul în vizorul... marilor puteri!
11:20
Va ataca Rusia Europa? Șefa serviciilor de informații din SUA șterge pe jos cu toată fake media pro-război # ActiveNews.ro
Tulsi Gabbard, directorul Informațiilor Naționale americane, a publicat un mesaj curajos pe X, criticând dur mass-media pro-război și narativele promovate de Deep State. Ea atrage atenția asupra faptului că propaganda mediatică...
10:50
Sondaj CURS: trei sferturi dintre români nu au încredere în Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Călin Georgescu și George Simion, în topul încrederii # ActiveNews.ro
Un nou sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), publicat pe 21 decembrie 2025, conturează o imagine sumbră a climatului public din România.
10:50
AUR cere instituțiilor abilitate sesizarea CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României și puterea judecătorească # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu ține cont de Constituție, de legi și alege să intervină brutal în sistemul de justiție din România. Anunțul făcut de acesta privind organizarea unui așa-zis referendum în interiorul corpului magistraților...
10:10
CSM respinge referendumul lui Nicușor Dan: ”Separarea puterilor trebuie respectată strict” # ActiveNews.ro
Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat oficial la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan privind organizarea unui „referendum” în rândul magistraților, subliniind că exercitarea atribuțiilor...
09:50
Voiculeț denunță Legea Vexler și publică lista rușinii: 173 de parlamentari împotriva culturii române # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț critică dur Legea Vexler, pe care o numește „trădare împotriva culturii, memoriei și identității naționale”, și declară că nu recunoaște legitimitatea celor 173 de parlamentari care au votat pentru adoptarea ei.
09:30
Mascarada ”reformării” Justiției și o întrebare-cheie: cine își bate joc de președinte? # ActiveNews.ro
O stafie bîntuie România, cum ar fi zis Marx: ”reforma” Justiției. O văd doar soroșistii din sistem, plus rețeaua de presă și influenceri Coldea-Kovesi, plus useriștii/reperiștii.
09:20
Sondaj CURS: trei sferturi dintre români nu au încredere în Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz # ActiveNews.ro
Un nou sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), publicat pe 21 decembrie 2025, conturează o imagine sumbră a climatului public din România.
09:00
21 Decembrie - 36 de ani de la revolutia din 1989. Atunci, sute de mii de români au înfruntat cu curaj tancuri si gloante, cu pieptul gol. Pentru ce au luptat ei atunci?
08:50
Ion Cristoiu: Mizerie TFL-istă – nu mai avem voie să ne exprimăm o părere personală? # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Cristoiu: Mizerie TFL-istă – nu mai avem voie să ne exprimăm o părere personală?
08:50
Toată lumea încă se mai întreabă dacă în decembrie 1989 a fost Revoluție sau Lovitură de stat. Doi în unu. Cum așa? S-a început cu o lovitură de stat și cu ajutorul serviciilor străine și al maselor largi a fost transformată în Revoluție.
08:10
22 decembrie: Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana # ActiveNews.ro
Tatăl său a murit la 1607 și sub domnia lui Ștefan Tomșa (1611), familia lui Petru Movilă s-a retras în Polonia, unde avea multe rude.
Acum 24 ore
02:20
Cred că trebuie să existe o linie roșie în discursul public din România! NU putem accepta atacuri ideologice, de nicio natură, la adresa poetului național, Mihai Eminescu, dar și a altor piloni ai culturii române.
21 decembrie 2025
23:00
Și a fost Decembrie 1989... 36 de ani...
22:00
Părintele Emanuel Florin Ganciu în Noaptea lui 21 Decembrie 1989: Am fost fericit! Lacrimile îmi lăsaseră urme pe obrajii afumați de grenadele lacrimogene. VIDEO-MĂRTURIE # ActiveNews.ro
În seara lui 21 decembrie 2021 vrednicul de pomenire Părinte Emanuel Florin Ganciu a povestit pentru ActiveNews cum a trecut noaptea lui 21 decembrie 1989. A văzut răniți și morți și el însuși era să fie împușcat de la distanța mică de un ofițer al regimului comunist.
21:10
Nicolae Ceaușescu în vizorul... ”aliaților”! Acum 36 de ani! Din cronica Revoluție române! Preliminarii (I). Prof. Alesandru Duțu despre Larry L. Watts - Cei dintâi vor fi cei din urmă... și Ferește-mă, Doamne, de prieteni… # ActiveNews.ro
Despre aceste amenințări Larry Watts avea să conchidă că „În prezent se știe clar că Moscova a intenționat, de fapt, să intervină, în România în mai multe momente distincte, în perioada 1968-1971”, că „autoritățile comuniste bulgare susținuseră intervenția militară împotriva României în 1968, iar în 1971, urmând instrucțiunile primite de la KGB
20:40
ÎPS Bartolomeu Anania: Jertfa tinerilor din Decembrie 1989 - Dacă ei au murit și sunt liberi, noi sperăm să trăim și să fim liberi întru aceasta libertate # ActiveNews.ro
S’ar pune problema: "Constituie moartea lor o jertfa, sau nu?”. Dupa parerea mea, da. Jertfa este o daruire care insoteste o renuntare. Acestea sunt cele doua elemente ale unei jertfe.
Ieri
19:30
Protest al Ligii Scriitorilor Români în numele celor 2000 de scriitori: Legea Vexler instigă. Nu acceptăm demonizarea globală a marilor creatori români, judecați selectiv și instrumental # ActiveNews.ro
În numele celor aproape 2000 de scriitori din țară și din străinătate, membri ai Ligii Scriitorilor Români, formulez prezentul PROTEST public față de derapajele grave produse în Parlamentul României cu prilejul dezbaterii și promovării așa-numitei Legi Vexler, privind combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului
19:00
POMENIREA MARTIRILOR: MIRACOL '89. Pr. Constantin Galeriu: Potirul durerilor era plin la acea cumpănă de vremi! A luminat atunci în spiritul vostru, tinerilor, un cuvânt unic: VOM MURI ȘI VOM FI LIBERI! # ActiveNews.ro
Voi ați descoperit libertatea în moarte, dar nu în moartea ca moarte, ci în moartea ca jertfă. Așa a fost la început: Jertfa, nu moartea! „Mielul e înjunghiat de la întemeierea lumii”
17:40
Unul dintre militarii care a făcut parte din dispozitivul trimis în Piața Universității în 21 Decembrie povestește cum a trăit el acele evenimente.
17:30
Ion Cristoiu: Mitingul din 21 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu decide să renunțe la soluția militară în favoarea soluției politice. VIDEO INTEGRAL # ActiveNews.ro
Mult timp după Decembrie 1989 decizia de a organiza la București pe 21 decembrie 1989, în Piața Republicii, o Mare Adunare Populară pentru a condamna „Tulburările de la Timișoara” și a exprima solidaritatea cu Nicolae Ceaușescu a fost pusă pe seama unui Complot.
15:40
În 2021, presa corporatistă a explodatde bucurie, entuziasmată de o descoperire legată de rămășițele unei femeiantice, găsite în urmă cu peste un secol lângă un sat din East Sussex, MareaBritanie.
15:40
21 decembrie 1989 - ULTIMUL MITING. ”Deșteaptă-te, Române!” în DISCURSUL lui Ceaușescu. Ce a declanșat PANICA din Piață? # ActiveNews.ro
Pe 21 decembrie se împlinesc 36 de ani de la evenimentele de la București care au dus, în final, la căderea regimului Ceaușescu.
15:30
Cristian Botez: Nici moartea nu m-ar fi putut întoarce din drum. Jurnalul Revoluției – 21 decembrie 1989, București # ActiveNews.ro
Am sentimentul că timpul a încremenit atunci, în zilele acelui tulburător decembrie. Am senzația că acel iureș, acele emoții, acele trăiri, spaime, speranțe, furie, revoltă, că toate acele zile și nopți, că tot acel aer străpuns de gloanțe
15:00
Victor Roncea: BĂTRÂNUL ȘI STEAGUL. ”Libertate te iubim, ori învingem ori murim!” - 21 Decembrie 1989 # ActiveNews.ro
„În lutul greu din care am plecat / Am frământat simțire. / Din ură am clădit iubire. / Între seninul din Înalt / Și jalnicul de jos / Mereu m-am întors / În lutul greu din care am plecat. / N-am fost învins, dar nici n-am câștigat. / Mi-e barba albă, încâlcită, roasă. / Părinte, o să vin curând acasă”
14:50
21 decembrie - Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle; Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului). Genealogiei Mântuitorului - ”Să-l primim pe Hristos în sufletele noastre” # ActiveNews.ro
Sfânta Muceniță Iuliana a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284-305) și era din cetatea Nicomidia, (în Bitinia, regiune din nord-vestul Asiei Mici), familia sa fiind de neam ales.
20 decembrie 2025
22:20
Exclusiv ActiveNews: Compozitorul și dirijorul Radu Popa, nepotul Poetului Radu Gyr - ”Faptul că unii încearcă să-l facă interzis pe Radu Gyr alături de Eminescu pe noi ne onorează!” # ActiveNews.ro
Florin Palas: Domnule Radu Popa, suntem în Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție, iar Filarmonica Banatul interzice colindele lui Radu Gyr. Cum priviți dumneavoastră acest fapt, ca nepot al marelui nostru poet și ca dirijor al acestei Filarmonici?
22:00
Exclusiv ActiveNews: Compozitorul și dirijorul Radu Popa, nepotul Poetului Radu Gyr - „Faptul că unii încearcă să-l facă interzis pe Radu Gyr alături de Eminescu pe noi ne onorează!” # ActiveNews.ro
Florin Palas: Domnule Radu Popa, suntem în Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție, iar Filarmonica Banatul interzice colindele lui Radu Gyr. Cum priviți dumneavoastră acest fapt, ca nepot al marelui nostru poet și ca dirijor al acestei Filarmonici?
21:40
Primul om anchetat de poliție pentru delict de opinie chiar în ziua votului legii Vexler - Pompiliu Diplan, Marian Dumitru și Mihai Tîrnoveanu dezbat în direct la Starea de Libertate A CUI E LEGEA VEXLER # ActiveNews.ro
Primul om anchetat de poliție pentru delict de opinie chiar în ziua votului legii Vexler - Pompiliu Diplam, Marian Dumitru și Mihai Tîrnoveanu dezbat în direct la Starea de Libertate A CUI E LEGEA VEXLER - VIDEO
21:10
Legea lui Vexler nu este pentru evrei. Ce urmăresc Bolojan, Grindeanu, Vexler și USR-iștii. Planul malefic contra poporului român - INTERVIU ActiveNews cu Virgiliu Gheorghe # ActiveNews.ro
În perspectiva unei cotropiri economice totale a poporului român de către străini – o cotropire socotită nedreaptă –, când românii se vor trezi că vor rămâne atât fără țară, cât și fără proprietățile lor, sclavi practic în propriul pământ, să poată fi blocată orice reacție. Cine va protesta va putea fi imediat ostracizat sau închis pe baza acestei legi
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Discursul lui Ceaușescu din 20 decembrie 1989. Ce nu s-a văzut la TVR: Totul face parte dintr-un plan mai general împotriva independenței popoarelor. VIDEO # ActiveNews.ro
Pe 20 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu se întorcea din ultima sa vizită ca șef al statului Român și ținea un discurs televizat despre evenimentele din zilele precedente, de la Timișoara
18:10
Răul întotdeauna învinge nu pentru că e puternic, ci pentru că nimeni nu i se opune. Legea lui Vecsler ar fi rămas o glumă proastă, dacă doar el ar fi votat-o.
17:40
„Aveți grijă să nu luați parte decât la o singură Euharistie; căci nu există decât un singur trup, Domnul nostru Iisus Hristos, și un singur potir spre unirea cu sângele Său; un singur jertfelnic, după cum un singur episcop cu preoții și diaconii, împreună cu mine slujitori”
17:00
Doi noi sfinți din calendare: O sărbătorim pe una dintre femeile sfinte canonizate anul acesta, Sfânta Evloghia de la Samurcășești, și pe Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus (20 decembrie) # ActiveNews.ro
Sârguința neobosită a Ecaterinei Târlea continuă să fie amintită cu regularitate. Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a fost stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, fiind recunoscut de credincioși ca unul dintre cei mai mari duhovnici ai acelor timpuri.
16:40
Călin-Liviu Georgescu; Vexler, evreu, ne-evreu, nu contează. Extremist. Vorba lui Pristanda: ”Protestez în numele Constituției! Asta e violare de domiciliu! Zic: Curat violare de domiciliu! da’ umflați-l! Și l-au umflat.” # ActiveNews.ro
Poporul român continuă să fie unul dintre cele mai tolerante popoare iar dacă aplic această situație la aceea că Federația Comunităților Evreiești raportează o minoritate evreiască de puțin peste 2000 de persoane, mă simt îndreptățit să-mi dau cu părerea că ”chestiunea evreiască” este mult exagerată la noi.
16:00
Telegramele lui Sorin Bogdan: Timișoara, 20 decembrie 1989, primul oraș liber de comunism # ActiveNews.ro
Cand am ajuns la trecerea de pietoni de langa Muzeul Banatului, am lasat prioritate unei masini rosie, o Lada cu numere rusesti, in care erau doua persoane. Imi amintesc cum am ras cu Liviu de ei, ca au nimerit la Timisoara sa-si vanda fierbatoarele taman cand noi facem revolutie.
16:00
20 decembrie 1989: Timișoara, primul oraș liber și nu prea. Primii români împușcați la Lugoj # ActiveNews.ro
Ziua de 20 decembrie este asociată, în general, cu declararea Timișoarei drept "primul oraș liber de comunism", dar mai puțini știu despre faptul că tot atunci
16:00
20 decembrie - Adevărata zi de naștere a lui Eminescu! Azi serbăm 176 de ani de la nașterea Românului Absolut Mihai Eminescu. Nae Georgescu: Un ”nod gordian” în eminescologie # ActiveNews.ro
Mai mulți eminescologi afirmă că data de naștere reală a lui Mihai Eminescu este 20 decembrie 1849 . Memorialul Ipotești notează 1849, dec. 20. Dată prezumtivă a nașterii lui Mihai Eminescu, trecută de poetul însuși în registrul – album al Junimii.
