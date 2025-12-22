A murit rockerul Chris Rea

21:10

În perspectiva unei cotropiri economice totale a poporului român de către străini – o cotropire socotită nedreaptă –, când românii se vor trezi că vor rămâne atât fără țară, cât și fără proprietățile lor, sclavi practic în propriul pământ, să poată fi blocată orice reacție. Cine va protesta va putea fi imediat ostracizat sau închis pe baza acestei legi