Surse: Daniel David, Ministrul Educaţiei şi-a dat demisia
Ziarul Financiar, 22 decembrie 2025 21:30
(adaugă informaţii de background)
• • •
Premieră: CEC Bank a democratizat achiziţiile de titluri de stat pentru persoanele fizice, care pot fi făcute direct de pe telefon. De pe pârtia din Austria poţi cumpăra titluri de stat în lei, euro şi dolari emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa primară, care înainte erau accesibile doar băncilor şi investitorilor mari # Ziarul Financiar
Retrospectivă ZF 2025. Educaţie. 2025 a fost anul austerităţii pentru educaţie. Am economisit în prezent, nu am investit în viitor. În timp ce Europa creşte investiţiile în educaţie, România a mers în 2025 cu alocări minime, ajustări bugetare şi un sistem tot mai tensionat # Ziarul Financiar
După 26 de ani în care educaţia a primit constant procente insuficiente din PIB, 2025 a confirmat un model periculos pentru dezvoltarea economică: România continuă să trateze şcoala ca pe un cost, nu ca pe o investiţie.
Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România şi Slovacia # Ziarul Financiar
Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit luni contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pe lotul 2B Grinţieş-Pipirig (31,5km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ.
Chris Rea, celebrul cântăreţ şi compozitor de rock şi blues, a murit astăzi la vârsta de 74 de ani. Acesta rămâne în istorie cu hitul „Driving Home For Christmas” # Ziarul Financiar
Chris Rea, cântăreţ şi compozitor britanic, a murit la vârsta de 74 de ani. Este cunoscut mai ales pentru hitul „Driving Home For Christmas”.
ANALIZĂ ZF. Companiile din industria alimentară au făcut investiţii de peste 200 mil. euro cu ajutor de stat în ultimii cinci ani. Jumătate dintre beneficiari sunt din industria cărnii # Ziarul Financiar
Douăsprezece companii din industria alimentară au aplicat în ultimii cinci ani pentru ajutor de stat destinat investiţiilor cu impact major în economie, valoarea totată a investiţiilor realizate până acum de aceste companii ajungând în final la peste 200 mil. euro, din care circa 44 mil. euro reprezintă ajutor de stat, conform ultimelor date de la Ministerul de Finanţe.
Brokerul imobiliar Griffes a intermediat închirierea a 6.000 mp în clădirea Unirii View din centrul Bucureştiului. Andreea Păun, managing partner: Pentru că nu s-a livrat niciun proiect nou de birouri, vedem un dezechilibru între spaţiile disponibile şi cererea din partea chiriaşilor # Ziarul Financiar
Analiză ZF. Anul curajului în businessul autohton: Capitalul românesc începe să circule şi dincolo de graniţă, pe măsură ce antreprenorii locali se extind tot mai mult pe pieţele externe direct ori prin achiziţii. „Prin dezvoltarea de campioni regionali, Europa Centrală se va integra mai uşor cu Europa Occidentală. Aşa se vor apropia cele două, nu doar prin politică.“ # Ziarul Financiar
Anul 2025 s-a conturat a fi unul dintre cei mai buni pentru mediul de afaceri autohton când vine vorba de dezvoltarea dincolo de graniţele României, o dovadă în plus că firmele locale s-au maturizat, iar antreprenorii au acumulat capital pe care acum îl pun la treabă.
ZF Live. Ana Dumitrache, CEO, Olympian Parks: România are potenţial pentru 15 mil. mp de logistică modernă, dublu faţă de stocul actual de 8 milioane. Piaţa românească poate absorbi încă 7 milioane de metri pătraţi de spaţii moderne, pe fondul necesităţii de înlocuire a stocului vechi şi al creşterii comerţului electronic. # Ziarul Financiar
Olympian Parks deţine în prezent patru parcuri operaţionale în Otopeni, Constanţa, Cluj şi Oradea, iar pentru 2025 pregăteşte deschiderea unui nou proiect în Iaşi, unde prima fază va totaliza 30.000 de metri pătraţi. Compania îşi propune să livreze aproximativ 100.000 de metri pătraţi anul viitor, incluzând extinderi de 25.000 de metri pătraţi atât la Bucureşti, cât şi la Constanţa.
Holger Schell, Schwarz Digits – divizia de IT a giganţilor Kaufland şi Lidl: Cu investiţii continue în educaţie, competenţe şi colaborare regională, România poate deveni un punct de referinţă în arhitectura digitală a Europei # Ziarul Financiar
România are un potenţial „puternic şi vizibil” în arhitectura mai largă a suveranităţii digitale europene, iar acest lucru este confirmat zilnic de proiectele dezvoltate local, consideră Holger Schell, senior managing director al Schwarz Digits, divizia de IT şi digitalizare a grupului Schwarz, care operează Lidl şi Kaufland. Cei peste 200 de angajaţi ai Schwarz Digits din România contribuie deja la componente-cheie ale infrastructurii digitale a grupului, de la cloud şi securitate cibernetică până la aplicaţii de inteligenţă artificială şi instrumente interne.
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: În 2026 vom continua să avem de ales între un rău sigur şi un drum greu. Mediul de afaceri românesc îşi asumă susţinerea drumului greu – reformă, disciplină, eficienţă – cu o singură condiţie: nota de plată să fie împărţită corect între cei care produc şi cei care cheltuie # Ziarul Financiar
Retrospectivă ZF 2025 - Agricultură. Una caldă, alta rece: producţie record la grâu, scădere istorică la porumb. O piaţă în plină schimbare cu exituri şi intrări ale unor mari jucători # Ziarul Financiar
În agricultură, fermierii spun mereu că niciun an nu seamănă cu altul. Poate singura constantă este schimbarea. După mai mulţi ani de secetă, 2025 a venit din nou cu un val de căldură în vară şi a arătat fragilitatea sectorului.
Cum au avut loc negocierile dintre stat şi OMV Petrom prin care redevenţele au crescut cu 40%, dar acordurile petroliere s-au prelungit cu 15 ani. Guvernul: Negocierile au fost complexe, s-au desfăşurat în România, pe o lungă perioadă, fără implicarea oficialilor austrieci. Am obţinut beneficii economice mai mari # Ziarul Financiar
Creşterea redevenţelor plătite de OMV Petrom cu 40%, extinderea acordurilor petroliere cu 15 ani, extinderea perioadei de explorare pe Neptun Deep cu doi ani, renunţarea de către companie la procesul de la Paris pe tema legii offshore şi asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, deşi ele trebuia suportate de stat, s-a făcut în cadrul unor negocieri complexe, în care oficialii din Austria nu au fost implicaţi, a comunicat cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pentru ZF.
Producătorul de medicamente Terapia Cluj are în plan creşterea producţiei şi exportul pe noi pieţe. Compania a generat 1,4 mld. lei cifră de afaceri în anul 2024 # Ziarul Financiar
Terapia Cluj, unul dintre principalii producători de medicamente de pe plan local, urmăreşte creşterea producţiei de la 2 miliarde de unităţi (tablete, fiole) cât produce pe an în prezent, la 2,8 miliarde de unităţi în 2026.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Andrei Negulescu, Matricia Solutions: Singurul mod de a face tranziţia de la antreprenorial la organizaţional este prin definirea unor procese de business. Iar acest lucru nu se poate fără digitalizare # Ziarul Financiar
Compania românească Matricia Solutions, specializată în furnizarea de soluţii software pentru digitalizarea proceselor de business, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 10,2 mil. lei, în creştere cu 32% faţă de anul precedent, şi un avans de 64% al profitului net în 2024 versus 2023, până la 2,7 mil. lei, arată cele mai recente date de pe platforma Termene.ro. Compania a fost lansată în 2008 şi are acum 15 angajaţi.
