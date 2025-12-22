Surse: Daniel David, Ministrul Educaţiei şi-a dat demisia

Ziarul Financiar, 22 decembrie 2025 21:30

(adaugă informaţii de background)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
21:30
Surse: Daniel David, Ministrul Educaţiei şi-a dat demisia Ziarul Financiar
(adaugă informaţii de background)
Acum o oră
20:45
Premieră: CEC Bank a democratizat achiziţiile de titluri de stat pentru persoanele fizice, care pot fi făcute direct de pe telefon. De pe pârtia din Austria poţi cumpăra titluri de stat în lei, euro şi dolari emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa primară, care înainte erau accesibile doar băncilor şi investitorilor mari Ziarul Financiar
Acum 2 ore
20:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 23 decembrie 2025, ora 09.30 cu Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România Ziarul Financiar
20:00
Chery a vândut peste 1.000 de maşini în România de la lansarea din iulie 2025, cu cerere ridicată pentru versiunile plug-in hybrid din gama TIGGO SUV Ziarul Financiar
19:45
Cum au ajuns biletele la Cupa Mondială să fie atât de scumpe? Un bilet la turneul din SUA începe de la peste 4.100 de dolari, deşi şefii fotbalului promiteau preţuri accesibile. „O trădare monumentală” Ziarul Financiar
19:45
România conduce topul european al supraaglomerării. Eurostat: aproape 41% dintre români trăiesc în locuinţe supraaglomerate Ziarul Financiar
Acum 4 ore
19:30
Încă o lovitură pentru energia verde: Trump suspendă toate proiectele eoliene offshore, invocând motive de securitate naţională Ziarul Financiar
19:15
Retrospectivă ZF 2025. Educaţie. 2025 a fost anul austerităţii pentru educaţie. Am economisit în prezent, nu am investit în viitor. În timp ce Europa creşte investiţiile în educaţie, România a mers în 2025 cu alocări minime, ajustări bugetare şi un sistem tot mai tensionat Ziarul Financiar
După 26 de ani în care educaţia a primit constant procente insuficiente din PIB, 2025 a confirmat un model periculos pentru dezvoltarea economică: România continuă să trateze şcoala ca pe un cost, nu ca pe o investiţie.
18:45
Bursa creşte cu 0,8% luni şi se apropie de un nou maxim la finele unei şedinţe cu lichiditate de 100 mil. lei. Mai sunt doar trei şedinţe de tranzacţionare în 2025 Ziarul Financiar
18:30
Încrederea investitorilor americani în economia românească s-a prăbuşit, fiind chiar mai mică decât în pandemie. „Doar 21% dintre companii mai evaluează situaţia ca bună sau foarte bună, faţă de 45% în 2024” Ziarul Financiar
18:15
Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România şi Slovacia Ziarul Financiar
Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit luni contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pe lotul 2B Grinţieş-Pipirig (31,5km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ.
18:15
Chris Rea, celebrul cântăreţ şi compozitor de rock şi blues, a murit astăzi la vârsta de 74 de ani. Acesta rămâne în istorie cu hitul „Driving Home For Christmas” Ziarul Financiar
Chris Rea, cântăreţ şi compozitor britanic, a murit la vârsta de 74 de ani. Este cunoscut mai ales pentru hitul „Driving Home For Christmas”.
18:15
ANALIZĂ ZF. Companiile din industria alimentară au făcut investiţii de peste 200 mil. euro cu ajutor de stat în ultimii cinci ani. Jumătate dintre beneficiari sunt din industria cărnii Ziarul Financiar
Douăsprezece companii din industria alimentară au aplicat în ultimii cinci ani pentru ajutor de stat des­tinat investiţiilor cu impact major în economie, valoa­rea totată a investiţiilor realizate până acum de aceste companii ajungând în final la peste 200 mil. euro, din care circa 44 mil. euro reprezintă ajutor de stat, conform ultimelor date de la Ministerul de Finanţe.
18:00
Mai este profitabil să „produci” bitcoini? Minatul celei mai populare criptomonede costă aproape 130.000 de dolari, însă pe piaţă aceasta se vinde cu 90.000 de dolari Ziarul Financiar
17:45
Superbet va intra pe piaţa pariurilor sportive din Grecia şi urmează să devină sponsor pentru două echipe de top din prima ligă, PAOK şi Panathinaikos. Sacha Dragic: „Deja am semnat contractele”. VIDEO Ziarul Financiar
Acum 6 ore
17:15
Cresc tensiunile dintre China şi UE: Beijingul impune tarife comerciale de până la 43% pentru produsele lactate importate de pe Bătrânul Continent Ziarul Financiar
17:15
Numărul conturilor active de investiţii de la Bursa de Valori Bucureşti se apropie de 150.000 Ziarul Financiar
17:15
Premieră: CEC a democratizat achiziţiile de titluri de stat pentru persoanele fizice, care pot fi făcute direct de pe telefon. De pe pârtia din Austria poţi cumpăra titluri de stat în lei, euro şi dolari emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa primară Ziarul Financiar
17:00
CEC Bank participă la finanţarea sindicalizată de aproape 500 mil. euro contractată de Carmistin Ziarul Financiar
16:45
Avocaţii de la NNDKP au asistat sindicatul de bănci care a acordat o finanţare de aproximativ 500 mil. euro către Carmistin The Food Company Ziarul Financiar
16:45
Clifford Chance Badea a asistat Carmistin în contractarea finanţării de 500 mil. euro coordonată de BCR şi ING Bank Ziarul Financiar
16:15
AOAR - Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: Trei scenarii pentru 2026. Dar întrebarea este cum facem ca preţul ajustării să nu fie plătit numai de sectorul privat şi populaţie Ziarul Financiar
16:15
Brokerul imobiliar Griffes a intermediat închirierea a 6.000 mp în clădirea Unirii View din centrul Bucureştiului. Andreea Păun, managing partner: Pentru că nu s-a livrat niciun proiect nou de birouri, vedem un dezechilibru între spaţiile disponibile şi cererea din partea chiriaşilor Ziarul Financiar
16:15
Asociere surpriză: Zetland Capital, administrator britanic cu active de 1,3 miliarde de euro, împreună cu BAC şi Matei Păun, vor să devină administratori ai Fondului Proprietatea. Care este strategia propusă acţionarilor Ziarul Financiar
16:00
Analiză ZF. Anul curajului în businessul autohton: Capitalul românesc începe să circule şi dincolo de graniţă, pe măsură ce antreprenorii locali se extind tot mai mult pe pieţele externe direct ori prin achiziţii. „Prin dezvoltarea de campioni regionali, Europa Centrală se va integra mai uşor cu Europa Occidentală. Aşa se vor apropia cele două, nu doar prin politică.“ Ziarul Financiar
Anul 2025 s-a conturat a fi unul dintre cei mai buni pentru mediul de afaceri autohton când vine vorba de dezvoltarea dincolo de gra­niţele României, o dovadă în plus că firmele locale s-au maturizat, iar antreprenorii au acumulat capital pe care acum îl pun la treabă.
16:00
Zetland Capital, administrator britanic cu active de 1,3 miliarde de euro, împreună cu BAC şi Matei Păun, vor să devină administratori ai Fondului Proprietatea. Care este strategia propusă acţionarilor Ziarul Financiar
16:00
Banca Transilvania finanţează cu peste 75 mil. euro un proiect care dublează capacitatea de stocare a energiei din România Ziarul Financiar
16:00
Alumil îşi continuă creşterea prin tehnologii inovatoare şi soluţii nZEB. Compania se implică activ în procesul de educare a pieţei Ziarul Financiar
16:00
Fondul de private equity MidEuropa a finalizat exitul din reţeaua Regina Maria, preluată de furnizorul de servicii medicale Mehiläinen din Finlanda Ziarul Financiar
Acum 8 ore
15:30
Cinci destinaţii pentru 2026. Unde să călătoreşti anul care vine şi de ce? Ziarul Financiar
15:15
Griffes închiriază 6.000 mp în clădirea Unirii View din centrul Bucureştiului Ziarul Financiar
15:00
BCR şi ING Bank au coordonat finanţarea sindicalizată de aproape 500 mil. euro pentru Carmistin, liderul cărnii de pasăre din România Ziarul Financiar
15:00
Echipa integrată KPMG Legal (Toncescu şi Asociaţii SPARL) şi KPMG Tax a obţinut o soluţie favorabilă în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi Ziarul Financiar
14:15
ZF Live. Ana Dumitrache, CEO, Olympian Parks: România are potenţial pentru 15 mil. mp de logistică modernă, dublu faţă de stocul actual de 8 milioane. Piaţa românească poate absorbi încă 7 milioane de metri pătraţi de spaţii moderne, pe fondul necesităţii de înlocuire a stocului vechi şi al creşterii comerţului electronic. Ziarul Financiar
Olympian Parks deţine în prezent patru parcuri opera­ţionale în Otopeni, Constanţa, Cluj şi Oradea, iar pentru 2025 pregăteşte deschiderea unui nou proiect în Iaşi, unde prima fază va totaliza 30.000 de metri pătraţi. Compa­nia îşi propune să livreze aproximativ 100.000 de metri pătraţi anul viitor, incluzând extinderi de 25.000 de metri pătraţi atât la Bucureşti, cât şi la Constanţa.
14:15
Bursă. OMV Petrom şi CE Oltenia încep construcţia parcurilor fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 550 MW, investiţie de peste 400 mil. euro Ziarul Financiar
14:00
Holger Schell, Schwarz Digits – divizia de IT a giganţilor Kaufland şi Lidl: Cu investiţii continue în educaţie, competenţe şi colaborare regională, România poate deveni un punct de referinţă în arhitectura digitală a Europei Ziarul Financiar
România are un potenţial „puternic şi vizibil” în arhitectura mai largă a suveranităţii digitale europene, iar acest lucru este confirmat zilnic de proiectele dezvoltate local, consideră Holger Schell, senior managing director al Schwarz Digits, divizia de IT şi digitalizare a grupului Schwarz, care operează Lidl şi Kaufland. Cei peste 200 de angajaţi ai Schwarz Digits din România contribuie deja la componente-cheie ale infrastructurii digitale a grupului, de la cloud şi securitate cibernetică până la aplicaţii de inteligenţă artificială şi instrumente interne.
14:00
Dorin Botog, Euro Narcis, şi Flaviu Udrea, BitStone: Programul MoonShotX vine cu oportunitatea de a ajunge în faţa multor companii din industrii variate Ziarul Financiar
14:00
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: În 2026 vom continua să avem de ales între un rău sigur şi un drum greu. Mediul de afaceri românesc îşi asumă susţinerea drumului greu – reformă, disciplină, eficienţă – cu o singură condiţie: nota de plată să fie împărţită corect între cei care produc şi cei care cheltuie Ziarul Financiar
13:45
Prima reacţie a companiei-mamă E.ON din Germania, după ce e „căzut” tranzacţia cu ungurii de la MVM: E.ON se va concentra pe dezvoltarea în continuare a afacerilor Ziarul Financiar
13:45
Retrospectivă ZF 2025 - Agricultură. Una caldă, alta rece: producţie record la grâu, scădere istorică la porumb. O piaţă în plină schimbare cu exituri şi intrări ale unor mari jucători Ziarul Financiar
În agricultură, fermierii spun mereu că niciun an nu seamănă cu altul. Poate singura constantă este schim­barea. După mai mulţi ani de sece­tă, 2025 a venit din nou cu un val de căldură în vară şi a arătat fragilita­tea sec­torului.
Acum 12 ore
13:30
Cum au avut loc negocierile dintre stat şi OMV Petrom prin care redevenţele au crescut cu 40%, dar acordurile petroliere s-au prelungit cu 15 ani. Guvernul: Negocierile au fost complexe, s-au desfăşurat în România, pe o lungă perioadă, fără implicarea oficialilor austrieci. Am obţinut beneficii economice mai mari Ziarul Financiar
Creşterea redevenţelor plătite de OMV Petrom cu 40%, ex­tin­derea acordurilor petrolie­re cu 15 ani, extinderea peri­oadei de explorare pe Neptun Deep cu doi ani, renunţarea de către com­panie la procesul de la Paris pe tema legii offshore şi asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, deşi ele tre­buia suportate de stat, s-a făcut în cadrul unor negocieri com­plexe, în care oficialii din Austria nu au fost implicaţi, a comunicat cancelaria pri­m-ministrului Ilie Bolojan pentru ZF.
13:30
Consiliul Concurenţei verifică piaţa cărnii de porc pentru a vedea de ce producătorii români nu au acces în magazine. ”Ne-am propus să identificăm cauzele acestui deficit şi obstacolele care limitează accesul fermierilor români la marile lanţuri comerciale” Ziarul Financiar
13:15
Europa intră în era declinului demografic: Populaţia îmbătrâneşte, economia încetineşte, iar guvernele sunt împinse spre reforme explozive care riscă să dezbine societatea Ziarul Financiar
13:00
DRI, companie energetică aflată în portofoliului miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov, finalizează parcul fotovoltaic Văcăreşti, al patrulea proiect major în România Ziarul Financiar
12:45
Imobiliare.ro: Cum au evoluat preţurile la apartamente în 2025 şi care au fost cartierele-vedetă? Cluj rămâne cel mai scump oraş la preţul mediu de vânzare, dar Bucureşti are cel mai scump şi cel mai ieftin cartier din ţară şi domină topul chiriilor Ziarul Financiar
12:45
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Stabilizarea datoriei publice - implicaţii pentru nivelul adecvat al deficitului bugetar primar Ziarul Financiar
12:45
​Şampania iese din zona festivă şi intră tot mai mult în cotidian. „Şampania nu mai este rezervată exclusiv marilor sărbători, ci este tot mai des asociată cu momente de socializare, experienţe gastronomice” Ziarul Financiar
12:15
Raport BNR: Două treimi dintre companiile din România văd o înrăutăţire a economiei; costurile ridicate de producţie şi cu forţa de muncă rămân principala problemă pentru mediul de afaceri Ziarul Financiar
12:15
Producătorul de medicamente Terapia Cluj are în plan creşterea producţiei şi exportul pe noi pieţe. Compania a generat 1,4 mld. lei cifră de afaceri în anul 2024 Ziarul Financiar
Terapia Cluj, unul dintre principalii producători de medicamente de pe plan local, urmăreşte creşterea producţiei de la 2 miliarde de unităţi (tablete, fiole) cât produce pe an în prezent, la 2,8 miliarde de unităţi în 2026.
12:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Andrei Negulescu, Matricia Solutions: Singurul mod de a face tranziţia de la antreprenorial la organizaţional este prin definirea unor procese de business. Iar acest lucru nu se poate fără digitalizare Ziarul Financiar
Compania românească Matricia Solutions, specializată în furnizarea de soluţii software pentru digitaliza­rea proceselor de business, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 10,2 mil. lei, în creştere cu 32% faţă de anul precedent, şi un a­vans de 64% al profitu­lui net în 2024 versus 2023, până la 2,7 mil. lei, arată cele mai recente date de pe platforma Termene.ro. Compania a fost lansată în 2008 şi are acum 15 angajaţi.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.