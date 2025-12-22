Surse: Daniel David, Ministrul Educaţiei şi-a dat demisia

14:00

România are un potenţial „puternic şi vizibil” în arhitectura mai largă a suveranităţii digitale europene, iar acest lucru este confirmat zilnic de proiectele dezvoltate local, consideră Holger Schell, senior managing director al Schwarz Digits, divizia de IT şi digitalizare a grupului Schwarz, care operează Lidl şi Kaufland. Cei peste 200 de angajaţi ai Schwarz Digits din România contribuie deja la componente-cheie ale infrastructurii digitale a grupului, de la cloud şi securitate cibernetică până la aplicaţii de inteligenţă artificială şi instrumente interne.