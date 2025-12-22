Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: În 2026 vom continua să avem de ales între un rău sigur şi un drum greu. Mediul de afaceri românesc îşi asumă susţinerea drumului greu – reformă, disciplină, eficienţă – cu o singură condiţie: nota de plată să fie împărţită corect între cei care produc şi cei care cheltuie
ZF Live. Ana Dumitrache, CEO, Olympian Parks: România are potenţial pentru 15 mil. mp de logistică modernă, dublu faţă de stocul actual de 8 milioane. Piaţa românească poate absorbi încă 7 milioane de metri pătraţi de spaţii moderne, pe fondul necesităţii de înlocuire a stocului vechi şi al creşterii comerţului electronic. # Ziarul Financiar
Olympian Parks deţine în prezent patru parcuri operaţionale în Otopeni, Constanţa, Cluj şi Oradea, iar pentru 2025 pregăteşte deschiderea unui nou proiect în Iaşi, unde prima fază va totaliza 30.000 de metri pătraţi. Compania îşi propune să livreze aproximativ 100.000 de metri pătraţi anul viitor, incluzând extinderi de 25.000 de metri pătraţi atât la Bucureşti, cât şi la Constanţa.
Holger Schell, Schwarz Digits – divizia de IT a giganţilor Kaufland şi Lidl: Cu investiţii continue în educaţie, competenţe şi colaborare regională, România poate deveni un punct de referinţă în arhitectura digitală a Europei # Ziarul Financiar
România are un potenţial „puternic şi vizibil” în arhitectura mai largă a suveranităţii digitale europene, iar acest lucru este confirmat zilnic de proiectele dezvoltate local, consideră Holger Schell, senior managing director al Schwarz Digits, divizia de IT şi digitalizare a grupului Schwarz, care operează Lidl şi Kaufland. Cei peste 200 de angajaţi ai Schwarz Digits din România contribuie deja la componente-cheie ale infrastructurii digitale a grupului, de la cloud şi securitate cibernetică până la aplicaţii de inteligenţă artificială şi instrumente interne.
Retrospectivă ZF 2025 - Agricultură. Una caldă, alta rece: producţie record la grâu, scădere istorică la porumb. O piaţă în plină schimbare cu exituri şi intrări ale unor mari jucători # Ziarul Financiar
În agricultură, fermierii spun mereu că niciun an nu seamănă cu altul. Poate singura constantă este schimbarea. După mai mulţi ani de secetă, 2025 a venit din nou cu un val de căldură în vară şi a arătat fragilitatea sectorului.
Cum au avut loc negocierile dintre stat şi OMV Petrom prin care redevenţele au crescut cu 40%, dar acordurile petroliere s-au prelungit cu 15 ani. Guvernul: Negocierile au fost complexe, s-au desfăşurat în România, pe o lungă perioadă, fără implicarea oficialilor austrieci. Am obţinut beneficii economice mai mari # Ziarul Financiar
Creşterea redevenţelor plătite de OMV Petrom cu 40%, extinderea acordurilor petroliere cu 15 ani, extinderea perioadei de explorare pe Neptun Deep cu doi ani, renunţarea de către companie la procesul de la Paris pe tema legii offshore şi asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, deşi ele trebuia suportate de stat, s-a făcut în cadrul unor negocieri complexe, în care oficialii din Austria nu au fost implicaţi, a comunicat cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pentru ZF.
Producătorul de medicamente Terapia Cluj are în plan creşterea producţiei şi exportul pe noi pieţe. Compania a generat 1,4 mld. lei cifră de afaceri în anul 2024 # Ziarul Financiar
Terapia Cluj, unul dintre principalii producători de medicamente de pe plan local, urmăreşte creşterea producţiei de la 2 miliarde de unităţi (tablete, fiole) cât produce pe an în prezent, la 2,8 miliarde de unităţi în 2026.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Andrei Negulescu, Matricia Solutions: Singurul mod de a face tranziţia de la antreprenorial la organizaţional este prin definirea unor procese de business. Iar acest lucru nu se poate fără digitalizare # Ziarul Financiar
Compania românească Matricia Solutions, specializată în furnizarea de soluţii software pentru digitalizarea proceselor de business, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 10,2 mil. lei, în creştere cu 32% faţă de anul precedent, şi un avans de 64% al profitului net în 2024 versus 2023, până la 2,7 mil. lei, arată cele mai recente date de pe platforma Termene.ro. Compania a fost lansată în 2008 şi are acum 15 angajaţi.
Romgaz revine la bursă cu obligaţiuni de 500 mil. euro. Companiile de stat, 40% din capitalizarea totală. Radu Hanga, BVB: Bursa face legătura dintre stat ca investitor şi ecosistemul local. Este zona în care companiile de stat se mişcă, se dezvoltă, comunică având la bază parteneriatul dintre capital de stat şi capital privat # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, Noul primar general al Capitalei, a descoperit că situaţia financiară a primăriei este proastă: Să vă dau două cifre pentru a înţelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Braşovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil # Ziarul Financiar
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. Irina Butnaru, Penny: Programul mi-a oferit acces la o comunitate de profesionişti pe care nu o poţi construi în mod obişnuit # Ziarul Financiar
În ultimii ani, programele de MBA au devenit pentru mulţi executivi mai mult decât o etapă academică. Ele funcţionează ca un spaţiu de testare a gândirii strategice, de validare a deciziilor şi de conectare cu colegi din mediul de business care se confruntă cu provocări similare, indiferent de industrie.
ZF Live. Ciprian Păltineanu, CIO, Inspet Ploieşti: Gazele din Marea Neagră pot relansa industria, România poate să devină un exportator net din 2027 dar este nevoie de investiţii în depozite de înmagazinare # Ziarul Financiar
România are şansa de a deveni un hub regional de energie şi gaze naturale odată cu intrarea în producţie a zăcămintelor din Marea Neagră, însă valoarea reală va fi captată doar prin investiţii în depozite de înmagazinare, infrastructură şi forţă de muncă calificată.
Bursă. Cum să ne construim un portofoliu de economii eficient? Printr-o alocare echilibrată între active cu risc redus şi investiţii mai riscante, cu accent pe bursa locală şi pieţe externe # Ziarul Financiar
Un portofoliu echilibrat combină plasamente mai sigure cu investiţii mai riscante, iar proporţia optimă depinde de factori precum vârsta, veniturile, obiectivele şi toleranţa la risc.
Când salariul dispare, dar ratele rămân: Concediată cu ipotecă de 2.800 de dolari pe lună şi datorii, o tânără din SUA şi-a reinventat bugetul şi a descoperit că disciplina financiară poate înlocui un salariu generos. Care sunt trucurile de economisire care au ajutat-o să reziste financiar # Ziarul Financiar
Producătorii şi importatorii de băuturi spirtoase cer Guvernului îngheţarea accizelor la băuturi spirtoase la nivelul actual şi spun că o nouă majorare de la 1 ianuarie 2026 ar duce la pierderi de locuri de muncă, creşterea vânzărilor de produse contrafăcute şi ar afecta grav industria locală de profil # Ziarul Financiar
Bursă. Acţiunile Premier Energy au urcat cu 26% în ultima lună pe fondul rezultatelor financiare peste aşteptări şi al planurilor de creştere ale conducerii. În primele trei trimestre din an, veniturile s-au majorat cu 51%, iar profitul net cu 263%. # Ziarul Financiar
Furnizorul de energie Premier Energy (simbol bursier PE) înregistrează un avans de 26,3% al preţului acţiunilor în ultima lună, cea mai bună dinamică din această perioadă pentru un emitent inclus indicele de referinţă BET, din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii prezente pe piaţa de capital din România.
Iulian Anghel: Creşterea taxelor se vede nu doar în scăderea consumului, ci şi în reducerea uşoară a deficitelor # Ziarul Financiar
În august, prima lună cu TVA majorat la 21%, deficitul de cont curent s-a redus (este vorba de deficitul facut doar în august) cu 52%, an/an, de la 3,3 mld. euro în august 2024, la 1,6 mld. euro, în august 2025.
Bursă. Aşteptările unui broker pentru 2026. Bursa locală va urma tendinţele globale, iar scăderile de dobândă pot susţine profiturile companiilor şi preţurile acţiunilor. Sper să aibă loc noi listări # Ziarul Financiar
Anul viitor, dinamica pieţei locale de capital ar putea fi influenţată de evoluţiile globale, în timp ce o eventuală reducere a dobânzilor ar putea stimula câştigurile companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti, unde indicele BET se pregăteşte să încheie anul cu o apreciere istorică de peste 40%, spune Costin Brumă, broker la Swiss Capital.
Năsui (USR): Guvernul Bolojan a ratat momentul reformelor şi a ales calea uşoară a creşterii taxelor # Ziarul Financiar
Deputatul USR Claudiu Năsui acuză Guvernul Bolojan că a ratat reformele şi a ales „calea uşoară” a creşterii taxelor, susţinând că majorările de TVA şi accize au accelerat sărăcirea românilor şi au protejat grupurile de interese.
Bursă. Obligaţiunile Romgaz de jumătate de miliard de euro intră la tranzacţionare la BVB # Ziarul Financiar
Producătorul şi furnizorul de gaze naturale Romgaz (SNG) listează astăzi, 22 decembrie, a doua sa emisiune de obligaţiuni pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, în valoare de 500 mil. euro. Listate sub simbolul SNG31E, obligaţiunile au o maturitate de şase ani şi o dobândă anuală fixă de 4,625%.
În 2025, România a trăit dintr-un maxim în maxim istoric: PIB-ul va atinge cea mai mare valoare din istorie, salariul mediu va fi cel mai ridicat din istorie, exporturile vor atinge un maxim istoric, dar vom consemna maxime istorice şi pentru deficitul bugetar, datoria publică şi datoria externă # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni a închis săptămâna la 6,19%, în creştere. Cursul valutar a coborât sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a închis săptămâna trecută la 6,19%, în uşoară creştere faţă de nivelul de joi, de 6,18%, conform datelor BNR.
PayPoint România şi Mastercard lansează serviciul de retragere numerar de la terminalele asistate POS PayPoint. Suma maximă ce poate fi retrasă: 500 lei/tranzacţie # Ziarul Financiar
PayPoint România, în parteneriat cu Mastercard, au anunţat implementarea unui nou serviciu dedicat consumatorlor, respectiv retragerea de numerar direct de la terminalele POS asistate PayPoint.
Dupa ce a condus Moneycorp timp de 7 ani, Cosmin Bucur devine country manager pentru România al Ebury, fintechul global specializat în plăţi internaţionale şi managementul riscului valutar # Ziarul Financiar
Ebury, fintechul global specializat în plăţi internaţionale şi managementul riscului valutar, l-a numit pe Cosmin Bucur în funcţia de country manager pentru România. Cosmin Bucur are aproape 30 de ani de experienţă în sectorul serviciilor financiare din România.
Încă 50 de kilometri de autostradă, secţiunea dintre Focşani şi Adjud, înainte de Crăciun # Ziarul Financiar
Secţiunea dintre Focşani şi Adjud din A7 urmează să fie deschisă circulaţiei în această săptămână. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunţat că secţiunea de autostradă dintre Focşani şi Adjud ar urma să fie deschisă înainte de Crăciun.
