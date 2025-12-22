Consiliul Concurenţei verifică piaţa cărnii de porc pentru a vedea de ce producătorii români nu au acces în magazine. ”Ne-am propus să identificăm cauzele acestui deficit şi obstacolele care limitează accesul fermierilor români la marile lanţuri comerciale”

13:30

Creşterea redevenţelor plătite de OMV Petrom cu 40%, ex­tin­derea acordurilor petrolie­re cu 15 ani, extinderea peri­oadei de explorare pe Neptun Deep cu doi ani, renunţarea de către com­panie la procesul de la Paris pe tema legii offshore şi asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, deşi ele tre­buia suportate de stat, s-a făcut în cadrul unor negocieri com­plexe, în care oficialii din Austria nu au fost implicaţi, a comunicat cancelaria pri­m-ministrului Ilie Bolojan pentru ZF.